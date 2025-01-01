CCanvas3D

Класс CCanvas3D является классом для упрощенного создания и визуализации трехмерных объектов на графике.

Описание

CCanvas3D существенно упрощает создание и визуализацию больших объемов данных в виде анимированной 3D графики. Класс содержит методы управления камерой и освещением, а также предоставляет менеджер ресурсов для создания графических ресурсов: текстур, шейдеров, буферов вершин, индексов и параметров шейдеров.

Кроме того, библиотека содержит классы базовых объектов сцены, такие как параллелепипед, трехмерная поверхность на пользовательских данных либо произвольная сетка.

Для работы функций видеокарта должна поддерживать DX 11 и шейдеры версии 5.0.

Декларация

class CCanvas

Заголовок

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Иерархия наследования CCanvas CCanvas3D

Методы класса по группам