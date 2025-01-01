- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
CCanvas3D
Класс CCanvas3D является классом для упрощенного создания и визуализации трехмерных объектов на графике.
Описание
CCanvas3D существенно упрощает создание и визуализацию больших объемов данных в виде анимированной 3D графики. Класс содержит методы управления камерой и освещением, а также предоставляет менеджер ресурсов для создания графических ресурсов: текстур, шейдеров, буферов вершин, индексов и параметров шейдеров.
Кроме того, библиотека содержит классы базовых объектов сцены, такие как параллелепипед, трехмерная поверхность на пользовательских данных либо произвольная сетка.
Для работы функций видеокарта должна поддерживать DX 11 и шейдеры версии 5.0.
Декларация
|
class CCanvas
Заголовок
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Иерархия наследования
CCanvas3D
Методы класса по группам
|
Создание/удаление
|
Описание
|
Создает графический ресурс для отрисовки 3D-сцены без привязки к объекту чарта.
|
Получает из объекта OBJ_BITMAP_LABEL графический ресурс и привязывает его к экземпляру класса CCanvas.
|
Добавляет на 3D-сцену объект для последующей отрисовки.
|
Уничтожает графический ресурс и освобождает графический 3D-контекст.
|
Работа со светом
|
|
Устанавливает цвет и интенсивность окружающего ненаправленного освещения.
|
Получает цвет и интенсивность окружающего ненаправленного освещения.
|
Задает направление направленного источника света.
|
Получает направление направленного источника света.
|
Устанавливает цвет и интенсивность направленного источника света.
|
Получает цвет и интенсивность направленного источника света.
|
Работа с камерой
|
|
Вычисляет и устанавливает матрицу проекции 3D-координаты на 2D кадр.
|
Получает матрицу проекции 3D-сцены на 2D кадр.
|
Устанавливает матрицу вида 3D-сцены.
|
Возвращает матрицу вида 3D-сцены.
|
Устанавливает положение точки зрения на 3D-сцену.
|
Задает направление взгляда на 3D-сцену.
|
Устанавливает координаты точки, на которую направлен взгляд.
|
Устанавливает направление верхней границы кадра в 3D-пространстве.
|
Отрисовка
|
|
Выполняет полный цикл отрисовки всех объектов сцены во внутреннем буфере кадра для последующего отображения.
|
Подготавливает графический контекст для отрисовки нового кадра.
|
Копирует отрисованный кадр во внутренний буфер и обновляет при необходимости изображение на чарте.
|
Получение ресурсов
|
|
Возвращает хендл графического контекста.
|
Возвращает хендл диспетчера ресурсов.
|
Возвращает указатель на буфер параметров сцены.