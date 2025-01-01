ДокументацияРазделы
Render

Выполняет полный цикл отрисовки всех объектов сцены во внутреннем буфере кадра для последующего отображения.

bool  Render(
   uint  flags,                  // комбинация флагов
   uint  background_color=0      // цвет фона
   );

Параметры

flags

[in]  Комбинация флагов, задающая режим отрисовки. Возможные значения:
DX_CLEAR_COLOR – очистить буфер изображения цветом background_color.
DX_CLEAR_DEPTH – очистить буфер глубины.

background_color=0

[in]  Цвет фона 3D-сцены.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось отрисовать.

Примечание

Вызов Render() не приводит к обновлению сцены  на графике, а только обновляет внутренний буфер изображения. Для отрисовки обновленного кадра нужно явно вызвать метод Update().

Render() содержит в себе вызовы RenderBegin и RenderEnd().