Render

Выполняет полный цикл отрисовки всех объектов сцены во внутреннем буфере кадра для последующего отображения.

bool Render(

uint flags,

uint background_color=0

);

Параметры

flags

[in] Комбинация флагов, задающая режим отрисовки. Возможные значения:

DX_CLEAR_COLOR – очистить буфер изображения цветом background_color.

DX_CLEAR_DEPTH – очистить буфер глубины.

background_color=0

[in] Цвет фона 3D-сцены.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось отрисовать.

Примечание

Вызов Render() не приводит к обновлению сцены на графике, а только обновляет внутренний буфер изображения. Для отрисовки обновленного кадра нужно явно вызвать метод Update().

Render() содержит в себе вызовы RenderBegin и RenderEnd().