MetaTrader 5 / Торговые системы
English Deutsch 日本語
preview
Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 2): Разработка индикатора RSI в виде шкалы со стрелкой на Canvas

Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 2): Разработка индикатора RSI в виде шкалы со стрелкой на Canvas

MetaTrader 5Торговые системы |
291 3
Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 1) мы построили трендовый индикатор на основе пивотов на MetaQuotes Language 5 (MQL5). Он рассчитывал быстрые и медленные пивотные линии за пользовательские периоды, определял направление тренда относительно этих линий и отмечал начало тренда стрелками, при необходимости продлевая линии за пределы текущего бара. В части 2 мы создадим индикатор индекса относительной силы (RSI) в формате круговой шкалы, использующий Canvas и механику стрелочного указателя. Он отображает значения RSI с помощью динамической стрелки, цветовых зон перекупленности и перепроданности и настраиваемых текстовых подписей. Он также включает традиционное линейное построение RSI для более полного анализа импульса рынка. Мы рассмотрим следующие темы:

  1. Понимание архитектуры индикатора RSI в формате круговой шкалы
  2. Реализация в MQL5
  3. Бэктестирование
  4. Заключение

К концу статьи у вас будет рабочий индикатор MQL5 для визуализации RSI в формате круговой шкалы, готовый к дальнейшей настройке. Приступим!


Понимание архитектуры индикатора RSI в формате круговой шкалы

Индикатор индекса относительной силы (RSI) в формате круговой шкалы со стрелкой переосмысливает стандартный Relative Strength Index как круговую шкалу с указателем: стрелка динамически указывает на текущее значение RSI на шкале от 0 до 100, а зоны выше 70 и ниже 30 выделяются отдельными цветами как области перекупленности и перепроданности для быстрой визуальной оценки. В нем предусмотрены деления шкалы для точного считывания, текстовые подписи для контекста, например название индикатора и отображение текущего значения, а также традиционный линейный график RSI в отдельном окне, который дополняет круговую шкалу исторической динамикой данных для более полного анализа импульса рынка. Мы выбрали подход с круговой шкалой со стрелкой, поскольку он интуитивно понятен и визуально привлекателен для анализа и представления результатов. При этом пока используется стандартный, хорошо известный способ расчета, но в дальнейшем в эту модель можно будет встроить более сложные данные для отрисовки и аннотаций.

Пока наша цель — построить модульную основу с раздельными графическими слоями шкалы и стрелки, чтобы независимо управлять прозрачностью и обновлениями. Сначала мы зададим входные параметры для настройки, такие как диапазоны углов, цвета и интервалы делений, затем определим структуры для элементов вроде дуг, секторов и подписей, чтобы упорядочить логику отрисовки. После этого создадим базовый класс для создания объекта, задания параметров и перерисовки, обеспечивая корректную инициализацию шкалы и ее реакцию на новые значения RSI. План состоит в том, чтобы использовать отрисовку на Canvas для всех визуальных компонентов, интегрироваться со встроенным расчетом Relative Strength Index и управлять обработчиками событий для плавной и эффективной работы при обновлениях графика. Ниже кратко показано визуальное представление наших целей. Большинство элементов подробно обозначены для удобства понимания.

СХЕМА КРУГОВОЙ ШКАЛЫ СО СТРЕЛКОЙ


Реализация в MQL5

Чтобы создать индикатор в MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в окно Navigator, найдите папку Indicators (Индикаторы), нажмите кнопку "New" (Создать) и следуйте подсказкам для создания файла. После его создания в среде программирования мы определим свойства и настройки индикатора, такие как количество буферов, графических построений и отдельных свойств линий, например цвет, ширину и метку.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                           1. Gauge-Based RSI Indicator Part1.mq5 |
//|                           Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. |
//|                                   https://t.me/Forex_Algo_Trader |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria."
#property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader"
#property version "1.00"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrDodgerBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
#property indicator_label1 "RSI"
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
#property indicator_level1 30
#property indicator_level2 70
#property indicator_levelcolor clrGray
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

Реализацию начнем с определения метаданных индикатора с помощью директив #property, указав, что он отрисовывается в отдельном подокне с помощью indicator_separate_window, выделив 2 буфера через "indicator_buffers" и настроив 1 графическое построение через "indicator_plots". Для этого построения мы задаем тип DRAW_LINE, цвет DodgerBlue, стиль сплошной линии (solid), ширину 2 и метку "RSI". Также мы фиксируем вертикальную шкалу от 0 до 100 с помощью "indicator_minimum" и "indicator_maximum" и добавляем серые пунктирные уровни 30 и 70 через "indicator_level1", "indicator_level2", "indicator_levelcolor" и "indicator_levelstyle", чтобы выделить зоны перепроданности и перекупленности. Эти свойства создают чистый линейный график RSI в отдельном окне для анализа импульса рынка. Затем можно подключить библиотеку Canvas для пользовательских графических элементов.

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Мы подключаем библиотеку Canvas с помощью "#include <Canvas\Canvas.mqh>", чтобы задействовать встроенные инструменты пользовательской графической отрисовки, такие как класс CCanvas, который позволяет создавать растровые изображения и выполнять операции рисования на графике. Это подготавливает программу к построению визуальных элементов, таких как дуги, окружности и текст, для отображения шкалы. Затем можно определить структуры для организации графических компонентов.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Circle Structure                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_Circle {                     // Define circle structure
   int centerX;                            // Store center X coordinate
   int centerY;                            // Store center Y coordinate
   int radius;                             // Store radius
   color clr;                              // Store color
   bool display;                           // Store display flag
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Arc Structure                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_Arc {                        // Define arc structure
   int centerX;                            // Store center X coordinate
   int centerY;                            // Store center Y coordinate
   int radius;                             // Store radius
   double startAngle;                      // Store start angle in radians
   double endAngle;                        // Store end angle in radians
   color clr;                              // Store color
   bool display;                           // Store display flag
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Line Structure                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_Line {                       // Define line structure
   int startX;                             // Store start X coordinate
   int startY;                             // Store start Y coordinate
   int endX;                               // Store end X coordinate
   int endY;                               // Store end Y coordinate
   color clr;                              // Store color
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Dot Structure                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_Dot {                        // Define dot structure
   int x;                                  // Store X coordinate
   int y;                                  // Store Y coordinate
   color clr;                              // Store color
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Pie/Sector Structure                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_Pie {                        // Define pie structure
   int centerX;                            // Store center X coordinate
   int centerY;                            // Store center Y coordinate
   int radius;                             // Store radius
   int eraseRadius;                        // Store erase radius
   double startAngle;                      // Store start angle in radians
   double endAngle;                        // Store end angle in radians
   double eraseStartAngle;                 // Store erase start angle in radians
   double eraseEndAngle;                   // Store erase end angle in radians
   color clr;                              // Store color
   color eraseClr;                         // Store erase color
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Range Structure                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_Range {                      // Define range structure
   bool active;                            // Store active status
   double startValue;                      // Store start value
   double endValue;                        // Store end value
   color clr;                              // Store color
   Struct_Pie pie;                         // Store pie structure
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Case Structure                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_Case {                       // Define case structure
   bool display;                           // Store display flag
   Struct_Circle circle;                   // Store circle structure
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Scale Marks Structure                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_ScaleMarks {                 // Define scale marks structure
   double minValue;                        // Store minimum value
   double maxValue;                        // Store maximum value
   double valueRange;                      // Store value range
   bool forwardDirection;                  // Store forward direction flag
   int nullMarkPosition;                   // Store null mark position
   double nullMarkAngle;                   // Store null mark angle
   int decimalPlaces;                      // Store decimal places
   int majorTickLength;                    // Store major tick length
   int mediumTickLength;                   // Store medium tick length
   int minorTickLength;                    // Store minor tick length
   double minAngle;                        // Store minimum angle
   double maxAngle;                        // Store maximum angle
   double angleRange;                      // Store angle range
   double multiplier;                      // Store multiplier
   string gaugeName;                       // Store gauge name
   string currentValue;                    // Store current value
   string units;                           // Store units
   int tickFontSize;                       // Store tick font size
   string tickFontName;                    // Store tick font name
   uint tickFontFlags;                     // Store tick font flags
   int tickFontGap;                        // Store tick font gap
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Label Area Size Structure                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_LabelAreaSize {              // Define label area size structure
   int height;                             // Store height
   int width;                              // Store width
   int diagonal;                           // Store diagonal
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Gauge Legend Parameters Structure                                |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_GaugeLegendParams {          // Define gauge legend parameters structure
   bool enable;                            // Store enable flag
   string text;                            // Store text
   uint radius;                            // Store radius
   double angle;                           // Store angle
   uint fontSize;                          // Store font size
   string fontName;                        // Store font name
   bool italic;                            // Store italic flag
   bool bold;                              // Store bold flag
   color textColor;                        // Store text color
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Gauge Legend String Structure                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_GaugeLegendString {          // Define gauge legend string structure
   string text;                            // Store text
   int radius;                             // Store radius
   double angle;                           // Store angle
   int fontSize;                           // Store font size
   string fontName;                        // Store font name
   uint fontFlags;                         // Store font flags
   color textColor;                        // Store text color
   color backgroundColor;                  // Store background color
   uint decimalPlaces;                     // Store decimal places
   uint x;                                 // Store x coordinate
   uint y;                                 // Store y coordinate
   bool draw;                              // Store draw flag
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Gauge Label Structure                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_GaugeLabel {                 // Define gauge label structure
   Struct_GaugeLegendString description;   // Store description
   Struct_GaugeLegendString units;         // Store units
   Struct_GaugeLegendString multiplier;    // Store multiplier
   Struct_GaugeLegendString value;         // Store value
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Scale Layer Structure                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_ScaleLayer {                 // Define scale layer structure
   string objectName;                      // Store object name
   CCanvas obj_Canvas;                     // Store canvas object
   uchar transparency;                     // Store transparency
   color caseColor;                        // Store case color
   Struct_Case externalCase;               // Store external case
   int borderSize;                         // Store border size
   Struct_Case internalCase;               // Store internal case
   int borderGap;                          // Store border gap
   int externalLabelArea;                  // Store external label area
   int externalScaleGap;                   // Store external scale gap
   Struct_Arc scaleArc;                    // Store scale arc
   int internalScaleGap;                   // Store internal scale gap
   int internalLabelArea;                  // Store internal label area
   Struct_ScaleMarks scaleMarks;           // Store scale marks
   Struct_GaugeLabel gaugeLabel;           // Store gauge label
   Struct_Range ranges[4];                 // Store ranges array
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Needle Structure                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_Needle {                     // Define needle structure
   int tipRadius;                          // Store tip radius
   int tailRadius;                         // Store tail radius
   int x[4];                               // Store x coordinates array
   int y[4];                               // Store y coordinates array
   int fillStyle;                          // Store fill style
   color clr;                              // Store color
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Needle Layer Structure                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_NeedleLayer {                // Define needle layer structure
   string objectName;                      // Store object name
   CCanvas obj_Canvas;                     // Store canvas object
   uchar transparency;                     // Store transparency
   Struct_Arc needleCenter;                // Store needle center
   Struct_Needle needle;                   // Store needle
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Range Parameters Structure                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_RangeParams {                // Define range parameters structure
   bool enable;                            // Store enable flag
   double start;                           // Store start value
   double end;                             // Store end value
   color clr;                              // Store color
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Gauge Input Parameters Structure                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Struct_GaugeInputParams {           // Define gauge input parameters structure
   int xOffset;                            // Store x offset
   int yOffset;                            // Store y offset
   int anchorCorner;                       // Store anchor corner
   int relativeMode;                       // Store relative mode
   string relativeObjectName;              // Store relative object name
   int scaleAngleRange;                    // Store scale angle range
   int rotationAngle;                      // Store rotation angle
   color scaleColor;                       // Store scale color
   int scaleStyle;                         // Store scale style
   bool displayScaleArc;                   // Store display scale arc flag
   double minScaleValue;                   // Store minimum scale value
   double maxScaleValue;                   // Store maximum scale value
   int scaleMultiplier;                    // Store scale multiplier
   int tickStyle;                          // Store tick style
   int tickSize;                           // Store tick size
   double majorTickInterval;               // Store major tick interval
   int mediumTicksPerMajor;                // Store medium ticks per major
   int minorTicksPerInterval;              // Store minor ticks per interval
   int tickFontSize;                       // Store tick font size
   string tickFontName;                    // Store tick font name
   bool tickFontItalic;                    // Store tick font italic flag
   bool tickFontBold;                      // Store tick font bold flag
   color tickFontColor;                    // Store tick font color
   Struct_RangeParams ranges[4];           // Store ranges array
   color caseColor;                        // Store case color
   int borderStyle;                        // Store border style
   color borderColor;                      // Store border color
   int borderGapSize;                      // Store border gap size
   Struct_GaugeLegendParams description;   // Store description
   Struct_GaugeLegendParams units;         // Store units
   Struct_GaugeLegendParams multiplier;    // Store multiplier
   Struct_GaugeLegendParams value;         // Store value
   int needleCenterStyle;                  // Store needle center style
   color needleCenterColor;                // Store needle center color
   color needleColor;                      // Store needle color
   int needleFillStyle;                    // Store needle fill style
};

Что касается структур, сначала мы определяем структуру "Struct_Circle" с помощью ключевого слова struct, чтобы хранить свойства круговых элементов: координаты центра, радиус, цвет и флаг отображения. Для ясности мы добавили комментарии. Далее создаем структуру "Struct_Arc" для дуг, включающую центр, радиус, начальный и конечный углы в радианах, цвет и флаг отображения. Структура "Struct_Line" хранит начальные и конечные координаты, а также цвет для линий. Структура "Struct_Dot" хранит координаты точки и цвет. Структура "Struct_Pie" представляет сектор или кольцевой сегмент, сохраняя центр, радиус, радиус стирания, углы отрисовки и стирания, а также цвета. Структура "Struct_Range" описывает активные цветовые диапазоны со стартовым и конечным значениями, цветом и соответствующим сектором.

Структура "Struct_Case" создается для корпуса шкалы и содержит флаг отображения и вложенную структуру "Struct_Circle". Мы определяем структуру "Struct_ScaleMarks" для организации данных шкалы: границы значений, диапазон, направление, позицию нулевой отметки, углы, количество десятичных знаков, длины основных/средних/малых делений, множитель, название шкалы, текущее значение, единицы измерения и параметры шрифта делений. Структура "Struct_LabelAreaSize" хранит высоту, ширину и диагональ области подписи. Затем "Struct_GaugeLegendParams" описывает параметры подписей RSI в формате круговой шкалы: включение, текст, радиус, угол, размер и имя шрифта, курсив, жирность и цвет текста. "Struct_GaugeLegendString" хранит фактическую строку текстовой подписи с параметрами позиции, шрифта, цветов, количества десятичных знаков и флагом отрисовки.

Мы определяем "Struct_Needle" для стрелки: радиусы острия и хвоста стрелки, массивы координат, стиль заливки и цвет. Структура "Struct_NeedleLayer" отвечает за слой стрелки, включая имя объекта, Canvas, прозрачность, центр стрелки и саму стрелку. "Struct_RangeParams" хранит пользовательские параметры диапазона: включение, начало, конец и цвет. Наконец, "Struct_GaugeInputParams" объединяет смещения, привязку, параметры шкалы, делений, шрифта, диапазонов, корпуса шкалы, текстовых подписей и стрелки. Вместе эти структуры формируют организованную основу для построения и настройки индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Теперь можно перейти к созданию стандартного индикатора RSI, что проще всего на данном этапе; позже мы построим более сложный индикатор RSI в формате круговой шкалы со стрелкой, но данные стандартного RSI нам в любом случае понадобятся.

int rsiHandle;                             //--- Declare RSI handle
double rsiBuffer[];                        //--- Declare RSI buffer

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialize Indicator                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
   rsiHandle = iRSI(_Symbol, _Period, 14, 4); //--- Get RSI handle
   if(rsiHandle == INVALID_HANDLE)         //--- Check handle
      return(INIT_FAILED);                 //--- Return failed
   SetIndexBuffer(0, rsiBuffer, INDICATOR_DATA); //--- Set index buffer
   PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE); //--- Set plot empty
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, 14 - 1); //--- Set draw begin
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, 2); //--- Set levels
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 30); //--- Set level 0
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 1, 70); //--- Set level 1
   return(INIT_SUCCEEDED);                 //--- Return succeeded
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Indicator                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int ratesTotal,
                const int prevCalculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tickVolume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[]) {
   if(CopyBuffer(rsiHandle, 0, 0, ratesTotal, rsiBuffer) < 0) { //--- Copy buffer
      Print("RSI CopyBuffer error for plot"); //--- Print error
      return(0);                           //--- Return 0
   }
   return(ratesTotal);                     //--- Return rates total
}

Чтобы создать стандартный индикатор RSI, в глобальной области видимости мы объявляем "rsiHandle" как целое число для хранения ссылки на него, а "rsiBuffer" — как массив double для хранения рассчитанных значений индекса относительной силы.

В обработчике событий OnInit мы инициализируем "rsiHandle" с помощью функции iRSI для текущего символа, таймфрейма, периода 14 и цен закрытия. Если хендл недействителен, возвращаем INIT_FAILED, чтобы остановить инициализацию. Затем связываем индекс буфера 0 с "rsiBuffer" для данных индикатора через SetIndexBuffer, задаем пустые значения построения как "EMPTY_VALUE" с помощью PlotIndexSetDouble и указываем начало отрисовки с бара 13 через PlotIndexSetInteger, чтобы учесть период расчета индекса относительной силы. Дополнительно настраиваем уровни 30 и 70 для зон перепроданности и перекупленности. В конце возвращаем INIT_SUCCEEDED.

В обработчике событий OnCalculate мы копируем данные из буфера 0 хендла индекса относительной силы в "rsiBuffer" для всего доступного количества баров с помощью функции CopyBuffer. Если копирование не удалось, выводим сообщение об ошибке и возвращаем 0, чтобы остановить обработку; иначе возвращаем общее количество баров, подтверждая успешный расчет. Полезно запускать программу после каждого этапа, чтобы убедиться, что всё работает корректно. После компиляции получаем следующий результат.

TRADITIONAL RSI INDICATOR

На изображении видно, что мы получили стандартное отображение RSI. Это было довольно просто и понятно. Теперь нужно перейти к следующему этапу — определить класс для отрисовки шкалы, чтобы позже легко переиспользовать его при создании других индикаторов с круговой шкалой со стрелкой. Но сначала добавим вспомогательные функции. Вооружившись этими функциями, мы сможем объявить полноценный базовый класс со всеми необходимыми методами, а затем определить их ниже.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Degrees to Radians                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
double DegreesToRadians(double degrees) {
   return((M_PI * degrees) / 180.0);      //--- Convert degrees to radians
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Normalize Radians                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
double NormalizeRadians(double angle) {
   while(angle < 0.0) angle += 2.0 * M_PI; //--- Adjust negative
   while(angle >= 2.0 * M_PI) angle -= 2.0 * M_PI; //--- Adjust positive
   return(angle);                          //--- Return normalized
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get Tick Font Gap                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetTickFontGap(Struct_ScaleMarks &scaleMarks, int stringLength) {
   int gap = 0;                            //--- Initialize gap
   Struct_LabelAreaSize areaSize;          //--- Declare area size
   CCanvas obj_Canvas_temp;                //--- Declare temp canvas
   if(!obj_Canvas_temp.FontSet(scaleMarks.tickFontName, scaleMarks.tickFontSize, scaleMarks.tickFontFlags, 0)) //--- Set font
      return gap;                          //--- Return gap
   string str = "000";                     //--- Set str
   obj_Canvas_temp.TextSize(str, areaSize.width, areaSize.height); //--- Get text size
   if(areaSize.width == 0 || areaSize.height == 0) //--- Check size
      return gap;                          //--- Return gap
   areaSize.diagonal = (int)MathCeil(MathSqrt((double)(areaSize.width * areaSize.width + areaSize.height * areaSize.height))); //--- Calculate diagonal
   gap = (int)(areaSize.diagonal * 0.5);   //--- Set gap
   return gap;                             //--- Return gap
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get Tick Label Area Size                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTickLabelAreaSize(int &areaSize, Struct_ScaleMarks &scaleMarks, int stringLength) {
   CCanvas obj_Canvas_temp;                //--- Declare temp canvas
   int width = 0, height = 0;              //--- Initialize width height
   if(!obj_Canvas_temp.FontSet(scaleMarks.tickFontName, scaleMarks.tickFontSize, scaleMarks.tickFontFlags, 0)) //--- Set font
      return false;                        //--- Return false
   string str = "000";                     //--- Set str
   obj_Canvas_temp.TextSize(str, width, height); //--- Get text size
   if(width == 0 || height == 0)           //--- Check size
      return false;                        //--- Return false
   areaSize = (int)MathCeil(MathSqrt((double)(width * width + height * height))); //--- Calculate area size
   return true;                            //--- Return true
}

Сначала мы определяем функцию "DegreesToRadians", которая преобразует значение в градусах в радианы, умножая его на M_PI и деля на 180. Затем создаем функцию "NormalizeRadians", чтобы привести угол к диапазону от 0 до 2pi: для отрицательных значений добавляется 2pi, а для значений выше 2pi — 2pi вычитается. Функция "GetTickFontGap" использует временный объект CCanvas: она задает шрифт из параметра "Struct_ScaleMarks", измеряет размер текста "000", рассчитывает диагональ по ширине и высоте с помощью MathCeil и MathSqrt и возвращает половину этой диагонали как зазор, по умолчанию 0, если установка шрифта не удалась или размеры равны нулю.

Мы также определяем функцию "GetTickLabelAreaSize", чтобы определить область, необходимую для подписей делений, используя временный "CCanvas": задаем шрифт, измеряем размеры текста "000" и вычисляем округленную вверх диагональ ширины и высоты. Эти вспомогательные функции будут поддерживать точное размещение шкалы и подписей.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Base Gauge Class                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
class CGaugeBase                           // Define base gauge class
{
private:
   int relativeX;                          //--- Store relative X
   int relativeY;                          //--- Store relative Y
   int centerX;                            //--- Store center X
   int centerY;                            //--- Store center Y
   double currentValue;                    //--- Store current value
   bool initializationComplete;            //--- Store initialization complete flag
   void Draw();                            //--- Declare draw method
   void CalculateNeedle();                 //--- Declare calculate needle method
   void RedrawNeedle(double value);        //--- Declare redraw needle method
   void CalculateAndDrawLegends();         //--- Declare calculate and draw legends method
   void CalculateAndDrawLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString); //--- Declare calculate and draw legend string method
   void RedrawScaleMarks(Struct_Case &internalCase, Struct_Arc &scaleArc, int borderGap); //--- Declare redraw scale marks method
   void CalculateRanges(int borderGap);    //--- Declare calculate ranges method
   bool IsValidRange(int index);           //--- Declare check valid range method
   void NormalizeRangeValues(double &minValue, double &maxValue, double val0, double val1); //--- Declare normalize range values method
   void CalculateRangePie(Struct_Range &range, int innerRadius, int radialGap, int outerRadius, double rangeStart, double rangeEnd, color rangeClr, color caseClr); //--- Declare calculate range pie method
   void DrawRanges();                      //--- Declare draw ranges method
   void DrawRange(Struct_Range &range);    //--- Declare draw range method
   void CalculateInnerOuterRadii(int &innerRadius, int &outerRadius, int baseRadius, int tickLength, int tickStyle); //--- Declare calculate inner outer radii method
   bool DrawTick(double angle, int length, Struct_Arc &scaleArc); //--- Declare draw tick method
   double CalculateAngleDelta(double angle1, double angle2, int direction); //--- Declare calculate angle delta method
   bool GetLabelAreaSize(Struct_LabelAreaSize &areaSize, Struct_GaugeLegendString &legendString); //--- Declare get label area size method
   bool EraseLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString, color eraseClr); //--- Declare erase legend string method
   bool RedrawValueDisplay(double value);  //--- Declare redraw value display method
   void SetLegendStringParams(Struct_GaugeLegendString &legendString, Struct_GaugeLegendParams &param, int minRadius, int radiusDelta); //--- Declare set legend string params method
   void CalculateCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase, int borderSize, int borderGap); //--- Declare calculate case elements method
   void DrawCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase); //--- Declare draw case elements method
protected:
   Struct_GaugeInputParams inputParams;    //--- Store input parameters
   Struct_ScaleLayer scaleLayer;           //--- Store scale layer
   Struct_NeedleLayer needleLayer;         //--- Store needle layer
   int m_radius;                           //--- Store radius
public:
   bool Create(string name, int x, int y, int size, string relativeObjectName, int relativeMode, int corner, bool background, uchar scaleTransparency, uchar needleTransparency); //--- Declare create method
   bool CalculateLocation();               //--- Declare calculate location method
   void Redraw();                          //--- Declare redraw method
   void NewValue(double value);            //--- Declare new value method
   void Delete();                          //--- Declare delete method
   void SetScaleParameters(int angleRange, int rotation, double minValue, double maxValue, int multiplier, int style, color scaleClr, bool displayArc = false); //--- Declare set scale parameters method
   void SetTickParameters(int style, int size, double majorInterval, int mediumPerMajor, int minorPerInterval); //--- Declare set tick parameters method
   void SetTickLabelFont(int fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color fontClr = clrBlack); //--- Declare set tick label font method
   void SetCaseParameters(color caseClr, int borderStyle, color borderClr, int borderGapSize); //--- Declare set case parameters method
   void SetLegendParameters(int legendType, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr = clrDarkGray); //--- Declare set legend parameters method
   void SetLegendParam(Struct_GaugeLegendParams &legendParam, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr = clrDarkGray); //--- Declare set legend param method
   void SetRangeParameters(int index, bool enable, double start, double end, color rangeClr); //--- Declare set range parameters method
   void SetNeedleParameters(int centerStyle, color centerClr, color needleClr, int fillStyle); //--- Declare set needle parameters method
};

Мы определяем класс "CGaugeBase" как основу для построения и управления визуализацией круговой шкалы. Он инкапсулирует логику создания, отрисовки и обновления. В разделе private объявляются переменные для относительных координат и центра, текущего отображаемого значения и флага инициализации. Также задаются закрытые методы: "Draw" для рендеринга шкалы, "DrawCaseElements" и "CalculateCaseElements" для корпуса шкалы, "CalculateNeedle" и "RedrawNeedle" для стрелки, "RedrawScaleMarks" для делений, "CalculateRanges" и "DrawRange" для цветовых диапазонов, а также методы для текстовых подписей и стирания/перерисовки текстовых элементов.

Раздел protected содержит структуры входных параметров, слоя шкалы, слоя стрелки и радиус, чтобы производные классы могли получать к ним доступ, при этом данные оставались инкапсулированными.

В разделе public предоставляются методы "Create" для инициализации шкалы с именем, позицией, размером, относительной привязкой, углом привязки, фоном и прозрачностью; "CalculateLocation" для позиционирования; "Redraw" для полного обновления; "NewValue" для обновления стрелки и значения; "Delete" для удаления объектов; а также "SetScaleParameters", "SetTickParameters", "SetLegendParameters", "SetCaseParameters" и "SetRangeParameters" для настройки внешнего вида и поведения индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create Gauge                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CGaugeBase::Create(string name, int x, int y, int size, string relativeObjectName, int relativeMode, int corner, bool background, uchar scaleTransparency, uchar needleTransparency) {
   initializationComplete = false;         //--- Set initialization complete flag to false
   m_radius = size / 2;                    //--- Calculate radius
   inputParams.xOffset = x;                //--- Set x offset
   inputParams.yOffset = y;                //--- Set y offset
   inputParams.anchorCorner = corner;      //--- Set anchor corner
   inputParams.relativeMode = relativeMode;//--- Set relative mode
   inputParams.relativeObjectName = relativeObjectName; //--- Set relative object name
   if(!CalculateLocation())                //--- Check location calculation
      return false;                        //--- Return false if failed
   int canvasWidthHeight = (m_radius + 5) * 2; //--- Calculate canvas size
   scaleLayer.objectName = name + "_s";    //--- Set scale layer object name
   ObjectDelete(0, scaleLayer.objectName); //--- Delete scale layer object
   if(!scaleLayer.obj_Canvas.CreateBitmapLabel(scaleLayer.objectName, centerX, centerY, canvasWidthHeight, canvasWidthHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) //--- Create scale canvas
      return false;                        //--- Return false if failed
   ObjectSetInteger(0, scaleLayer.objectName, OBJPROP_CORNER, inputParams.anchorCorner); //--- Set corner property
   ObjectSetInteger(0, scaleLayer.objectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER); //--- Set anchor property
   ObjectSetInteger(0, scaleLayer.objectName, OBJPROP_BACK, background); //--- Set back property
   needleLayer.objectName = name + "_n";   //--- Set needle layer object name
   ObjectDelete(0, needleLayer.objectName);//--- Delete needle layer object
   if(!needleLayer.obj_Canvas.CreateBitmapLabel(needleLayer.objectName, centerX, centerY, canvasWidthHeight, canvasWidthHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) //--- Create needle canvas
      return false;                        //--- Return false if failed
   ObjectSetInteger(0, needleLayer.objectName, OBJPROP_CORNER, inputParams.anchorCorner); //--- Set corner property
   ObjectSetInteger(0, needleLayer.objectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER); //--- Set anchor property
   ObjectSetInteger(0, needleLayer.objectName, OBJPROP_BACK, background); //--- Set back property
   scaleLayer.transparency = 255 - scaleTransparency; //--- Set scale transparency
   needleLayer.transparency = 255 - needleTransparency; //--- Set needle transparency
   return true;                            //--- Return true
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Gauge Center Location                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CGaugeBase::CalculateLocation() {
   bool locationChanged = false;           //--- Initialize location changed flag
   int cX = m_radius;                      //--- Set initial X
   int cY = m_radius;                      //--- Set initial Y
   cX += inputParams.xOffset;              //--- Add X offset
   cY += inputParams.yOffset;              //--- Add Y offset
   if(centerX != cX || centerY != cY) {    //--- Check if position changed
      centerX = cX;                        //--- Update center X
      centerY = cY;                        //--- Update center Y
      locationChanged = true;              //--- Set changed flag
   }
   return locationChanged;                 //--- Return changed flag
}

Здесь реализуется метод "Create" класса "CGaugeBase" для инициализации индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Сначала сбрасывается флаг "initializationComplete" в false и вычисляется "m_radius" как половина переданного размера. Затем сохраняются входные параметры: смещения, имя относительного объекта, режим относительного позиционирования, угол привязки, фоновый режим, а также прозрачность слоев шкалы и стрелки. Затем вызываем "CalculateLocation" для определения центра. Если объект шкалы уже существует, удаляем его через ObjectDelete, после чего создаем новую растровую метку для Canvas для шкалы с помощью "CreateBitmapLabel" в центральной позиции с нормализацией ARGB. Настраиваем ее свойства через ObjectSetInteger для угловой привязки, привязки к центру и статуса фона. Аналогично для слоя стрелки добавляем к имени суффикс "_n", удаляем существующий объект при наличии, создаем растровую метку и задаем те же свойства. Наконец, возвращаем true при успешном создании или false при ошибке.

Мы также определяем метод "CalculateLocation", который обновляет центр шкалы на основе радиуса и заданных смещений по X и Y. Сначала устанавливаем флаг изменения в false, задаем временные cX и cY равными радиусу, добавляем сохраненные смещения и затем сравниваем результат с текущими координатами центра. Если координаты изменились, обновляем "centerX" и "centerY" и возвращаем true; иначе возвращаем false.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Global Variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CGaugeBase gauge;                          //--- Declare gauge object


// In the initialization, call the class method
if(!gauge.Create("rsi_gauge", 30, 30, 250, "", 0, 0, false, 0, 0)) //--- Create gauge
   return(INIT_FAILED);                 //--- Return failed

Мы объявляем глобальный экземпляр класса "CGaugeBase" с именем "gauge". Этот объект управляет визуализацией шкалы в ходе работы программы. В обработчике событий OnInit мы вызываем метод "Create" для этого экземпляра с параметрами: имя "rsi_gauge", позиции x и y по 30, размер 250, пустой относительный объект, режим относительного позиционирования 0, угол привязки 0, фон false и нулевая прозрачность для шкалы и стрелки. Если создание не удалось, возвращаем INIT_FAILED, чтобы остановить настройку индикатора. После компиляции получаем следующий результат.

INITIAL GAUGE CREATION

Мы видим, что создали начальный силуэт индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Теперь необходимо создать корпус и остальные параметры на уже имеющейся базе, определив остальные методы. Сначала реализуем методы настройки параметров.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Scale Parameters                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::SetScaleParameters(int angleRange, int rotation, double minValue, double maxValue, int multiplier, int style, color scaleClr, bool displayArc) {
   inputParams.scaleAngleRange = angleRange; //--- Set scale angle range
   inputParams.rotationAngle = rotation;   //--- Set rotation angle
   inputParams.minScaleValue = minValue;   //--- Set minimum scale value
   inputParams.maxScaleValue = maxValue;   //--- Set maximum scale value
   inputParams.scaleMultiplier = multiplier; //--- Set scale multiplier
   inputParams.scaleStyle = style;         //--- Set scale style
   inputParams.scaleColor = scaleClr;      //--- Set scale color
   inputParams.displayScaleArc = displayArc; //--- Set display scale arc flag
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Tick Parameters                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::SetTickParameters(int style, int size, double majorInterval, int mediumPerMajor, int minorPerInterval) {
   inputParams.tickStyle = style;          //--- Set tick style
   inputParams.tickSize = size;            //--- Set tick size
   inputParams.majorTickInterval = majorInterval; //--- Set major tick interval
   inputParams.mediumTicksPerMajor = mediumPerMajor; //--- Set medium ticks per major
   inputParams.minorTicksPerInterval = minorPerInterval; //--- Set minor ticks per interval
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Tick Label Font                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::SetTickLabelFont(int fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color fontClr) {
   inputParams.tickFontSize = fontSize;    //--- Set tick font size
   inputParams.tickFontName = fontName;    //--- Set tick font name
   inputParams.tickFontItalic = italic;    //--- Set tick font italic flag
   inputParams.tickFontBold = bold;        //--- Set tick font bold flag
   inputParams.tickFontColor = fontClr;    //--- Set tick font color
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Case Parameters                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::SetCaseParameters(color caseClr, int borderStyle, color borderClr, int borderGapSize) {
   inputParams.caseColor = caseClr;        //--- Set case color
   inputParams.borderStyle = borderStyle;  //--- Set border style
   inputParams.borderColor = borderClr;    //--- Set border color
   inputParams.borderGapSize = borderGapSize; //--- Set border gap size
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Legend Parameters                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::SetLegendParameters(int legendType, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr) {
   switch(legendType) {                    //--- Switch on legend type
   case 0:                                 //--- Handle description
      SetLegendParam(inputParams.description, enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); //--- Set description param
      break;                               //--- Break
   case 1:                                 //--- Handle units
      SetLegendParam(inputParams.units, enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); //--- Set units param
      break;                               //--- Break
   case 2:                                 //--- Handle multiplier
      SetLegendParam(inputParams.multiplier, enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); //--- Set multiplier param
      break;                               //--- Break
   case 3:                                 //--- Handle value
      SetLegendParam(inputParams.value, enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); //--- Set value param
      break;                               //--- Break
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Individual Legend Parameter                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::SetLegendParam(Struct_GaugeLegendParams &legendParam, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr) {
   legendParam.enable = enable;            //--- Set enable flag
   legendParam.text = text;                //--- Set text
   legendParam.radius = radius;            //--- Set radius
   legendParam.angle = angle;              //--- Set angle
   legendParam.fontSize = fontSize;        //--- Set font size
   legendParam.fontName = fontName;        //--- Set font name
   legendParam.italic = italic;            //--- Set italic flag
   legendParam.bold = bold;                //--- Set bold flag
   legendParam.textColor = textClr;        //--- Set text color
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Range Parameters                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::SetRangeParameters(int index, bool enable, double start, double end, color rangeClr) {
   if(index >= 0 && index < 4) {           //--- Check index range
      inputParams.ranges[index].enable = enable; //--- Set enable flag
      inputParams.ranges[index].start = start; //--- Set start
      inputParams.ranges[index].end = end; //--- Set end
      inputParams.ranges[index].clr = rangeClr; //--- Set color
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Needle Parameters                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::SetNeedleParameters(int centerStyle, color centerClr, color needleClr, int fillStyle) {
   inputParams.needleCenterStyle = centerStyle; //--- Set needle center style
   inputParams.needleCenterColor = centerClr; //--- Set needle center color
   inputParams.needleColor = needleClr;    //--- Set needle color
   inputParams.needleFillStyle = fillStyle;//--- Set needle fill style
}

Здесь мы определяем метод "SetScaleParameters" в классе "CGaugeBase" для настройки шкалы индикатора. Метод присваивает переданные диапазон углов, угол поворота, минимальное и максимальное значения, индекс множителя, стиль, цвет и флаг отображения дуги шкалы соответствующим полям "inputParams". Это централизует настройку шкалы для дальнейшего использования при отрисовке.

Для текстовых подписей мы реализуем метод "SetLegendParameters", который использует оператор switch на основе типа подписи (0 — описание, 1 — единицы измерения, 2 — множитель, 3 — значение), чтобы направить параметры в соответствующие поля "inputParams". Метод сохраняет флаг включения, текст, радиус, угол, размер и имя шрифта, флаги курсива и жирности, а также цвет текста. Мы также создаем "SetCaseParameters" для настройки цвета корпуса, размера и зазора рамки, а также "SetRangeParameters" для конфигурации до четырех цветовых диапазонов с включением, началом, концом и цветом.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Case Elements                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::CalculateCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase, int borderSize, int borderGap) {
   if(borderSize > 0) {                    //--- Check border size
      externalCase.circle.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; //--- Set external center X
      externalCase.circle.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; //--- Set external center Y
      externalCase.circle.radius = m_radius; //--- Set external radius
      externalCase.circle.clr = inputParams.borderColor; //--- Set external color
      externalCase.display = true;         //--- Set display flag
   } else                                  //--- Handle no border
      externalCase.display = false;        //--- Set display flag false
   internalCase.circle.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; //--- Set internal center X
   internalCase.circle.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; //--- Set internal center Y
   internalCase.circle.radius = m_radius - borderSize; //--- Set internal radius
   internalCase.circle.clr = inputParams.caseColor; //--- Set internal color
   internalCase.display = true;            //--- Set display flag
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Draw Case Elements                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::DrawCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase) {
   if(externalCase.display)                //--- Check external display
      scaleLayer.obj_Canvas.FillCircle(externalCase.circle.centerX, externalCase.circle.centerY, externalCase.circle.radius, ColorToARGB(externalCase.circle.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Fill external circle
   if(internalCase.display)                //--- Check internal display
      scaleLayer.obj_Canvas.FillCircle(internalCase.circle.centerX, internalCase.circle.centerY, internalCase.circle.radius, ColorToARGB(internalCase.circle.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Fill internal circle
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Needle                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::CalculateNeedle() {
   int innerRadius = 0, outerRadius = 0;   //--- Initialize radii
   if(inputParams.minorTicksPerInterval > 0) //--- Check minor ticks
      CalculateInnerOuterRadii(innerRadius, outerRadius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate for minor
   else if(inputParams.mediumTicksPerMajor > 0) //--- Check medium ticks
      CalculateInnerOuterRadii(innerRadius, outerRadius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate for medium
   else if(inputParams.majorTickInterval > 0) //--- Check major ticks
      CalculateInnerOuterRadii(innerRadius, outerRadius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate for major
   needleLayer.needle.tipRadius = outerRadius; //--- Set tip radius
   needleLayer.needle.clr = inputParams.needleColor; //--- Set needle color
   needleLayer.needle.fillStyle = inputParams.needleFillStyle; //--- Set fill style
   needleLayer.needle.tailRadius = needleLayer.needleCenter.radius * 2; //--- Set tail radius
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Redraw Needle                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::RedrawNeedle(double value) {
   needleLayer.obj_Canvas.Erase();         //--- Erase canvas
   double normalizedValue = 0;             //--- Initialize normalized value
   if(scaleLayer.scaleMarks.minValue < scaleLayer.scaleMarks.maxValue) { //--- Check direct order
      if(value < scaleLayer.scaleMarks.minValue) //--- Check min value
         value = scaleLayer.scaleMarks.minValue; //--- Clamp to min
      if(value > scaleLayer.scaleMarks.maxValue) //--- Check max value
         value = scaleLayer.scaleMarks.maxValue; //--- Clamp to max
      normalizedValue = value - scaleLayer.scaleMarks.minValue; //--- Normalize
   } else {                                //--- Handle inverse order
      if(value > scaleLayer.scaleMarks.minValue) //--- Check min value
         value = scaleLayer.scaleMarks.minValue; //--- Clamp to min
      if(value < scaleLayer.scaleMarks.maxValue) //--- Check max value
         value = scaleLayer.scaleMarks.maxValue; //--- Clamp to max
      normalizedValue = scaleLayer.scaleMarks.minValue - value; //--- Normalize
   }
   if(scaleLayer.scaleMarks.valueRange == 0) //--- Check value range
      return;                              //--- Return if zero
   double currentAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - ((normalizedValue * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Calculate current angle
   needleLayer.needle.x[0] = (int)(scaleLayer.scaleArc.centerX - needleLayer.needle.tipRadius * MathCos(M_PI - currentAngle)); //--- Set x0
   needleLayer.needle.y[0] = (int)(scaleLayer.scaleArc.centerY - needleLayer.needle.tipRadius * MathSin(M_PI - currentAngle)); //--- Set y0
   double bufferX[3], bufferY[3];          //--- Declare buffers
   bufferX[0] = scaleLayer.scaleArc.centerX - needleLayer.needle.tipRadius * MathCos(M_PI - currentAngle); //--- Set bufferX0
   bufferY[0] = scaleLayer.scaleArc.centerY - needleLayer.needle.tipRadius * MathSin(M_PI - currentAngle); //--- Set bufferY0
   double tailX = scaleLayer.scaleArc.centerX - needleLayer.needle.tailRadius * MathCos(2 * M_PI - currentAngle); //--- Calculate tail X
   double tailY = scaleLayer.scaleArc.centerY - needleLayer.needle.tailRadius * MathSin(2 * M_PI - currentAngle); //--- Calculate tail Y
   int r = (int)(needleLayer.needle.tailRadius / 3.0); //--- Calculate r
   bufferX[1] = tailX - r * MathCos(0.5 * M_PI - currentAngle); //--- Set bufferX1
   bufferY[1] = tailY - r * MathSin(0.5 * M_PI - currentAngle); //--- Set bufferY1
   bufferX[2] = tailX - r * MathCos(1.5 * M_PI - currentAngle); //--- Set bufferX2
   bufferY[2] = tailY - r * MathSin(1.5 * M_PI - currentAngle); //--- Set bufferY2
   uint clr = ColorToARGB(needleLayer.needle.clr, needleLayer.transparency); //--- Get color
   needleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)bufferX[0], (int)bufferY[0], (int)bufferX[1], (int)bufferY[1], clr); //--- Draw line AA 0-1
   needleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)bufferX[1], (int)bufferY[1], (int)bufferX[2], (int)bufferY[2], clr); //--- Draw line AA 1-2
   needleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)bufferX[2], (int)bufferY[2], (int)bufferX[0], (int)bufferY[0], clr); //--- Draw line AA 2-0
   double centroidX = (bufferX[0] + bufferX[1] + bufferX[2]) / 3.0; //--- Calculate centroid X
   double centroidY = (bufferY[0] + bufferY[1] + bufferY[2]) / 3.0; //--- Calculate centroid Y
   needleLayer.obj_Canvas.Fill((int)centroidX, (int)centroidY, clr); //--- Fill
   needleLayer.obj_Canvas.LineAA(scaleLayer.scaleArc.centerX, scaleLayer.scaleArc.centerY, (int)bufferX[0], (int)bufferY[0], clr); //--- Draw line AA center to 0
   if(needleLayer.needleCenter.display)    //--- Check display
      needleLayer.obj_Canvas.FillCircle(needleLayer.needleCenter.centerX, needleLayer.needleCenter.centerY, needleLayer.needleCenter.radius, ColorToARGB(needleLayer.needleCenter.clr, needleLayer.transparency)); //--- Fill needle center
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate and Draw Legends                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::CalculateAndDrawLegends() {
   if(inputParams.description.enable)      //--- Check description enable
      CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.description); //--- Calculate and draw description
   if(inputParams.units.enable)            //--- Check units enable
      CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.units); //--- Calculate and draw units
   if(inputParams.multiplier.enable) {     //--- Check multiplier enable
      scaleLayer.gaugeLabel.multiplier.text = scaleMultiplierStrings[inputParams.scaleMultiplier]; //--- Set multiplier text
      CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.multiplier); //--- Calculate and draw multiplier
   }
   if(inputParams.value.enable) {          //--- Check value enable
      scaleLayer.gaugeLabel.value.decimalPlaces = 0; //--- Set decimal places
      if(inputParams.value.text != "") {  //--- Check text
         int digits = (int)StringToInteger(inputParams.value.text); //--- Get digits
         if(digits >= 1 && digits <= 8)    //--- Check digits range
            scaleLayer.gaugeLabel.value.decimalPlaces = (uint)digits; //--- Set decimal places
      }
      scaleLayer.gaugeLabel.value.text = " "; //--- Set text
      CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.value); //--- Calculate and draw value
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate and Draw Legend String                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::CalculateAndDrawLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString) {
   if(legendString.text != "") {           //--- Check text
      legendString.draw = true;            //--- Set draw flag
      scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(legendString.fontName, legendString.fontSize, legendString.fontFlags, 0); //--- Set font
      double normalizedAngle = NormalizeRadians(DegreesToRadians(legendString.angle + 90)); //--- Normalize angle
      legendString.x = (uint)(scaleLayer.scaleArc.centerX - legendString.radius * MathCos(M_PI - normalizedAngle)); //--- Set x
      legendString.y = (uint)(scaleLayer.scaleArc.centerY - legendString.radius * MathSin(M_PI - normalizedAngle)); //--- Set y
      legendString.backgroundColor = scaleLayer.caseColor; //--- Set background color
      scaleLayer.obj_Canvas.TextOut(legendString.x, legendString.y, legendString.text, ColorToARGB(legendString.textColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER); //--- Draw text
   }
}

Мы определяем метод "CalculateCaseElements" в классе "CGaugeBase", чтобы подготовить внешний и внутренний корпус шкалы. В этом методе настраиваются параметры внешнего корпуса шкалы, затем рассчитываются параметры внутреннего корпуса шкалы с учетом размера рамки и зазора. Отрисовка выполняется в "DrawCaseElements": если соответствующие элементы включены, окружности корпуса заливаются через "FillCircle" с использованием ColorToARGB.

Мы определяем метод "CalculateNeedle", который рассчитывает базовую геометрию стрелки на основе параметров шкалы. В нем задаются радиусы кончика и хвоста стрелки, а сами координаты для текущего положения рассчитываются уже при перерисовке стрелки.

В методе "RedrawNeedle" сначала очищается Canvas слоя стрелки с помощью "Erase". Затем входное значение нормализуется относительно минимума и максимума шкалы, учитывается направление шкалы, вычисляется угол, и стрелка отрисовывается в новом положении. Обновление текстового отображения значения выполняется отдельно.

Мы создаем метод "CalculateAndDrawLegends" для обработки различных текстовых элементов, если они включены. Для описания и единиц измерения напрямую вызываем "CalculateAndDrawLegendString". Для множителя задаем текст на основе текущего множителя шкалы. Для поля значения по умолчанию устанавливаем 0 десятичных знаков, при необходимости считываем их количество из текста параметра, затем временно задаем строку-пробел и отрисовываем элемент. Метод "CalculateAndDrawLegendString" вычисляет позицию текста по радиусу и углу, задает шрифт и выводит текст на Canvas в заданном цвете.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Redraw Scale Marks                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::RedrawScaleMarks(Struct_Case &internalCase, Struct_Arc &scaleArc, int borderGap) {
   int majorIndex, mediumIndex, minorIndex; //--- Declare indices
   double angle = 0, mediumAngle = 0, minorAngle = 0; //--- Declare angles
   scaleLayer.scaleMarks.multiplier = scaleMultipliers[inputParams.scaleMultiplier]; //--- Set multiplier
   if(scaleLayer.scaleMarks.multiplier <= 0) //--- Check multiplier
      scaleLayer.scaleMarks.multiplier = 1.0; //--- Set default multiplier
   scaleLayer.scaleMarks.minValue = inputParams.minScaleValue; //--- Set min value
   scaleLayer.scaleMarks.maxValue = inputParams.maxScaleValue; //--- Set max value
   scaleLayer.scaleMarks.decimalPlaces = 0; //--- Set decimal places
   if(scaleLayer.scaleMarks.maxValue > scaleLayer.scaleMarks.minValue) { //--- Check direct order
      scaleLayer.scaleMarks.forwardDirection = true; //--- Set forward direction
      scaleLayer.scaleMarks.valueRange = scaleLayer.scaleMarks.maxValue - scaleLayer.scaleMarks.minValue; //--- Set value range
   } else {                                 //--- Handle inverse order
      scaleLayer.scaleMarks.forwardDirection = false; //--- Set forward direction false
      scaleLayer.scaleMarks.valueRange = scaleLayer.scaleMarks.minValue - scaleLayer.scaleMarks.maxValue; //--- Set value range
   }
   scaleLayer.scaleMarks.nullMarkPosition = 1; //--- Set null mark position
   scaleLayer.scaleMarks.minAngle = scaleArc.endAngle; //--- Set min angle
   scaleLayer.scaleMarks.maxAngle = scaleArc.startAngle; //--- Set max angle
   if(scaleArc.endAngle > scaleArc.startAngle) //--- Check angles
      scaleLayer.scaleMarks.angleRange = NormalizeRadians(scaleArc.endAngle - scaleArc.startAngle); //--- Set angle range
   else                                     //--- Handle wrap around
      scaleLayer.scaleMarks.angleRange = NormalizeRadians(scaleArc.endAngle + (2 * M_PI - scaleArc.startAngle)); //--- Set angle range
   int leftMarkCount = 0;                   //--- Initialize left mark count
   int rightMarkCount = 0;                 //--- Initialize right mark count
   double markBuffer[361][2];               //--- Declare mark buffer
   int bufferCenterIndex = (int)(361 / 2); //--- Set buffer center index
   double tempValue = 0;                   //--- Initialize temp value
   int sign = 0;                           //--- Initialize sign
   double multiplier = scaleMultipliers[inputParams.scaleMultiplier]; //--- Set multiplier
   markBuffer[bufferCenterIndex][0] = 0;   //--- Set zero value
   markBuffer[bufferCenterIndex][1] = scaleLayer.scaleMarks.minAngle; //--- Set zero angle
   tempValue = 0;                           //--- Reset temp value
   sign = scaleLayer.scaleMarks.forwardDirection ? 1: -1; //--- Set sign
   for(majorIndex = 1; majorIndex < (int)(361 / 2); majorIndex++) { //--- Loop major indices
      tempValue = majorIndex * inputParams.majorTickInterval; //--- Calculate temp value
      if(tempValue <= scaleLayer.scaleMarks.valueRange) { //--- Check range
         markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][0] = (majorIndex * inputParams.majorTickInterval * sign) / multiplier; //--- Set mark value
         markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][1] = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - ((majorIndex * inputParams.majorTickInterval * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Set mark angle
         rightMarkCount++;                 //--- Increment right count
      } else                                   //--- Handle out of range
         break;                             //--- Break loop
   }
   double majorAngleStep, mediumAngleStep, minorAngleStep; //--- Declare angle steps
   majorAngleStep = (inputParams.majorTickInterval * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; //--- Set major step
   mediumAngleStep = 0;                     //--- Initialize medium step
   if(inputParams.mediumTicksPerMajor != 0) //--- Check medium ticks
      mediumAngleStep = ((inputParams.majorTickInterval / (inputParams.mediumTicksPerMajor + 1)) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; //--- Set medium step
   minorAngleStep = 0;                     //--- Initialize minor step
   if(inputParams.minorTicksPerInterval != 0) { //--- Check minor ticks
      if(mediumAngleStep != 0)             //--- Check medium step
         minorAngleStep = (((inputParams.majorTickInterval / (inputParams.mediumTicksPerMajor + 1)) / (inputParams.minorTicksPerInterval + 1)) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; //--- Set minor step with medium
      else                                 //--- Handle no medium
         minorAngleStep = ((inputParams.majorTickInterval / (inputParams.minorTicksPerInterval + 1)) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; //--- Set minor step without medium
   }
   CalculateRanges(borderGap);             //--- Calculate ranges
   DrawRanges();                           //--- Draw ranges
   int innerR, outerR;                     //--- Declare radii
   double startX, startY, endX, endY;      //--- Declare coordinates
   int textX, textY;                       //--- Declare text coordinates
   string markText;                        //--- Declare mark text
   int digits;                             //--- Declare digits
   scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(scaleLayer.scaleMarks.tickFontName, scaleLayer.scaleMarks.tickFontSize, scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags, 0); //--- Set font
   rightMarkCount++;                       //--- Increment right count
   for(majorIndex = 0; majorIndex < rightMarkCount; majorIndex++) { //--- Loop right marks
      angle = markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][1]; //--- Get angle
      CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, (int)scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate radii
      startX = scaleArc.centerX - innerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set start X
      startY = scaleArc.centerY - innerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set start Y
      endX = scaleArc.centerX - outerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set end X
      endY = scaleArc.centerY - outerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set end Y
      textX = (int)(scaleArc.centerX - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathCos(M_PI - angle)); //--- Set text X
      textY = (int)(scaleArc.centerY - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathSin(M_PI - angle)); //--- Set text Y
      scaleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)startX, (int)startY, (int)endX, (int)endY, ColorToARGB(scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Draw line AA
      digits = (markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][0] == 0) ? 0: scaleLayer.scaleMarks.decimalPlaces; //--- Set digits
      markText = DoubleToString(markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][0], digits); //--- Get mark text
      scaleLayer.obj_Canvas.TextOut(textX, textY, markText, ColorToARGB(inputParams.tickFontColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER); //--- Draw text
      if(mediumAngleStep != 0) {           //--- Check medium step
         mediumAngle = angle;              //--- Set medium angle
         for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor
            minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle - minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle
            if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick
               break;                      //--- Break if failed
         }
         for(mediumIndex = 1; mediumIndex <= inputParams.mediumTicksPerMajor; mediumIndex++) { //--- Loop medium
            mediumAngle = NormalizeRadians(angle - mediumAngleStep * mediumIndex); //--- Calculate medium angle
            if(!DrawTick(mediumAngle, scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength, scaleArc)) //--- Draw medium tick
               break;                      //--- Break if failed
            for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor
               minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle - minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle
               if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick
                  break;                   //--- Break if failed
            }
         }
      } else {                             //--- Handle no medium
         for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor
            minorAngle = NormalizeRadians(angle - minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle
            if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick
               break;                      //--- Break if failed
         }
      }
   }
   for(majorIndex = 0; majorIndex < (leftMarkCount + 1); majorIndex++) { //--- Loop left marks
      angle = markBuffer[bufferCenterIndex - majorIndex][1]; //--- Get angle
      CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, (int)scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate radii
      startX = scaleArc.centerX - innerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set start X
      startY = scaleArc.centerY - innerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set start Y
      endX = scaleArc.centerX - outerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set end X
      endY = scaleArc.centerY - outerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set end Y
      textX = (int)(scaleArc.centerX - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathCos(M_PI - angle)); //--- Set text X
      textY = (int)(scaleArc.centerY - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathSin(M_PI - angle)); //--- Set text Y
      digits = (markBuffer[bufferCenterIndex - majorIndex][0] == 0) ? 0: scaleLayer.scaleMarks.decimalPlaces; //--- Set digits
      markText = DoubleToString(markBuffer[bufferCenterIndex - majorIndex][0], digits); //--- Get mark text
      if(majorIndex > 0 || (majorIndex == 0 && scaleLayer.scaleMarks.nullMarkPosition == 3)) { //--- Check condition
         scaleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)startX, (int)startY, (int)endX, (int)endY, ColorToARGB(scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Draw line AA
         scaleLayer.obj_Canvas.TextOut(textX, textY, markText, ColorToARGB(inputParams.tickFontColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER); //--- Draw text
      }
      if(mediumAngleStep != 0) {           //--- Check medium step
         mediumAngle = angle;              //--- Set medium angle
         for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor
            minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle + minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle
            if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick
               break;                      //--- Break if failed
         }
         for(mediumIndex = 1; mediumIndex <= inputParams.mediumTicksPerMajor; mediumIndex++) { //--- Loop medium
            mediumAngle = NormalizeRadians(angle + mediumAngleStep * mediumIndex); //--- Calculate medium angle
            if(!DrawTick(mediumAngle, scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength, scaleArc)) //--- Draw medium tick
               break;                      //--- Break if failed
            for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor
               minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle + minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle
               if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick
                  break;                   //--- Break if failed
            }
         }
      } else {                             //--- Handle no medium
         for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor
            minorAngle = NormalizeRadians(angle + minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle
            if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick
               break;                      //--- Break if failed
         }
      }
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Ranges                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::CalculateRanges(int borderGap) {
   int innerR, outerR;                     //--- Declare radii
   CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate radii
   for(int rangeIndex = 0; rangeIndex < 4; rangeIndex++) { //--- Loop ranges
      if(IsValidRange(rangeIndex))         //--- Check valid range
         CalculateRangePie(scaleLayer.ranges[rangeIndex], innerR, borderGap, outerR, inputParams.ranges[rangeIndex].start, inputParams.ranges[rangeIndex].end, inputParams.ranges[rangeIndex].clr, scaleLayer.caseColor); //--- Calculate pie
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check Valid Range                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CGaugeBase::IsValidRange(int index) {
   if(!inputParams.ranges[index].enable)   //--- Check enable
      return false;                        //--- Return false
   if(inputParams.ranges[index].start == inputParams.ranges[index].end) //--- Check start end
      return false;                        //--- Return false
   double paramMin, paramMax, rangeMin, rangeMax; //--- Declare mins maxs
   NormalizeRangeValues(paramMin, paramMax, inputParams.minScaleValue, inputParams.maxScaleValue); //--- Normalize param
   NormalizeRangeValues(rangeMin, rangeMax, inputParams.ranges[index].start, inputParams.ranges[index].end); //--- Normalize range
   if(rangeMin < paramMin && rangeMax < paramMin) //--- Check below param
      return false;                        //--- Return false
   if(rangeMin > paramMax && rangeMax > paramMax) //--- Check above param
      return false;                        //--- Return false
   if(rangeMin < paramMin)                 //--- Check min
      rangeMin = paramMin;                 //--- Clamp min
   if(rangeMax > paramMax)                 //--- Check max
      rangeMax = paramMax;                 //--- Clamp max
   inputParams.ranges[index].start = rangeMin; //--- Set start
   inputParams.ranges[index].end = rangeMax; //--- Set end
   return true;                             //--- Return true
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Normalize Range Values                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::NormalizeRangeValues(double &minValue, double &maxValue, double val0, double val1) {
   if(val0 < val1) {                       //--- Check val0 < val1
      minValue = val0;                     //--- Set min
      maxValue = val1;                     //--- Set max
   } else {                                //--- Handle val0 >= val1
      minValue = val1;                     //--- Set min
      maxValue = val0;                     //--- Set max
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Range Pie                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::CalculateRangePie(Struct_Range &range, int innerRadius, int radialGap, int outerRadius, double rangeStart, double rangeEnd, color rangeClr, color caseClr) {
   range.startValue = rangeStart;          //--- Set start value
   range.endValue = rangeEnd;              //--- Set end value
   double rangeStartNorm, rangeEndNorm;    //--- Declare norms
   if(range.startValue > range.endValue) { //--- Check start > end
      rangeStartNorm = range.startValue;   //--- Set start norm
      rangeEndNorm = range.endValue;       //--- Set end norm
   } else if(range.startValue < range.endValue) { //--- Check start < end
      rangeEndNorm = range.startValue;     //--- Set end norm
      rangeStartNorm = range.endValue;     //--- Set start norm
   } else                                  //--- Handle equal
      return;                              //--- Return
   if(scaleLayer.scaleMarks.minValue > scaleLayer.scaleMarks.maxValue) { //--- Check inverse
      double temp = rangeStartNorm;        //--- Temp start
      rangeStartNorm = -rangeEndNorm;      //--- Set start norm
      rangeEndNorm = -temp;                //--- Set end norm
   }
   range.active = true;                    //--- Set active
   range.clr = rangeClr;                   //--- Set color
   range.pie.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; //--- Set center X
   range.pie.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; //--- Set center Y
   range.pie.radius = innerRadius;         //--- Set radius
   range.pie.eraseRadius = outerRadius;    //--- Set erase radius
   double angularOffset = MathArcsin(((double)radialGap / (double)range.pie.radius) / 2.0); //--- Calculate offset
   if(scaleLayer.scaleMarks.minValue < scaleLayer.scaleMarks.maxValue) { //--- Check direct
      range.pie.startAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeStartNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Set start angle
      range.pie.endAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeEndNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Set end angle
      range.pie.eraseStartAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeStartNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) - angularOffset); //--- Set erase start
      range.pie.eraseEndAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeEndNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) + angularOffset); //--- Set erase end
   } else {                                //--- Handle inverse
      range.pie.startAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((scaleLayer.scaleMarks.minValue + rangeStartNorm) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Set start angle
      range.pie.endAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((scaleLayer.scaleMarks.minValue + rangeEndNorm) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Set end angle
      range.pie.eraseStartAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeStartNorm + scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) - angularOffset); //--- Set erase start
      range.pie.eraseEndAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeEndNorm + scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) + angularOffset); //--- Set erase end
   }
   range.pie.clr = rangeClr;               //--- Set pie color
   range.pie.eraseClr = caseClr;           //--- Set erase color
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Draw Ranges                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::DrawRanges() {
   for(int i = 0; i < 4; i++)              //--- Loop indices
      DrawRange(scaleLayer.ranges[i]);     //--- Draw range
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Draw Range                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::DrawRange(Struct_Range &range) {
   if(!range.active)                       //--- Check active
      return;                              //--- Return
   int r_min = MathMin(range.pie.radius, range.pie.eraseRadius); //--- Get min r
   int r_max = MathMax(range.pie.radius, range.pie.eraseRadius); //--- Get max r
   for(int r = r_min + 1; r <= r_max; r++) { //--- Loop radii
      double frac = (double)(r - r_min) / (r_max - r_min); //--- Calculate frac
      uchar alpha = (uchar)(scaleLayer.transparency * frac); //--- Calculate alpha
      uint col = ColorToARGB(range.pie.clr, alpha); //--- Get color
      scaleLayer.obj_Canvas.Arc(range.pie.centerX, range.pie.centerY, r, r, range.pie.startAngle, range.pie.endAngle, col); //--- Draw arc
      uint erase_col = ColorToARGB(range.pie.eraseClr, scaleLayer.transparency); //--- Get erase color
      scaleLayer.obj_Canvas.Arc(range.pie.centerX, range.pie.centerY, r, r, range.pie.eraseStartAngle, range.pie.startAngle, erase_col); //--- Draw left erase
      scaleLayer.obj_Canvas.Arc(range.pie.centerX, range.pie.centerY, r, r, range.pie.endAngle, range.pie.eraseEndAngle, erase_col); //--- Draw right erase
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Inner Outer Radii                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::CalculateInnerOuterRadii(int &innerRadius, int &outerRadius, int baseRadius, int tickLength, int tickStyle) {
   innerRadius = baseRadius;               //--- Set inner radius
   outerRadius = baseRadius - tickLength;  //--- Set outer radius
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Draw Tick                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CGaugeBase::DrawTick(double angle, int length, Struct_Arc &scaleArc) {
   int innerR, outerR;                     //--- Declare radii
   double startX, startY, endX, endY;      //--- Declare coordinates
   double arcStartAngle = scaleArc.startAngle; //--- Get start angle
   double arcEndAngle = scaleArc.endAngle; //--- Get end angle
   double deltaToStart = CalculateAngleDelta(arcStartAngle, angle, -1); //--- Calculate delta to start
   double deltaToEnd = CalculateAngleDelta(arcEndAngle, angle, 1); //--- Calculate delta to end
   double totalArcDelta = CalculateAngleDelta(arcStartAngle, arcEndAngle, -1); //--- Calculate total delta
   if(MathAbs(totalArcDelta - (deltaToEnd + deltaToStart)) < (M_PI / 180.0)) //--- Check within arc
      return false;                        //--- Return false
   CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, scaleArc.radius, length, inputParams.tickStyle); //--- Calculate radii
   startX = scaleArc.centerX - innerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set start X
   startY = scaleArc.centerY - innerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set start Y
   endX = scaleArc.centerX - outerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set end X
   endY = scaleArc.centerY - outerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set end Y
   scaleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)startX, (int)startY, (int)endX, (int)endY, ColorToARGB(scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Draw line AA
   return true;                            //--- Return true
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Angle Delta                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
double CGaugeBase::CalculateAngleDelta(double angle1, double angle2, int direction) {
   double normAngle1 = NormalizeRadians(angle1); //--- Normalize angle1
   double normAngle2 = NormalizeRadians(angle2); //--- Normalize angle2
   double delta1, delta2;                  //--- Declare deltas
   if(normAngle1 == normAngle2)            //--- Check equal
      return 0;                            //--- Return 0
   if(normAngle1 > normAngle2) {           //--- Check angle1 > angle2
      delta1 = normAngle1 - normAngle2;    //--- Set delta1
      delta2 = normAngle2 + (2 * M_PI - normAngle1); //--- Set delta2
   } else {                                //--- Handle angle1 <= angle2
      delta1 = normAngle1 + (2 * M_PI - normAngle2); //--- Set delta1
      delta2 = normAngle2 - normAngle1;    //--- Set delta2
   }
   if(direction < 0)                       //--- Check direction
      return delta1;                       //--- Return delta1
   return delta2;                          //--- Return delta2
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Legend String Params                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::SetLegendStringParams(Struct_GaugeLegendString &legendString, Struct_GaugeLegendParams &param, int minRadius, int radiusDelta) {
   if(param.enable && param.fontName != "") { //--- Check enable and font
      legendString.text = param.text;      //--- Set text
      legendString.angle = param.angle;    //--- Set angle
      legendString.radius = minRadius + (int)((radiusDelta * param.radius * 10) / 100.0); //--- Set radius
      legendString.fontName = param.fontName; //--- Set font name
      legendString.fontFlags = 0;          //--- Initialize flags
      if(param.italic)                     //--- Check italic
         legendString.fontFlags |= FONT_ITALIC; //--- Add italic
      if(param.bold)                       //--- Check bold
         legendString.fontFlags |= FW_BOLD; //--- Add bold
      legendString.fontSize = (int)(((param.fontSize + 2) * radiusDelta) / 64); //--- Set font size
      legendString.textColor = param.textColor; //--- Set text color
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete Gauge                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::Delete() {
   ObjectDelete(0, scaleLayer.objectName); //--- Delete scale object
   ObjectDelete(0, needleLayer.objectName);//--- Delete needle object
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Set New Value                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::NewValue(double value) {
   if(!initializationComplete)             //--- Check initialization
      return;                              //--- Return
   currentValue = value;                   //--- Set current value
   if(scaleLayer.gaugeLabel.value.draw)    //--- Check draw
      RedrawValueDisplay(currentValue);    //--- Redraw value
   RedrawNeedle(currentValue);             //--- Redraw needle
   needleLayer.obj_Canvas.Update(true);    //--- Update canvas
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get Label Area Size                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CGaugeBase::GetLabelAreaSize(Struct_LabelAreaSize &areaSize, Struct_GaugeLegendString &legendString) {
   if(!scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(legendString.fontName, legendString.fontSize, legendString.fontFlags, 0)) //--- Set font
      return false;                        //--- Return false
   scaleLayer.obj_Canvas.TextSize(legendString.text, areaSize.width, areaSize.height); //--- Get text size
   if(areaSize.width == 0 || areaSize.height == 0) //--- Check size
      return false;                        //--- Return false
   areaSize.diagonal = (int)MathCeil(MathSqrt((double)(areaSize.width * areaSize.width + areaSize.height * areaSize.height))); //--- Calculate diagonal
   return true;                            //--- Return true
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Erase Legend String                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CGaugeBase::EraseLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString, color eraseClr) {
   Struct_LabelAreaSize areaSize;          //--- Declare area size
   if(!GetLabelAreaSize(areaSize, legendString)) //--- Get area size
      return false;                        //--- Return false
   scaleLayer.obj_Canvas.FillRectangle((int)legendString.x - (areaSize.width / 2) - 4, (int)legendString.y - (areaSize.height / 2), (int)legendString.x + (areaSize.width / 2) + 4, (int)legendString.y + (areaSize.height / 2), ColorToARGB(eraseClr, scaleLayer.transparency)); //--- Fill rectangle
   return true;                            //--- Return true
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Redraw Value Display                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CGaugeBase::RedrawValueDisplay(double value) {
   if(StringLen(scaleLayer.gaugeLabel.value.text) > 0) { //--- Check text length
      if(!EraseLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.value, scaleLayer.gaugeLabel.value.backgroundColor)) //--- Erase string
         return false;                     //--- Return false
   }
   scaleLayer.gaugeLabel.value.text = DoubleToString(value, (int)scaleLayer.gaugeLabel.value.decimalPlaces); //--- Set text
   if(!scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(scaleLayer.gaugeLabel.value.fontName, scaleLayer.gaugeLabel.value.fontSize, scaleLayer.gaugeLabel.value.fontFlags, 0)) //--- Set font
      return false;                        //--- Return false
   scaleLayer.obj_Canvas.TextOut(scaleLayer.gaugeLabel.value.x, scaleLayer.gaugeLabel.value.y, scaleLayer.gaugeLabel.value.text, ColorToARGB(scaleLayer.gaugeLabel.value.textColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER); //--- Draw text
   scaleLayer.obj_Canvas.Update(true);     //--- Update canvas
   return true;                            //--- Return true
}

Сначала реализуем метод "RedrawScaleMarks", который заново формирует деления и подписи шкалы. Объявляем индексы и углы, задаем множитель из заранее определенного массива или используем 1, если индекс недействителен, присваиваем минимальное/максимальное значения и диапазон. Также вычисляем минимальный и максимальный углы из диапазона углов и поворота, нормализуем углы и определяем направление шкалы.

Мы подготавливаем знак на основе направления и в цикле заполняем основные отметки справа, рассчитывая значения с учетом множителя и углы пропорционально шкале, увеличивая счетчик до выхода за пределы диапазона. Для левых отметок логика реализована симметрично, хотя в данном фрагменте "leftMarkCount" остается равным 0.

Мы задаем шрифт на Canvas через "FontSet" и увеличиваем счетчик правых отметок. Для правых отметок в цикле получаем каждый угол, вычисляем внутренний и внешний радиусы основных делений, рассчитываем начальную и конечную точки, а также позицию текста через MathCos и MathSin с поправкой на pi, рисуем линию деления с помощью "LineAA" в ARGB-цвете, определяем количество знаков (0 для нулевого значения), преобразуем значение отметки в строку через DoubleToString и выводим подпись с помощью "TextOut" по центру. Если существуют средние шаги, перед каждым средним делением рисуем малые деления, затем среднее деление и малые деления после него; иначе рисуем только малые деления, используя "DrawTick" и прерывая цикл при выходе за пределы.

Мы определяем метод "CalculateRanges" для подготовки цветовых зон. Сначала вычисляем внутренний и внешний радиусы для основных делений, затем проходим по четырем диапазонам и вызываем "CalculateRangePie", если "IsValidRange" возвращает true. Проверка допустимости гарантирует, что диапазон включен, значения start/end различаются и пересекаются с диапазоном шкалы. "CalculateRangePie" ограничивает значения диапазона пределами шкалы, вычисляет соответствующие углы и настраивает сектор с внешним и внутренним радиусами, цветом и цветом стирания. Метод "DrawRange" затем отрисовывает кольцевую цветовую зону дугами с градуированной прозрачностью и маскирует прилегающие участки цветом корпуса шкалы.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Redraw Gauge                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::Redraw() {
   Draw();                                 //--- Call draw
   initializationComplete = true;          //--- Set initialization complete
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Draw Scale and Needle                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void CGaugeBase::Draw() {
   double diameter = m_radius * 2.0;       //--- Calculate diameter
   scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength = (int)((diameter * 10.0) / 100.0); //--- Set major tick length
   scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength = (int)((diameter * 7.5) / 100.0); //--- Set medium tick length
   scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength = (int)((diameter * 5.0) / 100.0); //--- Set minor tick length
   scaleLayer.scaleMarks.tickFontName = inputParams.tickFontName; //--- Set tick font name
   scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags = 0; //--- Initialize tick font flags
   if(inputParams.tickFontItalic)          //--- Check italic flag
      scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags |= FONT_ITALIC; //--- Add italic flag
   if(inputParams.tickFontBold)            //--- Check bold flag
      scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags |= FW_BOLD; //--- Add bold flag
   scaleLayer.scaleMarks.tickFontSize = (int)((diameter * 6.5) / 100.0); //--- Set tick font size
   scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap = GetTickFontGap(scaleLayer.scaleMarks, 3); //--- Set tick font gap
   scaleLayer.externalLabelArea = 0;       //--- Set external label area
   scaleLayer.internalLabelArea = 0;       //--- Set internal label area
   GetTickLabelAreaSize(scaleLayer.internalLabelArea, scaleLayer.scaleMarks, 3); //--- Get tick label area size
   scaleLayer.borderSize = (int)((diameter * 2) / 100.0); //--- Set border size
   scaleLayer.borderGap = (int)((diameter * 3.0) / 100.0); //--- Set border gap
   scaleLayer.externalScaleGap = 0;        //--- Set external scale gap
   scaleLayer.internalScaleGap = scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength; //--- Set internal scale gap
   if(inputParams.scaleAngleRange < 30)    //--- Check min angle range
      inputParams.scaleAngleRange = 30;    //--- Set min angle range
   if(inputParams.scaleAngleRange > 320)   //--- Check max angle range
      inputParams.scaleAngleRange = 320;   //--- Set max angle range
   int halfAngleRange = inputParams.scaleAngleRange / 2; //--- Calculate half angle range
   int startAngle = 90 + halfAngleRange + inputParams.rotationAngle; //--- Calculate start angle
   int endAngle = 90 - halfAngleRange + inputParams.rotationAngle; //--- Calculate end angle
   scaleLayer.scaleArc.centerX = m_radius + 5; //--- Set scale arc center X
   scaleLayer.scaleArc.centerY = m_radius + 5; //--- Set scale arc center Y
   scaleLayer.scaleArc.radius = m_radius - (scaleLayer.borderSize + scaleLayer.borderGap + scaleLayer.externalLabelArea + scaleLayer.externalScaleGap); //--- Set scale arc radius
   scaleLayer.scaleArc.startAngle = NormalizeRadians(DegreesToRadians(endAngle)); //--- Set start angle
   scaleLayer.scaleArc.endAngle = NormalizeRadians(DegreesToRadians(startAngle) - 0.0001); //--- Set end angle
   scaleLayer.scaleArc.clr = inputParams.scaleColor; //--- Set scale arc color
   needleLayer.needleCenter.radius = (int)((diameter * 5) / 100.0); //--- Set needle center radius
   needleLayer.needleCenter.display = true; //--- Set display flag
   needleLayer.needleCenter.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; //--- Set needle center X
   needleLayer.needleCenter.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; //--- Set needle center Y
   needleLayer.needleCenter.clr = inputParams.needleCenterColor; //--- Set needle center color
   int maxLegendRadius = m_radius - (scaleLayer.borderSize + scaleLayer.borderGap); //--- Calculate max legend radius
   int minLegendRadius = needleLayer.needleCenter.radius; //--- Set min legend radius
   int legendRadiusDelta = maxLegendRadius - minLegendRadius; //--- Calculate legend radius delta
   SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel.description, inputParams.description, minLegendRadius, legendRadiusDelta); //--- Set description params
   SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel.units, inputParams.units, minLegendRadius, legendRadiusDelta); //--- Set units params
   SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel.multiplier, inputParams.multiplier, minLegendRadius, legendRadiusDelta); //--- Set multiplier params
   SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel.value, inputParams.value, minLegendRadius, legendRadiusDelta); //--- Set value params
   CalculateCaseElements(scaleLayer.externalCase, scaleLayer.internalCase, scaleLayer.borderSize, scaleLayer.borderGap); //--- Calculate case elements
   scaleLayer.caseColor = inputParams.caseColor; //--- Set case color
   DrawCaseElements(scaleLayer.externalCase, scaleLayer.internalCase); //--- Draw case elements
   if(inputParams.displayScaleArc)         //--- Check display scale arc
      scaleLayer.obj_Canvas.Arc(scaleLayer.scaleArc.centerX, scaleLayer.scaleArc.centerY, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleArc.startAngle, scaleLayer.scaleArc.endAngle, ColorToARGB(scaleLayer.scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Draw scale arc
   RedrawScaleMarks(scaleLayer.internalCase, scaleLayer.scaleArc, scaleLayer.borderGap); //--- Redraw scale marks
   CalculateAndDrawLegends();              //--- Calculate and draw legends
   CalculateNeedle();                      //--- Calculate needle
   scaleLayer.obj_Canvas.Update(true);     //--- Update scale canvas
   needleLayer.obj_Canvas.Update(true);    //--- Update needle canvas
}

Мы реализуем метод "Redraw" в классе "CGaugeBase" для обновления визуализации индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой: вызываем метод "Draw", а затем устанавливаем флаг "initializationComplete" в true, показывая, что настройка завершена. Метод "Draw" отвечает за пересчет всех графических элементов и их вывод на Canvas.

Мы рассчитываем диаметр как удвоенный радиус, затем задаем длины делений пропорционально: основные — 10% диаметра, средние — 7,5%, малые — 5%. Имя шрифта делений берется из входных параметров, флаги шрифта инициализируются значением 0 и при необходимости объединяются с FONT_ITALIC или "FW_BOLD", если соответствующие флаги включены. Размер шрифта делений масштабируется до 6,5% диаметра, а зазор шрифта вычисляется с помощью "GetTickFontGap" для строки длиной 3. Мы сбрасываем области под внешние и внутренние подписи, чтобы подготовить новые расчеты.

Размещаем центр дуги шкалы в точке радиус плюс 5 по x и y, рассчитываем ее радиус, вычитая из основного радиуса рамку, зазор, внешнюю область подписей и зазор шкалы, задаем начальный и конечный углы в нормализованных радианах, а также цвет и флаг отображения. Затем вычисляем внутреннюю область подписей делений с помощью "GetTickLabelAreaSize" и продолжаем настройку геометрии шкалы.

Мы подготавливаем элементы корпуса с помощью "CalculateCaseElements", передавая размер и зазор рамки, задаем цвет корпуса и отрисовываем их через "DrawCaseElements". Если отображение дуги шкалы включено, рисуем ее на Canvas методом "Arc". Затем вызываем "CalculateRanges" для цветовых диапазонов, "RedrawScaleMarks" для делений и подписей, "CalculateNeedle" для геометрии стрелки, "CalculateAndDrawLegends" для текстовых подписей и в конце обновляем Canvas для шкалы. Теперь можно добавить эти функции к уже созданному нами объекту шкалы.

double scaleMultipliers[9] = {10000, 1000, 100, 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001}; //--- Define scale multipliers array
string scaleMultiplierStrings[9] = {"x10k", "x1k", "x100", "x10", " ", "/10", "/100", "/1k", "/10k"}; //--- Define multiplier strings array

Мы определяем глобальный массив double "scaleMultipliers" из 9 элементов со значениями масштабирования: 10000, 1000, 100, 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 и 0.0001. Он используется для корректировки значений отметок на шкале. Также задаем массив строк "scaleMultiplierStrings", содержащий текстовые подписи соответствующих множителей.

gauge.SetCaseParameters(clrMintCream, 1, clrLightSkyBlue, 1); //--- Set case parameters
gauge.SetScaleParameters(250, 0, 0, 100, 4, 0, clrBlack, false); //--- Set scale parameters
gauge.SetTickParameters(0, 2, 10, 1, 4); //--- Set tick parameters
gauge.SetTickLabelFont(1, "Arial", false, false, clrBlack); //--- Set tick label font
gauge.SetRangeParameters(0, true, 0, 30, clrLimeGreen); //--- Set range 0
gauge.SetRangeParameters(1, true, 70, 100, clrCoral); //--- Set range 1
gauge.SetRangeParameters(2, true, 30, 70, clrYellow); //--- Set range 2
gauge.SetRangeParameters(3, false, 0, 0, clrGray); //--- Set range 3
gauge.SetLegendParameters(0, true, "RSI", 8, -180, 20, "Arial", false, false, clrBlueViolet); //--- Set legend 0
gauge.SetLegendParameters(3, true, "2", 4, 180, 13, "Arial", true, false, clrRed); //--- Set legend 3
gauge.SetNeedleParameters(1, clrBlack, clrDimGray, 1); //--- Set needle parameters
gauge.Redraw();                         //--- Redraw gauge
gauge.NewValue(0);                      //--- Set new value 0

В обработчике событий OnInit мы настраиваем корпус шкалы, вызывая "gauge.SetCaseParameters" с цветом mint cream для корпуса, стилем рамки 1, цветом рамки light sky blue и размером зазора 1. Параметры шкалы задаем через "SetScaleParameters": диапазон угла 250 градусов, без поворота, значения от 0 до 100, множитель 4, стиль 0, черный цвет и без отображения дуги. Затем через "SetTickParameters" задаем стиль делений 0, размер 2, основной интервал 10, 1 среднее деление на основной интервал и 4 малых деления на интервал. После этого настраиваем три диапазона RSI: 0–30 — lime green, 70–100 — coral, 30–70 — yellow.

Для текстовых подписей мы используем "gauge.SetLegendParameters": описание (тип 0) включено с текстом "RSI", радиусом 8, углом -180, размером шрифта 20, шрифтом "Arial", без курсива и жирности, цветом blue violet; значение (тип 3) включено с текстом "2" для количества знаков после запятой, радиусом 4, углом 180, размером шрифта 13, шрифтом "Arial", курсивом true, без жирности и цветом red. После задания всех параметров вызываем "gauge.Redraw" для первичной отрисовки всей шкалы. После компиляции получаем следующий результат.

GAUGE INITIALIZATION

По визуализации видно, что мы настроили индикатор RSI в формате круговой шкалы со всеми свойствами. Остается «оживить» его, чтобы он реагировал на данные по мере расчета новых значений. Мы сделаем это, обновляя его внутри обработчика событий OnCalculate.

static datetime lastBarTime = 0;        //--- Declare last bar time
bool isNewBar = (ratesTotal > 0 && time[ratesTotal - 1] != lastBarTime); //--- Check new bar
if(isNewBar)                            //--- If new bar
   lastBarTime = time[ratesTotal - 1];  //--- Update last bar time
if(isNewBar) {                          //--- If new bar
   int barsCalculated = BarsCalculated(rsiHandle); //--- Get bars calculated
   if(barsCalculated > 0) {             //--- Check calculated
      double currentRsiValue[1];        //--- Declare current value
      if(CopyBuffer(rsiHandle, 0, 0, 1, currentRsiValue) < 0) //--- Copy buffer
         Print("RSI CopyBuffer error for gauge"); //--- Print error
      else                              //--- Else
         gauge.NewValue(currentRsiValue[0]); //--- Set new value
   }
}

Здесь мы объявляем статическую переменную datetime "lastBarTime" со значением 0, чтобы отслеживать временную метку последнего обработанного бара между вызовами функции OnCalculate. Определяем, сформировался ли новый бар: "isNewBar" становится true, если "ratesTotal" больше 0 и временная метка "time[ratesTotal - 1]" отличается от "lastBarTime". Если "isNewBar" равно true, обновляем "lastBarTime", копируем последнее значение RSI в массив "currentRsiValue" с помощью CopyBuffer, выводим ошибку, если копирование не удалось, иначе передаем значение в "gauge.NewValue" для обновления индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Если нужно отображать значения на каждом тике, можно убрать логику нового бара. После компиляции получаем следующий результат.

LIVE RSI GAUGE

После того как мы «оживили» индикатор RSI в формате круговой шкалы, остается удалить его для очистки отрисованных объектов — и на этом все.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialize Indicator                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
   gauge.Delete();                         //--- Delete gauge
   ChartRedraw();                          //--- Redraw chart
}

В обработчике событий OnDeinit, который вызывается при удалении индикатора с графика или при закрытии терминала, мы вызываем метод "gauge.Delete", чтобы удалить объекты слоев шкалы и стрелки, обеспечивая очистку всех графических элементов. Затем вызываем ChartRedraw, чтобы обновить отображение графика и убрать остатки визуализации шкалы. В итоге получаем следующий результат.

GAUGE DELETION GIF

Из визуализации видно, что мы рассчитываем индикатор, рисуем шкалу, задаем параметры и удаляем ее, когда она больше не нужна, тем самым достигая поставленных целей. Осталось провести бэктестирование.


Бэктестирование

Мы провели тестирование, и ниже показана итоговая визуализация в формате одного растрового изображения Graphics Interchange Format (GIF).

RSI CANVAS GAUGE BACKTEST GIF


Заключение

В заключение отметим, что мы создали на MQL5 индикатор RSI в формате круговой шкалы со стрелкой, который отображает текущее значение RSI на круговой шкале с динамической стрелкой, цветными диапазонами для зон перекупленности и перепроданности, делениями для точного считывания и текстовыми подписями для контекста, одновременно интегрируя традиционный линейный график RSI с помощью функции iRSI. Этот индикатор дает наглядный инструмент для анализа импульса рынка с гибкими параметрами шкалы, шрифтов и визуального оформления. В следующих частях мы подробнее займемся модульной организацией кода, чтобы использовать его для создания более продвинутых и стильных индикаторов RSI в формате круговой шкалы со стрелкой.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/20632

Прикрепленные файлы |
Загрузить ZIP
1__Gauge-Based_Indicator_Part1.mq5 (85.47 KB)

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria
  • https://forexalgo-trader.com/

    • Другие статьи автора

    Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (3)
    Clemence Benjamin
    Clemence Benjamin | 18 дек. 2025 в 20:36
    Спасибо, Аллан, за креативную идею.
    Allan Munene Mutiiria
    Allan Munene Mutiiria | 20 дек. 2025 в 15:56
    Clemence Benjamin #:
    Спасибо, Аллан, за креативную идею.
    Приветствуем @Clemence Benjamin за добрые отзывы.
    Brian Mutuku Mwanthi
    Brian Mutuku Mwanthi | 22 дек. 2025 в 05:50
    Спасибо за это, мистер Аллан

    Кстати, судя по графику, похоже, что здесь работает ещё один советник, открывающий несколько сделок

    На каждой свече открыто несколько позиций — какой это советник?
    Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 3): Принудительное ограничение торговли на уровне символов с помощью белого списка в MQL5 Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 3): Принудительное ограничение торговли на уровне символов с помощью белого списка в MQL5
    В этой статье подробно рассматривается фреймворк на MQL5, который ограничивает торговлю утвержденным набором символов. Это решение сочетает в себе общую библиотеку, дашборд управления конфигурацией и советника-принудителя, проверяющего каждую сделку на соответствие белому списку символов и логирующего заблокированные попытки. Оно включает в себя полностью функциональные примеры кода, четкое объяснение решений по структурному проектированию и тесты проверки, подтверждающие надежную фильтрацию символов, контролируемая рыночная экспозиция и прозрачный мониторинг соблюдения правил.
    Реализация модели гауссовской смеси в MQL5 Реализация модели гауссовской смеси в MQL5
    В статье рассматриваются теоретические основы и практическая реализация модели смеси нормальных распределений (Gaussian Mixture Model) на языке MQL5. Представлен класс CGMM и примеры его использования, а также методология выбора оптимального количества компонентов модели с помощью информационных критериев AIC/BIC. Значительное внимание уделяется принципу работы EM-алгоритма — признанного стандарта при обучении вероятностных моделей со скрытыми(латентными) переменными. Реализована поддержка режима обучения MAP и инициализация параметров с помощью K-Means++. Готовый инструмент для кластеризации, оценки многомерной плотности и генерации данных теперь доступен и в MetaTrader 5.
    От начального до среднего уровня: Словно мыльные пузыри От начального до среднего уровня: Словно мыльные пузыри
    В этой статье будет объяснен очень простой и легкий для понимания механизм, целью которого является сортировка любого массива. В ней мы увидим, что полученный результат не всегда соответствует ожиданиям, поэтому для достижения нужных показателей потребуется адаптировать саму реализацию.
    Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 1): Построение трендового индикатора на основе пивотов с градиентной заливкой на Canvas Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 1): Построение трендового индикатора на основе пивотов с градиентной заливкой на Canvas
    В этой статье мы создадим трендовый индикатор на основе пивотов в MQL5. Он рассчитывает быстрые и медленные пивотные линии за заданные пользователем периоды, определяет направление тренда по положению цены относительно этих линий и отмечает начало тренда стрелками, при необходимости продлевая линии за пределы текущего бара. Индикатор поддерживает динамическое отображение отдельных восходящих и нисходящих линий настраиваемых цветов, пунктирных быстрых линий, которые меняют цвет при смене тренда, а также дополнительную градиентную заливку между линиями с использованием объекта класса CCanvas для более наглядного выделения трендовой области.