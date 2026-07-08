Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 2): Разработка индикатора RSI в виде шкалы со стрелкой на Canvas
Введение
В нашей предыдущей статье (Часть 1) мы построили трендовый индикатор на основе пивотов на MetaQuotes Language 5 (MQL5). Он рассчитывал быстрые и медленные пивотные линии за пользовательские периоды, определял направление тренда относительно этих линий и отмечал начало тренда стрелками, при необходимости продлевая линии за пределы текущего бара. В части 2 мы создадим индикатор индекса относительной силы (RSI) в формате круговой шкалы, использующий Canvas и механику стрелочного указателя. Он отображает значения RSI с помощью динамической стрелки, цветовых зон перекупленности и перепроданности и настраиваемых текстовых подписей. Он также включает традиционное линейное построение RSI для более полного анализа импульса рынка. Мы рассмотрим следующие темы:
- Понимание архитектуры индикатора RSI в формате круговой шкалы
- Реализация в MQL5
- Бэктестирование
- Заключение
К концу статьи у вас будет рабочий индикатор MQL5 для визуализации RSI в формате круговой шкалы, готовый к дальнейшей настройке. Приступим!
Понимание архитектуры индикатора RSI в формате круговой шкалы
Индикатор индекса относительной силы (RSI) в формате круговой шкалы со стрелкой переосмысливает стандартный Relative Strength Index как круговую шкалу с указателем: стрелка динамически указывает на текущее значение RSI на шкале от 0 до 100, а зоны выше 70 и ниже 30 выделяются отдельными цветами как области перекупленности и перепроданности для быстрой визуальной оценки. В нем предусмотрены деления шкалы для точного считывания, текстовые подписи для контекста, например название индикатора и отображение текущего значения, а также традиционный линейный график RSI в отдельном окне, который дополняет круговую шкалу исторической динамикой данных для более полного анализа импульса рынка. Мы выбрали подход с круговой шкалой со стрелкой, поскольку он интуитивно понятен и визуально привлекателен для анализа и представления результатов. При этом пока используется стандартный, хорошо известный способ расчета, но в дальнейшем в эту модель можно будет встроить более сложные данные для отрисовки и аннотаций.
Пока наша цель — построить модульную основу с раздельными графическими слоями шкалы и стрелки, чтобы независимо управлять прозрачностью и обновлениями. Сначала мы зададим входные параметры для настройки, такие как диапазоны углов, цвета и интервалы делений, затем определим структуры для элементов вроде дуг, секторов и подписей, чтобы упорядочить логику отрисовки. После этого создадим базовый класс для создания объекта, задания параметров и перерисовки, обеспечивая корректную инициализацию шкалы и ее реакцию на новые значения RSI. План состоит в том, чтобы использовать отрисовку на Canvas для всех визуальных компонентов, интегрироваться со встроенным расчетом Relative Strength Index и управлять обработчиками событий для плавной и эффективной работы при обновлениях графика. Ниже кратко показано визуальное представление наших целей. Большинство элементов подробно обозначены для удобства понимания.
Реализация в MQL5
Чтобы создать индикатор в MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в окно Navigator, найдите папку Indicators (Индикаторы), нажмите кнопку "New" (Создать) и следуйте подсказкам для создания файла. После его создания в среде программирования мы определим свойства и настройки индикатора, такие как количество буферов, графических построений и отдельных свойств линий, например цвет, ширину и метку.
//+------------------------------------------------------------------+ //| 1. Gauge-Based RSI Indicator Part1.mq5 | //| Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDodgerBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "RSI" #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 70 #property indicator_levelcolor clrGray #property indicator_levelstyle STYLE_DOT
Реализацию начнем с определения метаданных индикатора с помощью директив #property, указав, что он отрисовывается в отдельном подокне с помощью indicator_separate_window, выделив 2 буфера через "indicator_buffers" и настроив 1 графическое построение через "indicator_plots". Для этого построения мы задаем тип DRAW_LINE, цвет DodgerBlue, стиль сплошной линии (solid), ширину 2 и метку "RSI". Также мы фиксируем вертикальную шкалу от 0 до 100 с помощью "indicator_minimum" и "indicator_maximum" и добавляем серые пунктирные уровни 30 и 70 через "indicator_level1", "indicator_level2", "indicator_levelcolor" и "indicator_levelstyle", чтобы выделить зоны перепроданности и перекупленности. Эти свойства создают чистый линейный график RSI в отдельном окне для анализа импульса рынка. Затем можно подключить библиотеку Canvas для пользовательских графических элементов.
#include <Canvas\Canvas.mqh>
Мы подключаем библиотеку Canvas с помощью "#include <Canvas\Canvas.mqh>", чтобы задействовать встроенные инструменты пользовательской графической отрисовки, такие как класс CCanvas, который позволяет создавать растровые изображения и выполнять операции рисования на графике. Это подготавливает программу к построению визуальных элементов, таких как дуги, окружности и текст, для отображения шкалы. Затем можно определить структуры для организации графических компонентов.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Circle Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_Circle { // Define circle structure int centerX; // Store center X coordinate int centerY; // Store center Y coordinate int radius; // Store radius color clr; // Store color bool display; // Store display flag }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Arc Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_Arc { // Define arc structure int centerX; // Store center X coordinate int centerY; // Store center Y coordinate int radius; // Store radius double startAngle; // Store start angle in radians double endAngle; // Store end angle in radians color clr; // Store color bool display; // Store display flag }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Line Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_Line { // Define line structure int startX; // Store start X coordinate int startY; // Store start Y coordinate int endX; // Store end X coordinate int endY; // Store end Y coordinate color clr; // Store color }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Dot Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_Dot { // Define dot structure int x; // Store X coordinate int y; // Store Y coordinate color clr; // Store color }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Pie/Sector Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_Pie { // Define pie structure int centerX; // Store center X coordinate int centerY; // Store center Y coordinate int radius; // Store radius int eraseRadius; // Store erase radius double startAngle; // Store start angle in radians double endAngle; // Store end angle in radians double eraseStartAngle; // Store erase start angle in radians double eraseEndAngle; // Store erase end angle in radians color clr; // Store color color eraseClr; // Store erase color }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Range Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_Range { // Define range structure bool active; // Store active status double startValue; // Store start value double endValue; // Store end value color clr; // Store color Struct_Pie pie; // Store pie structure }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Case Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_Case { // Define case structure bool display; // Store display flag Struct_Circle circle; // Store circle structure }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Scale Marks Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_ScaleMarks { // Define scale marks structure double minValue; // Store minimum value double maxValue; // Store maximum value double valueRange; // Store value range bool forwardDirection; // Store forward direction flag int nullMarkPosition; // Store null mark position double nullMarkAngle; // Store null mark angle int decimalPlaces; // Store decimal places int majorTickLength; // Store major tick length int mediumTickLength; // Store medium tick length int minorTickLength; // Store minor tick length double minAngle; // Store minimum angle double maxAngle; // Store maximum angle double angleRange; // Store angle range double multiplier; // Store multiplier string gaugeName; // Store gauge name string currentValue; // Store current value string units; // Store units int tickFontSize; // Store tick font size string tickFontName; // Store tick font name uint tickFontFlags; // Store tick font flags int tickFontGap; // Store tick font gap }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Label Area Size Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_LabelAreaSize { // Define label area size structure int height; // Store height int width; // Store width int diagonal; // Store diagonal }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Gauge Legend Parameters Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_GaugeLegendParams { // Define gauge legend parameters structure bool enable; // Store enable flag string text; // Store text uint radius; // Store radius double angle; // Store angle uint fontSize; // Store font size string fontName; // Store font name bool italic; // Store italic flag bool bold; // Store bold flag color textColor; // Store text color }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Gauge Legend String Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_GaugeLegendString { // Define gauge legend string structure string text; // Store text int radius; // Store radius double angle; // Store angle int fontSize; // Store font size string fontName; // Store font name uint fontFlags; // Store font flags color textColor; // Store text color color backgroundColor; // Store background color uint decimalPlaces; // Store decimal places uint x; // Store x coordinate uint y; // Store y coordinate bool draw; // Store draw flag }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Gauge Label Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_GaugeLabel { // Define gauge label structure Struct_GaugeLegendString description; // Store description Struct_GaugeLegendString units; // Store units Struct_GaugeLegendString multiplier; // Store multiplier Struct_GaugeLegendString value; // Store value }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Scale Layer Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_ScaleLayer { // Define scale layer structure string objectName; // Store object name CCanvas obj_Canvas; // Store canvas object uchar transparency; // Store transparency color caseColor; // Store case color Struct_Case externalCase; // Store external case int borderSize; // Store border size Struct_Case internalCase; // Store internal case int borderGap; // Store border gap int externalLabelArea; // Store external label area int externalScaleGap; // Store external scale gap Struct_Arc scaleArc; // Store scale arc int internalScaleGap; // Store internal scale gap int internalLabelArea; // Store internal label area Struct_ScaleMarks scaleMarks; // Store scale marks Struct_GaugeLabel gaugeLabel; // Store gauge label Struct_Range ranges[4]; // Store ranges array }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Needle Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_Needle { // Define needle structure int tipRadius; // Store tip radius int tailRadius; // Store tail radius int x[4]; // Store x coordinates array int y[4]; // Store y coordinates array int fillStyle; // Store fill style color clr; // Store color }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Needle Layer Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_NeedleLayer { // Define needle layer structure string objectName; // Store object name CCanvas obj_Canvas; // Store canvas object uchar transparency; // Store transparency Struct_Arc needleCenter; // Store needle center Struct_Needle needle; // Store needle }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Range Parameters Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_RangeParams { // Define range parameters structure bool enable; // Store enable flag double start; // Store start value double end; // Store end value color clr; // Store color }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Gauge Input Parameters Structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct Struct_GaugeInputParams { // Define gauge input parameters structure int xOffset; // Store x offset int yOffset; // Store y offset int anchorCorner; // Store anchor corner int relativeMode; // Store relative mode string relativeObjectName; // Store relative object name int scaleAngleRange; // Store scale angle range int rotationAngle; // Store rotation angle color scaleColor; // Store scale color int scaleStyle; // Store scale style bool displayScaleArc; // Store display scale arc flag double minScaleValue; // Store minimum scale value double maxScaleValue; // Store maximum scale value int scaleMultiplier; // Store scale multiplier int tickStyle; // Store tick style int tickSize; // Store tick size double majorTickInterval; // Store major tick interval int mediumTicksPerMajor; // Store medium ticks per major int minorTicksPerInterval; // Store minor ticks per interval int tickFontSize; // Store tick font size string tickFontName; // Store tick font name bool tickFontItalic; // Store tick font italic flag bool tickFontBold; // Store tick font bold flag color tickFontColor; // Store tick font color Struct_RangeParams ranges[4]; // Store ranges array color caseColor; // Store case color int borderStyle; // Store border style color borderColor; // Store border color int borderGapSize; // Store border gap size Struct_GaugeLegendParams description; // Store description Struct_GaugeLegendParams units; // Store units Struct_GaugeLegendParams multiplier; // Store multiplier Struct_GaugeLegendParams value; // Store value int needleCenterStyle; // Store needle center style color needleCenterColor; // Store needle center color color needleColor; // Store needle color int needleFillStyle; // Store needle fill style };
Что касается структур, сначала мы определяем структуру "Struct_Circle" с помощью ключевого слова struct, чтобы хранить свойства круговых элементов: координаты центра, радиус, цвет и флаг отображения. Для ясности мы добавили комментарии. Далее создаем структуру "Struct_Arc" для дуг, включающую центр, радиус, начальный и конечный углы в радианах, цвет и флаг отображения. Структура "Struct_Line" хранит начальные и конечные координаты, а также цвет для линий. Структура "Struct_Dot" хранит координаты точки и цвет. Структура "Struct_Pie" представляет сектор или кольцевой сегмент, сохраняя центр, радиус, радиус стирания, углы отрисовки и стирания, а также цвета. Структура "Struct_Range" описывает активные цветовые диапазоны со стартовым и конечным значениями, цветом и соответствующим сектором.
Структура "Struct_Case" создается для корпуса шкалы и содержит флаг отображения и вложенную структуру "Struct_Circle". Мы определяем структуру "Struct_ScaleMarks" для организации данных шкалы: границы значений, диапазон, направление, позицию нулевой отметки, углы, количество десятичных знаков, длины основных/средних/малых делений, множитель, название шкалы, текущее значение, единицы измерения и параметры шрифта делений. Структура "Struct_LabelAreaSize" хранит высоту, ширину и диагональ области подписи. Затем "Struct_GaugeLegendParams" описывает параметры подписей RSI в формате круговой шкалы: включение, текст, радиус, угол, размер и имя шрифта, курсив, жирность и цвет текста. "Struct_GaugeLegendString" хранит фактическую строку текстовой подписи с параметрами позиции, шрифта, цветов, количества десятичных знаков и флагом отрисовки.
Мы определяем "Struct_Needle" для стрелки: радиусы острия и хвоста стрелки, массивы координат, стиль заливки и цвет. Структура "Struct_NeedleLayer" отвечает за слой стрелки, включая имя объекта, Canvas, прозрачность, центр стрелки и саму стрелку. "Struct_RangeParams" хранит пользовательские параметры диапазона: включение, начало, конец и цвет. Наконец, "Struct_GaugeInputParams" объединяет смещения, привязку, параметры шкалы, делений, шрифта, диапазонов, корпуса шкалы, текстовых подписей и стрелки. Вместе эти структуры формируют организованную основу для построения и настройки индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Теперь можно перейти к созданию стандартного индикатора RSI, что проще всего на данном этапе; позже мы построим более сложный индикатор RSI в формате круговой шкалы со стрелкой, но данные стандартного RSI нам в любом случае понадобятся.
int rsiHandle; //--- Declare RSI handle double rsiBuffer[]; //--- Declare RSI buffer //+------------------------------------------------------------------+ //| Initialize Indicator | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { rsiHandle = iRSI(_Symbol, _Period, 14, 4); //--- Get RSI handle if(rsiHandle == INVALID_HANDLE) //--- Check handle return(INIT_FAILED); //--- Return failed SetIndexBuffer(0, rsiBuffer, INDICATOR_DATA); //--- Set index buffer PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE); //--- Set plot empty PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, 14 - 1); //--- Set draw begin IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, 2); //--- Set levels IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 30); //--- Set level 0 IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 1, 70); //--- Set level 1 return(INIT_SUCCEEDED); //--- Return succeeded } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate Indicator | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int ratesTotal, const int prevCalculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tickVolume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if(CopyBuffer(rsiHandle, 0, 0, ratesTotal, rsiBuffer) < 0) { //--- Copy buffer Print("RSI CopyBuffer error for plot"); //--- Print error return(0); //--- Return 0 } return(ratesTotal); //--- Return rates total }
Чтобы создать стандартный индикатор RSI, в глобальной области видимости мы объявляем "rsiHandle" как целое число для хранения ссылки на него, а "rsiBuffer" — как массив double для хранения рассчитанных значений индекса относительной силы.
В обработчике событий OnInit мы инициализируем "rsiHandle" с помощью функции iRSI для текущего символа, таймфрейма, периода 14 и цен закрытия. Если хендл недействителен, возвращаем INIT_FAILED, чтобы остановить инициализацию. Затем связываем индекс буфера 0 с "rsiBuffer" для данных индикатора через SetIndexBuffer, задаем пустые значения построения как "EMPTY_VALUE" с помощью PlotIndexSetDouble и указываем начало отрисовки с бара 13 через PlotIndexSetInteger, чтобы учесть период расчета индекса относительной силы. Дополнительно настраиваем уровни 30 и 70 для зон перепроданности и перекупленности. В конце возвращаем INIT_SUCCEEDED.
В обработчике событий OnCalculate мы копируем данные из буфера 0 хендла индекса относительной силы в "rsiBuffer" для всего доступного количества баров с помощью функции CopyBuffer. Если копирование не удалось, выводим сообщение об ошибке и возвращаем 0, чтобы остановить обработку; иначе возвращаем общее количество баров, подтверждая успешный расчет. Полезно запускать программу после каждого этапа, чтобы убедиться, что всё работает корректно. После компиляции получаем следующий результат.
На изображении видно, что мы получили стандартное отображение RSI. Это было довольно просто и понятно. Теперь нужно перейти к следующему этапу — определить класс для отрисовки шкалы, чтобы позже легко переиспользовать его при создании других индикаторов с круговой шкалой со стрелкой. Но сначала добавим вспомогательные функции. Вооружившись этими функциями, мы сможем объявить полноценный базовый класс со всеми необходимыми методами, а затем определить их ниже.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Degrees to Radians | //+------------------------------------------------------------------+ double DegreesToRadians(double degrees) { return((M_PI * degrees) / 180.0); //--- Convert degrees to radians } //+------------------------------------------------------------------+ //| Normalize Radians | //+------------------------------------------------------------------+ double NormalizeRadians(double angle) { while(angle < 0.0) angle += 2.0 * M_PI; //--- Adjust negative while(angle >= 2.0 * M_PI) angle -= 2.0 * M_PI; //--- Adjust positive return(angle); //--- Return normalized } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get Tick Font Gap | //+------------------------------------------------------------------+ int GetTickFontGap(Struct_ScaleMarks &scaleMarks, int stringLength) { int gap = 0; //--- Initialize gap Struct_LabelAreaSize areaSize; //--- Declare area size CCanvas obj_Canvas_temp; //--- Declare temp canvas if(!obj_Canvas_temp.FontSet(scaleMarks.tickFontName, scaleMarks.tickFontSize, scaleMarks.tickFontFlags, 0)) //--- Set font return gap; //--- Return gap string str = "000"; //--- Set str obj_Canvas_temp.TextSize(str, areaSize.width, areaSize.height); //--- Get text size if(areaSize.width == 0 || areaSize.height == 0) //--- Check size return gap; //--- Return gap areaSize.diagonal = (int)MathCeil(MathSqrt((double)(areaSize.width * areaSize.width + areaSize.height * areaSize.height))); //--- Calculate diagonal gap = (int)(areaSize.diagonal * 0.5); //--- Set gap return gap; //--- Return gap } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get Tick Label Area Size | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetTickLabelAreaSize(int &areaSize, Struct_ScaleMarks &scaleMarks, int stringLength) { CCanvas obj_Canvas_temp; //--- Declare temp canvas int width = 0, height = 0; //--- Initialize width height if(!obj_Canvas_temp.FontSet(scaleMarks.tickFontName, scaleMarks.tickFontSize, scaleMarks.tickFontFlags, 0)) //--- Set font return false; //--- Return false string str = "000"; //--- Set str obj_Canvas_temp.TextSize(str, width, height); //--- Get text size if(width == 0 || height == 0) //--- Check size return false; //--- Return false areaSize = (int)MathCeil(MathSqrt((double)(width * width + height * height))); //--- Calculate area size return true; //--- Return true }
Сначала мы определяем функцию "DegreesToRadians", которая преобразует значение в градусах в радианы, умножая его на M_PI и деля на 180. Затем создаем функцию "NormalizeRadians", чтобы привести угол к диапазону от 0 до 2pi: для отрицательных значений добавляется 2pi, а для значений выше 2pi — 2pi вычитается. Функция "GetTickFontGap" использует временный объект CCanvas: она задает шрифт из параметра "Struct_ScaleMarks", измеряет размер текста "000", рассчитывает диагональ по ширине и высоте с помощью MathCeil и MathSqrt и возвращает половину этой диагонали как зазор, по умолчанию 0, если установка шрифта не удалась или размеры равны нулю.
Мы также определяем функцию "GetTickLabelAreaSize", чтобы определить область, необходимую для подписей делений, используя временный "CCanvas": задаем шрифт, измеряем размеры текста "000" и вычисляем округленную вверх диагональ ширины и высоты. Эти вспомогательные функции будут поддерживать точное размещение шкалы и подписей.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Base Gauge Class | //+------------------------------------------------------------------+ class CGaugeBase // Define base gauge class { private: int relativeX; //--- Store relative X int relativeY; //--- Store relative Y int centerX; //--- Store center X int centerY; //--- Store center Y double currentValue; //--- Store current value bool initializationComplete; //--- Store initialization complete flag void Draw(); //--- Declare draw method void CalculateNeedle(); //--- Declare calculate needle method void RedrawNeedle(double value); //--- Declare redraw needle method void CalculateAndDrawLegends(); //--- Declare calculate and draw legends method void CalculateAndDrawLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString); //--- Declare calculate and draw legend string method void RedrawScaleMarks(Struct_Case &internalCase, Struct_Arc &scaleArc, int borderGap); //--- Declare redraw scale marks method void CalculateRanges(int borderGap); //--- Declare calculate ranges method bool IsValidRange(int index); //--- Declare check valid range method void NormalizeRangeValues(double &minValue, double &maxValue, double val0, double val1); //--- Declare normalize range values method void CalculateRangePie(Struct_Range &range, int innerRadius, int radialGap, int outerRadius, double rangeStart, double rangeEnd, color rangeClr, color caseClr); //--- Declare calculate range pie method void DrawRanges(); //--- Declare draw ranges method void DrawRange(Struct_Range &range); //--- Declare draw range method void CalculateInnerOuterRadii(int &innerRadius, int &outerRadius, int baseRadius, int tickLength, int tickStyle); //--- Declare calculate inner outer radii method bool DrawTick(double angle, int length, Struct_Arc &scaleArc); //--- Declare draw tick method double CalculateAngleDelta(double angle1, double angle2, int direction); //--- Declare calculate angle delta method bool GetLabelAreaSize(Struct_LabelAreaSize &areaSize, Struct_GaugeLegendString &legendString); //--- Declare get label area size method bool EraseLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString, color eraseClr); //--- Declare erase legend string method bool RedrawValueDisplay(double value); //--- Declare redraw value display method void SetLegendStringParams(Struct_GaugeLegendString &legendString, Struct_GaugeLegendParams ¶m, int minRadius, int radiusDelta); //--- Declare set legend string params method void CalculateCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase, int borderSize, int borderGap); //--- Declare calculate case elements method void DrawCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase); //--- Declare draw case elements method protected: Struct_GaugeInputParams inputParams; //--- Store input parameters Struct_ScaleLayer scaleLayer; //--- Store scale layer Struct_NeedleLayer needleLayer; //--- Store needle layer int m_radius; //--- Store radius public: bool Create(string name, int x, int y, int size, string relativeObjectName, int relativeMode, int corner, bool background, uchar scaleTransparency, uchar needleTransparency); //--- Declare create method bool CalculateLocation(); //--- Declare calculate location method void Redraw(); //--- Declare redraw method void NewValue(double value); //--- Declare new value method void Delete(); //--- Declare delete method void SetScaleParameters(int angleRange, int rotation, double minValue, double maxValue, int multiplier, int style, color scaleClr, bool displayArc = false); //--- Declare set scale parameters method void SetTickParameters(int style, int size, double majorInterval, int mediumPerMajor, int minorPerInterval); //--- Declare set tick parameters method void SetTickLabelFont(int fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color fontClr = clrBlack); //--- Declare set tick label font method void SetCaseParameters(color caseClr, int borderStyle, color borderClr, int borderGapSize); //--- Declare set case parameters method void SetLegendParameters(int legendType, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr = clrDarkGray); //--- Declare set legend parameters method void SetLegendParam(Struct_GaugeLegendParams &legendParam, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr = clrDarkGray); //--- Declare set legend param method void SetRangeParameters(int index, bool enable, double start, double end, color rangeClr); //--- Declare set range parameters method void SetNeedleParameters(int centerStyle, color centerClr, color needleClr, int fillStyle); //--- Declare set needle parameters method };
Мы определяем класс "CGaugeBase" как основу для построения и управления визуализацией круговой шкалы. Он инкапсулирует логику создания, отрисовки и обновления. В разделе private объявляются переменные для относительных координат и центра, текущего отображаемого значения и флага инициализации. Также задаются закрытые методы: "Draw" для рендеринга шкалы, "DrawCaseElements" и "CalculateCaseElements" для корпуса шкалы, "CalculateNeedle" и "RedrawNeedle" для стрелки, "RedrawScaleMarks" для делений, "CalculateRanges" и "DrawRange" для цветовых диапазонов, а также методы для текстовых подписей и стирания/перерисовки текстовых элементов.
Раздел protected содержит структуры входных параметров, слоя шкалы, слоя стрелки и радиус, чтобы производные классы могли получать к ним доступ, при этом данные оставались инкапсулированными.
В разделе public предоставляются методы "Create" для инициализации шкалы с именем, позицией, размером, относительной привязкой, углом привязки, фоном и прозрачностью; "CalculateLocation" для позиционирования; "Redraw" для полного обновления; "NewValue" для обновления стрелки и значения; "Delete" для удаления объектов; а также "SetScaleParameters", "SetTickParameters", "SetLegendParameters", "SetCaseParameters" и "SetRangeParameters" для настройки внешнего вида и поведения индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create Gauge | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGaugeBase::Create(string name, int x, int y, int size, string relativeObjectName, int relativeMode, int corner, bool background, uchar scaleTransparency, uchar needleTransparency) { initializationComplete = false; //--- Set initialization complete flag to false m_radius = size / 2; //--- Calculate radius inputParams.xOffset = x; //--- Set x offset inputParams.yOffset = y; //--- Set y offset inputParams.anchorCorner = corner; //--- Set anchor corner inputParams.relativeMode = relativeMode;//--- Set relative mode inputParams.relativeObjectName = relativeObjectName; //--- Set relative object name if(!CalculateLocation()) //--- Check location calculation return false; //--- Return false if failed int canvasWidthHeight = (m_radius + 5) * 2; //--- Calculate canvas size scaleLayer.objectName = name + "_s"; //--- Set scale layer object name ObjectDelete(0, scaleLayer.objectName); //--- Delete scale layer object if(!scaleLayer.obj_Canvas.CreateBitmapLabel(scaleLayer.objectName, centerX, centerY, canvasWidthHeight, canvasWidthHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) //--- Create scale canvas return false; //--- Return false if failed ObjectSetInteger(0, scaleLayer.objectName, OBJPROP_CORNER, inputParams.anchorCorner); //--- Set corner property ObjectSetInteger(0, scaleLayer.objectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER); //--- Set anchor property ObjectSetInteger(0, scaleLayer.objectName, OBJPROP_BACK, background); //--- Set back property needleLayer.objectName = name + "_n"; //--- Set needle layer object name ObjectDelete(0, needleLayer.objectName);//--- Delete needle layer object if(!needleLayer.obj_Canvas.CreateBitmapLabel(needleLayer.objectName, centerX, centerY, canvasWidthHeight, canvasWidthHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) //--- Create needle canvas return false; //--- Return false if failed ObjectSetInteger(0, needleLayer.objectName, OBJPROP_CORNER, inputParams.anchorCorner); //--- Set corner property ObjectSetInteger(0, needleLayer.objectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER); //--- Set anchor property ObjectSetInteger(0, needleLayer.objectName, OBJPROP_BACK, background); //--- Set back property scaleLayer.transparency = 255 - scaleTransparency; //--- Set scale transparency needleLayer.transparency = 255 - needleTransparency; //--- Set needle transparency return true; //--- Return true } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate Gauge Center Location | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGaugeBase::CalculateLocation() { bool locationChanged = false; //--- Initialize location changed flag int cX = m_radius; //--- Set initial X int cY = m_radius; //--- Set initial Y cX += inputParams.xOffset; //--- Add X offset cY += inputParams.yOffset; //--- Add Y offset if(centerX != cX || centerY != cY) { //--- Check if position changed centerX = cX; //--- Update center X centerY = cY; //--- Update center Y locationChanged = true; //--- Set changed flag } return locationChanged; //--- Return changed flag }
Здесь реализуется метод "Create" класса "CGaugeBase" для инициализации индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Сначала сбрасывается флаг "initializationComplete" в false и вычисляется "m_radius" как половина переданного размера. Затем сохраняются входные параметры: смещения, имя относительного объекта, режим относительного позиционирования, угол привязки, фоновый режим, а также прозрачность слоев шкалы и стрелки. Затем вызываем "CalculateLocation" для определения центра. Если объект шкалы уже существует, удаляем его через ObjectDelete, после чего создаем новую растровую метку для Canvas для шкалы с помощью "CreateBitmapLabel" в центральной позиции с нормализацией ARGB. Настраиваем ее свойства через ObjectSetInteger для угловой привязки, привязки к центру и статуса фона. Аналогично для слоя стрелки добавляем к имени суффикс "_n", удаляем существующий объект при наличии, создаем растровую метку и задаем те же свойства. Наконец, возвращаем true при успешном создании или false при ошибке.
Мы также определяем метод "CalculateLocation", который обновляет центр шкалы на основе радиуса и заданных смещений по X и Y. Сначала устанавливаем флаг изменения в false, задаем временные cX и cY равными радиусу, добавляем сохраненные смещения и затем сравниваем результат с текущими координатами центра. Если координаты изменились, обновляем "centerX" и "centerY" и возвращаем true; иначе возвращаем false.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Global Variables | //+------------------------------------------------------------------+ CGaugeBase gauge; //--- Declare gauge object // In the initialization, call the class method if(!gauge.Create("rsi_gauge", 30, 30, 250, "", 0, 0, false, 0, 0)) //--- Create gauge return(INIT_FAILED); //--- Return failed
Мы объявляем глобальный экземпляр класса "CGaugeBase" с именем "gauge". Этот объект управляет визуализацией шкалы в ходе работы программы. В обработчике событий OnInit мы вызываем метод "Create" для этого экземпляра с параметрами: имя "rsi_gauge", позиции x и y по 30, размер 250, пустой относительный объект, режим относительного позиционирования 0, угол привязки 0, фон false и нулевая прозрачность для шкалы и стрелки. Если создание не удалось, возвращаем INIT_FAILED, чтобы остановить настройку индикатора. После компиляции получаем следующий результат.
Мы видим, что создали начальный силуэт индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Теперь необходимо создать корпус и остальные параметры на уже имеющейся базе, определив остальные методы. Сначала реализуем методы настройки параметров.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Set Scale Parameters | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::SetScaleParameters(int angleRange, int rotation, double minValue, double maxValue, int multiplier, int style, color scaleClr, bool displayArc) { inputParams.scaleAngleRange = angleRange; //--- Set scale angle range inputParams.rotationAngle = rotation; //--- Set rotation angle inputParams.minScaleValue = minValue; //--- Set minimum scale value inputParams.maxScaleValue = maxValue; //--- Set maximum scale value inputParams.scaleMultiplier = multiplier; //--- Set scale multiplier inputParams.scaleStyle = style; //--- Set scale style inputParams.scaleColor = scaleClr; //--- Set scale color inputParams.displayScaleArc = displayArc; //--- Set display scale arc flag } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set Tick Parameters | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::SetTickParameters(int style, int size, double majorInterval, int mediumPerMajor, int minorPerInterval) { inputParams.tickStyle = style; //--- Set tick style inputParams.tickSize = size; //--- Set tick size inputParams.majorTickInterval = majorInterval; //--- Set major tick interval inputParams.mediumTicksPerMajor = mediumPerMajor; //--- Set medium ticks per major inputParams.minorTicksPerInterval = minorPerInterval; //--- Set minor ticks per interval } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set Tick Label Font | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::SetTickLabelFont(int fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color fontClr) { inputParams.tickFontSize = fontSize; //--- Set tick font size inputParams.tickFontName = fontName; //--- Set tick font name inputParams.tickFontItalic = italic; //--- Set tick font italic flag inputParams.tickFontBold = bold; //--- Set tick font bold flag inputParams.tickFontColor = fontClr; //--- Set tick font color } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set Case Parameters | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::SetCaseParameters(color caseClr, int borderStyle, color borderClr, int borderGapSize) { inputParams.caseColor = caseClr; //--- Set case color inputParams.borderStyle = borderStyle; //--- Set border style inputParams.borderColor = borderClr; //--- Set border color inputParams.borderGapSize = borderGapSize; //--- Set border gap size } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set Legend Parameters | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::SetLegendParameters(int legendType, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr) { switch(legendType) { //--- Switch on legend type case 0: //--- Handle description SetLegendParam(inputParams.description, enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); //--- Set description param break; //--- Break case 1: //--- Handle units SetLegendParam(inputParams.units, enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); //--- Set units param break; //--- Break case 2: //--- Handle multiplier SetLegendParam(inputParams.multiplier, enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); //--- Set multiplier param break; //--- Break case 3: //--- Handle value SetLegendParam(inputParams.value, enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); //--- Set value param break; //--- Break } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set Individual Legend Parameter | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::SetLegendParam(Struct_GaugeLegendParams &legendParam, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr) { legendParam.enable = enable; //--- Set enable flag legendParam.text = text; //--- Set text legendParam.radius = radius; //--- Set radius legendParam.angle = angle; //--- Set angle legendParam.fontSize = fontSize; //--- Set font size legendParam.fontName = fontName; //--- Set font name legendParam.italic = italic; //--- Set italic flag legendParam.bold = bold; //--- Set bold flag legendParam.textColor = textClr; //--- Set text color } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set Range Parameters | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::SetRangeParameters(int index, bool enable, double start, double end, color rangeClr) { if(index >= 0 && index < 4) { //--- Check index range inputParams.ranges[index].enable = enable; //--- Set enable flag inputParams.ranges[index].start = start; //--- Set start inputParams.ranges[index].end = end; //--- Set end inputParams.ranges[index].clr = rangeClr; //--- Set color } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set Needle Parameters | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::SetNeedleParameters(int centerStyle, color centerClr, color needleClr, int fillStyle) { inputParams.needleCenterStyle = centerStyle; //--- Set needle center style inputParams.needleCenterColor = centerClr; //--- Set needle center color inputParams.needleColor = needleClr; //--- Set needle color inputParams.needleFillStyle = fillStyle;//--- Set needle fill style }
Здесь мы определяем метод "SetScaleParameters" в классе "CGaugeBase" для настройки шкалы индикатора. Метод присваивает переданные диапазон углов, угол поворота, минимальное и максимальное значения, индекс множителя, стиль, цвет и флаг отображения дуги шкалы соответствующим полям "inputParams". Это централизует настройку шкалы для дальнейшего использования при отрисовке.
Для текстовых подписей мы реализуем метод "SetLegendParameters", который использует оператор switch на основе типа подписи (0 — описание, 1 — единицы измерения, 2 — множитель, 3 — значение), чтобы направить параметры в соответствующие поля "inputParams". Метод сохраняет флаг включения, текст, радиус, угол, размер и имя шрифта, флаги курсива и жирности, а также цвет текста. Мы также создаем "SetCaseParameters" для настройки цвета корпуса, размера и зазора рамки, а также "SetRangeParameters" для конфигурации до четырех цветовых диапазонов с включением, началом, концом и цветом.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate Case Elements | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::CalculateCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase, int borderSize, int borderGap) { if(borderSize > 0) { //--- Check border size externalCase.circle.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; //--- Set external center X externalCase.circle.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; //--- Set external center Y externalCase.circle.radius = m_radius; //--- Set external radius externalCase.circle.clr = inputParams.borderColor; //--- Set external color externalCase.display = true; //--- Set display flag } else //--- Handle no border externalCase.display = false; //--- Set display flag false internalCase.circle.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; //--- Set internal center X internalCase.circle.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; //--- Set internal center Y internalCase.circle.radius = m_radius - borderSize; //--- Set internal radius internalCase.circle.clr = inputParams.caseColor; //--- Set internal color internalCase.display = true; //--- Set display flag } //+------------------------------------------------------------------+ //| Draw Case Elements | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::DrawCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase) { if(externalCase.display) //--- Check external display scaleLayer.obj_Canvas.FillCircle(externalCase.circle.centerX, externalCase.circle.centerY, externalCase.circle.radius, ColorToARGB(externalCase.circle.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Fill external circle if(internalCase.display) //--- Check internal display scaleLayer.obj_Canvas.FillCircle(internalCase.circle.centerX, internalCase.circle.centerY, internalCase.circle.radius, ColorToARGB(internalCase.circle.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Fill internal circle } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate Needle | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::CalculateNeedle() { int innerRadius = 0, outerRadius = 0; //--- Initialize radii if(inputParams.minorTicksPerInterval > 0) //--- Check minor ticks CalculateInnerOuterRadii(innerRadius, outerRadius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate for minor else if(inputParams.mediumTicksPerMajor > 0) //--- Check medium ticks CalculateInnerOuterRadii(innerRadius, outerRadius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate for medium else if(inputParams.majorTickInterval > 0) //--- Check major ticks CalculateInnerOuterRadii(innerRadius, outerRadius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate for major needleLayer.needle.tipRadius = outerRadius; //--- Set tip radius needleLayer.needle.clr = inputParams.needleColor; //--- Set needle color needleLayer.needle.fillStyle = inputParams.needleFillStyle; //--- Set fill style needleLayer.needle.tailRadius = needleLayer.needleCenter.radius * 2; //--- Set tail radius } //+------------------------------------------------------------------+ //| Redraw Needle | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::RedrawNeedle(double value) { needleLayer.obj_Canvas.Erase(); //--- Erase canvas double normalizedValue = 0; //--- Initialize normalized value if(scaleLayer.scaleMarks.minValue < scaleLayer.scaleMarks.maxValue) { //--- Check direct order if(value < scaleLayer.scaleMarks.minValue) //--- Check min value value = scaleLayer.scaleMarks.minValue; //--- Clamp to min if(value > scaleLayer.scaleMarks.maxValue) //--- Check max value value = scaleLayer.scaleMarks.maxValue; //--- Clamp to max normalizedValue = value - scaleLayer.scaleMarks.minValue; //--- Normalize } else { //--- Handle inverse order if(value > scaleLayer.scaleMarks.minValue) //--- Check min value value = scaleLayer.scaleMarks.minValue; //--- Clamp to min if(value < scaleLayer.scaleMarks.maxValue) //--- Check max value value = scaleLayer.scaleMarks.maxValue; //--- Clamp to max normalizedValue = scaleLayer.scaleMarks.minValue - value; //--- Normalize } if(scaleLayer.scaleMarks.valueRange == 0) //--- Check value range return; //--- Return if zero double currentAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - ((normalizedValue * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Calculate current angle needleLayer.needle.x[0] = (int)(scaleLayer.scaleArc.centerX - needleLayer.needle.tipRadius * MathCos(M_PI - currentAngle)); //--- Set x0 needleLayer.needle.y[0] = (int)(scaleLayer.scaleArc.centerY - needleLayer.needle.tipRadius * MathSin(M_PI - currentAngle)); //--- Set y0 double bufferX[3], bufferY[3]; //--- Declare buffers bufferX[0] = scaleLayer.scaleArc.centerX - needleLayer.needle.tipRadius * MathCos(M_PI - currentAngle); //--- Set bufferX0 bufferY[0] = scaleLayer.scaleArc.centerY - needleLayer.needle.tipRadius * MathSin(M_PI - currentAngle); //--- Set bufferY0 double tailX = scaleLayer.scaleArc.centerX - needleLayer.needle.tailRadius * MathCos(2 * M_PI - currentAngle); //--- Calculate tail X double tailY = scaleLayer.scaleArc.centerY - needleLayer.needle.tailRadius * MathSin(2 * M_PI - currentAngle); //--- Calculate tail Y int r = (int)(needleLayer.needle.tailRadius / 3.0); //--- Calculate r bufferX[1] = tailX - r * MathCos(0.5 * M_PI - currentAngle); //--- Set bufferX1 bufferY[1] = tailY - r * MathSin(0.5 * M_PI - currentAngle); //--- Set bufferY1 bufferX[2] = tailX - r * MathCos(1.5 * M_PI - currentAngle); //--- Set bufferX2 bufferY[2] = tailY - r * MathSin(1.5 * M_PI - currentAngle); //--- Set bufferY2 uint clr = ColorToARGB(needleLayer.needle.clr, needleLayer.transparency); //--- Get color needleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)bufferX[0], (int)bufferY[0], (int)bufferX[1], (int)bufferY[1], clr); //--- Draw line AA 0-1 needleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)bufferX[1], (int)bufferY[1], (int)bufferX[2], (int)bufferY[2], clr); //--- Draw line AA 1-2 needleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)bufferX[2], (int)bufferY[2], (int)bufferX[0], (int)bufferY[0], clr); //--- Draw line AA 2-0 double centroidX = (bufferX[0] + bufferX[1] + bufferX[2]) / 3.0; //--- Calculate centroid X double centroidY = (bufferY[0] + bufferY[1] + bufferY[2]) / 3.0; //--- Calculate centroid Y needleLayer.obj_Canvas.Fill((int)centroidX, (int)centroidY, clr); //--- Fill needleLayer.obj_Canvas.LineAA(scaleLayer.scaleArc.centerX, scaleLayer.scaleArc.centerY, (int)bufferX[0], (int)bufferY[0], clr); //--- Draw line AA center to 0 if(needleLayer.needleCenter.display) //--- Check display needleLayer.obj_Canvas.FillCircle(needleLayer.needleCenter.centerX, needleLayer.needleCenter.centerY, needleLayer.needleCenter.radius, ColorToARGB(needleLayer.needleCenter.clr, needleLayer.transparency)); //--- Fill needle center } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate and Draw Legends | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::CalculateAndDrawLegends() { if(inputParams.description.enable) //--- Check description enable CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.description); //--- Calculate and draw description if(inputParams.units.enable) //--- Check units enable CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.units); //--- Calculate and draw units if(inputParams.multiplier.enable) { //--- Check multiplier enable scaleLayer.gaugeLabel.multiplier.text = scaleMultiplierStrings[inputParams.scaleMultiplier]; //--- Set multiplier text CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.multiplier); //--- Calculate and draw multiplier } if(inputParams.value.enable) { //--- Check value enable scaleLayer.gaugeLabel.value.decimalPlaces = 0; //--- Set decimal places if(inputParams.value.text != "") { //--- Check text int digits = (int)StringToInteger(inputParams.value.text); //--- Get digits if(digits >= 1 && digits <= 8) //--- Check digits range scaleLayer.gaugeLabel.value.decimalPlaces = (uint)digits; //--- Set decimal places } scaleLayer.gaugeLabel.value.text = " "; //--- Set text CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.value); //--- Calculate and draw value } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate and Draw Legend String | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::CalculateAndDrawLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString) { if(legendString.text != "") { //--- Check text legendString.draw = true; //--- Set draw flag scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(legendString.fontName, legendString.fontSize, legendString.fontFlags, 0); //--- Set font double normalizedAngle = NormalizeRadians(DegreesToRadians(legendString.angle + 90)); //--- Normalize angle legendString.x = (uint)(scaleLayer.scaleArc.centerX - legendString.radius * MathCos(M_PI - normalizedAngle)); //--- Set x legendString.y = (uint)(scaleLayer.scaleArc.centerY - legendString.radius * MathSin(M_PI - normalizedAngle)); //--- Set y legendString.backgroundColor = scaleLayer.caseColor; //--- Set background color scaleLayer.obj_Canvas.TextOut(legendString.x, legendString.y, legendString.text, ColorToARGB(legendString.textColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER); //--- Draw text } }
Мы определяем метод "CalculateCaseElements" в классе "CGaugeBase", чтобы подготовить внешний и внутренний корпус шкалы. В этом методе настраиваются параметры внешнего корпуса шкалы, затем рассчитываются параметры внутреннего корпуса шкалы с учетом размера рамки и зазора. Отрисовка выполняется в "DrawCaseElements": если соответствующие элементы включены, окружности корпуса заливаются через "FillCircle" с использованием ColorToARGB.
Мы определяем метод "CalculateNeedle", который рассчитывает базовую геометрию стрелки на основе параметров шкалы. В нем задаются радиусы кончика и хвоста стрелки, а сами координаты для текущего положения рассчитываются уже при перерисовке стрелки.
В методе "RedrawNeedle" сначала очищается Canvas слоя стрелки с помощью "Erase". Затем входное значение нормализуется относительно минимума и максимума шкалы, учитывается направление шкалы, вычисляется угол, и стрелка отрисовывается в новом положении. Обновление текстового отображения значения выполняется отдельно.
Мы создаем метод "CalculateAndDrawLegends" для обработки различных текстовых элементов, если они включены. Для описания и единиц измерения напрямую вызываем "CalculateAndDrawLegendString". Для множителя задаем текст на основе текущего множителя шкалы. Для поля значения по умолчанию устанавливаем 0 десятичных знаков, при необходимости считываем их количество из текста параметра, затем временно задаем строку-пробел и отрисовываем элемент. Метод "CalculateAndDrawLegendString" вычисляет позицию текста по радиусу и углу, задает шрифт и выводит текст на Canvas в заданном цвете.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Redraw Scale Marks | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::RedrawScaleMarks(Struct_Case &internalCase, Struct_Arc &scaleArc, int borderGap) { int majorIndex, mediumIndex, minorIndex; //--- Declare indices double angle = 0, mediumAngle = 0, minorAngle = 0; //--- Declare angles scaleLayer.scaleMarks.multiplier = scaleMultipliers[inputParams.scaleMultiplier]; //--- Set multiplier if(scaleLayer.scaleMarks.multiplier <= 0) //--- Check multiplier scaleLayer.scaleMarks.multiplier = 1.0; //--- Set default multiplier scaleLayer.scaleMarks.minValue = inputParams.minScaleValue; //--- Set min value scaleLayer.scaleMarks.maxValue = inputParams.maxScaleValue; //--- Set max value scaleLayer.scaleMarks.decimalPlaces = 0; //--- Set decimal places if(scaleLayer.scaleMarks.maxValue > scaleLayer.scaleMarks.minValue) { //--- Check direct order scaleLayer.scaleMarks.forwardDirection = true; //--- Set forward direction scaleLayer.scaleMarks.valueRange = scaleLayer.scaleMarks.maxValue - scaleLayer.scaleMarks.minValue; //--- Set value range } else { //--- Handle inverse order scaleLayer.scaleMarks.forwardDirection = false; //--- Set forward direction false scaleLayer.scaleMarks.valueRange = scaleLayer.scaleMarks.minValue - scaleLayer.scaleMarks.maxValue; //--- Set value range } scaleLayer.scaleMarks.nullMarkPosition = 1; //--- Set null mark position scaleLayer.scaleMarks.minAngle = scaleArc.endAngle; //--- Set min angle scaleLayer.scaleMarks.maxAngle = scaleArc.startAngle; //--- Set max angle if(scaleArc.endAngle > scaleArc.startAngle) //--- Check angles scaleLayer.scaleMarks.angleRange = NormalizeRadians(scaleArc.endAngle - scaleArc.startAngle); //--- Set angle range else //--- Handle wrap around scaleLayer.scaleMarks.angleRange = NormalizeRadians(scaleArc.endAngle + (2 * M_PI - scaleArc.startAngle)); //--- Set angle range int leftMarkCount = 0; //--- Initialize left mark count int rightMarkCount = 0; //--- Initialize right mark count double markBuffer[361][2]; //--- Declare mark buffer int bufferCenterIndex = (int)(361 / 2); //--- Set buffer center index double tempValue = 0; //--- Initialize temp value int sign = 0; //--- Initialize sign double multiplier = scaleMultipliers[inputParams.scaleMultiplier]; //--- Set multiplier markBuffer[bufferCenterIndex][0] = 0; //--- Set zero value markBuffer[bufferCenterIndex][1] = scaleLayer.scaleMarks.minAngle; //--- Set zero angle tempValue = 0; //--- Reset temp value sign = scaleLayer.scaleMarks.forwardDirection ? 1: -1; //--- Set sign for(majorIndex = 1; majorIndex < (int)(361 / 2); majorIndex++) { //--- Loop major indices tempValue = majorIndex * inputParams.majorTickInterval; //--- Calculate temp value if(tempValue <= scaleLayer.scaleMarks.valueRange) { //--- Check range markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][0] = (majorIndex * inputParams.majorTickInterval * sign) / multiplier; //--- Set mark value markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][1] = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - ((majorIndex * inputParams.majorTickInterval * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Set mark angle rightMarkCount++; //--- Increment right count } else //--- Handle out of range break; //--- Break loop } double majorAngleStep, mediumAngleStep, minorAngleStep; //--- Declare angle steps majorAngleStep = (inputParams.majorTickInterval * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; //--- Set major step mediumAngleStep = 0; //--- Initialize medium step if(inputParams.mediumTicksPerMajor != 0) //--- Check medium ticks mediumAngleStep = ((inputParams.majorTickInterval / (inputParams.mediumTicksPerMajor + 1)) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; //--- Set medium step minorAngleStep = 0; //--- Initialize minor step if(inputParams.minorTicksPerInterval != 0) { //--- Check minor ticks if(mediumAngleStep != 0) //--- Check medium step minorAngleStep = (((inputParams.majorTickInterval / (inputParams.mediumTicksPerMajor + 1)) / (inputParams.minorTicksPerInterval + 1)) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; //--- Set minor step with medium else //--- Handle no medium minorAngleStep = ((inputParams.majorTickInterval / (inputParams.minorTicksPerInterval + 1)) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; //--- Set minor step without medium } CalculateRanges(borderGap); //--- Calculate ranges DrawRanges(); //--- Draw ranges int innerR, outerR; //--- Declare radii double startX, startY, endX, endY; //--- Declare coordinates int textX, textY; //--- Declare text coordinates string markText; //--- Declare mark text int digits; //--- Declare digits scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(scaleLayer.scaleMarks.tickFontName, scaleLayer.scaleMarks.tickFontSize, scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags, 0); //--- Set font rightMarkCount++; //--- Increment right count for(majorIndex = 0; majorIndex < rightMarkCount; majorIndex++) { //--- Loop right marks angle = markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][1]; //--- Get angle CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, (int)scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate radii startX = scaleArc.centerX - innerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set start X startY = scaleArc.centerY - innerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set start Y endX = scaleArc.centerX - outerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set end X endY = scaleArc.centerY - outerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set end Y textX = (int)(scaleArc.centerX - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathCos(M_PI - angle)); //--- Set text X textY = (int)(scaleArc.centerY - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathSin(M_PI - angle)); //--- Set text Y scaleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)startX, (int)startY, (int)endX, (int)endY, ColorToARGB(scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Draw line AA digits = (markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][0] == 0) ? 0: scaleLayer.scaleMarks.decimalPlaces; //--- Set digits markText = DoubleToString(markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][0], digits); //--- Get mark text scaleLayer.obj_Canvas.TextOut(textX, textY, markText, ColorToARGB(inputParams.tickFontColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER); //--- Draw text if(mediumAngleStep != 0) { //--- Check medium step mediumAngle = angle; //--- Set medium angle for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle - minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick break; //--- Break if failed } for(mediumIndex = 1; mediumIndex <= inputParams.mediumTicksPerMajor; mediumIndex++) { //--- Loop medium mediumAngle = NormalizeRadians(angle - mediumAngleStep * mediumIndex); //--- Calculate medium angle if(!DrawTick(mediumAngle, scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength, scaleArc)) //--- Draw medium tick break; //--- Break if failed for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle - minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick break; //--- Break if failed } } } else { //--- Handle no medium for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor minorAngle = NormalizeRadians(angle - minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick break; //--- Break if failed } } } for(majorIndex = 0; majorIndex < (leftMarkCount + 1); majorIndex++) { //--- Loop left marks angle = markBuffer[bufferCenterIndex - majorIndex][1]; //--- Get angle CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, (int)scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate radii startX = scaleArc.centerX - innerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set start X startY = scaleArc.centerY - innerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set start Y endX = scaleArc.centerX - outerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set end X endY = scaleArc.centerY - outerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set end Y textX = (int)(scaleArc.centerX - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathCos(M_PI - angle)); //--- Set text X textY = (int)(scaleArc.centerY - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathSin(M_PI - angle)); //--- Set text Y digits = (markBuffer[bufferCenterIndex - majorIndex][0] == 0) ? 0: scaleLayer.scaleMarks.decimalPlaces; //--- Set digits markText = DoubleToString(markBuffer[bufferCenterIndex - majorIndex][0], digits); //--- Get mark text if(majorIndex > 0 || (majorIndex == 0 && scaleLayer.scaleMarks.nullMarkPosition == 3)) { //--- Check condition scaleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)startX, (int)startY, (int)endX, (int)endY, ColorToARGB(scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Draw line AA scaleLayer.obj_Canvas.TextOut(textX, textY, markText, ColorToARGB(inputParams.tickFontColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER); //--- Draw text } if(mediumAngleStep != 0) { //--- Check medium step mediumAngle = angle; //--- Set medium angle for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle + minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick break; //--- Break if failed } for(mediumIndex = 1; mediumIndex <= inputParams.mediumTicksPerMajor; mediumIndex++) { //--- Loop medium mediumAngle = NormalizeRadians(angle + mediumAngleStep * mediumIndex); //--- Calculate medium angle if(!DrawTick(mediumAngle, scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength, scaleArc)) //--- Draw medium tick break; //--- Break if failed for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle + minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick break; //--- Break if failed } } } else { //--- Handle no medium for(minorIndex = 1; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { //--- Loop minor minorAngle = NormalizeRadians(angle + minorAngleStep * minorIndex); //--- Calculate minor angle if(!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) //--- Draw minor tick break; //--- Break if failed } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate Ranges | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::CalculateRanges(int borderGap) { int innerR, outerR; //--- Declare radii CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); //--- Calculate radii for(int rangeIndex = 0; rangeIndex < 4; rangeIndex++) { //--- Loop ranges if(IsValidRange(rangeIndex)) //--- Check valid range CalculateRangePie(scaleLayer.ranges[rangeIndex], innerR, borderGap, outerR, inputParams.ranges[rangeIndex].start, inputParams.ranges[rangeIndex].end, inputParams.ranges[rangeIndex].clr, scaleLayer.caseColor); //--- Calculate pie } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check Valid Range | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGaugeBase::IsValidRange(int index) { if(!inputParams.ranges[index].enable) //--- Check enable return false; //--- Return false if(inputParams.ranges[index].start == inputParams.ranges[index].end) //--- Check start end return false; //--- Return false double paramMin, paramMax, rangeMin, rangeMax; //--- Declare mins maxs NormalizeRangeValues(paramMin, paramMax, inputParams.minScaleValue, inputParams.maxScaleValue); //--- Normalize param NormalizeRangeValues(rangeMin, rangeMax, inputParams.ranges[index].start, inputParams.ranges[index].end); //--- Normalize range if(rangeMin < paramMin && rangeMax < paramMin) //--- Check below param return false; //--- Return false if(rangeMin > paramMax && rangeMax > paramMax) //--- Check above param return false; //--- Return false if(rangeMin < paramMin) //--- Check min rangeMin = paramMin; //--- Clamp min if(rangeMax > paramMax) //--- Check max rangeMax = paramMax; //--- Clamp max inputParams.ranges[index].start = rangeMin; //--- Set start inputParams.ranges[index].end = rangeMax; //--- Set end return true; //--- Return true } //+------------------------------------------------------------------+ //| Normalize Range Values | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::NormalizeRangeValues(double &minValue, double &maxValue, double val0, double val1) { if(val0 < val1) { //--- Check val0 < val1 minValue = val0; //--- Set min maxValue = val1; //--- Set max } else { //--- Handle val0 >= val1 minValue = val1; //--- Set min maxValue = val0; //--- Set max } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate Range Pie | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::CalculateRangePie(Struct_Range &range, int innerRadius, int radialGap, int outerRadius, double rangeStart, double rangeEnd, color rangeClr, color caseClr) { range.startValue = rangeStart; //--- Set start value range.endValue = rangeEnd; //--- Set end value double rangeStartNorm, rangeEndNorm; //--- Declare norms if(range.startValue > range.endValue) { //--- Check start > end rangeStartNorm = range.startValue; //--- Set start norm rangeEndNorm = range.endValue; //--- Set end norm } else if(range.startValue < range.endValue) { //--- Check start < end rangeEndNorm = range.startValue; //--- Set end norm rangeStartNorm = range.endValue; //--- Set start norm } else //--- Handle equal return; //--- Return if(scaleLayer.scaleMarks.minValue > scaleLayer.scaleMarks.maxValue) { //--- Check inverse double temp = rangeStartNorm; //--- Temp start rangeStartNorm = -rangeEndNorm; //--- Set start norm rangeEndNorm = -temp; //--- Set end norm } range.active = true; //--- Set active range.clr = rangeClr; //--- Set color range.pie.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; //--- Set center X range.pie.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; //--- Set center Y range.pie.radius = innerRadius; //--- Set radius range.pie.eraseRadius = outerRadius; //--- Set erase radius double angularOffset = MathArcsin(((double)radialGap / (double)range.pie.radius) / 2.0); //--- Calculate offset if(scaleLayer.scaleMarks.minValue < scaleLayer.scaleMarks.maxValue) { //--- Check direct range.pie.startAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeStartNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Set start angle range.pie.endAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeEndNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Set end angle range.pie.eraseStartAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeStartNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) - angularOffset); //--- Set erase start range.pie.eraseEndAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeEndNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) + angularOffset); //--- Set erase end } else { //--- Handle inverse range.pie.startAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((scaleLayer.scaleMarks.minValue + rangeStartNorm) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Set start angle range.pie.endAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((scaleLayer.scaleMarks.minValue + rangeEndNorm) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); //--- Set end angle range.pie.eraseStartAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeStartNorm + scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) - angularOffset); //--- Set erase start range.pie.eraseEndAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeEndNorm + scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) + angularOffset); //--- Set erase end } range.pie.clr = rangeClr; //--- Set pie color range.pie.eraseClr = caseClr; //--- Set erase color } //+------------------------------------------------------------------+ //| Draw Ranges | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::DrawRanges() { for(int i = 0; i < 4; i++) //--- Loop indices DrawRange(scaleLayer.ranges[i]); //--- Draw range } //+------------------------------------------------------------------+ //| Draw Range | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::DrawRange(Struct_Range &range) { if(!range.active) //--- Check active return; //--- Return int r_min = MathMin(range.pie.radius, range.pie.eraseRadius); //--- Get min r int r_max = MathMax(range.pie.radius, range.pie.eraseRadius); //--- Get max r for(int r = r_min + 1; r <= r_max; r++) { //--- Loop radii double frac = (double)(r - r_min) / (r_max - r_min); //--- Calculate frac uchar alpha = (uchar)(scaleLayer.transparency * frac); //--- Calculate alpha uint col = ColorToARGB(range.pie.clr, alpha); //--- Get color scaleLayer.obj_Canvas.Arc(range.pie.centerX, range.pie.centerY, r, r, range.pie.startAngle, range.pie.endAngle, col); //--- Draw arc uint erase_col = ColorToARGB(range.pie.eraseClr, scaleLayer.transparency); //--- Get erase color scaleLayer.obj_Canvas.Arc(range.pie.centerX, range.pie.centerY, r, r, range.pie.eraseStartAngle, range.pie.startAngle, erase_col); //--- Draw left erase scaleLayer.obj_Canvas.Arc(range.pie.centerX, range.pie.centerY, r, r, range.pie.endAngle, range.pie.eraseEndAngle, erase_col); //--- Draw right erase } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate Inner Outer Radii | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::CalculateInnerOuterRadii(int &innerRadius, int &outerRadius, int baseRadius, int tickLength, int tickStyle) { innerRadius = baseRadius; //--- Set inner radius outerRadius = baseRadius - tickLength; //--- Set outer radius } //+------------------------------------------------------------------+ //| Draw Tick | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGaugeBase::DrawTick(double angle, int length, Struct_Arc &scaleArc) { int innerR, outerR; //--- Declare radii double startX, startY, endX, endY; //--- Declare coordinates double arcStartAngle = scaleArc.startAngle; //--- Get start angle double arcEndAngle = scaleArc.endAngle; //--- Get end angle double deltaToStart = CalculateAngleDelta(arcStartAngle, angle, -1); //--- Calculate delta to start double deltaToEnd = CalculateAngleDelta(arcEndAngle, angle, 1); //--- Calculate delta to end double totalArcDelta = CalculateAngleDelta(arcStartAngle, arcEndAngle, -1); //--- Calculate total delta if(MathAbs(totalArcDelta - (deltaToEnd + deltaToStart)) < (M_PI / 180.0)) //--- Check within arc return false; //--- Return false CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, scaleArc.radius, length, inputParams.tickStyle); //--- Calculate radii startX = scaleArc.centerX - innerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set start X startY = scaleArc.centerY - innerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set start Y endX = scaleArc.centerX - outerR * MathCos(M_PI - angle); //--- Set end X endY = scaleArc.centerY - outerR * MathSin(M_PI - angle); //--- Set end Y scaleLayer.obj_Canvas.LineAA((int)startX, (int)startY, (int)endX, (int)endY, ColorToARGB(scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Draw line AA return true; //--- Return true } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate Angle Delta | //+------------------------------------------------------------------+ double CGaugeBase::CalculateAngleDelta(double angle1, double angle2, int direction) { double normAngle1 = NormalizeRadians(angle1); //--- Normalize angle1 double normAngle2 = NormalizeRadians(angle2); //--- Normalize angle2 double delta1, delta2; //--- Declare deltas if(normAngle1 == normAngle2) //--- Check equal return 0; //--- Return 0 if(normAngle1 > normAngle2) { //--- Check angle1 > angle2 delta1 = normAngle1 - normAngle2; //--- Set delta1 delta2 = normAngle2 + (2 * M_PI - normAngle1); //--- Set delta2 } else { //--- Handle angle1 <= angle2 delta1 = normAngle1 + (2 * M_PI - normAngle2); //--- Set delta1 delta2 = normAngle2 - normAngle1; //--- Set delta2 } if(direction < 0) //--- Check direction return delta1; //--- Return delta1 return delta2; //--- Return delta2 } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set Legend String Params | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::SetLegendStringParams(Struct_GaugeLegendString &legendString, Struct_GaugeLegendParams ¶m, int minRadius, int radiusDelta) { if(param.enable && param.fontName != "") { //--- Check enable and font legendString.text = param.text; //--- Set text legendString.angle = param.angle; //--- Set angle legendString.radius = minRadius + (int)((radiusDelta * param.radius * 10) / 100.0); //--- Set radius legendString.fontName = param.fontName; //--- Set font name legendString.fontFlags = 0; //--- Initialize flags if(param.italic) //--- Check italic legendString.fontFlags |= FONT_ITALIC; //--- Add italic if(param.bold) //--- Check bold legendString.fontFlags |= FW_BOLD; //--- Add bold legendString.fontSize = (int)(((param.fontSize + 2) * radiusDelta) / 64); //--- Set font size legendString.textColor = param.textColor; //--- Set text color } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Delete Gauge | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::Delete() { ObjectDelete(0, scaleLayer.objectName); //--- Delete scale object ObjectDelete(0, needleLayer.objectName);//--- Delete needle object } //+------------------------------------------------------------------+ //| Set New Value | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::NewValue(double value) { if(!initializationComplete) //--- Check initialization return; //--- Return currentValue = value; //--- Set current value if(scaleLayer.gaugeLabel.value.draw) //--- Check draw RedrawValueDisplay(currentValue); //--- Redraw value RedrawNeedle(currentValue); //--- Redraw needle needleLayer.obj_Canvas.Update(true); //--- Update canvas } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get Label Area Size | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGaugeBase::GetLabelAreaSize(Struct_LabelAreaSize &areaSize, Struct_GaugeLegendString &legendString) { if(!scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(legendString.fontName, legendString.fontSize, legendString.fontFlags, 0)) //--- Set font return false; //--- Return false scaleLayer.obj_Canvas.TextSize(legendString.text, areaSize.width, areaSize.height); //--- Get text size if(areaSize.width == 0 || areaSize.height == 0) //--- Check size return false; //--- Return false areaSize.diagonal = (int)MathCeil(MathSqrt((double)(areaSize.width * areaSize.width + areaSize.height * areaSize.height))); //--- Calculate diagonal return true; //--- Return true } //+------------------------------------------------------------------+ //| Erase Legend String | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGaugeBase::EraseLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString, color eraseClr) { Struct_LabelAreaSize areaSize; //--- Declare area size if(!GetLabelAreaSize(areaSize, legendString)) //--- Get area size return false; //--- Return false scaleLayer.obj_Canvas.FillRectangle((int)legendString.x - (areaSize.width / 2) - 4, (int)legendString.y - (areaSize.height / 2), (int)legendString.x + (areaSize.width / 2) + 4, (int)legendString.y + (areaSize.height / 2), ColorToARGB(eraseClr, scaleLayer.transparency)); //--- Fill rectangle return true; //--- Return true } //+------------------------------------------------------------------+ //| Redraw Value Display | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGaugeBase::RedrawValueDisplay(double value) { if(StringLen(scaleLayer.gaugeLabel.value.text) > 0) { //--- Check text length if(!EraseLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.value, scaleLayer.gaugeLabel.value.backgroundColor)) //--- Erase string return false; //--- Return false } scaleLayer.gaugeLabel.value.text = DoubleToString(value, (int)scaleLayer.gaugeLabel.value.decimalPlaces); //--- Set text if(!scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(scaleLayer.gaugeLabel.value.fontName, scaleLayer.gaugeLabel.value.fontSize, scaleLayer.gaugeLabel.value.fontFlags, 0)) //--- Set font return false; //--- Return false scaleLayer.obj_Canvas.TextOut(scaleLayer.gaugeLabel.value.x, scaleLayer.gaugeLabel.value.y, scaleLayer.gaugeLabel.value.text, ColorToARGB(scaleLayer.gaugeLabel.value.textColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER); //--- Draw text scaleLayer.obj_Canvas.Update(true); //--- Update canvas return true; //--- Return true }
Сначала реализуем метод "RedrawScaleMarks", который заново формирует деления и подписи шкалы. Объявляем индексы и углы, задаем множитель из заранее определенного массива или используем 1, если индекс недействителен, присваиваем минимальное/максимальное значения и диапазон. Также вычисляем минимальный и максимальный углы из диапазона углов и поворота, нормализуем углы и определяем направление шкалы.
Мы подготавливаем знак на основе направления и в цикле заполняем основные отметки справа, рассчитывая значения с учетом множителя и углы пропорционально шкале, увеличивая счетчик до выхода за пределы диапазона. Для левых отметок логика реализована симметрично, хотя в данном фрагменте "leftMarkCount" остается равным 0.
Мы задаем шрифт на Canvas через "FontSet" и увеличиваем счетчик правых отметок. Для правых отметок в цикле получаем каждый угол, вычисляем внутренний и внешний радиусы основных делений, рассчитываем начальную и конечную точки, а также позицию текста через MathCos и MathSin с поправкой на pi, рисуем линию деления с помощью "LineAA" в ARGB-цвете, определяем количество знаков (0 для нулевого значения), преобразуем значение отметки в строку через DoubleToString и выводим подпись с помощью "TextOut" по центру. Если существуют средние шаги, перед каждым средним делением рисуем малые деления, затем среднее деление и малые деления после него; иначе рисуем только малые деления, используя "DrawTick" и прерывая цикл при выходе за пределы.
Мы определяем метод "CalculateRanges" для подготовки цветовых зон. Сначала вычисляем внутренний и внешний радиусы для основных делений, затем проходим по четырем диапазонам и вызываем "CalculateRangePie", если "IsValidRange" возвращает true. Проверка допустимости гарантирует, что диапазон включен, значения start/end различаются и пересекаются с диапазоном шкалы. "CalculateRangePie" ограничивает значения диапазона пределами шкалы, вычисляет соответствующие углы и настраивает сектор с внешним и внутренним радиусами, цветом и цветом стирания. Метод "DrawRange" затем отрисовывает кольцевую цветовую зону дугами с градуированной прозрачностью и маскирует прилегающие участки цветом корпуса шкалы.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Redraw Gauge | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::Redraw() { Draw(); //--- Call draw initializationComplete = true; //--- Set initialization complete } //+------------------------------------------------------------------+ //| Draw Scale and Needle | //+------------------------------------------------------------------+ void CGaugeBase::Draw() { double diameter = m_radius * 2.0; //--- Calculate diameter scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength = (int)((diameter * 10.0) / 100.0); //--- Set major tick length scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength = (int)((diameter * 7.5) / 100.0); //--- Set medium tick length scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength = (int)((diameter * 5.0) / 100.0); //--- Set minor tick length scaleLayer.scaleMarks.tickFontName = inputParams.tickFontName; //--- Set tick font name scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags = 0; //--- Initialize tick font flags if(inputParams.tickFontItalic) //--- Check italic flag scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags |= FONT_ITALIC; //--- Add italic flag if(inputParams.tickFontBold) //--- Check bold flag scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags |= FW_BOLD; //--- Add bold flag scaleLayer.scaleMarks.tickFontSize = (int)((diameter * 6.5) / 100.0); //--- Set tick font size scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap = GetTickFontGap(scaleLayer.scaleMarks, 3); //--- Set tick font gap scaleLayer.externalLabelArea = 0; //--- Set external label area scaleLayer.internalLabelArea = 0; //--- Set internal label area GetTickLabelAreaSize(scaleLayer.internalLabelArea, scaleLayer.scaleMarks, 3); //--- Get tick label area size scaleLayer.borderSize = (int)((diameter * 2) / 100.0); //--- Set border size scaleLayer.borderGap = (int)((diameter * 3.0) / 100.0); //--- Set border gap scaleLayer.externalScaleGap = 0; //--- Set external scale gap scaleLayer.internalScaleGap = scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength; //--- Set internal scale gap if(inputParams.scaleAngleRange < 30) //--- Check min angle range inputParams.scaleAngleRange = 30; //--- Set min angle range if(inputParams.scaleAngleRange > 320) //--- Check max angle range inputParams.scaleAngleRange = 320; //--- Set max angle range int halfAngleRange = inputParams.scaleAngleRange / 2; //--- Calculate half angle range int startAngle = 90 + halfAngleRange + inputParams.rotationAngle; //--- Calculate start angle int endAngle = 90 - halfAngleRange + inputParams.rotationAngle; //--- Calculate end angle scaleLayer.scaleArc.centerX = m_radius + 5; //--- Set scale arc center X scaleLayer.scaleArc.centerY = m_radius + 5; //--- Set scale arc center Y scaleLayer.scaleArc.radius = m_radius - (scaleLayer.borderSize + scaleLayer.borderGap + scaleLayer.externalLabelArea + scaleLayer.externalScaleGap); //--- Set scale arc radius scaleLayer.scaleArc.startAngle = NormalizeRadians(DegreesToRadians(endAngle)); //--- Set start angle scaleLayer.scaleArc.endAngle = NormalizeRadians(DegreesToRadians(startAngle) - 0.0001); //--- Set end angle scaleLayer.scaleArc.clr = inputParams.scaleColor; //--- Set scale arc color needleLayer.needleCenter.radius = (int)((diameter * 5) / 100.0); //--- Set needle center radius needleLayer.needleCenter.display = true; //--- Set display flag needleLayer.needleCenter.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; //--- Set needle center X needleLayer.needleCenter.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; //--- Set needle center Y needleLayer.needleCenter.clr = inputParams.needleCenterColor; //--- Set needle center color int maxLegendRadius = m_radius - (scaleLayer.borderSize + scaleLayer.borderGap); //--- Calculate max legend radius int minLegendRadius = needleLayer.needleCenter.radius; //--- Set min legend radius int legendRadiusDelta = maxLegendRadius - minLegendRadius; //--- Calculate legend radius delta SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel.description, inputParams.description, minLegendRadius, legendRadiusDelta); //--- Set description params SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel.units, inputParams.units, minLegendRadius, legendRadiusDelta); //--- Set units params SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel.multiplier, inputParams.multiplier, minLegendRadius, legendRadiusDelta); //--- Set multiplier params SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel.value, inputParams.value, minLegendRadius, legendRadiusDelta); //--- Set value params CalculateCaseElements(scaleLayer.externalCase, scaleLayer.internalCase, scaleLayer.borderSize, scaleLayer.borderGap); //--- Calculate case elements scaleLayer.caseColor = inputParams.caseColor; //--- Set case color DrawCaseElements(scaleLayer.externalCase, scaleLayer.internalCase); //--- Draw case elements if(inputParams.displayScaleArc) //--- Check display scale arc scaleLayer.obj_Canvas.Arc(scaleLayer.scaleArc.centerX, scaleLayer.scaleArc.centerY, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleArc.startAngle, scaleLayer.scaleArc.endAngle, ColorToARGB(scaleLayer.scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); //--- Draw scale arc RedrawScaleMarks(scaleLayer.internalCase, scaleLayer.scaleArc, scaleLayer.borderGap); //--- Redraw scale marks CalculateAndDrawLegends(); //--- Calculate and draw legends CalculateNeedle(); //--- Calculate needle scaleLayer.obj_Canvas.Update(true); //--- Update scale canvas needleLayer.obj_Canvas.Update(true); //--- Update needle canvas }
Мы реализуем метод "Redraw" в классе "CGaugeBase" для обновления визуализации индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой: вызываем метод "Draw", а затем устанавливаем флаг "initializationComplete" в true, показывая, что настройка завершена. Метод "Draw" отвечает за пересчет всех графических элементов и их вывод на Canvas.
Мы рассчитываем диаметр как удвоенный радиус, затем задаем длины делений пропорционально: основные — 10% диаметра, средние — 7,5%, малые — 5%. Имя шрифта делений берется из входных параметров, флаги шрифта инициализируются значением 0 и при необходимости объединяются с FONT_ITALIC или "FW_BOLD", если соответствующие флаги включены. Размер шрифта делений масштабируется до 6,5% диаметра, а зазор шрифта вычисляется с помощью "GetTickFontGap" для строки длиной 3. Мы сбрасываем области под внешние и внутренние подписи, чтобы подготовить новые расчеты.
Размещаем центр дуги шкалы в точке радиус плюс 5 по x и y, рассчитываем ее радиус, вычитая из основного радиуса рамку, зазор, внешнюю область подписей и зазор шкалы, задаем начальный и конечный углы в нормализованных радианах, а также цвет и флаг отображения. Затем вычисляем внутреннюю область подписей делений с помощью "GetTickLabelAreaSize" и продолжаем настройку геометрии шкалы.
Мы подготавливаем элементы корпуса с помощью "CalculateCaseElements", передавая размер и зазор рамки, задаем цвет корпуса и отрисовываем их через "DrawCaseElements". Если отображение дуги шкалы включено, рисуем ее на Canvas методом "Arc". Затем вызываем "CalculateRanges" для цветовых диапазонов, "RedrawScaleMarks" для делений и подписей, "CalculateNeedle" для геометрии стрелки, "CalculateAndDrawLegends" для текстовых подписей и в конце обновляем Canvas для шкалы. Теперь можно добавить эти функции к уже созданному нами объекту шкалы.
double scaleMultipliers[9] = {10000, 1000, 100, 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001}; //--- Define scale multipliers array string scaleMultiplierStrings[9] = {"x10k", "x1k", "x100", "x10", " ", "/10", "/100", "/1k", "/10k"}; //--- Define multiplier strings array
Мы определяем глобальный массив double "scaleMultipliers" из 9 элементов со значениями масштабирования: 10000, 1000, 100, 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 и 0.0001. Он используется для корректировки значений отметок на шкале. Также задаем массив строк "scaleMultiplierStrings", содержащий текстовые подписи соответствующих множителей.
gauge.SetCaseParameters(clrMintCream, 1, clrLightSkyBlue, 1); //--- Set case parameters gauge.SetScaleParameters(250, 0, 0, 100, 4, 0, clrBlack, false); //--- Set scale parameters gauge.SetTickParameters(0, 2, 10, 1, 4); //--- Set tick parameters gauge.SetTickLabelFont(1, "Arial", false, false, clrBlack); //--- Set tick label font gauge.SetRangeParameters(0, true, 0, 30, clrLimeGreen); //--- Set range 0 gauge.SetRangeParameters(1, true, 70, 100, clrCoral); //--- Set range 1 gauge.SetRangeParameters(2, true, 30, 70, clrYellow); //--- Set range 2 gauge.SetRangeParameters(3, false, 0, 0, clrGray); //--- Set range 3 gauge.SetLegendParameters(0, true, "RSI", 8, -180, 20, "Arial", false, false, clrBlueViolet); //--- Set legend 0 gauge.SetLegendParameters(3, true, "2", 4, 180, 13, "Arial", true, false, clrRed); //--- Set legend 3 gauge.SetNeedleParameters(1, clrBlack, clrDimGray, 1); //--- Set needle parameters gauge.Redraw(); //--- Redraw gauge gauge.NewValue(0); //--- Set new value 0
В обработчике событий OnInit мы настраиваем корпус шкалы, вызывая "gauge.SetCaseParameters" с цветом mint cream для корпуса, стилем рамки 1, цветом рамки light sky blue и размером зазора 1. Параметры шкалы задаем через "SetScaleParameters": диапазон угла 250 градусов, без поворота, значения от 0 до 100, множитель 4, стиль 0, черный цвет и без отображения дуги. Затем через "SetTickParameters" задаем стиль делений 0, размер 2, основной интервал 10, 1 среднее деление на основной интервал и 4 малых деления на интервал. После этого настраиваем три диапазона RSI: 0–30 — lime green, 70–100 — coral, 30–70 — yellow.
Для текстовых подписей мы используем "gauge.SetLegendParameters": описание (тип 0) включено с текстом "RSI", радиусом 8, углом -180, размером шрифта 20, шрифтом "Arial", без курсива и жирности, цветом blue violet; значение (тип 3) включено с текстом "2" для количества знаков после запятой, радиусом 4, углом 180, размером шрифта 13, шрифтом "Arial", курсивом true, без жирности и цветом red. После задания всех параметров вызываем "gauge.Redraw" для первичной отрисовки всей шкалы. После компиляции получаем следующий результат.
По визуализации видно, что мы настроили индикатор RSI в формате круговой шкалы со всеми свойствами. Остается «оживить» его, чтобы он реагировал на данные по мере расчета новых значений. Мы сделаем это, обновляя его внутри обработчика событий OnCalculate.
static datetime lastBarTime = 0; //--- Declare last bar time bool isNewBar = (ratesTotal > 0 && time[ratesTotal - 1] != lastBarTime); //--- Check new bar if(isNewBar) //--- If new bar lastBarTime = time[ratesTotal - 1]; //--- Update last bar time if(isNewBar) { //--- If new bar int barsCalculated = BarsCalculated(rsiHandle); //--- Get bars calculated if(barsCalculated > 0) { //--- Check calculated double currentRsiValue[1]; //--- Declare current value if(CopyBuffer(rsiHandle, 0, 0, 1, currentRsiValue) < 0) //--- Copy buffer Print("RSI CopyBuffer error for gauge"); //--- Print error else //--- Else gauge.NewValue(currentRsiValue[0]); //--- Set new value } }
Здесь мы объявляем статическую переменную datetime "lastBarTime" со значением 0, чтобы отслеживать временную метку последнего обработанного бара между вызовами функции OnCalculate. Определяем, сформировался ли новый бар: "isNewBar" становится true, если "ratesTotal" больше 0 и временная метка "time[ratesTotal - 1]" отличается от "lastBarTime". Если "isNewBar" равно true, обновляем "lastBarTime", копируем последнее значение RSI в массив "currentRsiValue" с помощью CopyBuffer, выводим ошибку, если копирование не удалось, иначе передаем значение в "gauge.NewValue" для обновления индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Если нужно отображать значения на каждом тике, можно убрать логику нового бара. После компиляции получаем следующий результат.
После того как мы «оживили» индикатор RSI в формате круговой шкалы, остается удалить его для очистки отрисованных объектов — и на этом все.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Deinitialize Indicator | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { gauge.Delete(); //--- Delete gauge ChartRedraw(); //--- Redraw chart }
В обработчике событий OnDeinit, который вызывается при удалении индикатора с графика или при закрытии терминала, мы вызываем метод "gauge.Delete", чтобы удалить объекты слоев шкалы и стрелки, обеспечивая очистку всех графических элементов. Затем вызываем ChartRedraw, чтобы обновить отображение графика и убрать остатки визуализации шкалы. В итоге получаем следующий результат.
Из визуализации видно, что мы рассчитываем индикатор, рисуем шкалу, задаем параметры и удаляем ее, когда она больше не нужна, тем самым достигая поставленных целей. Осталось провести бэктестирование.
Бэктестирование
Мы провели тестирование, и ниже показана итоговая визуализация в формате одного растрового изображения Graphics Interchange Format (GIF).
Заключение
В заключение отметим, что мы создали на MQL5 индикатор RSI в формате круговой шкалы со стрелкой, который отображает текущее значение RSI на круговой шкале с динамической стрелкой, цветными диапазонами для зон перекупленности и перепроданности, делениями для точного считывания и текстовыми подписями для контекста, одновременно интегрируя традиционный линейный график RSI с помощью функции iRSI. Этот индикатор дает наглядный инструмент для анализа импульса рынка с гибкими параметрами шкалы, шрифтов и визуального оформления. В следующих частях мы подробнее займемся модульной организацией кода, чтобы использовать его для создания более продвинутых и стильных индикаторов RSI в формате круговой шкалы со стрелкой.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/20632
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Спасибо, Аллан, за креативную идею.