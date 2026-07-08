Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 2): Разработка индикатора RSI в виде шкалы со стрелкой на Canvas

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 1) мы построили трендовый индикатор на основе пивотов на MetaQuotes Language 5 (MQL5). Он рассчитывал быстрые и медленные пивотные линии за пользовательские периоды, определял направление тренда относительно этих линий и отмечал начало тренда стрелками, при необходимости продлевая линии за пределы текущего бара. В части 2 мы создадим индикатор индекса относительной силы (RSI) в формате круговой шкалы, использующий Canvas и механику стрелочного указателя. Он отображает значения RSI с помощью динамической стрелки, цветовых зон перекупленности и перепроданности и настраиваемых текстовых подписей. Он также включает традиционное линейное построение RSI для более полного анализа импульса рынка. Мы рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у вас будет рабочий индикатор MQL5 для визуализации RSI в формате круговой шкалы, готовый к дальнейшей настройке. Приступим!





Понимание архитектуры индикатора RSI в формате круговой шкалы

Индикатор индекса относительной силы (RSI) в формате круговой шкалы со стрелкой переосмысливает стандартный Relative Strength Index как круговую шкалу с указателем: стрелка динамически указывает на текущее значение RSI на шкале от 0 до 100, а зоны выше 70 и ниже 30 выделяются отдельными цветами как области перекупленности и перепроданности для быстрой визуальной оценки. В нем предусмотрены деления шкалы для точного считывания, текстовые подписи для контекста, например название индикатора и отображение текущего значения, а также традиционный линейный график RSI в отдельном окне, который дополняет круговую шкалу исторической динамикой данных для более полного анализа импульса рынка. Мы выбрали подход с круговой шкалой со стрелкой, поскольку он интуитивно понятен и визуально привлекателен для анализа и представления результатов. При этом пока используется стандартный, хорошо известный способ расчета, но в дальнейшем в эту модель можно будет встроить более сложные данные для отрисовки и аннотаций.

Пока наша цель — построить модульную основу с раздельными графическими слоями шкалы и стрелки, чтобы независимо управлять прозрачностью и обновлениями. Сначала мы зададим входные параметры для настройки, такие как диапазоны углов, цвета и интервалы делений, затем определим структуры для элементов вроде дуг, секторов и подписей, чтобы упорядочить логику отрисовки. После этого создадим базовый класс для создания объекта, задания параметров и перерисовки, обеспечивая корректную инициализацию шкалы и ее реакцию на новые значения RSI. План состоит в том, чтобы использовать отрисовку на Canvas для всех визуальных компонентов, интегрироваться со встроенным расчетом Relative Strength Index и управлять обработчиками событий для плавной и эффективной работы при обновлениях графика. Ниже кратко показано визуальное представление наших целей. Большинство элементов подробно обозначены для удобства понимания.





Реализация в MQL5

Чтобы создать индикатор в MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в окно Navigator, найдите папку Indicators (Индикаторы), нажмите кнопку "New" (Создать) и следуйте подсказкам для создания файла. После его создания в среде программирования мы определим свойства и настройки индикатора, такие как количество буферов, графических построений и отдельных свойств линий, например цвет, ширину и метку.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDodgerBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "RSI" #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 70 #property indicator_levelcolor clrGray #property indicator_levelstyle STYLE_DOT

Реализацию начнем с определения метаданных индикатора с помощью директив #property, указав, что он отрисовывается в отдельном подокне с помощью indicator_separate_window, выделив 2 буфера через "indicator_buffers" и настроив 1 графическое построение через "indicator_plots". Для этого построения мы задаем тип DRAW_LINE, цвет DodgerBlue, стиль сплошной линии (solid), ширину 2 и метку "RSI". Также мы фиксируем вертикальную шкалу от 0 до 100 с помощью "indicator_minimum" и "indicator_maximum" и добавляем серые пунктирные уровни 30 и 70 через "indicator_level1", "indicator_level2", "indicator_levelcolor" и "indicator_levelstyle", чтобы выделить зоны перепроданности и перекупленности. Эти свойства создают чистый линейный график RSI в отдельном окне для анализа импульса рынка. Затем можно подключить библиотеку Canvas для пользовательских графических элементов.

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Мы подключаем библиотеку Canvas с помощью "#include <Canvas\Canvas.mqh>", чтобы задействовать встроенные инструменты пользовательской графической отрисовки, такие как класс CCanvas, который позволяет создавать растровые изображения и выполнять операции рисования на графике. Это подготавливает программу к построению визуальных элементов, таких как дуги, окружности и текст, для отображения шкалы. Затем можно определить структуры для организации графических компонентов.

struct Struct_Circle { int centerX; int centerY; int radius; color clr; bool display; }; struct Struct_Arc { int centerX; int centerY; int radius; double startAngle; double endAngle; color clr; bool display; }; struct Struct_Line { int startX; int startY; int endX; int endY; color clr; }; struct Struct_Dot { int x; int y; color clr; }; struct Struct_Pie { int centerX; int centerY; int radius; int eraseRadius; double startAngle; double endAngle; double eraseStartAngle; double eraseEndAngle; color clr; color eraseClr; }; struct Struct_Range { bool active; double startValue; double endValue; color clr; Struct_Pie pie; }; struct Struct_Case { bool display; Struct_Circle circle; }; struct Struct_ScaleMarks { double minValue; double maxValue; double valueRange; bool forwardDirection; int nullMarkPosition; double nullMarkAngle; int decimalPlaces; int majorTickLength; int mediumTickLength; int minorTickLength; double minAngle; double maxAngle; double angleRange; double multiplier; string gaugeName; string currentValue; string units; int tickFontSize; string tickFontName; uint tickFontFlags; int tickFontGap; }; struct Struct_LabelAreaSize { int height; int width; int diagonal; }; struct Struct_GaugeLegendParams { bool enable; string text; uint radius; double angle; uint fontSize; string fontName; bool italic; bool bold; color textColor; }; struct Struct_GaugeLegendString { string text; int radius; double angle; int fontSize; string fontName; uint fontFlags; color textColor; color backgroundColor; uint decimalPlaces; uint x; uint y; bool draw; }; struct Struct_GaugeLabel { Struct_GaugeLegendString description ; Struct_GaugeLegendString units; Struct_GaugeLegendString multiplier; Struct_GaugeLegendString value; }; struct Struct_ScaleLayer { string objectName; CCanvas obj_Canvas; uchar transparency; color caseColor; Struct_Case externalCase; int borderSize; Struct_Case internalCase; int borderGap; int externalLabelArea; int externalScaleGap; Struct_Arc scaleArc; int internalScaleGap; int internalLabelArea; Struct_ScaleMarks scaleMarks; Struct_GaugeLabel gaugeLabel; Struct_Range ranges[ 4 ]; }; struct Struct_Needle { int tipRadius; int tailRadius; int x[ 4 ]; int y[ 4 ]; int fillStyle; color clr; }; struct Struct_NeedleLayer { string objectName; CCanvas obj_Canvas; uchar transparency; Struct_Arc needleCenter; Struct_Needle needle; }; struct Struct_RangeParams { bool enable; double start; double end; color clr; }; struct Struct_GaugeInputParams { int xOffset; int yOffset; int anchorCorner; int relativeMode; string relativeObjectName; int scaleAngleRange; int rotationAngle; color scaleColor; int scaleStyle; bool displayScaleArc; double minScaleValue; double maxScaleValue; int scaleMultiplier; int tickStyle; int tickSize; double majorTickInterval; int mediumTicksPerMajor; int minorTicksPerInterval; int tickFontSize; string tickFontName; bool tickFontItalic; bool tickFontBold; color tickFontColor; Struct_RangeParams ranges[ 4 ]; color caseColor; int borderStyle; color borderColor; int borderGapSize; Struct_GaugeLegendParams description ; Struct_GaugeLegendParams units; Struct_GaugeLegendParams multiplier; Struct_GaugeLegendParams value; int needleCenterStyle; color needleCenterColor; color needleColor; int needleFillStyle; };

Что касается структур, сначала мы определяем структуру "Struct_Circle" с помощью ключевого слова struct, чтобы хранить свойства круговых элементов: координаты центра, радиус, цвет и флаг отображения. Для ясности мы добавили комментарии. Далее создаем структуру "Struct_Arc" для дуг, включающую центр, радиус, начальный и конечный углы в радианах, цвет и флаг отображения. Структура "Struct_Line" хранит начальные и конечные координаты, а также цвет для линий. Структура "Struct_Dot" хранит координаты точки и цвет. Структура "Struct_Pie" представляет сектор или кольцевой сегмент, сохраняя центр, радиус, радиус стирания, углы отрисовки и стирания, а также цвета. Структура "Struct_Range" описывает активные цветовые диапазоны со стартовым и конечным значениями, цветом и соответствующим сектором.

Структура "Struct_Case" создается для корпуса шкалы и содержит флаг отображения и вложенную структуру "Struct_Circle". Мы определяем структуру "Struct_ScaleMarks" для организации данных шкалы: границы значений, диапазон, направление, позицию нулевой отметки, углы, количество десятичных знаков, длины основных/средних/малых делений, множитель, название шкалы, текущее значение, единицы измерения и параметры шрифта делений. Структура "Struct_LabelAreaSize" хранит высоту, ширину и диагональ области подписи. Затем "Struct_GaugeLegendParams" описывает параметры подписей RSI в формате круговой шкалы: включение, текст, радиус, угол, размер и имя шрифта, курсив, жирность и цвет текста. "Struct_GaugeLegendString" хранит фактическую строку текстовой подписи с параметрами позиции, шрифта, цветов, количества десятичных знаков и флагом отрисовки.

Мы определяем "Struct_Needle" для стрелки: радиусы острия и хвоста стрелки, массивы координат, стиль заливки и цвет. Структура "Struct_NeedleLayer" отвечает за слой стрелки, включая имя объекта, Canvas, прозрачность, центр стрелки и саму стрелку. "Struct_RangeParams" хранит пользовательские параметры диапазона: включение, начало, конец и цвет. Наконец, "Struct_GaugeInputParams" объединяет смещения, привязку, параметры шкалы, делений, шрифта, диапазонов, корпуса шкалы, текстовых подписей и стрелки. Вместе эти структуры формируют организованную основу для построения и настройки индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Теперь можно перейти к созданию стандартного индикатора RSI, что проще всего на данном этапе; позже мы построим более сложный индикатор RSI в формате круговой шкалы со стрелкой, но данные стандартного RSI нам в любом случае понадобятся.

int rsiHandle; double rsiBuffer[]; int OnInit () { rsiHandle = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , 4 ); if (rsiHandle == INVALID_HANDLE ) return ( INIT_FAILED ); SetIndexBuffer ( 0 , rsiBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , 14 - 1 ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 , 30 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 , 70 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int ratesTotal, const int prevCalculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tickVolume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if ( CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 0 , ratesTotal, rsiBuffer) < 0 ) { Print ( "RSI CopyBuffer error for plot" ); return ( 0 ); } return (ratesTotal); }

Чтобы создать стандартный индикатор RSI, в глобальной области видимости мы объявляем "rsiHandle" как целое число для хранения ссылки на него, а "rsiBuffer" — как массив double для хранения рассчитанных значений индекса относительной силы.

В обработчике событий OnInit мы инициализируем "rsiHandle" с помощью функции iRSI для текущего символа, таймфрейма, периода 14 и цен закрытия. Если хендл недействителен, возвращаем INIT_FAILED, чтобы остановить инициализацию. Затем связываем индекс буфера 0 с "rsiBuffer" для данных индикатора через SetIndexBuffer, задаем пустые значения построения как "EMPTY_VALUE" с помощью PlotIndexSetDouble и указываем начало отрисовки с бара 13 через PlotIndexSetInteger, чтобы учесть период расчета индекса относительной силы. Дополнительно настраиваем уровни 30 и 70 для зон перепроданности и перекупленности. В конце возвращаем INIT_SUCCEEDED.

В обработчике событий OnCalculate мы копируем данные из буфера 0 хендла индекса относительной силы в "rsiBuffer" для всего доступного количества баров с помощью функции CopyBuffer. Если копирование не удалось, выводим сообщение об ошибке и возвращаем 0, чтобы остановить обработку; иначе возвращаем общее количество баров, подтверждая успешный расчет. Полезно запускать программу после каждого этапа, чтобы убедиться, что всё работает корректно. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что мы получили стандартное отображение RSI. Это было довольно просто и понятно. Теперь нужно перейти к следующему этапу — определить класс для отрисовки шкалы, чтобы позже легко переиспользовать его при создании других индикаторов с круговой шкалой со стрелкой. Но сначала добавим вспомогательные функции. Вооружившись этими функциями, мы сможем объявить полноценный базовый класс со всеми необходимыми методами, а затем определить их ниже.

double DegreesToRadians( double degrees) { return (( M_PI * degrees) / 180.0 ); } double NormalizeRadians( double angle) { while (angle < 0.0 ) angle += 2.0 * M_PI ; while (angle >= 2.0 * M_PI ) angle -= 2.0 * M_PI ; return (angle); } int GetTickFontGap(Struct_ScaleMarks &scaleMarks, int stringLength) { int gap = 0 ; Struct_LabelAreaSize areaSize; CCanvas obj_Canvas_temp; if (!obj_Canvas_temp.FontSet(scaleMarks.tickFontName, scaleMarks.tickFontSize, scaleMarks.tickFontFlags, 0 )) return gap; string str = "000" ; obj_Canvas_temp.TextSize(str, areaSize.width, areaSize.height); if (areaSize.width == 0 || areaSize.height == 0 ) return gap; areaSize.diagonal = ( int ) MathCeil ( MathSqrt (( double )(areaSize.width * areaSize.width + areaSize.height * areaSize.height))); gap = ( int )(areaSize.diagonal * 0.5 ); return gap; } bool GetTickLabelAreaSize( int &areaSize, Struct_ScaleMarks &scaleMarks, int stringLength) { CCanvas obj_Canvas_temp; int width = 0 , height = 0 ; if (!obj_Canvas_temp.FontSet(scaleMarks.tickFontName, scaleMarks.tickFontSize, scaleMarks.tickFontFlags, 0 )) return false ; string str = "000" ; obj_Canvas_temp.TextSize(str, width, height); if (width == 0 || height == 0 ) return false ; areaSize = ( int ) MathCeil ( MathSqrt (( double )(width * width + height * height))); return true ; }

Сначала мы определяем функцию "DegreesToRadians", которая преобразует значение в градусах в радианы, умножая его на M_PI и деля на 180. Затем создаем функцию "NormalizeRadians", чтобы привести угол к диапазону от 0 до 2pi: для отрицательных значений добавляется 2pi, а для значений выше 2pi — 2pi вычитается. Функция "GetTickFontGap" использует временный объект CCanvas: она задает шрифт из параметра "Struct_ScaleMarks", измеряет размер текста "000", рассчитывает диагональ по ширине и высоте с помощью MathCeil и MathSqrt и возвращает половину этой диагонали как зазор, по умолчанию 0, если установка шрифта не удалась или размеры равны нулю.

Мы также определяем функцию "GetTickLabelAreaSize", чтобы определить область, необходимую для подписей делений, используя временный "CCanvas": задаем шрифт, измеряем размеры текста "000" и вычисляем округленную вверх диагональ ширины и высоты. Эти вспомогательные функции будут поддерживать точное размещение шкалы и подписей.

class CGaugeBase { private : int relativeX; int relativeY; int centerX; int centerY; double currentValue; bool initializationComplete; void Draw(); void CalculateNeedle(); void RedrawNeedle( double value); void CalculateAndDrawLegends(); void CalculateAndDrawLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString); void RedrawScaleMarks(Struct_Case &internalCase, Struct_Arc &scaleArc, int borderGap); void CalculateRanges( int borderGap); bool IsValidRange( int index); void NormalizeRangeValues( double &minValue, double &maxValue, double val0, double val1); void CalculateRangePie(Struct_Range &range, int innerRadius, int radialGap, int outerRadius, double rangeStart, double rangeEnd, color rangeClr, color caseClr); void DrawRanges(); void DrawRange(Struct_Range &range); void CalculateInnerOuterRadii( int &innerRadius, int &outerRadius, int baseRadius, int tickLength, int tickStyle); bool DrawTick( double angle, int length, Struct_Arc &scaleArc); double CalculateAngleDelta( double angle1, double angle2, int direction); bool GetLabelAreaSize(Struct_LabelAreaSize &areaSize, Struct_GaugeLegendString &legendString); bool EraseLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString, color eraseClr); bool RedrawValueDisplay( double value); void SetLegendStringParams(Struct_GaugeLegendString &legendString, Struct_GaugeLegendParams ¶m, int minRadius, int radiusDelta); void CalculateCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase, int borderSize, int borderGap); void DrawCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase); protected : Struct_GaugeInputParams inputParams; Struct_ScaleLayer scaleLayer; Struct_NeedleLayer needleLayer; int m_radius; public : bool Create( string name, int x, int y, int size, string relativeObjectName, int relativeMode, int corner, bool background, uchar scaleTransparency, uchar needleTransparency); bool CalculateLocation(); void Redraw(); void NewValue( double value); void Delete(); void SetScaleParameters( int angleRange, int rotation, double minValue, double maxValue, int multiplier, int style, color scaleClr, bool displayArc = false ); void SetTickParameters( int style, int size, double majorInterval, int mediumPerMajor, int minorPerInterval); void SetTickLabelFont( int fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color fontClr = clrBlack ); void SetCaseParameters( color caseClr, int borderStyle, color borderClr, int borderGapSize); void SetLegendParameters( int legendType, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr = clrDarkGray ); void SetLegendParam(Struct_GaugeLegendParams &legendParam, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr = clrDarkGray ); void SetRangeParameters( int index, bool enable, double start, double end, color rangeClr); void SetNeedleParameters( int centerStyle, color centerClr, color needleClr, int fillStyle); };

Мы определяем класс "CGaugeBase" как основу для построения и управления визуализацией круговой шкалы. Он инкапсулирует логику создания, отрисовки и обновления. В разделе private объявляются переменные для относительных координат и центра, текущего отображаемого значения и флага инициализации. Также задаются закрытые методы: "Draw" для рендеринга шкалы, "DrawCaseElements" и "CalculateCaseElements" для корпуса шкалы, "CalculateNeedle" и "RedrawNeedle" для стрелки, "RedrawScaleMarks" для делений, "CalculateRanges" и "DrawRange" для цветовых диапазонов, а также методы для текстовых подписей и стирания/перерисовки текстовых элементов.

Раздел protected содержит структуры входных параметров, слоя шкалы, слоя стрелки и радиус, чтобы производные классы могли получать к ним доступ, при этом данные оставались инкапсулированными.

В разделе public предоставляются методы "Create" для инициализации шкалы с именем, позицией, размером, относительной привязкой, углом привязки, фоном и прозрачностью; "CalculateLocation" для позиционирования; "Redraw" для полного обновления; "NewValue" для обновления стрелки и значения; "Delete" для удаления объектов; а также "SetScaleParameters", "SetTickParameters", "SetLegendParameters", "SetCaseParameters" и "SetRangeParameters" для настройки внешнего вида и поведения индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой.

bool CGaugeBase::Create( string name, int x, int y, int size, string relativeObjectName, int relativeMode, int corner, bool background, uchar scaleTransparency, uchar needleTransparency) { initializationComplete = false ; m_radius = size / 2 ; inputParams.xOffset = x; inputParams.yOffset = y; inputParams.anchorCorner = corner; inputParams.relativeMode = relativeMode; inputParams.relativeObjectName = relativeObjectName; if (!CalculateLocation()) return false ; int canvasWidthHeight = (m_radius + 5 ) * 2 ; scaleLayer.objectName = name + "_s" ; ObjectDelete ( 0 , scaleLayer.objectName); if (!scaleLayer.obj_Canvas.CreateBitmapLabel(scaleLayer.objectName, centerX, centerY, canvasWidthHeight, canvasWidthHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) return false ; ObjectSetInteger ( 0 , scaleLayer.objectName, OBJPROP_CORNER , inputParams.anchorCorner); ObjectSetInteger ( 0 , scaleLayer.objectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 , scaleLayer.objectName, OBJPROP_BACK , background); needleLayer.objectName = name + "_n" ; ObjectDelete ( 0 , needleLayer.objectName); if (!needleLayer.obj_Canvas.CreateBitmapLabel(needleLayer.objectName, centerX, centerY, canvasWidthHeight, canvasWidthHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) return false ; ObjectSetInteger ( 0 , needleLayer.objectName, OBJPROP_CORNER , inputParams.anchorCorner); ObjectSetInteger ( 0 , needleLayer.objectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 , needleLayer.objectName, OBJPROP_BACK , background); scaleLayer.transparency = 255 - scaleTransparency; needleLayer.transparency = 255 - needleTransparency; return true ; } bool CGaugeBase::CalculateLocation() { bool locationChanged = false ; int cX = m_radius; int cY = m_radius; cX += inputParams.xOffset; cY += inputParams.yOffset; if (centerX != cX || centerY != cY) { centerX = cX; centerY = cY; locationChanged = true ; } return locationChanged; }

Здесь реализуется метод "Create" класса "CGaugeBase" для инициализации индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Сначала сбрасывается флаг "initializationComplete" в false и вычисляется "m_radius" как половина переданного размера. Затем сохраняются входные параметры: смещения, имя относительного объекта, режим относительного позиционирования, угол привязки, фоновый режим, а также прозрачность слоев шкалы и стрелки. Затем вызываем "CalculateLocation" для определения центра. Если объект шкалы уже существует, удаляем его через ObjectDelete, после чего создаем новую растровую метку для Canvas для шкалы с помощью "CreateBitmapLabel" в центральной позиции с нормализацией ARGB. Настраиваем ее свойства через ObjectSetInteger для угловой привязки, привязки к центру и статуса фона. Аналогично для слоя стрелки добавляем к имени суффикс "_n", удаляем существующий объект при наличии, создаем растровую метку и задаем те же свойства. Наконец, возвращаем true при успешном создании или false при ошибке.

Мы также определяем метод "CalculateLocation", который обновляет центр шкалы на основе радиуса и заданных смещений по X и Y. Сначала устанавливаем флаг изменения в false, задаем временные cX и cY равными радиусу, добавляем сохраненные смещения и затем сравниваем результат с текущими координатами центра. Если координаты изменились, обновляем "centerX" и "centerY" и возвращаем true; иначе возвращаем false.

CGaugeBase gauge; if (!gauge.Create( "rsi_gauge" , 30 , 30 , 250 , "" , 0 , 0 , false , 0 , 0 )) return ( INIT_FAILED );

Мы объявляем глобальный экземпляр класса "CGaugeBase" с именем "gauge". Этот объект управляет визуализацией шкалы в ходе работы программы. В обработчике событий OnInit мы вызываем метод "Create" для этого экземпляра с параметрами: имя "rsi_gauge", позиции x и y по 30, размер 250, пустой относительный объект, режим относительного позиционирования 0, угол привязки 0, фон false и нулевая прозрачность для шкалы и стрелки. Если создание не удалось, возвращаем INIT_FAILED, чтобы остановить настройку индикатора. После компиляции получаем следующий результат.

Мы видим, что создали начальный силуэт индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Теперь необходимо создать корпус и остальные параметры на уже имеющейся базе, определив остальные методы. Сначала реализуем методы настройки параметров.

void CGaugeBase::SetScaleParameters( int angleRange, int rotation, double minValue, double maxValue, int multiplier, int style, color scaleClr, bool displayArc) { inputParams.scaleAngleRange = angleRange; inputParams.rotationAngle = rotation; inputParams.minScaleValue = minValue; inputParams.maxScaleValue = maxValue; inputParams.scaleMultiplier = multiplier; inputParams.scaleStyle = style; inputParams.scaleColor = scaleClr; inputParams.displayScaleArc = displayArc; } void CGaugeBase::SetTickParameters( int style, int size, double majorInterval, int mediumPerMajor, int minorPerInterval) { inputParams.tickStyle = style; inputParams.tickSize = size; inputParams.majorTickInterval = majorInterval; inputParams.mediumTicksPerMajor = mediumPerMajor; inputParams.minorTicksPerInterval = minorPerInterval; } void CGaugeBase::SetTickLabelFont( int fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color fontClr) { inputParams.tickFontSize = fontSize; inputParams.tickFontName = fontName; inputParams.tickFontItalic = italic; inputParams.tickFontBold = bold; inputParams.tickFontColor = fontClr; } void CGaugeBase::SetCaseParameters( color caseClr, int borderStyle, color borderClr, int borderGapSize) { inputParams.caseColor = caseClr; inputParams.borderStyle = borderStyle; inputParams.borderColor = borderClr; inputParams.borderGapSize = borderGapSize; } void CGaugeBase::SetLegendParameters( int legendType, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr) { switch (legendType) { case 0 : SetLegendParam(inputParams. description , enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); break ; case 1 : SetLegendParam(inputParams.units, enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); break ; case 2 : SetLegendParam(inputParams.multiplier, enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); break ; case 3 : SetLegendParam(inputParams.value, enable, text, radius, angle, fontSize, fontName, italic, bold, textClr); break ; } } void CGaugeBase::SetLegendParam(Struct_GaugeLegendParams &legendParam, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr) { legendParam.enable = enable; legendParam.text = text; legendParam.radius = radius; legendParam.angle = angle; legendParam.fontSize = fontSize; legendParam.fontName = fontName; legendParam.italic = italic; legendParam.bold = bold; legendParam.textColor = textClr; } void CGaugeBase::SetRangeParameters( int index, bool enable, double start, double end, color rangeClr) { if (index >= 0 && index < 4 ) { inputParams.ranges[index].enable = enable; inputParams.ranges[index].start = start; inputParams.ranges[index].end = end; inputParams.ranges[index].clr = rangeClr; } } void CGaugeBase::SetNeedleParameters( int centerStyle, color centerClr, color needleClr, int fillStyle) { inputParams.needleCenterStyle = centerStyle; inputParams.needleCenterColor = centerClr; inputParams.needleColor = needleClr; inputParams.needleFillStyle = fillStyle; }

Здесь мы определяем метод "SetScaleParameters" в классе "CGaugeBase" для настройки шкалы индикатора. Метод присваивает переданные диапазон углов, угол поворота, минимальное и максимальное значения, индекс множителя, стиль, цвет и флаг отображения дуги шкалы соответствующим полям "inputParams". Это централизует настройку шкалы для дальнейшего использования при отрисовке.

Для текстовых подписей мы реализуем метод "SetLegendParameters", который использует оператор switch на основе типа подписи (0 — описание, 1 — единицы измерения, 2 — множитель, 3 — значение), чтобы направить параметры в соответствующие поля "inputParams". Метод сохраняет флаг включения, текст, радиус, угол, размер и имя шрифта, флаги курсива и жирности, а также цвет текста. Мы также создаем "SetCaseParameters" для настройки цвета корпуса, размера и зазора рамки, а также "SetRangeParameters" для конфигурации до четырех цветовых диапазонов с включением, началом, концом и цветом.

void CGaugeBase::CalculateCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase, int borderSize, int borderGap) { if (borderSize > 0 ) { externalCase.circle.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; externalCase.circle.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; externalCase.circle.radius = m_radius; externalCase.circle.clr = inputParams.borderColor; externalCase.display = true ; } else externalCase.display = false ; internalCase.circle.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; internalCase.circle.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; internalCase.circle.radius = m_radius - borderSize; internalCase.circle.clr = inputParams.caseColor; internalCase.display = true ; } void CGaugeBase::DrawCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase) { if (externalCase.display) scaleLayer.obj_Canvas.FillCircle(externalCase.circle.centerX, externalCase.circle.centerY, externalCase.circle.radius, ColorToARGB (externalCase.circle.clr, scaleLayer.transparency)); if (internalCase.display) scaleLayer.obj_Canvas.FillCircle(internalCase.circle.centerX, internalCase.circle.centerY, internalCase.circle.radius, ColorToARGB (internalCase.circle.clr, scaleLayer.transparency)); } void CGaugeBase::CalculateNeedle() { int innerRadius = 0 , outerRadius = 0 ; if (inputParams.minorTicksPerInterval > 0 ) CalculateInnerOuterRadii(innerRadius, outerRadius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, inputParams.tickStyle); else if (inputParams.mediumTicksPerMajor > 0 ) CalculateInnerOuterRadii(innerRadius, outerRadius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength, inputParams.tickStyle); else if (inputParams.majorTickInterval > 0 ) CalculateInnerOuterRadii(innerRadius, outerRadius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); needleLayer.needle.tipRadius = outerRadius; needleLayer.needle.clr = inputParams.needleColor; needleLayer.needle.fillStyle = inputParams.needleFillStyle; needleLayer.needle.tailRadius = needleLayer.needleCenter.radius * 2 ; } void CGaugeBase::RedrawNeedle( double value) { needleLayer.obj_Canvas.Erase(); double normalizedValue = 0 ; if (scaleLayer.scaleMarks.minValue < scaleLayer.scaleMarks.maxValue) { if (value < scaleLayer.scaleMarks.minValue) value = scaleLayer.scaleMarks.minValue; if (value > scaleLayer.scaleMarks.maxValue) value = scaleLayer.scaleMarks.maxValue; normalizedValue = value - scaleLayer.scaleMarks.minValue; } else { if (value > scaleLayer.scaleMarks.minValue) value = scaleLayer.scaleMarks.minValue; if (value < scaleLayer.scaleMarks.maxValue) value = scaleLayer.scaleMarks.maxValue; normalizedValue = scaleLayer.scaleMarks.minValue - value; } if (scaleLayer.scaleMarks.valueRange == 0 ) return ; double currentAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - ((normalizedValue * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); needleLayer.needle.x[ 0 ] = ( int )(scaleLayer.scaleArc.centerX - needleLayer.needle.tipRadius * MathCos ( M_PI - currentAngle)); needleLayer.needle.y[ 0 ] = ( int )(scaleLayer.scaleArc.centerY - needleLayer.needle.tipRadius * MathSin ( M_PI - currentAngle)); double bufferX[ 3 ], bufferY[ 3 ]; bufferX[ 0 ] = scaleLayer.scaleArc.centerX - needleLayer.needle.tipRadius * MathCos ( M_PI - currentAngle); bufferY[ 0 ] = scaleLayer.scaleArc.centerY - needleLayer.needle.tipRadius * MathSin ( M_PI - currentAngle); double tailX = scaleLayer.scaleArc.centerX - needleLayer.needle.tailRadius * MathCos ( 2 * M_PI - currentAngle); double tailY = scaleLayer.scaleArc.centerY - needleLayer.needle.tailRadius * MathSin ( 2 * M_PI - currentAngle); int r = ( int )(needleLayer.needle.tailRadius / 3.0 ); bufferX[ 1 ] = tailX - r * MathCos ( 0.5 * M_PI - currentAngle); bufferY[ 1 ] = tailY - r * MathSin ( 0.5 * M_PI - currentAngle); bufferX[ 2 ] = tailX - r * MathCos ( 1.5 * M_PI - currentAngle); bufferY[ 2 ] = tailY - r * MathSin ( 1.5 * M_PI - currentAngle); uint clr = ColorToARGB (needleLayer.needle.clr, needleLayer.transparency); needleLayer.obj_Canvas.LineAA(( int )bufferX[ 0 ], ( int )bufferY[ 0 ], ( int )bufferX[ 1 ], ( int )bufferY[ 1 ], clr); needleLayer.obj_Canvas.LineAA(( int )bufferX[ 1 ], ( int )bufferY[ 1 ], ( int )bufferX[ 2 ], ( int )bufferY[ 2 ], clr); needleLayer.obj_Canvas.LineAA(( int )bufferX[ 2 ], ( int )bufferY[ 2 ], ( int )bufferX[ 0 ], ( int )bufferY[ 0 ], clr); double centroidX = (bufferX[ 0 ] + bufferX[ 1 ] + bufferX[ 2 ]) / 3.0 ; double centroidY = (bufferY[ 0 ] + bufferY[ 1 ] + bufferY[ 2 ]) / 3.0 ; needleLayer.obj_Canvas.Fill(( int )centroidX, ( int )centroidY, clr); needleLayer.obj_Canvas.LineAA(scaleLayer.scaleArc.centerX, scaleLayer.scaleArc.centerY, ( int )bufferX[ 0 ], ( int )bufferY[ 0 ], clr); if (needleLayer.needleCenter.display) needleLayer.obj_Canvas.FillCircle(needleLayer.needleCenter.centerX, needleLayer.needleCenter.centerY, needleLayer.needleCenter.radius, ColorToARGB (needleLayer.needleCenter.clr, needleLayer.transparency)); } void CGaugeBase::CalculateAndDrawLegends() { if (inputParams. description .enable) CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel. description ); if (inputParams.units.enable) CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.units); if (inputParams.multiplier.enable) { scaleLayer.gaugeLabel.multiplier.text = scaleMultiplierStrings[inputParams.scaleMultiplier]; CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.multiplier); } if (inputParams.value.enable) { scaleLayer.gaugeLabel.value.decimalPlaces = 0 ; if (inputParams.value.text != "" ) { int digits = ( int ) StringToInteger (inputParams.value.text); if (digits >= 1 && digits <= 8 ) scaleLayer.gaugeLabel.value.decimalPlaces = ( uint )digits; } scaleLayer.gaugeLabel.value.text = " " ; CalculateAndDrawLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.value); } } void CGaugeBase::CalculateAndDrawLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString) { if (legendString.text != "" ) { legendString.draw = true ; scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(legendString.fontName, legendString.fontSize, legendString.fontFlags, 0 ); double normalizedAngle = NormalizeRadians(DegreesToRadians(legendString.angle + 90 )); legendString.x = ( uint )(scaleLayer.scaleArc.centerX - legendString.radius * MathCos ( M_PI - normalizedAngle)); legendString.y = ( uint )(scaleLayer.scaleArc.centerY - legendString.radius * MathSin ( M_PI - normalizedAngle)); legendString.backgroundColor = scaleLayer.caseColor; scaleLayer.obj_Canvas. TextOut (legendString.x, legendString.y, legendString.text, ColorToARGB (legendString.textColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } }

Мы определяем метод "CalculateCaseElements" в классе "CGaugeBase", чтобы подготовить внешний и внутренний корпус шкалы. В этом методе настраиваются параметры внешнего корпуса шкалы, затем рассчитываются параметры внутреннего корпуса шкалы с учетом размера рамки и зазора. Отрисовка выполняется в "DrawCaseElements": если соответствующие элементы включены, окружности корпуса заливаются через "FillCircle" с использованием ColorToARGB.

Мы определяем метод "CalculateNeedle", который рассчитывает базовую геометрию стрелки на основе параметров шкалы. В нем задаются радиусы кончика и хвоста стрелки, а сами координаты для текущего положения рассчитываются уже при перерисовке стрелки.

В методе "RedrawNeedle" сначала очищается Canvas слоя стрелки с помощью "Erase". Затем входное значение нормализуется относительно минимума и максимума шкалы, учитывается направление шкалы, вычисляется угол, и стрелка отрисовывается в новом положении. Обновление текстового отображения значения выполняется отдельно.

Мы создаем метод "CalculateAndDrawLegends" для обработки различных текстовых элементов, если они включены. Для описания и единиц измерения напрямую вызываем "CalculateAndDrawLegendString". Для множителя задаем текст на основе текущего множителя шкалы. Для поля значения по умолчанию устанавливаем 0 десятичных знаков, при необходимости считываем их количество из текста параметра, затем временно задаем строку-пробел и отрисовываем элемент. Метод "CalculateAndDrawLegendString" вычисляет позицию текста по радиусу и углу, задает шрифт и выводит текст на Canvas в заданном цвете.

void CGaugeBase::RedrawScaleMarks(Struct_Case &internalCase, Struct_Arc &scaleArc, int borderGap) { int majorIndex, mediumIndex, minorIndex; double angle = 0 , mediumAngle = 0 , minorAngle = 0 ; scaleLayer.scaleMarks.multiplier = scaleMultipliers[inputParams.scaleMultiplier]; if (scaleLayer.scaleMarks.multiplier <= 0 ) scaleLayer.scaleMarks.multiplier = 1.0 ; scaleLayer.scaleMarks.minValue = inputParams.minScaleValue; scaleLayer.scaleMarks.maxValue = inputParams.maxScaleValue; scaleLayer.scaleMarks.decimalPlaces = 0 ; if (scaleLayer.scaleMarks.maxValue > scaleLayer.scaleMarks.minValue) { scaleLayer.scaleMarks.forwardDirection = true ; scaleLayer.scaleMarks.valueRange = scaleLayer.scaleMarks.maxValue - scaleLayer.scaleMarks.minValue; } else { scaleLayer.scaleMarks.forwardDirection = false ; scaleLayer.scaleMarks.valueRange = scaleLayer.scaleMarks.minValue - scaleLayer.scaleMarks.maxValue; } scaleLayer.scaleMarks.nullMarkPosition = 1 ; scaleLayer.scaleMarks.minAngle = scaleArc.endAngle; scaleLayer.scaleMarks.maxAngle = scaleArc.startAngle; if (scaleArc.endAngle > scaleArc.startAngle) scaleLayer.scaleMarks.angleRange = NormalizeRadians(scaleArc.endAngle - scaleArc.startAngle); else scaleLayer.scaleMarks.angleRange = NormalizeRadians(scaleArc.endAngle + ( 2 * M_PI - scaleArc.startAngle)); int leftMarkCount = 0 ; int rightMarkCount = 0 ; double markBuffer[ 361 ][ 2 ]; int bufferCenterIndex = ( int )( 361 / 2 ); double tempValue = 0 ; int sign = 0 ; double multiplier = scaleMultipliers[inputParams.scaleMultiplier]; markBuffer[bufferCenterIndex][ 0 ] = 0 ; markBuffer[bufferCenterIndex][ 1 ] = scaleLayer.scaleMarks.minAngle; tempValue = 0 ; sign = scaleLayer.scaleMarks.forwardDirection ? 1 : - 1 ; for (majorIndex = 1 ; majorIndex < ( int )( 361 / 2 ); majorIndex++) { tempValue = majorIndex * inputParams.majorTickInterval; if (tempValue <= scaleLayer.scaleMarks.valueRange) { markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][ 0 ] = (majorIndex * inputParams.majorTickInterval * sign) / multiplier; markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][ 1 ] = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - ((majorIndex * inputParams.majorTickInterval * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); rightMarkCount++; } else break ; } double majorAngleStep, mediumAngleStep, minorAngleStep; majorAngleStep = (inputParams.majorTickInterval * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; mediumAngleStep = 0 ; if (inputParams.mediumTicksPerMajor != 0 ) mediumAngleStep = ((inputParams.majorTickInterval / (inputParams.mediumTicksPerMajor + 1 )) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; minorAngleStep = 0 ; if (inputParams.minorTicksPerInterval != 0 ) { if (mediumAngleStep != 0 ) minorAngleStep = (((inputParams.majorTickInterval / (inputParams.mediumTicksPerMajor + 1 )) / (inputParams.minorTicksPerInterval + 1 )) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; else minorAngleStep = ((inputParams.majorTickInterval / (inputParams.minorTicksPerInterval + 1 )) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange; } CalculateRanges(borderGap); DrawRanges(); int innerR, outerR; double startX, startY, endX, endY; int textX, textY; string markText; int digits; scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(scaleLayer.scaleMarks.tickFontName, scaleLayer.scaleMarks.tickFontSize, scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags, 0 ); rightMarkCount++; for (majorIndex = 0 ; majorIndex < rightMarkCount; majorIndex++) { angle = markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][ 1 ]; CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, ( int )scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); startX = scaleArc.centerX - innerR * MathCos ( M_PI - angle); startY = scaleArc.centerY - innerR * MathSin ( M_PI - angle); endX = scaleArc.centerX - outerR * MathCos ( M_PI - angle); endY = scaleArc.centerY - outerR * MathSin ( M_PI - angle); textX = ( int )(scaleArc.centerX - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathCos ( M_PI - angle)); textY = ( int )(scaleArc.centerY - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathSin ( M_PI - angle)); scaleLayer.obj_Canvas.LineAA(( int )startX, ( int )startY, ( int )endX, ( int )endY, ColorToARGB (scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); digits = (markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][ 0 ] == 0 ) ? 0 : scaleLayer.scaleMarks.decimalPlaces; markText = DoubleToString (markBuffer[bufferCenterIndex + majorIndex][ 0 ], digits); scaleLayer.obj_Canvas. TextOut (textX, textY, markText, ColorToARGB (inputParams.tickFontColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); if (mediumAngleStep != 0 ) { mediumAngle = angle; for (minorIndex = 1 ; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle - minorAngleStep * minorIndex); if (!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) break ; } for (mediumIndex = 1 ; mediumIndex <= inputParams.mediumTicksPerMajor; mediumIndex++) { mediumAngle = NormalizeRadians(angle - mediumAngleStep * mediumIndex); if (!DrawTick(mediumAngle, scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength, scaleArc)) break ; for (minorIndex = 1 ; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle - minorAngleStep * minorIndex); if (!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) break ; } } } else { for (minorIndex = 1 ; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { minorAngle = NormalizeRadians(angle - minorAngleStep * minorIndex); if (!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) break ; } } } for (majorIndex = 0 ; majorIndex < (leftMarkCount + 1 ); majorIndex++) { angle = markBuffer[bufferCenterIndex - majorIndex][ 1 ]; CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, ( int )scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); startX = scaleArc.centerX - innerR * MathCos ( M_PI - angle); startY = scaleArc.centerY - innerR * MathSin ( M_PI - angle); endX = scaleArc.centerX - outerR * MathCos ( M_PI - angle); endY = scaleArc.centerY - outerR * MathSin ( M_PI - angle); textX = ( int )(scaleArc.centerX - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathCos ( M_PI - angle)); textY = ( int )(scaleArc.centerY - (outerR - scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap) * MathSin ( M_PI - angle)); digits = (markBuffer[bufferCenterIndex - majorIndex][ 0 ] == 0 ) ? 0 : scaleLayer.scaleMarks.decimalPlaces; markText = DoubleToString (markBuffer[bufferCenterIndex - majorIndex][ 0 ], digits); if (majorIndex > 0 || (majorIndex == 0 && scaleLayer.scaleMarks.nullMarkPosition == 3 )) { scaleLayer.obj_Canvas.LineAA(( int )startX, ( int )startY, ( int )endX, ( int )endY, ColorToARGB (scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); scaleLayer.obj_Canvas. TextOut (textX, textY, markText, ColorToARGB (inputParams.tickFontColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } if (mediumAngleStep != 0 ) { mediumAngle = angle; for (minorIndex = 1 ; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle + minorAngleStep * minorIndex); if (!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) break ; } for (mediumIndex = 1 ; mediumIndex <= inputParams.mediumTicksPerMajor; mediumIndex++) { mediumAngle = NormalizeRadians(angle + mediumAngleStep * mediumIndex); if (!DrawTick(mediumAngle, scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength, scaleArc)) break ; for (minorIndex = 1 ; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { minorAngle = NormalizeRadians(mediumAngle + minorAngleStep * minorIndex); if (!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) break ; } } } else { for (minorIndex = 1 ; minorIndex <= inputParams.minorTicksPerInterval; minorIndex++) { minorAngle = NormalizeRadians(angle + minorAngleStep * minorIndex); if (!DrawTick(minorAngle, scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength, scaleArc)) break ; } } } } void CGaugeBase::CalculateRanges( int borderGap) { int innerR, outerR; CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength, inputParams.tickStyle); for ( int rangeIndex = 0 ; rangeIndex < 4 ; rangeIndex++) { if (IsValidRange(rangeIndex)) CalculateRangePie(scaleLayer.ranges[rangeIndex], innerR, borderGap, outerR, inputParams.ranges[rangeIndex].start, inputParams.ranges[rangeIndex].end, inputParams.ranges[rangeIndex].clr, scaleLayer.caseColor); } } bool CGaugeBase::IsValidRange( int index) { if (!inputParams.ranges[index].enable) return false ; if (inputParams.ranges[index].start == inputParams.ranges[index].end) return false ; double paramMin, paramMax, rangeMin, rangeMax; NormalizeRangeValues(paramMin, paramMax, inputParams.minScaleValue, inputParams.maxScaleValue); NormalizeRangeValues(rangeMin, rangeMax, inputParams.ranges[index].start, inputParams.ranges[index].end); if (rangeMin < paramMin && rangeMax < paramMin) return false ; if (rangeMin > paramMax && rangeMax > paramMax) return false ; if (rangeMin < paramMin) rangeMin = paramMin; if (rangeMax > paramMax) rangeMax = paramMax; inputParams.ranges[index].start = rangeMin; inputParams.ranges[index].end = rangeMax; return true ; } void CGaugeBase::NormalizeRangeValues( double &minValue, double &maxValue, double val0, double val1) { if (val0 < val1) { minValue = val0; maxValue = val1; } else { minValue = val1; maxValue = val0; } } void CGaugeBase::CalculateRangePie(Struct_Range &range, int innerRadius, int radialGap, int outerRadius, double rangeStart, double rangeEnd, color rangeClr, color caseClr) { range.startValue = rangeStart; range.endValue = rangeEnd; double rangeStartNorm, rangeEndNorm; if (range.startValue > range.endValue) { rangeStartNorm = range.startValue; rangeEndNorm = range.endValue; } else if (range.startValue < range.endValue) { rangeEndNorm = range.startValue; rangeStartNorm = range.endValue; } else return ; if (scaleLayer.scaleMarks.minValue > scaleLayer.scaleMarks.maxValue) { double temp = rangeStartNorm; rangeStartNorm = -rangeEndNorm; rangeEndNorm = -temp; } range.active = true ; range.clr = rangeClr; range.pie.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; range.pie.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; range.pie.radius = innerRadius; range.pie.eraseRadius = outerRadius; double angularOffset = MathArcsin ((( double )radialGap / ( double )range.pie.radius) / 2.0 ); if (scaleLayer.scaleMarks.minValue < scaleLayer.scaleMarks.maxValue) { range.pie.startAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeStartNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); range.pie.endAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeEndNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); range.pie.eraseStartAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeStartNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) - angularOffset); range.pie.eraseEndAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeEndNorm - scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) + angularOffset); } else { range.pie.startAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((scaleLayer.scaleMarks.minValue + rangeStartNorm) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); range.pie.endAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((scaleLayer.scaleMarks.minValue + rangeEndNorm) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange)); range.pie.eraseStartAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeStartNorm + scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) - angularOffset); range.pie.eraseEndAngle = NormalizeRadians(scaleLayer.scaleMarks.minAngle - (((rangeEndNorm + scaleLayer.scaleMarks.minValue) * scaleLayer.scaleMarks.angleRange) / scaleLayer.scaleMarks.valueRange) + angularOffset); } range.pie.clr = rangeClr; range.pie.eraseClr = caseClr; } void CGaugeBase::DrawRanges() { for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) DrawRange(scaleLayer.ranges[i]); } void CGaugeBase::DrawRange(Struct_Range &range) { if (!range.active) return ; int r_min = MathMin (range.pie.radius, range.pie.eraseRadius); int r_max = MathMax (range.pie.radius, range.pie.eraseRadius); for ( int r = r_min + 1 ; r <= r_max; r++) { double frac = ( double )(r - r_min) / (r_max - r_min); uchar alpha = ( uchar )(scaleLayer.transparency * frac); uint col = ColorToARGB (range.pie.clr, alpha); scaleLayer.obj_Canvas.Arc(range.pie.centerX, range.pie.centerY, r, r, range.pie.startAngle, range.pie.endAngle, col); uint erase_col = ColorToARGB (range.pie.eraseClr, scaleLayer.transparency); scaleLayer.obj_Canvas.Arc(range.pie.centerX, range.pie.centerY, r, r, range.pie.eraseStartAngle, range.pie.startAngle, erase_col); scaleLayer.obj_Canvas.Arc(range.pie.centerX, range.pie.centerY, r, r, range.pie.endAngle, range.pie.eraseEndAngle, erase_col); } } void CGaugeBase::CalculateInnerOuterRadii( int &innerRadius, int &outerRadius, int baseRadius, int tickLength, int tickStyle) { innerRadius = baseRadius; outerRadius = baseRadius - tickLength; } bool CGaugeBase::DrawTick( double angle, int length, Struct_Arc &scaleArc) { int innerR, outerR; double startX, startY, endX, endY; double arcStartAngle = scaleArc.startAngle; double arcEndAngle = scaleArc.endAngle; double deltaToStart = CalculateAngleDelta(arcStartAngle, angle, - 1 ); double deltaToEnd = CalculateAngleDelta(arcEndAngle, angle, 1 ); double totalArcDelta = CalculateAngleDelta(arcStartAngle, arcEndAngle, - 1 ); if ( MathAbs (totalArcDelta - (deltaToEnd + deltaToStart)) < ( M_PI / 180.0 )) return false ; CalculateInnerOuterRadii(innerR, outerR, scaleArc.radius, length, inputParams.tickStyle); startX = scaleArc.centerX - innerR * MathCos ( M_PI - angle); startY = scaleArc.centerY - innerR * MathSin ( M_PI - angle); endX = scaleArc.centerX - outerR * MathCos ( M_PI - angle); endY = scaleArc.centerY - outerR * MathSin ( M_PI - angle); scaleLayer.obj_Canvas.LineAA(( int )startX, ( int )startY, ( int )endX, ( int )endY, ColorToARGB (scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); return true ; } double CGaugeBase::CalculateAngleDelta( double angle1, double angle2, int direction) { double normAngle1 = NormalizeRadians(angle1); double normAngle2 = NormalizeRadians(angle2); double delta1, delta2; if (normAngle1 == normAngle2) return 0 ; if (normAngle1 > normAngle2) { delta1 = normAngle1 - normAngle2; delta2 = normAngle2 + ( 2 * M_PI - normAngle1); } else { delta1 = normAngle1 + ( 2 * M_PI - normAngle2); delta2 = normAngle2 - normAngle1; } if (direction < 0 ) return delta1; return delta2; } void CGaugeBase::SetLegendStringParams(Struct_GaugeLegendString &legendString, Struct_GaugeLegendParams ¶m, int minRadius, int radiusDelta) { if (param.enable && param.fontName != "" ) { legendString.text = param.text; legendString.angle = param.angle; legendString.radius = minRadius + ( int )((radiusDelta * param.radius * 10 ) / 100.0 ); legendString.fontName = param.fontName; legendString.fontFlags = 0 ; if (param.italic) legendString.fontFlags |= FONT_ITALIC ; if (param.bold) legendString.fontFlags |= FW_BOLD ; legendString.fontSize = ( int )(((param.fontSize + 2 ) * radiusDelta) / 64 ); legendString.textColor = param.textColor; } } void CGaugeBase::Delete() { ObjectDelete ( 0 , scaleLayer.objectName); ObjectDelete ( 0 , needleLayer.objectName); } void CGaugeBase::NewValue( double value) { if (!initializationComplete) return ; currentValue = value; if (scaleLayer.gaugeLabel.value.draw) RedrawValueDisplay(currentValue); RedrawNeedle(currentValue); needleLayer.obj_Canvas.Update( true ); } bool CGaugeBase::GetLabelAreaSize(Struct_LabelAreaSize &areaSize, Struct_GaugeLegendString &legendString) { if (!scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(legendString.fontName, legendString.fontSize, legendString.fontFlags, 0 )) return false ; scaleLayer.obj_Canvas.TextSize(legendString.text, areaSize.width, areaSize.height); if (areaSize.width == 0 || areaSize.height == 0 ) return false ; areaSize.diagonal = ( int ) MathCeil ( MathSqrt (( double )(areaSize.width * areaSize.width + areaSize.height * areaSize.height))); return true ; } bool CGaugeBase::EraseLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString, color eraseClr) { Struct_LabelAreaSize areaSize; if (!GetLabelAreaSize(areaSize, legendString)) return false ; scaleLayer.obj_Canvas.FillRectangle(( int )legendString.x - (areaSize.width / 2 ) - 4 , ( int )legendString.y - (areaSize.height / 2 ), ( int )legendString.x + (areaSize.width / 2 ) + 4 , ( int )legendString.y + (areaSize.height / 2 ), ColorToARGB (eraseClr, scaleLayer.transparency)); return true ; } bool CGaugeBase::RedrawValueDisplay( double value) { if ( StringLen (scaleLayer.gaugeLabel.value.text) > 0 ) { if (!EraseLegendString(scaleLayer.gaugeLabel.value, scaleLayer.gaugeLabel.value.backgroundColor)) return false ; } scaleLayer.gaugeLabel.value.text = DoubleToString (value, ( int )scaleLayer.gaugeLabel.value.decimalPlaces); if (!scaleLayer.obj_Canvas.FontSet(scaleLayer.gaugeLabel.value.fontName, scaleLayer.gaugeLabel.value.fontSize, scaleLayer.gaugeLabel.value.fontFlags, 0 )) return false ; scaleLayer.obj_Canvas. TextOut (scaleLayer.gaugeLabel.value.x, scaleLayer.gaugeLabel.value.y, scaleLayer.gaugeLabel.value.text, ColorToARGB (scaleLayer.gaugeLabel.value.textColor, scaleLayer.transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); scaleLayer.obj_Canvas.Update( true ); return true ; }

Сначала реализуем метод "RedrawScaleMarks", который заново формирует деления и подписи шкалы. Объявляем индексы и углы, задаем множитель из заранее определенного массива или используем 1, если индекс недействителен, присваиваем минимальное/максимальное значения и диапазон. Также вычисляем минимальный и максимальный углы из диапазона углов и поворота, нормализуем углы и определяем направление шкалы.

Мы подготавливаем знак на основе направления и в цикле заполняем основные отметки справа, рассчитывая значения с учетом множителя и углы пропорционально шкале, увеличивая счетчик до выхода за пределы диапазона. Для левых отметок логика реализована симметрично, хотя в данном фрагменте "leftMarkCount" остается равным 0.

Мы задаем шрифт на Canvas через "FontSet" и увеличиваем счетчик правых отметок. Для правых отметок в цикле получаем каждый угол, вычисляем внутренний и внешний радиусы основных делений, рассчитываем начальную и конечную точки, а также позицию текста через MathCos и MathSin с поправкой на pi, рисуем линию деления с помощью "LineAA" в ARGB-цвете, определяем количество знаков (0 для нулевого значения), преобразуем значение отметки в строку через DoubleToString и выводим подпись с помощью "TextOut" по центру. Если существуют средние шаги, перед каждым средним делением рисуем малые деления, затем среднее деление и малые деления после него; иначе рисуем только малые деления, используя "DrawTick" и прерывая цикл при выходе за пределы.

Мы определяем метод "CalculateRanges" для подготовки цветовых зон. Сначала вычисляем внутренний и внешний радиусы для основных делений, затем проходим по четырем диапазонам и вызываем "CalculateRangePie", если "IsValidRange" возвращает true. Проверка допустимости гарантирует, что диапазон включен, значения start/end различаются и пересекаются с диапазоном шкалы. "CalculateRangePie" ограничивает значения диапазона пределами шкалы, вычисляет соответствующие углы и настраивает сектор с внешним и внутренним радиусами, цветом и цветом стирания. Метод "DrawRange" затем отрисовывает кольцевую цветовую зону дугами с градуированной прозрачностью и маскирует прилегающие участки цветом корпуса шкалы.

void CGaugeBase::Redraw() { Draw(); initializationComplete = true ; } void CGaugeBase::Draw() { double diameter = m_radius * 2.0 ; scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength = ( int )((diameter * 10.0 ) / 100.0 ); scaleLayer.scaleMarks.mediumTickLength = ( int )((diameter * 7.5 ) / 100.0 ); scaleLayer.scaleMarks.minorTickLength = ( int )((diameter * 5.0 ) / 100.0 ); scaleLayer.scaleMarks.tickFontName = inputParams.tickFontName; scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags = 0 ; if (inputParams.tickFontItalic) scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags |= FONT_ITALIC ; if (inputParams.tickFontBold) scaleLayer.scaleMarks.tickFontFlags |= FW_BOLD ; scaleLayer.scaleMarks.tickFontSize = ( int )((diameter * 6.5 ) / 100.0 ); scaleLayer.scaleMarks.tickFontGap = GetTickFontGap(scaleLayer.scaleMarks, 3 ); scaleLayer.externalLabelArea = 0 ; scaleLayer.internalLabelArea = 0 ; GetTickLabelAreaSize(scaleLayer.internalLabelArea, scaleLayer.scaleMarks, 3 ); scaleLayer.borderSize = ( int )((diameter * 2 ) / 100.0 ); scaleLayer.borderGap = ( int )((diameter * 3.0 ) / 100.0 ); scaleLayer.externalScaleGap = 0 ; scaleLayer.internalScaleGap = scaleLayer.scaleMarks.majorTickLength; if (inputParams.scaleAngleRange < 30 ) inputParams.scaleAngleRange = 30 ; if (inputParams.scaleAngleRange > 320 ) inputParams.scaleAngleRange = 320 ; int halfAngleRange = inputParams.scaleAngleRange / 2 ; int startAngle = 90 + halfAngleRange + inputParams.rotationAngle; int endAngle = 90 - halfAngleRange + inputParams.rotationAngle; scaleLayer.scaleArc.centerX = m_radius + 5 ; scaleLayer.scaleArc.centerY = m_radius + 5 ; scaleLayer.scaleArc.radius = m_radius - (scaleLayer.borderSize + scaleLayer.borderGap + scaleLayer.externalLabelArea + scaleLayer.externalScaleGap); scaleLayer.scaleArc.startAngle = NormalizeRadians(DegreesToRadians(endAngle)); scaleLayer.scaleArc.endAngle = NormalizeRadians(DegreesToRadians(startAngle) - 0.0001 ); scaleLayer.scaleArc.clr = inputParams.scaleColor; needleLayer.needleCenter.radius = ( int )((diameter * 5 ) / 100.0 ); needleLayer.needleCenter.display = true ; needleLayer.needleCenter.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; needleLayer.needleCenter.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; needleLayer.needleCenter.clr = inputParams.needleCenterColor; int maxLegendRadius = m_radius - (scaleLayer.borderSize + scaleLayer.borderGap); int minLegendRadius = needleLayer.needleCenter.radius; int legendRadiusDelta = maxLegendRadius - minLegendRadius; SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel. description , inputParams. description , minLegendRadius, legendRadiusDelta); SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel.units, inputParams.units, minLegendRadius, legendRadiusDelta); SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel.multiplier, inputParams.multiplier, minLegendRadius, legendRadiusDelta); SetLegendStringParams(scaleLayer.gaugeLabel.value, inputParams.value, minLegendRadius, legendRadiusDelta); CalculateCaseElements(scaleLayer.externalCase, scaleLayer.internalCase, scaleLayer.borderSize, scaleLayer.borderGap); scaleLayer.caseColor = inputParams.caseColor; DrawCaseElements(scaleLayer.externalCase, scaleLayer.internalCase); if (inputParams.displayScaleArc) scaleLayer.obj_Canvas.Arc(scaleLayer.scaleArc.centerX, scaleLayer.scaleArc.centerY, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleArc.radius, scaleLayer.scaleArc.startAngle, scaleLayer.scaleArc.endAngle, ColorToARGB (scaleLayer.scaleArc.clr, scaleLayer.transparency)); RedrawScaleMarks(scaleLayer.internalCase, scaleLayer.scaleArc, scaleLayer.borderGap); CalculateAndDrawLegends(); CalculateNeedle(); scaleLayer.obj_Canvas.Update( true ); needleLayer.obj_Canvas.Update( true ); }

Мы реализуем метод "Redraw" в классе "CGaugeBase" для обновления визуализации индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой: вызываем метод "Draw", а затем устанавливаем флаг "initializationComplete" в true, показывая, что настройка завершена. Метод "Draw" отвечает за пересчет всех графических элементов и их вывод на Canvas.

Мы рассчитываем диаметр как удвоенный радиус, затем задаем длины делений пропорционально: основные — 10% диаметра, средние — 7,5%, малые — 5%. Имя шрифта делений берется из входных параметров, флаги шрифта инициализируются значением 0 и при необходимости объединяются с FONT_ITALIC или "FW_BOLD", если соответствующие флаги включены. Размер шрифта делений масштабируется до 6,5% диаметра, а зазор шрифта вычисляется с помощью "GetTickFontGap" для строки длиной 3. Мы сбрасываем области под внешние и внутренние подписи, чтобы подготовить новые расчеты.

Размещаем центр дуги шкалы в точке радиус плюс 5 по x и y, рассчитываем ее радиус, вычитая из основного радиуса рамку, зазор, внешнюю область подписей и зазор шкалы, задаем начальный и конечный углы в нормализованных радианах, а также цвет и флаг отображения. Затем вычисляем внутреннюю область подписей делений с помощью "GetTickLabelAreaSize" и продолжаем настройку геометрии шкалы.

Мы подготавливаем элементы корпуса с помощью "CalculateCaseElements", передавая размер и зазор рамки, задаем цвет корпуса и отрисовываем их через "DrawCaseElements". Если отображение дуги шкалы включено, рисуем ее на Canvas методом "Arc". Затем вызываем "CalculateRanges" для цветовых диапазонов, "RedrawScaleMarks" для делений и подписей, "CalculateNeedle" для геометрии стрелки, "CalculateAndDrawLegends" для текстовых подписей и в конце обновляем Canvas для шкалы. Теперь можно добавить эти функции к уже созданному нами объекту шкалы.

double scaleMultipliers[ 9 ] = { 10000 , 1000 , 100 , 10 , 1 , 0.1 , 0.01 , 0.001 , 0.0001 }; string scaleMultiplierStrings[ 9 ] = { "x10k" , "x1k" , "x100" , "x10" , " " , "/10" , "/100" , "/1k" , "/10k" };

Мы определяем глобальный массив double "scaleMultipliers" из 9 элементов со значениями масштабирования: 10000, 1000, 100, 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 и 0.0001. Он используется для корректировки значений отметок на шкале. Также задаем массив строк "scaleMultiplierStrings", содержащий текстовые подписи соответствующих множителей.

gauge.SetCaseParameters( clrMintCream , 1 , clrLightSkyBlue , 1 ); gauge.SetScaleParameters( 250 , 0 , 0 , 100 , 4 , 0 , clrBlack , false ); gauge.SetTickParameters( 0 , 2 , 10 , 1 , 4 ); gauge.SetTickLabelFont( 1 , "Arial" , false , false , clrBlack ); gauge.SetRangeParameters( 0 , true , 0 , 30 , clrLimeGreen ); gauge.SetRangeParameters( 1 , true , 70 , 100 , clrCoral ); gauge.SetRangeParameters( 2 , true , 30 , 70 , clrYellow ); gauge.SetRangeParameters( 3 , false , 0 , 0 , clrGray ); gauge.SetLegendParameters( 0 , true , "RSI" , 8 , - 180 , 20 , "Arial" , false , false , clrBlueViolet ); gauge.SetLegendParameters( 3 , true , "2" , 4 , 180 , 13 , "Arial" , true , false , clrRed ); gauge.SetNeedleParameters( 1 , clrBlack , clrDimGray , 1 ); gauge.Redraw(); gauge.NewValue( 0 );

В обработчике событий OnInit мы настраиваем корпус шкалы, вызывая "gauge.SetCaseParameters" с цветом mint cream для корпуса, стилем рамки 1, цветом рамки light sky blue и размером зазора 1. Параметры шкалы задаем через "SetScaleParameters": диапазон угла 250 градусов, без поворота, значения от 0 до 100, множитель 4, стиль 0, черный цвет и без отображения дуги. Затем через "SetTickParameters" задаем стиль делений 0, размер 2, основной интервал 10, 1 среднее деление на основной интервал и 4 малых деления на интервал. После этого настраиваем три диапазона RSI: 0–30 — lime green, 70–100 — coral, 30–70 — yellow.

Для текстовых подписей мы используем "gauge.SetLegendParameters": описание (тип 0) включено с текстом "RSI", радиусом 8, углом -180, размером шрифта 20, шрифтом "Arial", без курсива и жирности, цветом blue violet; значение (тип 3) включено с текстом "2" для количества знаков после запятой, радиусом 4, углом 180, размером шрифта 13, шрифтом "Arial", курсивом true, без жирности и цветом red. После задания всех параметров вызываем "gauge.Redraw" для первичной отрисовки всей шкалы. После компиляции получаем следующий результат.

По визуализации видно, что мы настроили индикатор RSI в формате круговой шкалы со всеми свойствами. Остается «оживить» его, чтобы он реагировал на данные по мере расчета новых значений. Мы сделаем это, обновляя его внутри обработчика событий OnCalculate.

static datetime lastBarTime = 0 ; bool isNewBar = (ratesTotal > 0 && time[ratesTotal - 1 ] != lastBarTime); if (isNewBar) lastBarTime = time[ratesTotal - 1 ]; if (isNewBar) { int barsCalculated = BarsCalculated (rsiHandle); if (barsCalculated > 0 ) { double currentRsiValue[ 1 ]; if ( CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 0 , 1 , currentRsiValue) < 0 ) Print ( "RSI CopyBuffer error for gauge" ); else gauge.NewValue(currentRsiValue[ 0 ]); } }

Здесь мы объявляем статическую переменную datetime "lastBarTime" со значением 0, чтобы отслеживать временную метку последнего обработанного бара между вызовами функции OnCalculate. Определяем, сформировался ли новый бар: "isNewBar" становится true, если "ratesTotal" больше 0 и временная метка "time[ratesTotal - 1]" отличается от "lastBarTime". Если "isNewBar" равно true, обновляем "lastBarTime", копируем последнее значение RSI в массив "currentRsiValue" с помощью CopyBuffer, выводим ошибку, если копирование не удалось, иначе передаем значение в "gauge.NewValue" для обновления индикатора RSI в формате круговой шкалы со стрелкой. Если нужно отображать значения на каждом тике, можно убрать логику нового бара. После компиляции получаем следующий результат.

После того как мы «оживили» индикатор RSI в формате круговой шкалы, остается удалить его для очистки отрисованных объектов — и на этом все.

void OnDeinit ( const int reason) { gauge.Delete(); ChartRedraw (); }

В обработчике событий OnDeinit, который вызывается при удалении индикатора с графика или при закрытии терминала, мы вызываем метод "gauge.Delete", чтобы удалить объекты слоев шкалы и стрелки, обеспечивая очистку всех графических элементов. Затем вызываем ChartRedraw, чтобы обновить отображение графика и убрать остатки визуализации шкалы. В итоге получаем следующий результат.

Из визуализации видно, что мы рассчитываем индикатор, рисуем шкалу, задаем параметры и удаляем ее, когда она больше не нужна, тем самым достигая поставленных целей. Осталось провести бэктестирование.





Бэктестирование

Мы провели тестирование, и ниже показана итоговая визуализация в формате одного растрового изображения Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В заключение отметим, что мы создали на MQL5 индикатор RSI в формате круговой шкалы со стрелкой, который отображает текущее значение RSI на круговой шкале с динамической стрелкой, цветными диапазонами для зон перекупленности и перепроданности, делениями для точного считывания и текстовыми подписями для контекста, одновременно интегрируя традиционный линейный график RSI с помощью функции iRSI. Этот индикатор дает наглядный инструмент для анализа импульса рынка с гибкими параметрами шкалы, шрифтов и визуального оформления. В следующих частях мы подробнее займемся модульной организацией кода, чтобы использовать его для создания более продвинутых и стильных индикаторов RSI в формате круговой шкалы со стрелкой.