Теория графов: Применение алгоритма поиска в ширину (BFS) в торговой системе

Содержание:







Введение

Финансовые рынки на первый взгляд часто кажутся хаотичными, однако цены последовательно перемещаются из одной области в другую таким образом, что это предполагает наличие глубинной логики, а не случайности. Поэтому трейдеры и разработчики систем стремятся выявить алгоритм, которому, по-видимому, следует сам рынок при переходе между уровнями ликвидности, структуры и дисбаланса. Эта задача заключается не в прогнозировании в отрыве от контекста, а в понимании того, как прошлые ценовые взаимодействия влияют на будущие движения и как структура рынка развивается шаг за шагом во времени.

Теория графов предлагает мощную основу для приближения к этой цели, позволяя моделировать движение цен как структурированную, основанную на правилах систему, а не как последовательность отдельных свечей. Применяя поиск в ширину (BFS) с обходом уровней, позволяя поэтапно анализировать структуру рынка — от недавних свингов к более широкому историческому контексту, с учетом направленного течения времени. Этот подход преобразует исторические бары в ориентированный граф точек принятия решений, позволяя систематически интерпретировать бычью и медвежью структуру и приближая алгоритмическую торговлю к отражению собственной логики поиска пути рынка.





Обзор системы и основы BFS:

Концепция BFS Торговая интерпретация Узел. Точка разворота (максимум или минимум). Ребро (ориентированное). Ход времени (от более раннего к более позднему). Уровень. Расстояние в барах или днях. Корень. Историческая привязка (начальная точка). Обход. Развитие структуры рынка. Цель. Определение бычьего или медвежьего рыночного уклона.

Советник BFS Market Structure преобразует традиционный технический анализ, применяя концепции теории графов к движению рыночных цен. Система начинает с определения значимых свинг-точек (максимумов и минимумов) на основе исторических данных о ценах, рассматривая каждый свинг как узел в ориентированном графе, где ребра представляют хронологическую последовательность. Используя поиск в ширину (BFS), начиная с настраиваемой исторической точки отсчета, алгоритм обрабатывает структуру рынка в порядке уровней — сначала анализируя ближайшие свинги, а затем переходя к более старым формациям. Каждый узел свинга классифицируется как бычий или медвежий на основе сравнительных ценовых взаимосвязей, при этом более новые структуры имеют больший вес в итоговом расчете структурного рыночного уклона. Это дает непрерывный показатель рыночного уклона в диапазоне от -1 (медвежий) до +1 (бычий), представляющий структурную эволюцию рынка, а не традиционные сигналы на основе индикаторов.

Слой принятия торговых решений фильтрует потенциальные сделки по этому структурному рыночному уклону, требуя, чтобы показатель превышал настраиваемые пороговые значения, прежде чем разрешить открытие позиций на покупку или продажу. При включении советник исполняет сделки, используя профессиональное управление ордерами через класс CTrade, с возможностью подтверждения на основе недавних пробоев свингов. Система включает три различных контекстных режима — предыдущие бары для скальпинга, предыдущие дни для свинг-трейдинга и только вчерашний день для внутридневного рыночного уклона — что позволяет адаптироваться к различным стилям торговли. Визуализация в реальном времени отображает граф свингов с цветовой кодировкой узлов и соединений ребер, что делает структурный анализ прозрачным и обеспечивает мгновенную обратную связь по рыночным условиям. Такой подход создает систематическую, основанную на правилах методологию, которая концентрируется на понимании эволюции структуры рынка, а не на прогнозировании будущих движений цен.





Приступаем к работе

#property copyright "GIT under Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/johnhlomohang/" #property version "1.00" #include <Trade\Trade.mqh> #include <Arrays\List.mqh> enum ENUM_HISTORY_MODE { MODE_PREVIOUS_BARS, MODE_PREVIOUS_DAYS, MODE_YESTERDAY_ONLY }; input ENUM_HISTORY_MODE HistoryMode = MODE_PREVIOUS_DAYS; input int BarsLookback = 300 ; input int DaysLookback = 5 ; input int SwingPeriod = 3 ; input double BiasThreshold = 0.3 ; input bool EnableTrading = true ; input double LotSize = 0.1 ; input int TakeProfit = 100 ; input int StopLoss = 50 ; input bool VisualizeStructure = true ; input color BullishColor = clrGreen ; input color BearishColor = clrRed ;

Начнём с блока входных параметров, который определяет, как советник воспринимает исторический рыночный контекст и преобразует его в структурированную торговую логику. Параметр ENUM_HISTORY_MODE позволяет пользователю управлять тем, будет ли алгоритм оценивать фиксированное количество прошлых баров, несколько предыдущих торговых дней или движение цен исключительно за вчерашний день, напрямую влияя на то, как строится рыночный граф. Такие параметры, как BarsLookback, DaysLookback и SwingPeriod, определяют глубину и детализацию обнаружения свингов, а BiasThreshold устанавливает минимальную структурную уверенность, необходимую для того, чтобы бычий или медвежий рыночный уклон считался подтвержденным.

Остальные параметры отвечают за исполнение сделок и интерпретируемость системы. Торговые параметры, такие как EnableTrading, LotSize, TakeProfit и StopLoss, отделяют логику принятия решений от управления рисками, гарантируя, что структурный анализ может функционировать независимо от правил исполнения. Настройки визуализации, включая VisualizeStructure, BullishColor и BearishColor, обеспечивают прозрачность, отображая обнаруженную структуру рынка непосредственно на графике, что позволяет трейдерам визуально подтвердить, как алгоритм классифицирует бычьи и медвежьи свинги на основе базовой логики обхода графа.

struct SwingNode { int index; double price; bool isHigh; bool bullish; int level; datetime time; SwingNode(): index( 0 ), price( 0.0 ), isHigh( false ), bullish( false ), level(- 1 ), time( 0 ) {} SwingNode( int idx, double prc, bool high, bool bull, int lvl, datetime t): index(idx), price(prc), isHigh(high), bullish(bull), level(lvl), time(t) {} }; struct BFSItem { int nodeIndex; int level; }; struct Edge { int from; int to; }; SwingNode nodes[]; Edge edges[]; int edgeCount = 0 ; int nodeCount = 0 ; double currentBias = 0.0 ; bool allowBuy = false ; bool allowSell = false ; datetime lastRecalcTime = 0 ; int lastBarCount = 0 ; CTrade trade;

Этот раздел кода определяет основные структуры данных, которые преобразуют исходные данные о движении цены в граф, подходящий для обхода в ширину. Структура SwingNode представляет каждую значимую точку разворота рынка, храня индекс бара, цену, время и информацию о том, является ли это максимумом или минимумом свинга. Дополнительные атрибуты, такие как "бычий" и "уровень", позволяют каждому узлу передавать направленность и глубину BFS, что позволяет оценивать структуру рынка постепенно во времени. Инкапсулируя как структурную, так и временную информацию, каждый свинг становится значимым узлом в ориентированном рыночном графе, а не отдельным ценовым событием.

В поддержку этого представления структуры BFSItem и Edge определяют, как осуществляется обход и связность внутри графа. BFSItem обеспечивает обработку в порядке уровней, отслеживая, какой узел посещается на каждом уровне BFS, в то время как Edge явно моделирует направленную взаимосвязь между более старыми и более новыми точками разворота. Глобальные переменные затем служат операционной основой советника, храня построенный граф, поддерживая состояние обхода и преобразуя структурный рыночный уклон в действенные торговые разрешения. Вместе эти компоненты связывают теорию графов и логику исполнения, позволяя советнику системно оценивать направление рынка перед открытием сделок или фильтрацией торговых сигналов.

int OnInit () { if (BarsLookback <= 0 ) { Print ( "Error: BarsLookback must be positive" ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } if (DaysLookback <= 0 ) { Print ( "Error: DaysLookback must be positive" ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } if (SwingPeriod <= 0 ) { Print ( "Error: SwingPeriod must be positive" ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } EventSetTimer ( 300 ); trade.SetExpertMagicNumber( 12345 ); trade.SetDeviationInPoints( 10 ); trade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_FOK ); CalculateBFSStructure(); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); if (VisualizeStructure) { RemoveVisualization(); } } void OnTick () { if (IsNewBar()) { CalculateBFSStructure(); if (EnableTrading) { CheckTradingSignals(); } } if (VisualizeStructure) { UpdateVisualization(); } } void OnTimer () { CalculateBFSStructure(); }

Здесь мы определяем жизненный цикл советника, координируя инициализацию, исполнение и очистку, обеспечивая при этом актуальность рыночной структуры на основе BFS. Во время инициализации проверяются входные параметры для предотвращения недопустимых конфигураций, подготавливаются торговые настройки и выполняется первоначальный расчет структуры BFS с установлением таймера для обеспечения периодического перерасчета. Основная логика исполнения пересчитывает структуру только на новых барах или временных интервалах для повышения эффективности, применяет торговые решения, когда это включено, и постоянно обновляет визуализацию на графике, в то время как фаза деинициализации безопасно удаляет таймеры и графические объекты для поддержания стабильности платформы.

void CalculateBFSStructure() { currentBias = 0.0 ; allowBuy = false ; allowSell = false ; if (!DetectSwingNodes()) { Print ( "Failed to detect swing nodes" ); return ; } BuildDirectedGraph(); int rootIndex = SelectBFSRoot(); if (rootIndex < 0 ) { Print ( "No valid root found" ); return ; } PerformBFSTraversal(rootIndex); CalculateMarketBias(); UpdateTradingPermissions(); lastRecalcTime = TimeCurrent (); } bool DetectSwingNodes() { int barsToAnalyze = 0 ; datetime startTime = 0 ; switch (HistoryMode) { case MODE_PREVIOUS_BARS: barsToAnalyze = BarsLookback + SwingPeriod * 2 ; break ; case MODE_PREVIOUS_DAYS: startTime = TimeCurrent () - (DaysLookback * 86400 ); barsToAnalyze = iBars ( _Symbol , _Period ); break ; case MODE_YESTERDAY_ONLY: { MqlDateTime yesterday; TimeToStruct ( TimeCurrent () - 86400 , yesterday); yesterday.hour = 0 ; yesterday.min = 0 ; yesterday.sec = 0 ; startTime = StructToTime (yesterday); barsToAnalyze = iBars ( _Symbol , _Period ); break ;} } int totalBars = MathMin (barsToAnalyze, iBars ( _Symbol , _Period )); if (totalBars < SwingPeriod * 2 + 10 ) { Print ( "Not enough bars for swing detection" ); return false ; } double highs[], lows[]; datetime times[]; ArrayResize (highs, totalBars); ArrayResize (lows, totalBars); ArrayResize (times, totalBars); if ( CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 , totalBars, highs) != totalBars || CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 , totalBars, lows) != totalBars || CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , totalBars, times) != totalBars) { Print ( "Failed to copy historical data" ); return false ; } ArrayResize (nodes, 0 ); nodeCount = 0 ; for ( int i = SwingPeriod; i < totalBars - SwingPeriod; i++) { bool isSwingHigh = true ; bool isSwingLow = true ; for ( int j = 1 ; j <= SwingPeriod; j++) { if (highs[i] <= highs[i-j] || highs[i] <= highs[i+j]) { isSwingHigh = false ; break ; } } for ( int j = 1 ; j <= SwingPeriod; j++) { if (lows[i] >= lows[i-j] || lows[i] >= lows[i+j]) { isSwingLow = false ; break ; } } if (isSwingHigh || isSwingLow) { SwingNode node; node.index = i; node.time = times[i]; node.isHigh = isSwingHigh; if (isSwingHigh) node.price = highs[i]; else node.price = lows[i]; node.bullish = false ; node.level = - 1 ; ArrayResize (nodes, nodeCount + 1 ); nodes[nodeCount] = node; nodeCount++; } } Print ( "Detected " , nodeCount, " swing nodes" ); return nodeCount > 0 ; } void BuildDirectedGraph() { ArrayResize (edges, 0 ); edgeCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < nodeCount; i++) { int nextIndex = - 1 ; for ( int j = i + 1 ; j < nodeCount; j++) { if (nodes[j].isHigh != nodes[i].isHigh) { bool validConnection = true ; if (validConnection) { nextIndex = j; break ; } } } if (nextIndex > i) { Edge edge; edge.from = i; edge.to = nextIndex; ArrayResize (edges, edgeCount + 1 ); edges[edgeCount] = edge; edgeCount++; } } Print ( "Created " , edgeCount, " edges in the graph" ); } int SelectBFSRoot() { int rootIndex = - 1 ; datetime currentTime = TimeCurrent (); switch (HistoryMode) { case MODE_PREVIOUS_BARS: for ( int i = 0 ; i < nodeCount; i++) { if (nodes[i].index >= BarsLookback) { rootIndex = i; break ; } } break ; case MODE_PREVIOUS_DAYS: { datetime startTime = currentTime - (DaysLookback * 86400 ); for ( int i = 0 ; i < nodeCount; i++) { if (nodes[i].time >= startTime) { rootIndex = i; break ; } } break ; } case MODE_YESTERDAY_ONLY: { MqlDateTime yesterday; TimeToStruct (currentTime - 86400 , yesterday); yesterday.hour = 0 ; yesterday.min = 0 ; yesterday.sec = 0 ; datetime yesterdayStart = StructToTime (yesterday); datetime todayStart = yesterdayStart + 86400 ; for ( int i = 0 ; i < nodeCount; i++) { if (nodes[i].time >= yesterdayStart && nodes[i].time < todayStart) { rootIndex = i; break ; } } break ; } } if (rootIndex == - 1 && nodeCount > 0 ) { rootIndex = 0 ; } return rootIndex; }

В этом разделе выстраивается полный конвейер оценки структуры рынка путем координации обнаружения свингов, построения графа, обхода графа и вычисления рыночного уклона. Функция CalculateBFSStructure выступает в качестве центрального контроллера. Сначала сбрасываются все состояния направления и разрешений, а затем последовательно выполняется каждый этап анализа. Разделяя обнаружение, построение графа, обход и обновление решений на четкие шаги, советник обеспечивает согласованность, детерминированность и простоту отладки каждого перерасчета структуры рынка, а также предотвращает влияние частичных или устаревших результатов на торговые решения.

Функция DetectSwingNodes отвечает за преобразование необработанных исторических данных о ценах в значимые структурные узлы. В зависимости от выбранного режима истории она динамически определяет объем анализируемых исторических данных: фиксированное количество баров, несколько дней или только вчерашняя сессия. Далее она сканирует максимумы и минимумы цен, используя определенный период свингов, чтобы определить корректные точки разворота, обеспечивая изоляцию каждого обнаруженного свинга от окружающего шума. Эти свинговые точки становятся основными узлами графа, каждый из которых содержит точную информацию о времени, цене и структуре.

После определения узлов свингов, BuildDirectedGraph преобразует их в ориентированный рыночный граф, связывая более старые свинги с более новыми в последовательности, соответствующей ходу времени. Ребра создаются только между чередующимися типами свингов, обеспечивая реалистичную последовательность максимумов и минимумов, отражающую естественную структуру рынка. Такая направленная связность гарантирует, что граф учитывает временной поток и избегает обратных или циклических связей, что делает его подходящим для обхода по уровням и предотвращает перерисовку или логические противоречия при структурном анализе.

Функция selectBFSRoot определяет, где начинается обход, закрепляя анализ в заданном пользователем историческом контексте. В зависимости от выбранного режима, корень может представлять собой самый ранний релевантный свинг в пределах окна бара, многодневного диапазона или одной торговой сессии. Если ни один узел не удовлетворяет критериям, алгоритм безопасно переходит к самому старому доступному свингу, гарантируя непрерывность. Выбор этого корня имеет решающее значение, поскольку он задает точку отсчета для обхода BFS, напрямую влияя на то, как прошлые структуры накладываются, оцениваются и в конечном итоге преобразуются в текущий рыночный уклон.

void PerformBFSTraversal( int rootIndex) { if (rootIndex < 0 || rootIndex >= nodeCount) return ; for ( int i = 0 ; i < nodeCount; i++) { nodes[i].level = - 1 ; nodes[i].bullish = false ; } BFSItem queue[]; int queueSize = nodeCount; ArrayResize (queue, queueSize); queue[ 0 ].nodeIndex = rootIndex; queue[ 0 ].level = 0 ; nodes[rootIndex].level = 0 ; int queueStart = 0 ; int queueEnd = 1 ; while (queueStart < queueEnd) { BFSItem current = queue[queueStart]; queueStart++; int currentIdx = current.nodeIndex; int currentLevel = current.level; ClassifyNodeDirection(currentIdx); for ( int e = 0 ; e < edgeCount; e++) { if (edges[e].from == currentIdx) { int childIdx = edges[e].to; if (nodes[childIdx].level == - 1 ) { nodes[childIdx].level = currentLevel + 1 ; if (queueEnd < queueSize) { queue[queueEnd].nodeIndex = childIdx; queue[queueEnd].level = currentLevel + 1 ; queueEnd++; } } } } } } void ClassifyNodeDirection( int nodeIndex) { if (nodeIndex <= 0 ) { double currentPrice = iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); if (nodes[nodeIndex].isHigh) { nodes[nodeIndex].bullish = (currentPrice > nodes[nodeIndex].price); } else { nodes[nodeIndex].bullish = (currentPrice < nodes[nodeIndex].price); } return ; } int prevSameType = - 1 ; for ( int i = nodeIndex - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (nodes[i].isHigh == nodes[nodeIndex].isHigh) { prevSameType = i; break ; } } if (prevSameType >= 0 ) { if (nodes[nodeIndex].isHigh) { nodes[nodeIndex].bullish = (nodes[nodeIndex].price > nodes[prevSameType].price); } else { nodes[nodeIndex].bullish = (nodes[nodeIndex].price > nodes[prevSameType].price); } } else { double currentPrice = iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); if (nodes[nodeIndex].isHigh) { nodes[nodeIndex].bullish = (currentPrice > nodes[nodeIndex].price); } else { nodes[nodeIndex].bullish = (currentPrice < nodes[nodeIndex].price); } } } void CalculateMarketBias() { double totalWeight = 0.0 ; double weightedSum = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < nodeCount; i++) { if (nodes[i].level >= 0 ) { double weight = 1.0 / ( 1.0 + nodes[i].level * 0.2 ); if (nodes[i].bullish) weightedSum += weight; else weightedSum -= weight; totalWeight += weight; } } if (totalWeight > 0 ) { currentBias = weightedSum / totalWeight; } else { currentBias = 0.0 ; } Print ( "Market Bias: " , DoubleToString (currentBias, 3 )); } void UpdateTradingPermissions() { allowBuy = (currentBias > BiasThreshold); allowSell = (currentBias < -BiasThreshold); Print ( "Trading Permissions - Buy: " , allowBuy, ", Sell: " , allowSell); } void CheckTradingSignals() { if ( PositionsTotal () > 0 ) { ManagePositions(); return ; } if (allowBuy) { double askPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double sl = askPrice - StopLoss * _Point ; double tp = askPrice + TakeProfit * _Point ; if (CheckRecentSwingBreak( true )) { ExecuteBuyOrder(askPrice, sl, tp); } } else if (allowSell) { double bidPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double sl = bidPrice + StopLoss * _Point ; double tp = bidPrice - TakeProfit * _Point ; if (CheckRecentSwingBreak( false )) { ExecuteSellOrder(bidPrice, sl, tp); } } } bool CheckRecentSwingBreak( bool forBuy) { if (nodeCount < 2 ) return true ; int recentSwingIndex = - 1 ; for ( int i = nodeCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (nodes[i].index < 50 ) { recentSwingIndex = i; break ; } } if (recentSwingIndex < 0 ) return true ; double currentPrice = iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); if (forBuy) { if (nodes[recentSwingIndex].isHigh) { return (currentPrice > nodes[recentSwingIndex].price); } } else { if (!nodes[recentSwingIndex].isHigh) { return (currentPrice < nodes[recentSwingIndex].price); } } return true ; } void ExecuteBuyOrder( double price, double sl, double tp) { if (trade.Buy(LotSize, _Symbol , price, sl, tp, "BFS Buy Signal" )) { Print ( "Buy order executed successfully" ); } else { Print ( "Buy order failed. Error: " , GetLastError (), " - " , trade.ResultRetcodeDescription()); } } void ExecuteSellOrder( double price, double sl, double tp) { if (trade.Sell(LotSize, _Symbol , price, sl, tp, "BFS Sell Signal" )) { Print ( "Sell order executed successfully" ); } else { Print ( "Sell order failed. Error: " , GetLastError (), " - " , trade.ResultRetcodeDescription()); } } void ManagePositions() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { string symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); long magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (symbol == _Symbol && magic == 12345 ) { if (( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY && currentBias < -BiasThreshold) || ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL && currentBias > BiasThreshold)) { if (trade.PositionClose(ticket)) { Print ( "Position closed due to bias reversal. Ticket: " , ticket); } else { Print ( "Failed to close position. Error: " , GetLastError (), " - " , trade.ResultRetcodeDescription()); } } } } } }

В этом разделе мы реализуем основной модуль логического вывода советника, обходя граф структуры рынка с помощью поиска в ширину в порядке уровней. Функция PerformBFSTraversal инициализирует обход, начиная с выбранного корневого свинга, и постепенно посещает связанные свинги в хронологическом порядке, присваивая каждому узлу уровень глубины, отражающий его структурное расстояние от корня. По мере посещения каждого узла он классифицируется как бычий или медвежий в зависимости от его связи с предыдущими свингами, что гарантирует, что интерпретация направления основана на развивающейся рыночной структуре, а не на отдельных ценовых точках.

Логика ClassifyNodeDirection определяет, представляет ли свинг бычью или медвежью структуру, сравнивая его с самым последним свингом того же типа. Более высокие максимумы и более высокие минимумы интерпретируются как бычье продолжение тренда, в то время как более низкие максимумы и более низкие минимумы указывают на медвежью направленность. Если сопоставимого предыдущего свинга не существует, алгоритм использует взаимодействие текущей цены с уровнем свинга как упрощенную альтернативную логику, сохраняя направленный контекст даже на структурных границах. Этот подход многоуровневой классификации позволяет каждому уровню BFS нести значимую информацию о направлении, которая отражает, как структура разворачивается с течением времени.

Наконец, сигналы направления, генерируемые в процессе обхода, объединяются в единый нормализованный рыночный уклон. Функция CalculateMarketBias присваивает больший вес более низким уровням BFS, гарантируя, что недавняя структура оказывает более сильное влияние, чем давняя история. Этот рыночный уклон затем преобразуется в действенные разрешения через UpdateTradingPermissions, которые служат фильтром допуска к сделкам, а не безусловным сигналом на вход. Последующие функции обрабатывают подтверждение, исполнение ордеров и управление позициями, обеспечивая соответствие сделок преобладающему структурному рыночному уклону и их быстрое закрытие в случае изменения направления базового рынка.

void UpdateVisualization() { RemoveVisualization(); for ( int i = 0 ; i < nodeCount; i++) { if (nodes[i].level >= 0 && nodes[i].index < 200 ) { string objName = "SwingNode_" + IntegerToString (i); if (nodes[i].isHigh) { ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_ARROW_DOWN , 0 , nodes[i].time, nodes[i].price); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); } else { ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_ARROW_UP , 0 , nodes[i].time, nodes[i].price); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); } if (nodes[i].bullish) ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , BullishColor); else ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , BearishColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); string labelName = "Label_" + IntegerToString (i); ObjectCreate ( 0 , labelName, OBJ_TEXT , 0 , nodes[i].time, nodes[i].price); ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_TEXT , "L" + IntegerToString (nodes[i].level)); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_UPPER ); if (nodes[i].isHigh) ObjectSetDouble ( 0 , labelName, OBJPROP_PRICE , nodes[i].price + 10 * _Point ); else ObjectSetDouble ( 0 , labelName, OBJPROP_PRICE , nodes[i].price - 10 * _Point ); } } for ( int e = 0 ; e < edgeCount; e++) { int fromIdx = edges[e].from; int toIdx = edges[e].to; if (fromIdx < nodeCount && toIdx < nodeCount && nodes[fromIdx].index < 200 && nodes[toIdx].index < 200 ) { string edgeName = "Edge_" + IntegerToString (e); ObjectCreate ( 0 , edgeName, OBJ_TREND , 0 , nodes[fromIdx].time, nodes[fromIdx].price, nodes[toIdx].time, nodes[toIdx].price); ObjectSetInteger ( 0 , edgeName, OBJPROP_COLOR , clrGray ); ObjectSetInteger ( 0 , edgeName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , edgeName, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); } } string biasObjName = "BiasIndicator" ; ObjectCreate ( 0 , biasObjName, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , biasObjName, OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , biasObjName, OBJPROP_YDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , biasObjName, OBJPROP_XSIZE , 150 ); ObjectSetInteger ( 0 , biasObjName, OBJPROP_YSIZE , 60 ); ObjectSetInteger ( 0 , biasObjName, OBJPROP_BGCOLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , biasObjName, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger ( 0 , biasObjName, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); string biasValueName = "BiasValue" ; ObjectCreate ( 0 , biasValueName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , biasValueName, OBJPROP_XDISTANCE , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 , biasValueName, OBJPROP_YDISTANCE , 20 ); ObjectSetString ( 0 , biasValueName, OBJPROP_TEXT , "Bias: " + DoubleToString (currentBias, 3 )); ObjectSetInteger ( 0 , biasValueName, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger ( 0 , biasValueName, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); string statusName = "TradingStatus" ; ObjectCreate ( 0 , statusName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , statusName, OBJPROP_XDISTANCE , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 , statusName, OBJPROP_YDISTANCE , 40 ); string statusText = "Status: " ; if (allowBuy) statusText += "BUY" ; else if (allowSell) statusText += "SELL" ; else statusText += "NEUTRAL" ; ObjectSetString ( 0 , statusName, OBJPROP_TEXT , statusText); ObjectSetInteger ( 0 , statusName, OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger ( 0 , statusName, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); } void RemoveVisualization() { int total = ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = ObjectName ( 0 , i); if ( StringFind (name, "SwingNode_" ) == 0 || StringFind (name, "Label_" ) == 0 || StringFind (name, "Edge_" ) == 0 || StringFind (name, "Bias" ) == 0 || StringFind (name, "TradingStatus" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } }

Функция UpdateVisualization отвечает за преобразование внутренней структуры рынка, основанной на графах, в понятные визуальные элементы на графике в реальном времени. Она начинается с удаления ранее отображенных объектов, чтобы предотвратить наложение или устаревшую информацию, гарантируя, что отображение всегда будет отражать самый последний анализ. Каждый обнаруженный узел свинга затем отображается в виде стрелки, при этом максимумы свингов отображаются стрелками вниз, а минимумы свингов — стрелками вверх, ограничиваясь последними 200 барами для обеспечения ясности и эффективности. Цветовая кодировка применяется в зависимости от бычьего или медвежьего тренда, а рядом с каждым свингом располагается небольшая метка уровня, указывающая на его глубину BFS, визуально показывая, насколько далеко каждый узел находится от корня в структурной иерархии.

Помимо отдельных узлов, функция также визуализирует взаимосвязи между ними, рисуя пунктирные линии тренда, которые представляют собой ребра на графе, эффективно отображая, как цена переходит от одного свинга к другому с течением времени. Кроме того, на графике создается компактная панель мониторинга, отображающая текущий рыночный уклон и состояние разрешения на торговлю, например, ПОКУПКА, ПРОДАЖА или НЕЙТРАЛЬНО, что позволяет трейдерам немедленно интерпретировать структурные выводы алгоритма. Дополнительная функция RemoveVisualization действует как модуль очистки, выборочно удаляя только объекты, созданные советником на основе соглашений об именовании, что поддерживает порядок на графике и гарантирует, что каждое обновление визуализации является точным и ненавязчивым.





Результаты тестирования



Тестирование на истории было проведено на таймфрейме H1 в течение примерно 2-месячного периода тестирования (с 01 октября 2025 года по 01 декабря 2025 года) со следующими настройками:

Ниже представлены кривая эквити и результаты бэктеста:





Заключение



Подводя итог, мы разработали и интегрировали поиск в ширину (BFS) в торговую систему, сначала переопределив структуру рынка как граф, состоящий из максимумов и минимумов свингов, выступающих в качестве узлов, с переходами, согласованными по времени, представленными в виде направленных ребер. Свинги были обнаружены на основе исходных данных о ценах, структурированы в узлы с контекстными атрибутами, а затем связаны для отражения реалистичной последовательности максимумов и минимумов. Обход BFS был применен, начиная с тщательно выбранного корня в историческом контексте, что позволило системе поэтапно выстраивать структуру рынка. Этот обход позволил получить измеримый рыночный уклон, которое затем было преобразовано в четкие торговые разрешения, в то время как специальный слой визуализации отображал узлы, ребра и информацию о смещении непосредственно на графике для обеспечения прозрачности и проверки.

В заключение, интеграция BFS в торговлю предоставляет трейдерам систематический и объективный способ интерпретации структуры рынка, заменяя субъективный анализ свингов математически обоснованной структурой. Последовательная обработка ценового движения через структурные уровни позволяет трейдерам получить более четкое представление о силе тренда, направленном рыночном уклоне и допустимых торговых условиях. В целом, такой подход поможет трейдерам торговать структурированно, последовательно и ясно, согласовывая исполнение сделок с истинным иерархическим потоком рынка, а не с отдельными ценовыми движениями.