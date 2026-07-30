Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 34): Система пробоя линии тренда с оценкой качества аппроксимации по коэффициенту R2

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 33) мы разработали на MetaQuotes Language 5 (MQL5) систему на основе паттерна «Акула», которая распознавала бычьи и медвежьи гармонические паттерны «Акула» по соотношениям Фибоначчи, автоматизировала сделки с настраиваемыми уровнями тейк-профита и стоп-лосса и визуализировала паттерны на графике с помощью таких объектов, как треугольники и линии тренда. В Части 34 мы создадим систему пробоя линии тренда. Она будет определять линии поддержки и сопротивления по свинговым точкам и проверять их по коэффициенту детерминации R² и ограничениям на угол наклона. Система будет открывать сделки на пробое и динамически отображать объекты на графике. Мы рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у вас будет устойчивая и пригодная к настройке стратегия пробоя линии тренда на MQL5. Приступим!





Основы стратегии пробоя линии тренда

Стратегия пробоя линии тренда предполагает построение на ценовом графике наклонных линий, соединяющих свинговые максимумы (сопротивление) или свинговые минимумы (поддержку). Так определяются ключевые ценовые уровни, вблизи которых рынок может развернуться или продолжить движение в прежнем направлении. Когда цена пробивает такую линию — закрывается выше линии сопротивления либо ниже линии поддержки, — это может указывать на изменение рыночного импульса. В таком случае трейдеры открывают позиции в направлении пробоя с заранее заданными параметрами риска и целевой прибыли. Подход позволяет использовать сильные движения после пробоя, стремясь извлечь выгоду из направленного рыночного движения и одновременно ограничить риск уровнями стоп-лосса и тейк-профита. Ниже показан пример пробоя нисходящей линии тренда.

Мы будем определять свинговые максимумы и минимумы в пределах заданной глубины анализа, строить линии тренда с минимальным количеством точек касания и оценивать их по коэффициенту детерминации R² и ограничениям на угол наклона. Напомним, что R-квадрат, или коэффициент детерминации, — это статистический показатель, характеризующий, насколько хорошо регрессионная модель объясняет вариацию зависимой переменной на основе независимых переменных. Он показывает долю общей вариации результата, объясняемую моделью, и принимает значения от 0 до 1. Ниже приведена наглядная схема этой модели.

Мы реализуем логику открытия сделок на пробое. Сигнал будет формироваться либо по закрытию свечи, либо когда вся свеча полностью находится выше или ниже линии тренда. Для наглядности будем использовать линии тренда, стрелки и подписи. Также организуем логику сопровождения линий тренда: неактуальные или пробитые ценой линии будем удалять. Ниже показан результат, который мы хотим получить; затем перейдем к реализации.





Реализация на MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, затем откройте панель «Навигатор», найдите папку Indicators, нажмите «New» и следуйте указаниям мастера. После создания файла в среде разработки объявим входные параметры и структуры, которые сделают программу более гибкой и настраиваемой.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; enum ENUM_BREAKOUT_TYPE { BREAKOUT_CLOSE = 0 , BREAKOUT_CANDLE = 1 }; struct Swing { datetime time; double price; }; struct StartingPoint { datetime time; double price; bool is_support; }; struct TrendlineInfo { string name; datetime start_time; datetime end_time; double start_price; double end_price; double slope; bool is_support; int touch_count; datetime creation_time; int touch_indices[]; bool is_signaled; }; void DetectSwings(); void SortSwings(Swing &swings[], int count); double CalculateAngle( datetime time1, double price1, datetime time2, double price2); bool ValidateTrendline( bool isSupport, datetime start_time, datetime ref_time, double ref_price, double slope, double tolerance_pen); void FindAndDrawTrendlines( bool isSupport); void UpdateTrendlines(); void RemoveTrendlineFromStorage( int index); bool IsStartingPointUsed( datetime time, double price, bool is_support); double CalculateRSquared( const datetime ×[], const double &prices[], int n, double slope, double intercept); input ENUM_BREAKOUT_TYPE BreakoutType = BREAKOUT_CLOSE; input int LookbackBars = 200 ; input double TouchTolerance = 10.0 ; input int MinTouches = 3 ; input double PenetrationTolerance = 5.0 ; input int ExtensionBars = 100 ; input int MinBarSpacing = 10 ; input double inpLot = 0.01 ; input double inpSLPoints = 100.0 ; input double inpRRRatio = 1.1 ; input double MinAngle = 1.0 ; input double MaxAngle = 89.0 ; input double MinRSquared = 0.8 ; input bool DeleteExpiredObjects = false ; input bool EnableTradingSignals = true ; input bool DrawTouchArrows = true ; input bool DrawLabels = true ; input color SupportLineColor = clrGreen ; input color ResistanceLineColor = clrRed ; Swing swingLows[]; int numLows = 0 ; Swing swingHighs[]; int numHighs = 0 ; TrendlineInfo trendlines[]; int numTrendlines = 0 ; StartingPoint startingPoints[]; int numStartingPoints = 0 ;

Реализацию системы пробоя линии тренда начнем с базовых компонентов, необходимых для обнаружения пробоев и открытия сделок по ним. Сначала подключим библиотеку Trade.mqh и создадим объект CTrade с именем obj_Trade для выполнения торговых операций. Затем объявим перечисление ENUM_BREAKOUT_TYPE с вариантами BREAKOUT_CLOSE (пробой по закрытию свечи) и BREAKOUT_CANDLE (пробой всей свечой), что позволит гибко выбирать способ обнаружения пробоя. Далее создадим структуру Swing для хранения времени и цены свинговой точки, структуру StartingPoint для учета уже использованных начальных точек линии тренда с признаком поддержки или сопротивления и структуру TrendlineInfo для хранения сведений о линии: имени, времени и цены начала и конца, наклона, количества касаний, времени создания, индексов касаний и состояния сигнала.

Объявим прототипы основных функций: DetectSwings, SortSwings и CalculateAngle. Затем зададим входные параметры: BreakoutType со значением BREAKOUT_CLOSE, LookbackBars со значением 200 и остальные параметры, назначение которых понятно из комментариев. Наконец, создадим глобальные массивы swingLows, swingHighs, trendlines и startingPoints, а также счетчики numLows, numHighs, numTrendlines и numStartingPoints. Они составят основу механизма поиска и проверки линий тренда для торговли на пробое. Теперь можно инициализировать массивы хранения в функции инициализации.

int OnInit () { ArrayResize (trendlines, 0 ); numTrendlines = 0 ; ArrayResize (startingPoints, 0 ); numStartingPoints = 0 ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ArrayResize (trendlines, 0 ); numTrendlines = 0 ; ArrayResize (startingPoints, 0 ); numStartingPoints = 0 ; }

Реализуем функцию OnInit для корректной инициализации: с помощью ArrayResize обнуляем массивы "trendlines" и "startingPoints", сбрасываем соответствующие счетчики и возвращаем INIT_SUCCEEDED. В функции OnDeinit выполняем аналогичную очистку ресурсов. После завершения инициализации можно переходить к логике стратегии. Для удобства разобьем ее на отдельные функции и начнем с поиска свинговых точек (локальных экстремумов), которые послужат опорными точками линий тренда.

bool IsNewBar() { static datetime lastTime = 0 ; datetime currentTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (lastTime != currentTime) { lastTime = currentTime; return true ; } return false ; } void SortSwings(Swing &swings[], int count) { for ( int i = 0 ; i < count - 1 ; i++) { for ( int j = 0 ; j < count - i - 1 ; j++) { if (swings[j].time > swings[j + 1 ].time) { Swing temp = swings[j]; swings[j] = swings[j + 1 ]; swings[j + 1 ] = temp; } } } } void DetectSwings() { numLows = 0 ; ArrayResize (swingLows, 0 ); numHighs = 0 ; ArrayResize (swingHighs, 0 ); int totalBars = iBars ( _Symbol , _Period ); int effectiveLookback = MathMin (LookbackBars, totalBars); if (effectiveLookback < 5 ) { Print ( "Not enough bars for swing detection." ); return ; } for ( int i = 2 ; i < effectiveLookback - 2 ; i++) { double low_i = iLow ( _Symbol , _Period , i); double low_im1 = iLow ( _Symbol , _Period , i - 1 ); double low_im2 = iLow ( _Symbol , _Period , i - 2 ); double low_ip1 = iLow ( _Symbol , _Period , i + 1 ); double low_ip2 = iLow ( _Symbol , _Period , i + 2 ); if (low_i < low_im1 && low_i < low_im2 && low_i < low_ip1 && low_i < low_ip2) { Swing s; s.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); s.price = low_i; ArrayResize (swingLows, numLows + 1 ); swingLows[numLows] = s; numLows++; } double high_i = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double high_im1 = iHigh ( _Symbol , _Period , i - 1 ); double high_im2 = iHigh ( _Symbol , _Period , i - 2 ); double high_ip1 = iHigh ( _Symbol , _Period , i + 1 ); double high_ip2 = iHigh ( _Symbol , _Period , i + 2 ); if (high_i > high_im1 && high_i > high_im2 && high_i > high_ip1 && high_i > high_ip2) { Swing s; s.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); s.price = high_i; ArrayResize (swingHighs, numHighs + 1 ); swingHighs[numHighs] = s; numHighs++; } } if (numLows > 0 ) SortSwings(swingLows, numLows); if (numHighs > 0 ) SortSwings(swingHighs, numHighs); }

После подготовки базовых компонентов реализуем основную логику обнаружения свинговых точек и обработки новых баров. Сначала создадим функцию "IsNewBar". Статическая переменная "lastTime" хранит время предыдущего бара и сравнивается со временем текущего бара, полученным через iTime для текущего символа и периода со сдвигом 0. Если значения различаются, "lastTime" обновляется, а функция возвращает true, указывая на появление нового бара; иначе возвращается false. Затем реализуем функцию "SortSwings", которая сортирует массив структур "Swing" по времени в порядке возрастания методом пузырьковой сортировки. Вложенные циклы сравнивают поля "time" соседних элементов и при необходимости меняют элементы местами через временную структуру "Swing".

Далее создадим функцию DetectSwings. Она сбрасывает numLows и numHighs, а также изменяет размеры массивов swingLows и swingHighs до нуля. Эффективная глубина анализа определяется через MathMin как минимальное значение между LookbackBars и общим количеством баров, полученным функцией iBars. Если доступно менее пяти баров, функция выводит сообщение через Print и завершает работу. Затем перебираются бары от индекса 2 до effectiveLookback - 2. Для поиска свингового минимума минимум текущего бара iLow сравнивается с минимумами двух предыдущих и двух последующих баров. Аналогично свинговые максимумы определяются через iHigh. При обнаружении свинга создается структура Swing: поле time заполняется через iTime, а price — соответствующим минимумом или максимумом. Элемент добавляется в swingLows либо swingHighs с помощью ArrayResize, после чего увеличивается соответствующий счетчик. В завершение функция SortSwings сортирует оба непустых массива по времени, подготавливая точки к построению линий тренда. Теперь определим функции расчета угла наклона и проверки линии тренда.

double CalculateAngle( datetime time1, double price1, datetime time2, double price2) { int x1, y1, x2, y2; if (! ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , time1, price1, x1, y1)) return 0.0 ; if (! ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , time2, price2, x2, y2)) return 0.0 ; double dx = ( double )(x2 - x1); double dy = ( double )(y2 - y1); if (dx == 0.0 ) return (dy > 0.0 ? - 90.0 : 90.0 ); double angle = MathArctan (-dy / dx) * 180.0 / M_PI ; return angle; } bool ValidateTrendline( bool isSupport, datetime start_time, datetime ref_time, double ref_price, double slope, double tolerance_pen) { int bar_start = iBarShift ( _Symbol , _Period , start_time); if (bar_start < 0 ) return false ; for ( int bar = bar_start; bar >= 0 ; bar--) { datetime bar_time = iTime ( _Symbol , _Period , bar); double dk = ( double )(bar_time - ref_time); double line_price = ref_price + slope * dk; if (isSupport) { double low = iLow ( _Symbol , _Period , bar); if (low < line_price - tolerance_pen) return false ; } else { double high = iHigh ( _Symbol , _Period , bar); if (high > line_price + tolerance_pen) return false ; } } return true ; }

Здесь реализуются функции расчета угла линии тренда и проверки ее целостности. Функция CalculateAngle преобразует две точки «время–цена» (time1, price1 и time2, price2) в координаты графика (x1, y1 и x2, y2) с помощью ChartTimePriceToXY. Если любое преобразование завершается неудачно, возвращается 0.0. Затем рассчитываются разности dx и dy. Для вертикальной линии при dx = 0 возвращается -90.0 или 90.0 в зависимости от знака dy. В остальных случаях визуальный угол в градусах вычисляется через MathArctan от -dy / dx с умножением на 180/M_PI.

Затем реализуем функцию ValidateTrendline. Она получает индекс бара, соответствующего start_time, через iBarShift и возвращает false при недопустимом индексе. Далее перебираются бары от этого индекса до текущего. Для времени каждого бара, полученного через iTime, рассчитывается цена линии по формуле ref_price + slope * (bar_time - ref_time). Для линии поддержки проверяется, не опустился ли минимум бара iLow ниже line_price - tolerance_pen; при таком нарушении возвращается false. Для сопротивления проверяется, не поднялся ли максимум бара iHigh выше line_price + tolerance_pen. Если нарушений нет, функция возвращает true. Так отбираются непробитые линии, соответствующие ограничениям по углу и пригодные для надежного обнаружения пробоя. Теперь определим функцию расчета качества аппроксимации по коэффициенту детерминации R².

double CalculateRSquared( const datetime ×[], const double &prices[], int n, double slope, double intercept) { double sum_y = 0.0 ; for ( int k = 0 ; k < n; k++) { sum_y += prices[k]; } double mean_y = sum_y / n; double ss_tot = 0.0 , ss_res = 0.0 ; for ( int k = 0 ; k < n; k++) { double x = ( double )times[k]; double y_pred = intercept + slope * x; double y = prices[k]; ss_res += (y - y_pred) * (y - y_pred); ss_tot += (y - mean_y) * (y - mean_y); } if (ss_tot == 0.0 ) return 1.0 ; return 1.0 - ss_res / ss_tot; }

Функция "CalculateRSquared" принимает массивы времени и цен, количество точек "n", наклон "slope" и свободный член (intercept). Сначала суммируются значения "prices" и рассчитывается их среднее. Затем для каждой точки определяется прогнозируемая цена, после чего вычисляются остаточная сумма квадратов "ss_res" и полная сумма квадратов "ss_tot". Если "ss_tot" равно нулю, функция возвращает 1.0. В остальных случаях значение R-квадрат рассчитывается как 1.0 - ss_res / ss_tot. Чем ближе результат к единице, тем точнее линия описывает расположение выбранных точек.

bool IsStartingPointUsed( datetime time, double price, bool is_support) { for ( int i = 0 ; i < numStartingPoints; i++) { if (startingPoints[i].time == time && MathAbs (startingPoints[i].price - price) < TouchTolerance * _Point && startingPoints[i].is_support == is_support) { return true ; } } return false ; } void RemoveTrendlineFromStorage( int index) { if (index < 0 || index >= numTrendlines) return ; Print ( "Removing trendline from storage: " , trendlines[index].name); if (DeleteExpiredObjects) { ObjectDelete ( 0 , trendlines[index].name); for ( int m = 0 ; m < trendlines[index].touch_count; m++) { string arrow_name = trendlines[index].name + "_touch" + IntegerToString (m); ObjectDelete ( 0 , arrow_name); string text_name = trendlines[index].name + "_point_label" + IntegerToString (m); ObjectDelete ( 0 , text_name); } string label_name = trendlines[index].name + "_label" ; ObjectDelete ( 0 , label_name); string signal_arrow = trendlines[index].name + "_signal_arrow" ; ObjectDelete ( 0 , signal_arrow); string signal_text = trendlines[index].name + "_signal_text" ; ObjectDelete ( 0 , signal_text); } for ( int i = index; i < numTrendlines - 1 ; i++) { trendlines[i] = trendlines[i + 1 ]; } ArrayResize (trendlines, numTrendlines - 1 ); numTrendlines--; }

Здесь реализуются функции учета начальных точек линий тренда и их очистки. Функция IsStartingPointUsed перебирает массив startingPoints и проверяет, совпадают ли заданные time, price и is_support с ранее сохраненной точкой с учетом допуска TouchTolerance * _Point. Для сравнения цены используется MathAbs. При совпадении возвращается true, иначе — false. Благодаря этому из одной точки не будет построено более одной линии тренда.

Затем создадим функцию RemoveTrendlineFromStorage. Она проверяет корректность index относительно numTrendlines и выводит через Print имя удаляемой линии. Если DeleteExpiredObjects равно true, с помощью ObjectDelete удаляются графические объекты: сама линия name, стрелки касаний name + "_touch" + index, подписи точек name + "_point_label" + index, подпись линии name + "_label", сигнальная стрелка name + "_signal_arrow" и сигнальный текст name + "_signal_text". После этого элементы массива trendlines сдвигаются влево, его размер уменьшается через ArrayResize, а numTrendlines уменьшается на единицу. Это позволяет корректно удалять неактуальные линии и связанные с ними объекты. Теперь определим функцию поиска и отрисовки линий тренда с использованием созданных вспомогательных функций.

void FindAndDrawTrendlines( bool isSupport) { bool has_active = false ; for ( int i = 0 ; i < numTrendlines; i++) { if (trendlines[i].is_support == isSupport) { has_active = true ; break ; } } if (has_active) return ; Swing swings[]; int numSwings; color lineColor; string prefix; if (isSupport) { numSwings = numLows; ArrayResize (swings, numSwings); for ( int i = 0 ; i < numSwings; i++) { swings[i].time = swingLows[i].time; swings[i].price = swingLows[i].price; } lineColor = SupportLineColor; prefix = "Trendline_Support_" ; } else { numSwings = numHighs; ArrayResize (swings, numSwings); for ( int i = 0 ; i < numSwings; i++) { swings[i].time = swingHighs[i].time; swings[i].price = swingHighs[i].price; } lineColor = ResistanceLineColor; prefix = "Trendline_Resistance_" ; } if (numSwings < 2 ) return ; double pointValue = _Point ; double touch_tolerance = TouchTolerance * pointValue; double pen_tolerance = PenetrationTolerance * pointValue; int best_j = - 1 ; int max_touches = 0 ; double best_rsquared = - 1.0 ; int best_touch_indices[]; double best_slope = 0.0 ; double best_intercept = 0.0 ; datetime best_min_time = 0 ; for ( int i = 0 ; i < numSwings - 1 ; i++) { for ( int j = i + 1 ; j < numSwings; j++) { datetime time1 = swings[i].time; double price1 = swings[i].price; datetime time2 = swings[j].time; double price2 = swings[j].price; double dt = ( double )(time2 - time1); if (dt <= 0 ) continue ; double initial_slope = (price2 - price1) / dt; int touch_indices[]; ArrayResize (touch_indices, 0 ); int touches = 0 ; ArrayResize (touch_indices, touches + 1 ); touch_indices[touches] = i; touches++; ArrayResize (touch_indices, touches + 1 ); touch_indices[touches] = j; touches++; for ( int k = 0 ; k < numSwings; k++) { if (k == i || k == j) continue ; datetime tk = swings[k].time; double dk = ( double )(tk - time1); double expected = price1 + initial_slope * dk; double actual = swings[k].price; if ( MathAbs (expected - actual) <= touch_tolerance) { ArrayResize (touch_indices, touches + 1 ); touch_indices[touches] = k; touches++; } } if (touches >= MinTouches) { ArraySort (touch_indices); bool valid_spacing = true ; for ( int m = 0 ; m < touches - 1 ; m++) { int idx1 = touch_indices[m]; int idx2 = touch_indices[m + 1 ]; int bar1 = iBarShift ( _Symbol , _Period , swings[idx1].time); int bar2 = iBarShift ( _Symbol , _Period , swings[idx2].time); int diff = MathAbs (bar1 - bar2); if (diff < MinBarSpacing) { valid_spacing = false ; break ; } } if (valid_spacing) { datetime touch_times[]; double touch_prices[]; ArrayResize (touch_times, touches); ArrayResize (touch_prices, touches); for ( int m = 0 ; m < touches; m++) { int idx = touch_indices[m]; touch_times[m] = swings[idx].time; touch_prices[m] = swings[idx].price; } double slope = initial_slope; double intercept = price1 - slope * ( double )time1; double rsquared = CalculateRSquared(touch_times, touch_prices, touches, slope, intercept); if (rsquared >= MinRSquared) { int adjusted_touch_indices[]; ArrayResize (adjusted_touch_indices, touches); ArrayCopy (adjusted_touch_indices, touch_indices); int adjusted_touches = touches; if (adjusted_touches >= MinTouches) { datetime temp_min_time = swings[adjusted_touch_indices[ 0 ]].time; double temp_ref_price = intercept + slope * ( double )temp_min_time; if (ValidateTrendline(isSupport, temp_min_time, temp_min_time, temp_ref_price, slope, pen_tolerance)) { datetime temp_max_time = swings[adjusted_touch_indices[adjusted_touches - 1 ]].time; double temp_max_price = intercept + slope * ( double )temp_max_time; double angle = CalculateAngle(temp_min_time, temp_ref_price, temp_max_time, temp_max_price); double abs_angle = MathAbs (angle); if (abs_angle >= MinAngle && abs_angle <= MaxAngle) { if (adjusted_touches > max_touches || (adjusted_touches == max_touches && rsquared > best_rsquared)) { max_touches = adjusted_touches; best_rsquared = rsquared; best_j = j; best_slope = slope; best_intercept = intercept; best_min_time = temp_min_time; ArrayResize (best_touch_indices, adjusted_touches); ArrayCopy (best_touch_indices, adjusted_touch_indices); } } } } } } } } } if (max_touches < MinTouches) { string type = isSupport ? "Support" : "Resistance" ; return ; } int touch_indices[]; ArrayResize (touch_indices, max_touches); ArrayCopy (touch_indices, best_touch_indices); int touches = max_touches; datetime min_time = best_min_time; double price_min = best_intercept + best_slope * ( double )min_time; datetime max_time = swings[touch_indices[touches - 1 ]].time; double price_max = best_intercept + best_slope * ( double )max_time; datetime start_time_check = min_time; double start_price_check = price_min; if (IsStartingPointUsed(start_time_check, start_price_check, isSupport)) { return ; } datetime time_end = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ) + PeriodSeconds ( _Period ) * ExtensionBars; double dk_end = ( double )(time_end - min_time); double price_end = price_min + best_slope * dk_end; string unique_name = prefix + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); if ( ObjectFind ( 0 , unique_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , unique_name, OBJ_TREND , 0 , min_time, price_min, time_end, price_end); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_RAY_LEFT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_BACK , false ); } ArrayResize (trendlines, numTrendlines + 1 ); trendlines[numTrendlines].name = unique_name; trendlines[numTrendlines].start_time = min_time; trendlines[numTrendlines].end_time = time_end; trendlines[numTrendlines].start_price = price_min; trendlines[numTrendlines].end_price = price_end; trendlines[numTrendlines].slope = best_slope; trendlines[numTrendlines].is_support = isSupport; trendlines[numTrendlines].touch_count = touches; trendlines[numTrendlines].creation_time = TimeCurrent (); trendlines[numTrendlines].is_signaled = false ; ArrayResize (trendlines[numTrendlines].touch_indices, touches); ArrayCopy (trendlines[numTrendlines].touch_indices, touch_indices); numTrendlines++; ArrayResize (startingPoints, numStartingPoints + 1 ); startingPoints[numStartingPoints].time = start_time_check; startingPoints[numStartingPoints].price = start_price_check; startingPoints[numStartingPoints].is_support = isSupport; numStartingPoints++; if (DrawTouchArrows) { for ( int m = 0 ; m < touches; m++) { int idx = touch_indices[m]; datetime tk_time = swings[idx].time; double tk_price = swings[idx].price; string arrow_name = unique_name + "_touch" + IntegerToString (m); if ( ObjectFind ( 0 , arrow_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , arrow_name, OBJ_ARROW , 0 , tk_time, tk_price); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ARROWCODE , 159 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ANCHOR , isSupport ? ANCHOR_TOP : ANCHOR_BOTTOM ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_BACK , false ); } } } double angle = CalculateAngle(min_time, price_min, max_time, price_max); string type = isSupport ? "Support" : "Resistance" ; Print (type + " Trendline " + unique_name + " drawn with " + IntegerToString (touches) + " touches. Inclination angle: " + DoubleToString (angle, 2 ) + " degrees." ); if (DrawLabels) { datetime mid_time = min_time + (max_time - min_time) / 2 ; double dk_mid = ( double )(mid_time - min_time); double mid_price = price_min + best_slope * dk_mid; double label_offset = 20 * _Point * (isSupport ? - 1 : 1 ); double label_price = mid_price + label_offset; int label_anchor = isSupport ? ANCHOR_TOP : ANCHOR_BOTTOM ; string label_text = type + " Trendline" ; string label_name = unique_name + "_label" ; if ( ObjectFind ( 0 , label_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , label_name, OBJ_TEXT , 0 , mid_time, label_price); ObjectSetString ( 0 , label_name, OBJPROP_TEXT , label_text); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_ANCHOR , label_anchor); ObjectSetDouble ( 0 , label_name, OBJPROP_ANGLE , angle); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_BACK , false ); } color point_label_color = isSupport ? clrSaddleBrown : clrDarkGoldenrod ; double point_text_offset = 20.0 * _Point ; for ( int m = 0 ; m < touches; m++) { int idx = touch_indices[m]; datetime tk_time = swings[idx].time; double tk_price = swings[idx].price; double text_price; int point_text_anchor; if (isSupport) { text_price = tk_price - point_text_offset; point_text_anchor = ANCHOR_LEFT ; } else { text_price = tk_price + point_text_offset; point_text_anchor = ANCHOR_BOTTOM ; } string text_name = unique_name + "_point_label" + IntegerToString (m); string point_text = "Pt " + IntegerToString (m + 1 ); if ( ObjectFind ( 0 , text_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , text_name, OBJ_TEXT , 0 , tk_time, text_price); ObjectSetString ( 0 , text_name, OBJPROP_TEXT , point_text); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_COLOR , point_label_color); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_ANCHOR , point_text_anchor); ObjectSetDouble ( 0 , text_name, OBJPROP_ANGLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_BACK , false ); } } } }

Реализуем логику обнаружения и визуализации линий тренда. В начале FindAndDrawTrendlines проверяет, есть ли в массиве trendlines активная линия типа isSupport. Если такая линия найдена, has_active устанавливается в true и функция завершает работу. Затем создается массив swings, в который копируются swingLows или swingHighs в зависимости от типа линии. Одновременно задаются цвет и префикс имени.

Далее рассчитываются допуски TouchTolerance и PenetrationTolerance, умноженные на _Point. Перебираются пары свинговых точек, для которых вычисляется initial_slope, а точки, находящиеся в пределах touch_tolerance, добавляются в touch_indices. Количество касаний проверяется по MinTouches, а расстояние между ними — по MinBarSpacing с помощью iBarShift и ArraySort. Затем рассчитываются slope и intercept, после чего функции CalculateRSquared и ValidateTrendline оценивают каждую линию. Лучший вариант выбирается по максимальному числу касаний и наибольшему коэффициенту R-квадрат как мере качества аппроксимации. Если линия прошла проверку, она создается через ObjectCreate как объект OBJ_TREND с уникальным именем. Для нее задаются свойства OBJPROP_COLOR, OBJPROP_STYLE и параметры лучей, после чего сведения о линии — start_time, end_time, продленное на ExtensionBars, цены и индексы касаний — сохраняются в trendlines. Сначала с помощью IsStartingPointUsed проверяется, не использовалась ли начальная точка ранее; затем новая точка добавляется в startingPoints, чтобы исключить дублирование. Если DrawTouchArrows равно true, в точках касания создаются стрелки OBJ_ARROW соответствующего цвета и с подходящей привязкой.

Если DrawLabels равно true, в средней точке линии добавляется подпись OBJ_TEXT с текстом, обозначающим тип линии тренда. Ее угол задается через CalculateAngle. Для точек создаются подписи Pt 1 и т. д. с цветами clrSaddleBrown или clrDarkGoldenrod. В журнал выводятся параметры найденной линии. Остается организовать постоянное обновление существующих линий и проверку пересечений для формирования сигналов. Для простоты объединим эту логику в одной функции.

void UpdateTrendlines() { datetime current_time = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); double pointValue = _Point ; double pen_tolerance = PenetrationTolerance * pointValue; double touch_tolerance = TouchTolerance * pointValue; for ( int i = numTrendlines - 1 ; i >= 0 ; i--) { string type = trendlines[i].is_support ? "Support" : "Resistance" ; string name = trendlines[i].name; if (current_time > trendlines[i].end_time) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (expired). End time: %s, Current time: %s." , type, name, TimeToString (trendlines[i].end_time), TimeToString (current_time)); RemoveTrendlineFromStorage(i); continue ; } datetime prev_bar_time = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); double dk = ( double )(prev_bar_time - trendlines[i].start_time); double line_price = trendlines[i].start_price + trendlines[i].slope * dk; double prev_close = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); double prev_low = iLow ( _Symbol , _Period , 1 ); double prev_high = iHigh ( _Symbol , _Period , 1 ); bool broken = false ; if (BreakoutType == BREAKOUT_CLOSE) { if (trendlines[i].is_support && prev_close < line_price) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (broken by close). Line price: %.5f, Prev close: %.5f." , type, name, line_price, prev_close); broken = true ; } else if (!trendlines[i].is_support && prev_close > line_price) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (broken by close). Line price: %.5f, Prev close: %.5f." , type, name, line_price, prev_close); broken = true ; } } else if (BreakoutType == BREAKOUT_CANDLE) { if (trendlines[i].is_support && prev_high < line_price) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (entire candle below). Line price: %.5f, Prev high: %.5f." , type, name, line_price, prev_high); broken = true ; } else if (!trendlines[i].is_support && prev_low > line_price) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (entire candle above). Line price: %.5f, Prev low: %.5f." , type, name, line_price, prev_low); broken = true ; } } if (broken && EnableTradingSignals && !trendlines[i].is_signaled) { bool signaled = false ; string signal_type = "" ; color signal_color = clrNONE ; int arrow_code = 0 ; int anchor = 0 ; double text_angle = 0.0 ; double text_offset = 0.0 ; double text_price = 0.0 ; int text_anchor = 0 ; if (trendlines[i].is_support) { signaled = true ; signal_type = "SELL BREAK" ; signal_color = clrRed ; arrow_code = 218 ; anchor = ANCHOR_BOTTOM ; text_angle = 90.0 ; text_offset = 20 * pointValue; text_price = line_price + text_offset; text_anchor = ANCHOR_BOTTOM ; double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double SL = NormalizeDouble (line_price + inpSLPoints * _Point , _Digits ); double risk = SL - Bid; double TP = NormalizeDouble (Bid - risk * inpRRRatio, _Digits ); obj_Trade.Sell(inpLot, _Symbol , Bid, SL, TP); } else { signaled = true ; signal_type = "BUY BREAK" ; signal_color = clrBlue ; arrow_code = 217 ; anchor = ANCHOR_TOP ; text_angle = - 90.0 ; text_offset = - 20 * pointValue; text_price = line_price + text_offset; text_anchor = ANCHOR_LEFT ; double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double SL = NormalizeDouble (line_price - inpSLPoints * _Point , _Digits ); double risk = Ask - SL; double TP = NormalizeDouble (Ask + risk * inpRRRatio, _Digits ); obj_Trade.Buy(inpLot, _Symbol , Ask, SL, TP); } if (signaled) { PrintFormat ( "Breakout signal generated for %s trendline %s: %s at price %.5f, time %s." , type, name, signal_type, line_price, TimeToString (current_time)); string arrow_name = name + "_signal_arrow" ; if ( ObjectFind ( 0 , arrow_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , arrow_name, OBJ_ARROW , 0 , prev_bar_time, line_price); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ARROWCODE , arrow_code); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_COLOR , signal_color); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_BACK , false ); } string text_name = name + "_signal_text" ; if ( ObjectFind ( 0 , text_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , text_name, OBJ_TEXT , 0 , prev_bar_time, text_price); ObjectSetString ( 0 , text_name, OBJPROP_TEXT , " " + signal_type); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_COLOR , signal_color); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_ANCHOR , text_anchor); ObjectSetDouble ( 0 , text_name, OBJPROP_ANGLE , text_angle); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_BACK , false ); } trendlines[i].is_signaled = true ; } } if (broken) { RemoveTrendlineFromStorage(i); } } }

В функции UpdateTrendlines реализуем обновление линий тренда и торговлю на пробоях. Сначала через iTime получаем время текущего бара и рассчитываем pointValue, pen_tolerance = PenetrationTolerance * pointValue и touch_tolerance = TouchTolerance * pointValue. Затем массив trendlines перебирается в обратном порядке. Для каждой линии определяются тип линии — поддержка или сопротивление и имя, после чего проверяется срок ее действия по current_time. Если срок действия линии истек, информация выводится через PrintFormat, а линия удаляется функцией RemoveTrendlineFromStorage.

Затем рассчитывается цена линии на предыдущем баре. Время prev_bar_time получаем через iTime, а цену — по формуле start_price + slope * (prev_bar_time - start_time). После этого проверяем пробой. При BreakoutType = BREAKOUT_CLOSE для линии поддержки анализируется, оказался ли prev_close iClose ниже line_price, а для сопротивления — выше. Результат выводится через PrintFormat, а broken устанавливается в true. При BREAKOUT_CANDLE для поддержки проверяется, находится ли prev_high, полученный через iHigh, ниже линии, а для сопротивления — находится ли prev_low iLow выше line_price. При выполнении условия линия также считается пробитой.

Если линия пробита, EnableTradingSignals равно true, а is_signaled равно false, задаются торговые параметры. Для пробоя поддержки формируется сигнал SELL BREAK («пробой вниз, сигнал на продажу») красного цвета со стрелкой вниз (код 218). Через SymbolInfoDouble получаем Bid, стоп-лосс устанавливаем на line_price + inpSLPoints * _Point, рассчитываем риск и тейк-профит по inpRRRatio, затем вызываем obj_Trade.Sell. Для пробоя сопротивления формируется сигнал BUY BREAK («пробой вверх, сигнал на покупку») синего цвета со стрелкой вверх (код 217). Аналогично получаем Ask, рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит и вызываем obj_Trade.Buy. После этого через ObjectCreate создаются сигнальная стрелка OBJ_ARROW и текст OBJ_TEXT, задаются OBJPROP_ARROWCODE, OBJPROP_ANCHOR и OBJPROP_COLOR. Сигнал записывается в журнал через PrintFormat, is_signaled устанавливается в true, а пробитая линия удаляется из хранилища. Выбор кодов стрелок остается за разработчиком. Список доступных вариантов приведен среди кодов Wingdings, определенных в MQL5.

Теперь вызовем эти функции в обработчике события OnTick, чтобы система обрабатывала изменения на каждом тике.

void OnTick () { if (!IsNewBar()) return ; DetectSwings(); UpdateTrendlines(); FindAndDrawTrendlines( true ); }

В функции OnTick сначала вызывается IsNewBar. Если нового бара нет, выполнение завершается, что снижает нагрузку. При появлении нового бара DetectSwings находит свинговые максимумы и минимумы, затем UpdateTrendlines проверяет пробои и линии с истекшим сроком действия и при необходимости открывает сделки. После этого FindAndDrawTrendlines вызывается со значением true для поиска и отрисовки линий поддержки. На графике отображаются только прошедшие проверку линии. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что система находит, анализирует и строит линии тренда, а затем открывает сделку при ее пробое. Линии с истекшим сроком действия также удаляются из массива хранения. Аналогичным образом можно обрабатывать линии сопротивления: достаточно вызвать ту же функцию, но передать параметр false.

FindAndDrawTrendlines( false );

После добавления вызова и компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что система также обнаруживает линии сопротивления и открывает сделки на пробое. После объединения всех компонентов получаем следующий результат.

На изображении видно, что система обнаруживает линии тренда, отображает их и реагирует, когда цена их пробивает. Так мы достигаем поставленной цели. Остается протестировать программу, что и рассматривается в следующем разделе.





Тестирование

После тщательного бэктестинга получены следующие результаты.

График тестирования:

Отчет тестирования:





Заключение

В результате мы разработали на MQL5 систему пробоя линии тренда, которая использует свинговые точки для поиска и проверки линий поддержки и сопротивления по коэффициенту детерминации R² и открывает сделки на пробое с настраиваемыми параметрами риска. Динамическая визуализация линий тренда, стрелок в точках касания и подписей делает анализ ситуации на рынке более наглядным.

Предупреждение: статья предназначена исключительно для обучения. Торговля связана со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Перед использованием программы на реальном счете необходимо провести тщательное тестирование и настроить надежное управление рисками.

Реализовав эту стратегию пробоя линии тренда, вы сможете использовать направленные движения рынка и при необходимости дополнительно адаптировать систему под собственный стиль торговли. Успешной торговли!