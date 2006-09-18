Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Индикаторы

Анализ финансовых рынков в настоящее время сложно представить без использования технических индикаторов. В клиентском терминале MetaTrader 4 Вы можете создавать свои собственные индикаторы, а можете пользоваться встроенными. Встроенные индикаторы работают быстрее пользовательских и обладают рядом функций, которые невозможно реализовать в пользовательских индикаторах. Например, есть индикаторы, которые могут присоединяться к графику как в главное окно, так и в подокно. Кроме того, расчет индикатора может вестись не от значений цены и/или объёма, а от значений другого индикатора.

При умелом использовании встроенных индикаторов можно добиться многого, не углубляясь в программирование собственных.

В клиентском терминале MetaTrader 4 тридцать встроенных индикаторов. Условно индикаторы можно разделить на четыре группы:

осцилляторы;

трендовые;

Билла Вильямса;

объёмы.

Индикаторы тенденций (трендовые) помогают выделять движение цены в одном направлении и определять моменты разворота тенденций синхронно или с опозданием. Осцилляторы позволяют определять поворотные моменты синхронно или с опережением. Индикаторы Билла Вильямса обладают свойствами и осцилляторов и индикаторов тенденций. Объёмы анализируют не движение цены, как таковой, а количество тиков, пришедшее за время формирования бара.

Сводная таблица характеристик встроенных индикаторов

По ссылкам из таблицы можно посмотреть текст кода пользовательского индикатора, соответствующего встроенному.

Описание полей таблицы

Тип

o – осциллятор;

t – трендовый;

b – Билла Вильямса;

v – объём.

Separate / main

s – по умолчанию индикатор присоединяется в подокно;

m – по умолчанию индикатор присоединяется в главное окно.

Совмещение с s / m : возможность совмещения индикатора с уже присоединённым индикатором в подокне (s) или в главном окне (m).

Доп. строки : в поле "Применить к" окна свойств индикатора при его перетаскивании появляются дополнительные строки Previous Indicator's Data и First Indicator's Data.

Previous Indicator's Data - данные индикатора, который присоединён в главное окно или в подокно последним. Если присоединённых индикаторов нет, Previous Indicator's Data - данные самого графика. При этом присоединяемый индикатор строится от цены графика Close.

First Indicator's Data - данные индикатора, который присоединён в главное окно или в подокно первым. Если присоединённых индикаторов нет, First Indicator's Data - данные самого графика. При этом присоединяемый индикатор строится от цены графика Close.

Период / сдвиг : Наличие полей с соответствующими названиями на вкладке "Параметры" окна свойств индикатора.

Применить к : наличие поля "Применить к" на вкладке "Параметры" окна свойств индикатора.

Метод МА : наличие одноимённого поля на вкладке "Параметры" (выбор метода построения скользящей средней).

Уровни : наличие вкладки "Уровни".

Присоединение индикаторов к графику

Любой индикатор можно присоединить к графику шестью способами:

с помощью команды главного меню;







используя кнопку







двойным щелчком на названии индикатора в окне "Навигатор";

выбором команды контекстного меню окна "Навигатор";







с помощью предустановленных горячих клавиш;

перетаскиванием при помощи мыши индикатора в главное окно или в подокно другого индикатора (технология drug-n-drop).





Первые пять способов принципиально друг от друга ничем не отличаются. Назовём их режимом присоединения индикатора по умолчанию. При этом индикатор рисуется либо на графике либо в отдельном подокне, как это задано по умолчанию. Пятый способ, перетаскивание, более интересен. У некоторых индикаторов при перетаскивании на график появляется возможность их расчета от значений другого индикатора, уже присоединенного к графику. Таких "особенных" индикаторов семь:

Bollinger Bands;

Commodity Channel Index;

Envelopes;

Momentum;

Moving Average;

Relative Strength Index;

Standard Deviation.

Встроенные индикаторы можно совмещать с другими индикаторами, а можно рассчитывать от значений других индикаторов. При совмещении присоединяемый индикатор просто отображается поверх уже присоединённого индикатора со своим собственным масштабом и границами. В этом случае расчет значений присоединяемого индикатора ведётся от значений цен графика.

Любой встроенный индикатор, который по умолчанию отображается в подокне, можно совместить с индикатором, уже присоединённым в подокно. Любой встроенный индикатор, который по умолчанию отображается в главном окне, можно совместить с индикатором, уже присоединённым в главное окно.

У большинства встроенных индикаторов режим присоединения по умолчанию - единственно возможный режим. А семь "особенных" индикаторов могут присоединяться и в главное окно, и в подокно.

Способ присоединения в главное окно индикаторов, по умолчанию открывающихся в подокне

К таким индикаторам относятся:

Commodity Channel Index

Momentum

Relative Strength Index

Standard Deviation

Рассмотрим свойства этой группы индикаторов на примере индикатора Commodity Channel Index.

Как уже было сказано выше, этот индикатор по умолчанию открывается в отдельном окне:









Для присоединения CCI в главное окно, его надо перетащить на график. Свойства индикатора будут выглядеть таким образом:





По сути, график также является индикатором. Поэтому при отсутствии других индикаторов First Indicator's Data и Previous Indicator's Data - это данные самого графика, а способ построения от значений предыдущего индикатора ничем не отличается от способа построения от значений первого индикатора.

Таким образом, чтобы присоединить индикатор в окно графика, его необходимо перетащить на график и выбрать пункт First Indicator's Data или Previous Indicator's Data.

Полученный результат:

Присоединение индикаторов Momentum, Relative Strength Index и Standard Deviation в окно графика происходит аналогичным образом.

Способ присоединения в подокно индикаторов, по умолчанию открывающихся в главном окне

К таким индикаторам относятся:

Bollinger Bands;

Envelopes;

Moving Average.

В качестве примера рассмотрим Moving Average. По умолчанию этот индикатор выглядит следующим образом:

Чтобы MA присоединить в отдельное окно, необходимо произвести несколько больше манипуляций, чем в предыдущем случае.

Сначала нужно "создать" отдельное окно. Для этого присоединим к графику любой индикатор, открывающийся в подокне. Например, MACD.

Теперь мы можем перетащить Moving Average в окно MACD и в окне свойств выбрать Previous Indicator's Data или First Indicator's Data (так как в подокне индикатор только один, MACD, он будет и первым и последним индикатором).

При присоединении нескольких индикаторов в одно подокно всегда можно определить, какой индикатор от какого построен. Выбор Previous Indicator's Data изображается значком "->", выбор First Indicator's Data - значком "=>".

Получили MACD с наложенным на него Moving Average. Можно на этом и остановиться, а можно сделать так, чтобы в окне остался только Moving Average. Для этого необходимо удалить MACD. Но если просто удалить его, Moving Average, как индикатор построенный от значений MACD, удалится тоже. Поэтому сначала открепим Moving Average от MACD. Выберем способ расчета, например, от Close.

Теперь MACD можно удалить, Moving Average останется в отдельном окне.

Таким образом, комбинируя свойства различных индикаторов, можно построить довольно сложную систему.

Несколько общих особенностей присоединения индикаторов

Если присоединяемый индикатор рассчитывается от значений индикатора, имеющего несколько линий (больше, чем одна), расчёт будет вестись от значений нулевой или главной линии. В коде эта линия определяется с помощью значения первого параметра функции SetIndexStyle. Так например, если присоединяемый индикатор рассчитывается от MACD, в качестве значений для расчёта будут браться значения гистограммы, поскольку в коде MACD определено: SetIndexStyle(0, DRAW_HISTOGRAM).



У многих индикаторов по умолчанию закреплены минимум и максимум, например, у RSI. В этом случае при присоединении его к другому индикатору, например, MACD, их границы могут не совпасть, RSI просто не "впишется" в окошко MACD.





Чтобы это исправить, необходимо убрать галочки в полях максимума и минимума, и шкалы индикаторов станут независимыми друг от друга.









При присоединении нескольких индикаторов в одно подокно всегда можно определить, какой индикатор от какого построен. Выбор Previous Indicator's Data изображается значком "->", выбор First Indicator's Data - значком "=>".





В этом примере индикаторы построены следующим образом: присоединили MACD; рассчитали MA от First Indicator's Data, то есть от MACD; рассчитали RSI от First Indicator's Data, снова от MACD; совместили CCI с MACD; рассчитали Momentum от Previous Indicator's Data, то есть от CCI.

Встроенные индикаторы можно накладывать не только на другие встроенные индикаторы, но и на пользовательские. Принципы присоединения при этом остаются теми же, что и при использовании встроенных индикаторов. Например:





Построение уровней

Некоторые индикаторы позволяют строить уровни. В случае MA с помощью уровней можно построить канал. Для этого необходимо перейти на вкладку "Уровни" и с помощью кнопки "Добавить" задать несколько значений.





Теперь если цвет собственно линии MA сделать того же цвета, что и фон, получим канал, построенный от скользящей средней.







Вкладка "Отображение"

Напоследок рассмотрим ещё одну особенность индикаторов в клиентском терминале MetaTrader 4. Она присуща всем индикаторам без исключения: как встроенным, так и пользовательским. Более того, она применима и к объектам, то есть и к графическим, и к техническим инструментам анализа.

Не секрет, что анализ данных на разных таймфреймах одного и того же символа может различаться. Могут использоваться разные технические инструменты, в том числе и разные индикаторы с разными настройками. Чтобы при переключении на другой таймфрейм не приходилось настраивать индикаторы снова и снова, можно сделать следующее. В окне свойств индикатора указываем таймфрейм, к которому будет привязан выбранный индикатор.

И так для всех индикаторов на всех таймфреймах. В дальнейшем, при переключении между ними, на разных таймфреймах мы будем видеть разные индикаторы. Остаётся сохранить шаблон для его дальнейшего использования на других символах.

Пример : на таймфреймы H1 и M15 присоединены одни и те же индикаторы, MACD и MA, но с разными периодами.

На H1: MACD со значениями 12, 26, 9; от MACD рассчитан MA с периодом 7; от MA(7) рассчитан MA с периодом 5.

На M15: MACD со значениями 24, 52, 18; от MACD рассчитан MA с периодом 28; от MA(28) рассчитан MA с периодом 20.





