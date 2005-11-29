Ставь лайки и следи за новостями
Bulls Power - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор Лучи Элдера (Elder-Rays) - это объединение свойств отслеживающих тренд индикаторов и осцилляторов.
Они используют в качестве отслеживающего индикатора экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА, наилучший период 13).
Осцилляторы отражают мощность быков и медведей. Чтобы построить Лучи Элдера, используют три диаграммы: на одной строят график цен и ЕМА, на 2-х других - Осциллятор Силы Быков (Bulls Power) и Осциллятор Силы Медведей (Bears Power).
Bulls Power, Bulls
Elder-Rays используются как отдельно, так и совместно с другими методами. Если ими пользоваться отдельно, то следует учитывать, что наклон ЕМА определяет направление тренда, и открывать позиции надо в его направлении. Осцилляторы силы быков и медведей применяются для определения момента открытия/закрытия позиций.
Рекомендовано покупать, если:
присутствует растущий тренд (определяется направлением ЕМА);
Осциллятор Силы Медведей отрицательный, но при этом возрастает;
последний пик Осциллятора Силы Быков расположен выше предыдущего;
Осциллятор Силы Медведей растет после бычьей дивергенции.
При положительных значениях осциллятора силы медведей от покупки надо воздержаться.
Рекомендовано продавать, если:
присутствует нисходящий тренд (определяется направлением ЕМА);
Осциллятор Силы Быков положителен, но постепенно убывает;
последняя впадина Осциллятора Силы Быков расположена ниже предыдущей;
Осциллятор Силы Быков убывает, выходя из медвежьей дивергенции.
Рекомендуется не открывать короткие позиции, если осциллятор Bulls Power отрицательный.
Дивергенция между осцилляторами Bulls Power и Bears Power и ценами - лучшее время для проведения операций.
Расчет
BULLS = HIGH - EMA
BEARS = LOW - EMA
Где:
- BULLS — сила быков;
- BEARS — сила медведей;
- HIGH — максимальная цена текущего бара;
- LOW — минимальная цена текущего бара;
- EMA — экспоненциальное скользящее среднее.
