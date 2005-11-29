CodeBaseРазделы
Индикаторы

Bulls Power - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор Лучи Элдера (Elder-Rays) - это объединение свойств отслеживающих тренд индикаторов и осцилляторов.

Они используют в качестве отслеживающего индикатора экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА, наилучший период 13).

Осцилляторы отражают мощность быков и медведей. Чтобы построить Лучи Элдера, используют три диаграммы: на одной строят график цен и ЕМА, на 2-х других - Осциллятор Силы Быков (Bulls Power) и Осциллятор Силы Медведей (Bears Power).

Bulls Power, Bulls

Elder-Rays используются как отдельно, так и совместно с другими методами. Если ими пользоваться отдельно, то следует учитывать, что наклон ЕМА определяет направление тренда, и открывать позиции надо в его направлении. Осцилляторы силы быков и медведей применяются для определения момента открытия/закрытия позиций.

Рекомендовано покупать, если:

  • присутствует растущий тренд (определяется направлением ЕМА);

  • Осциллятор Силы Медведей отрицательный, но при этом возрастает;

  • последний пик Осциллятора Силы Быков расположен выше предыдущего;

  • Осциллятор Силы Медведей растет после бычьей дивергенции.

При положительных значениях осциллятора силы медведей от покупки надо воздержаться.

Рекомендовано продавать, если:

  • присутствует нисходящий тренд (определяется направлением ЕМА);

  • Осциллятор Силы Быков положителен, но постепенно убывает;

  • последняя впадина Осциллятора Силы Быков расположена ниже предыдущей;

  • Осциллятор Силы Быков убывает, выходя из медвежьей дивергенции.

Рекомендуется не открывать короткие позиции, если осциллятор Bulls Power отрицательный.

Дивергенция между осцилляторами Bulls Power и Bears Power и ценами - лучшее время для проведения операций.

Расчет

BULLS = HIGH - EMA

BEARS = LOW - EMA

Где:

  • BULLS — сила быков;
  • BEARS — сила медведей;
  • HIGH — максимальная цена текущего бара;
  • LOW — минимальная цена текущего бара;
  • EMA — экспоненциальное скользящее среднее.

