Индикатор Лучи Элдера (Elder-Rays) - это объединение свойств отслеживающих тренд индикаторов и осцилляторов.

Они используют в качестве отслеживающего индикатора экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА, наилучший период 13).

Осцилляторы отражают мощность быков и медведей. Чтобы построить Лучи Элдера, используют три диаграммы: на одной строят график цен и ЕМА, на 2-х других - Осциллятор Силы Быков (Bulls Power) и Осциллятор Силы Медведей (Bears Power).

Bulls Power, Bulls

Elder-Rays используются как отдельно, так и совместно с другими методами. Если ими пользоваться отдельно, то следует учитывать, что наклон ЕМА определяет направление тренда, и открывать позиции надо в его направлении. Осцилляторы силы быков и медведей применяются для определения момента открытия/закрытия позиций.

Рекомендовано покупать, если:

присутствует растущий тренд (определяется направлением ЕМА);

Осциллятор Силы Медведей отрицательный, но при этом возрастает;



последний пик Осциллятора Силы Быков расположен выше предыдущего;



Осциллятор Силы Медведей растет после бычьей дивергенции.



При положительных значениях осциллятора силы медведей от покупки надо воздержаться.

Рекомендовано продавать, если:

присутствует нисходящий тренд (определяется направлением ЕМА);



Осциллятор Силы Быков положителен, но постепенно убывает;



последняя впадина Осциллятора Силы Быков расположена ниже предыдущей;



Осциллятор Силы Быков убывает, выходя из медвежьей дивергенции.



Рекомендуется не открывать короткие позиции, если осциллятор Bulls Power отрицательный.

Дивергенция между осцилляторами Bulls Power и Bears Power и ценами - лучшее время для проведения операций.

Расчет



BULLS = HIGH - EMA



BEARS = LOW - EMA

Где: