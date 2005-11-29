Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.



Технический Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA). Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупкиили продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия.



MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы MACD — пересечения, состоянияперекупленности/перепроданности и расхождения.



Индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-перидного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-перидное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии.



MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)



SIGNAL = SMA(MACD, 9)



Где:

EMA - экспоненциальное скользящее среднее

SMA - простое скользящее среднее

SIGNAL - сигнальная линия индикатора



Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве

сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.



Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е. MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, слишком завышена

и скоро вернется к более реалистичному уровню.



Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областяхперекупленности/перепроданности.





Описание технического индикатора

Полное описание Moving Average Convergence/Divergence доступно в разделе Технический анализ: Moving Average Convergence/Divergence