Индикаторы

Relative Strength Index - индикатор для MetaTrader 4

Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума.

Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый «неудавшийся размах» (failure swing).

Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.

Relative Strength Index

При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:


    • Вершины и основания
      Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

    • Графические модели
      Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.

    • Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления)
      Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).

    • Уровни поддержки и сопротивления
      На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.

    • Расхождения
      Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.


    Расчет

    Основная формула расчета технического индикатора Relative Strength Index:

    RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))

    Где:
    U — среднее значение положительных ценовых изменений;
    D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

    Описание технического индикатора

    Полное описание Relative Strength Index доступно в разделе Технический анализ: Relative Strength Index

