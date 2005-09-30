Ставь лайки и следи за новостями
Relative Strength Index - индикатор для MetaTrader 4
Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума.
Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый «неудавшийся размах» (failure swing).
Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.
Relative Strength Index
При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:
Расчет
Основная формула расчета технического индикатора Relative Strength Index:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
Где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.
Описание технического индикатора
Полное описание Relative Strength Index доступно в разделе Технический анализ: Relative Strength Index
