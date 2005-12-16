Ставь лайки и следи за новостями
Williams Percent Range, %R - индикатор для MetaTrader 4
18999
Технический Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) - это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на технический индикатор Stochastic Oscillator. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.
Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -20% до 0% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. Для построения индикатора Williams Percent Range в перевернутой шкале его значениям обычно присваивается отрицательный знак (например, -30%). При анализе отрицательный знак можно не учитывать.
По общему для всех индикаторов перекупленности/перепроданности правилу, действовать по их сигналам лучше всего, дождавшись поворота цен в соответствующем направлении. Так, если индикатор перекупленности/перепроданности указывает на состояние перекупленности, то прежде чем продавать финансовый инструмент, разумно дождаться поворота цен вниз.
Williams Percent Range, %R
У индикатора Williams Percent Range есть любопытная способность загадочным образом предвосхищать ценовые развороты.
Он почти всегда образует пик и поворачивает вниз за определенный промежуток времени до того, как цена достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же Williams Percent Range обычно образует впадину и заблаговременно поворачивает вверх.
Расчет
Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range схожа с формулой для Stochastic Oscillator:
Где:
- CLOSE (i) — сегодняшняя цена закрытия;
- MAX (HIGH (i - n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов;
- MIN (LOW (i - n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.
Описание технического индикатора
Полное описание Williams Percent Range доступно в разделе Технический анализ: Williams Percent Range
