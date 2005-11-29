CodeBaseРазделы
Индикаторы

Alligator - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Технический Индикатор Alligator — это комбинация Линий Баланса (Скользящих Средних, Moving Averages), использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.

Alligator

  • Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика (13-периодное
    сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее);

  • Красная линия (Зубы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже (8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее);

  • Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок (5-периодное
    сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее).

Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15–30 процентов времени, то необходимо следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов.

Когда Челюсть, Зубы и Губы закрыты или переплетены, Аллигатор собирается спать или уже спит. Когда он спит, его голод увеличивается — чем дольше он спит, тем более голодным он будет, когда проснется. Когда он просыпается, первое, что он делает, — это открывает свою Пасть и начинает зевать. Затем он начинает чуять запах пищи: мясо быка или мясо медведя, и начинает за ним охотиться. Когда Аллигатор основательно наестся, он начинает терять интерес к пище-цене (Линии Баланса сходятся) — это время для фиксирования прибыли.

Расчет
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2


ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

Где:

  • MEDIAN PRICE — медианная цена;
  • HIGH — максимальная цена бара;
  • LOW — минимальная цена бара;
  • SMMA (A, B, C) — сглаженное скользящее среднее.
  • Параметр А — сглаживаемые данные, В — период сглаживания, С — сдвиг в будущее. Например, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) означает, что сглаженная скользящая берется от медианной цены, при этом период сглаживания равен 5 барам, а сдвиг — 3;
  • ALLIGATORS JAW — Челюсти Аллигатора (синяя линия);
  • ALLIGATORS TEETH — Зубы Аллигатора (красная линия);
  • ALLIGATORS LIPS — Губы Аллигатора (зеленая линия).


Описание технического индикатора

Полное описание Alligator доступно в разделе Технический анализ: Alligator

