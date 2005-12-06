Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Average Directional Movement Index, ADX - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 17332
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции.
Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер.
Average Directional Movement Index, ADX
Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. У. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.
Эти простые торговые правила У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить «экстремальную точку». Если +DI поднимается выше -DI, этой точкойявляется максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка - минимальная цена дня пересечения.
Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.
Расчет
Где:
- N — количество периодов, используемых для расчета;
- SUM (..., N) — сумма за N периодов;
- +DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
- -DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).
Описание технического индикатора
Полное описание Average Directional Movement Index доступно в разделе Технический анализ: Average Directional Movement Index
Предназначен для создания нестандартного периода символа на основе использования стандартного периодаMoving Average
Советник Moving Average использует для формирования торговых сигналов одну скользящую среднюю.
Индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сравнения максимума текущего бара с максимумом предыдущего.Envelopes, Env
Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз.