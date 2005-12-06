Индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции.

Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер.

Average Directional Movement Index, ADX

Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. У. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.

Эти простые торговые правила У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить «экстремальную точку». Если +DI поднимается выше -DI, этой точкойявляется максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка - минимальная цена дня пересечения.

Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.



Расчет

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

Где:

N — количество периодов, используемых для расчета;

SUM (..., N) — сумма за N периодов;

+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);

-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).





Описание технического индикатора

Полное описание Average Directional Movement Index доступно в разделе Технический анализ: Average Directional Movement Index