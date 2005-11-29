Технический Индикатор Чудесный Осциллятор Билла Вилльямса (Awesome Oscillator, AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2.



Awesome Oscillator, AO



Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка.

Сигналы на покупку

Это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма находится выше нулевой линии. Необходимо помнить следующее:



сигнал «Блюдце» образуется, когда гистограмма меняет направление с нисходящего на восходящее. Второй столбец ниже первого и он окрашен в красный цвет. Третий столбец выше второго и он зеленый.



для образования сигнала «Блюдце» необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы.

Помните, что при использовании сигнала на покупку «Блюдце», все столбцы Awesome Oscillator должны находится выше нулевой линии.

Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма переходит от отрицательных значений к положительным. При этом:



чтобы образовался этот сигнал, необходимы только два столбца;



первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию (переход от отрицательного значения к положительному);



невозможно одновременное наличие сигнала на покупку и на продажу.



Это единственный сигнал на покупку, который может образоваться, когда значения гистограммы лежат ниже нулевой линии. Здесь необходимо помнить следующее:

сигнал образуется, когда у вас есть направленный вниз пик (самый низкий минимум), находящийся ниже нулевой линии, за которым следует другой направленный вниз пик, который выше (отрицательное число, меньшее по абсолютному значению, поэтому оно находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик, смотрящий вниз;



гистограмма должна находиться ниже нулевой линии между двумя пиками. Если гистограмма пересекает нулевую линию между пиками, сигнал на покупку не действует. Однако создается сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии»;



каждый новый пик гистограммы должен быть выше (меньшее по модулю отрицательное число, которое находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик;



если формируется дополнительный, более высокий пик (который ближе к нулевой линии) и гистограмма не пересекла нулевую линию, то образуется дополнительный сигнал на покупку.



Сигналы на продажу



Сигналы на продажу Awesome Oscillator идентичны сигналам на покупку. Сигнал «Блюдце» перевернут, и находится ниже нуля. «Пересечение нулевой линии» идет по убыванию - первый столбец выше нуля, второй ниже. А "два пика" выше нулевой линии и тоже перевернут.

Расчет

Гистограмма Awesome Oscillator — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным значениям баров (H+L)/2, вычтенное из 5-периодного простого скользящего среднего по центральным точкам (Н+L)/2.



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)

Где:

MEDIAN PRICE — медианная цена;

HIGH — максимальная цена бара;

LOW — минимальная цена бара;

SMA — простая скользящая средняя.





Описание технического индикатора

Полное описание Awesome Oscillator доступно в разделе Технический анализ: Awesome Oscillator