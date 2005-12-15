CodeBaseРазделы
Индикаторы

Volumes - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор Volumes отображает объемы торгов в виде гистограммы в отдельном окне и раскрашивает гистограмму в два цвета.

Volumes

Market Facilitation Index, BW MFI Market Facilitation Index, BW MFI

Индикатор Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, BW MFI) показывает изменение цены, приходящееся на один тик.

Gator Oscillator, Gator Gator Oscillator, Gator

Gator Oscillator строится на основе Alligator и показывает степень схождения-расхождения его линий баланса (сглаженное скользящее среднее).

On Balance Volume, OBV On Balance Volume, OBV

Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем.

Williams Percent Range, %R Williams Percent Range, %R

Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams Percent Range, %R) - это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности.