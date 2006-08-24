Книга 'Энциклопедия торговых стратегий', Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик
ОГЛАВЛЕНИЕ КНИГИ
Предисловие
Введение
Что такое полностью механическая торговая система?
Какие входы и выходы считать оптимальными?
Научный подход к разработке систем
Материалы и методы, необходимые для научного подхода
Часть I. Рабочие инструменты
Введение
Глава 1. ДанныеВиды данных
Временные масштабы данных
Качество данных
Поставщики и источники данныхГлава 2. СимуляторыВиды симуляторов
Программирование симулятора
Выходные данные симулятора
Эффективность симулятора Надежность симуляторов
Выбор правильного симулятора
Симуляторы, использованные в этой книгеГлава 3. Оптимизаторы и оптимизацияЧто делают оптимизаторы
Как используются оптимизаторы
Виды оптимизаторов
Как потерпеть неудачу при оптимизации
Как достичь успеха при оптимизации
Альтернативы традиционной оптимизации
Инструменты и информация для оптимизации
Какой оптимизатор подходит вам?Глава 4. СтатистикаЗачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
Выборка
Оптимизация и подгонка под исторические данные
Размер выборки и репрезентативность
Статистическая оценка системы
Другие статистические методы и их использование
Заключение
Часть II. Исследование входов в рынок
Введение
Что является хорошим входом?
Приказы, используемые во входах
Методы входа, рассмотренные в этой книге
Стандартизованные выходы
Стандартизация долларовой волатильности
Портфель и платформа для стандартного тестирования
Глава 5. Модели, основанные на пробояхВиды пробоев
Характеристики пробоев
Тестирование моделей, основанных на пробое
Входы на пробое канала
Пробои максимального максимума/минимального минимума
Входы на пробое волатильности
Вариации системы пробоя волатильности
Анализ и обобщения
Заключение
Что мы узнали?Глава 6. Модели, основанные на скользящих среднихЧто такое скользящее среднее?
Зачем нужны скользящие средние
Проблема запаздывания
Виды скользящих средних
Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
Характеристики входов, основанных на скользящих средних
Приказы, используемые для осуществления входов
Методология тестирования
Тесты моделей, следующих за трендом
Тесты противотрендовых моделей
Заключение
Что мы узнали?Глава 7. Входы на основе осцилляторовЧто такое осциллятор?
Виды осцилляторов
П олучение сигналов входа при помощи осцилляторов
Характеристики входов на основе осцилляторов
Методика тестирования
Результаты тестов
Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
Тесты моделей, основанных на расхождении
Суммарный анализ
Заключение
Что мы узнали?Глава 8. СезонностьЧто такое сезонность?
Формирование сезонных входов
Характеристики сезонных входов
Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
Методология тестирования
Результаты тестов
Заключение
Что мы узнали?Глава 9. Лунные и солнечные ритмыБезумие или закономерность?
Лунные циклы и торговля
Сигналы входа на основе лунного цикла
Методология тестирования лунных моделей
Обзор результатов
Заключение
Солнечная активность и торговля
Входы, основанные на солнечной активности
Результаты тестирования солнечных моделей
Заключение
Что мы узнали?Глава 10. Входы на основе цикловОбнаружение циклов с использованием MESA
Обнаружение циклов при помощи групп фильтров
Фильтры Баттеруорта
Волновые фильтры
Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров
Характеристики циклических входов
Методология тестирования
Результаты тестирования
Заключение
Что мы узнали?Глава 11. Нейронные сетиЧто такое нейронные сети?
Нейронные сети в торговле
Прогнозирование с помощью нейронных сетей
Входы на основе нейронной сети
Модель на обращенном во времени Медленном %К
Модели на основе точки разворота
Результаты торговли для всех моделей
Обзор результатов
Заключение
Что мы узнали?Глава 12. Генетические алгоритмыЧто такое генетические алгоритмы?
Развитие моделей входа, основанных на правилах
Эволюционный поиск модели входа
Методология тестирования
Результаты тестов
Заключение
Что мы узнали?
Часть III. Исследование выходов
Введение
Важность стратегии выхода
Цели хорошей стратегии выхода
Виды выходов, используемых в стратегии выхода
Принципиальные моменты при выходе из рынка
Тестирование стратегий выхода
Стандартные входы для тестирования выходов
Глава 13. Стандартная стратегия выходаЧто такое стандартная стратегия выхода?
Характеристики стандартного выхода
Цель тестирования ССВ
Тесты исходной ССВ
Тестирование модифицированной ССВ
Результаты тестирования
Заключение
Что мы узнали?Глава 14. Улучшения стандартной системы выходаНазначение тестов
Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
Тестирование динамических защитных остановок
Тестирование целевой прибыли
Тестирование расширенного ограничения времени
удержания позиции
Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода
на различных рынках
Заключение
Что мы узнали?Глава 15. Сочетание выходов с искусственным интеллектомМетодология тестирования нейронного компонента
стратегии выходов
Результаты тестирования нейронного выхода
Методология тестирования генетического компонента выходов
Заключение
Что мы узнали?
Ссылки и рекомендуемая литература
