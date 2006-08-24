Книга 'Энциклопедия торговых стратегий', Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик

Часто хорошие книги помогают разобраться в определенной области. "Энциклопедия торговых стратегий" - одна из немногих книг на русском языке по теме создания и тестирования торговых стратегий. Заказать ее можно в интернет-магазинах: Болеро (713 руб), Co@libri (858 руб), Ozon (924 руб).

'Энциклопедия торговых стратегий' Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик

«Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Книгу можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.

ОГЛАВЛЕНИЕ КНИГИ



Что такое полностью механическая торговая система?

Какие входы и выходы считать оптимальными?

Научный подход к разработке систем

Материалы и методы, необходимые для научного подхода



Глава 1. Данные Виды данных

Временные масштабы данных

Качество данных

Поставщики и источники данных

Глава 2. Симуляторы Виды симуляторов

Программирование симулятора

Выходные данные симулятора

Эффективность симулятора Надежность симуляторов

Выбор правильного симулятора

Симуляторы, использованные в этой книге

Глава 3. Оптимизаторы и оптимизация Что делают оптимизаторы

Как используются оптимизаторы

Виды оптимизаторов

Как потерпеть неудачу при оптимизации

Как достичь успеха при оптимизации

Альтернативы традиционной оптимизации

Инструменты и информация для оптимизации

Какой оптимизатор подходит вам?

Глава 4. Статистика Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?

Выборка

Оптимизация и подгонка под исторические данные

Размер выборки и репрезентативность

Статистическая оценка системы

Другие статистические методы и их использование

Заключение

Глава 5. Модели, основанные на пробоях Виды пробоев

Характеристики пробоев

Тестирование моделей, основанных на пробое

Входы на пробое канала

Пробои максимального максимума/минимального минимума

Входы на пробое волатильности

Вариации системы пробоя волатильности

Анализ и обобщения

Заключение

Что мы узнали?

Глава 6. Модели, основанные на скользящих средних Что такое скользящее среднее?

Зачем нужны скользящие средние

Проблема запаздывания

Виды скользящих средних

Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем

Характеристики входов, основанных на скользящих средних

Приказы, используемые для осуществления входов

Методология тестирования

Тесты моделей, следующих за трендом

Тесты противотрендовых моделей

Заключение

Что мы узнали?

Глава 7. Входы на основе осцилляторов Что такое осциллятор?

Виды осцилляторов

П олучение сигналов входа при помощи осцилляторов

Характеристики входов на основе осцилляторов

Методика тестирования

Результаты тестов

Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности

Тесты моделей, основанных на расхождении

Суммарный анализ

Заключение

Что мы узнали?



Глава 8. Сезонность Что такое сезонность?

Формирование сезонных входов

Характеристики сезонных входов

Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов

Методология тестирования

Результаты тестов

Заключение

Что мы узнали?



Глава 9. Лунные и солнечные ритмы Безумие или закономерность?

Лунные циклы и торговля

Сигналы входа на основе лунного цикла

Методология тестирования лунных моделей

Обзор результатов

Заключение

Солнечная активность и торговля

Входы, основанные на солнечной активности

Результаты тестирования солнечных моделей

Заключение

Что мы узнали?

Глава 10. Входы на основе циклов Обнаружение циклов с использованием MESA

Обнаружение циклов при помощи групп фильтров

Фильтры Баттеруорта

Волновые фильтры

Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров

Характеристики циклических входов

Методология тестирования

Результаты тестирования

Заключение

Что мы узнали?

Глава 11. Нейронные сети Что такое нейронные сети?

Нейронные сети в торговле

Прогнозирование с помощью нейронных сетей

Входы на основе нейронной сети

Модель на обращенном во времени Медленном %К

Модели на основе точки разворота

Результаты торговли для всех моделей

Обзор результатов

Заключение

Что мы узнали?

Глава 12. Генетические алгоритмы Что такое генетические алгоритмы?

Развитие моделей входа, основанных на правилах

Эволюционный поиск модели входа

Методология тестирования

Результаты тестов

Заключение

Что мы узнали?

Глава 13. Стандартная стратегия выхода Что такое стандартная стратегия выхода?

Характеристики стандартного выхода

Цель тестирования ССВ

Тесты исходной ССВ

Тестирование модифицированной ССВ

Результаты тестирования

Заключение

Что мы узнали?

Глава 14. Улучшения стандартной системы выхода Назначение тестов

Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью

Тестирование динамических защитных остановок

Тестирование целевой прибыли

Тестирование расширенного ограничения времени

удержания позиции

Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода

на различных рынках

Заключение

Что мы узнали?

Глава 15. Сочетание выходов с искусственным интеллектом Методология тестирования нейронного компонента

стратегии выходов

Результаты тестирования нейронного выхода

Методология тестирования генетического компонента выходов





Заключение

Что мы узнали?

Ссылки и рекомендуемая литература

