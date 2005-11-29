Индикатор Лучи Элдера (Elder-Rays) - это объединение свойств отслеживающих тренд индикаторов и осцилляторов. Они используют в качестве отслеживающего индикатора экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА, наилучший период 13). Осцилляторы отражают мощность быков и медведей. Чтобы построить Лучи Элдера, используют три диаграммы:на одной строят график цен и ЕМА, на 2-х других - Осциллятор Силы Быков (Bulls Power) и Осциллятор Силы Медведей (Bears Power).



Bears Power, Bears



Elder-Rays используются как отдельно, так и совместно с другими методами. Если ими пользоваться отдельно, то следует учитывать, что наклон ЕМА определяет направление тренда, и открывать позиции надо в его направлении. Осцилляторы силы быков и медведей применяются для определения момента открытия/закрытия позиций.

Рекомендовано покупать, если:



присутствует растущий тренд (определяется направлением ЕМА);



Осциллятор Силы Медведей отрицательный, но при этом возрастает;



последний пик Осциллятора Силы Быков расположен выше предыдущего;



Осциллятор Силы Медведей растет после бычьей дивергенции.



При положительных значениях осциллятора силы медведей от покупки надо воздержаться.

Рекомендовано продавать, если:

присутствует нисходящий тренд (определяется направлением ЕМА);



Осциллятор Силы Быков положителен, но постепенно убывает;



последняя впадина Осциллятора Силы Быков расположена ниже предыдущей;



Осциллятор Силы Быков убывает, выходя из медвежьей дивергенции.



Рекомендуется не открывать короткие позиции, если осциллятор Bulls Power отрицательный.



Дивергенция между осцилляторами Bulls Power и Bears Power и ценами - лучшее время для проведения операций.



BULLS = HIGH - EMA



BEARS = LOW - EMA

Где:

BULLS — сила быков;

BEARS — сила медведи;

HIGH — максимальная цена текущего бара;

LOW — минимальная цена текущего бара;

EMA — экспоненциальное скользящее среднее.