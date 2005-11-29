CodeBaseРазделы
Индикаторы

Accumulation Distribution - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
9965
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Технический Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема.

Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены - чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Accumulation/Distribution, A/D

Фактически, этот индикатор - вариант более распространенного индикатора Балансового Объема "On Balance Volume". Оба они используются для подтверждения ценовых изменений путем измерения соответствующего объема торгов.

Рост индикатора Accumulation/Distribution (A/D) означает накопление (покупку) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с восходящим движением цен. Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу) ценной бумаги, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с нисходящим движением цен.

Расхождения между индикатором Accumulation/Distribution и ценой финансового инструмента свидетельствуют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения ценовая тенденция изменяется в направлении движения индикатора. Так, если индикатор растет, а цена падает, то следует ожидать разворота цен.

Расчет

К текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается из него определенная доля дневного объема. Чем ближе цена закрытия к максимуму дня, тем больше прибавляемая доля. Чем ближе цена закрытия к минимуму дня, тем больше вычитаемая доля. Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется.

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

 Где:
A/D(i) — значение Индикатора Накопления/Распределения для текущего бара;
CLOSE(i) — цена закрытия бара;
LOW(i) — минимальная цена бара;
HIGH(i) — максимальная цена бара;
VOLUME(i) — объем;
A/D(i-1) — значение Индикатора Накопления/Распределения для предыдущего бара.

Описание технического индикатора

Полное описание Accumulation Distribution доступно в разделе Технический анализ: Accumulation Distribution

ZigZag ZigZag

ZigZag отслеживает и соединяет между собой крайние точки графика отстоящие друг от друга не менее чем на заданный процент по шкале цены.

Stochastic Oscillator, Stochastic Stochastic Oscillator, Stochastic

Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени.

Alligator Alligator

Индикатор Alligator — это комбинация Линий Баланса, использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.

Average True Range, ATR Average True Range, ATR

Индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - это показатель волатильности рынка.