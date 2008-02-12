MetaTrader 4 / 示例
MetaTrader 4 客户端的秘密：指标

MetaTrader 4 客户端的秘密：指标

MetaTrader 4示例
Tatyana
Tatyana


在现在的经济市场中没有技术指标是很难分析估测市场状态的。您可以创建你自己的指标或使用插入指标。插入的指标比客户本身指标相对较快，但是一些工具特性在客户指标内不能满足。比如，附加到图表指标可以在主窗口和子窗口都有显示。另外，指标的计算不会是价格/成交量，而是其他指标上的值。

聪明地应用插图指标将有助于自己编写的程序。

在 MetaTrader 4 客户端内插入三十个指标。按照条件分为以下四组：

  • 震荡指标;
  • 趋势指标;
  • Bill Williams指标;
  • 成交量.

趋势指标能够帮助在一个方向内探测价格浮动。震荡指标允许探测一些同时回转和前进。Bill Williams指标具有震荡指标和趋势指标的双重特性。成交量分析不是价格变动，而是进入柱的替克总数。



分组总结指标特点简表


使用图表中的连接，您可以查看相应插入指标的源代码。


指标
 简称
 类型 Separate/
Main		 结合
s / m		 添加线 周期/
平移
 应用
 MA 方法 水平
Acceleration/Deceleration Oscillator AC b s +/- - -/- - - +
Accumulation/Distribution A/D v s +/- - -/- - - +
Alligator Alligator b m -/+ - +/+ + + -
Average Directional Movement Index ADX t s +/- - +/- + - +
Average True Range ATR o s +/- - +/- - - +
Awesome Oscillator AO b s +/- - -/- - - +
Bears Power Bears o s +/- - +/- + - +
Bollinger Bands BB t m +/+ + +/+ + - +
Bulls Power Bulls o s +/- - +/- + - +
Commodity Channel Index CCI t s +/+ + +/- + - +
DeMarker DeM o s +/- - +/- - - +
Envelopes Env o m +/+ + +/+ + + +
Force Index FRC o s +/- - +/- + + +
Fractals Fractals b m -/+ - -/- - - -
Gator Oscillator Gator b s +/- - +/+ + + +
Ichimoku Kinko Hyo Ishimoku o m -/+ - +/- - - -
Market Facilitation Index BW MFI b s +/- - -/- - - +
Momentum Momentum o s +/+ + +/- + - +
Money Flow Index MFI v s +/- - +/- - - +
Moving Average MA t m +/+ + +/+ + + +
Moving Average Convergence/Divergence MACD o s +/- - +/- + - +
Moving Average of Oscillator OsMA o s +/- - +/- + - +
On Balance Volume OBV v s +/- - -/- + - +
Parabolic SAR Parabolic t m -/+ - +/- - - -
Relative Strength Index RSI o s +/+ + +/- + - +
Relative Vigor Index RVI o s +/- - +/- - - +
Standard Deviation StdDev t s +/+ + +/+ + + +
Stochastic Oscillator Stochastic o s +/- - +/+ + + +
Volumes Volumes v s +/- - -/- - - +
Williams’ Percent Range %R o s +/- - +/- - - +

表格解析描述

类型

  • o – 震荡指标;
  • t – 趋势指标;
  • b – Bill Williams指标;
  • v – 成交量.

Separate/main

  • s – 按照默认值附加到子窗口;
  • m –按照默认值附加到主窗口.

结合 s/m: 能否在子窗口(s)或主窗口(m)添加结合指标。

添加线: 添加线，先前指标数据和第一指标数据当被拖拉时,在 “应用”窗口将会显示。




先前指标数据 - 最后添加到主窗口或子窗口的数据。如果没有添加数据，先前指标数据成为图表数据.并且被添加的指标将以图表的平仓价位基础建造。

第一指标数据 - 作为第一次添加到主窗口或子窗口的数据。如果没有添加数据，第一指标数据成为图表数据。 并且被添加的指标将以图表的平仓价位基础建造。


周期/平移:在指标属性窗口的“参数”栏内在相应名称的部分可以随意改动。



应用:在指标属性窗口的“参数”栏中可以选择“应用”范围。



МА 方法: 在“参数”栏选择。 (移动平均数创建方法选择)。

水平: “水平”栏选择。



如何添加指标到图表


添加一个指标到图表可以有六种方法：

  • 使用主菜单命令:


  • 使用


  • 在“导航”窗口双击指标名称；
  • 选择“导航”窗口的菜单命令:


  • 使用设置热键;
  • 用鼠标拖拉指标到主窗口或其他指标子窗口(drag-and-drop)。

前五种方法基本上类似。我们可以把些指标添加设为默认形式。此外，指标将会按照默认在图表或子窗口中画出。第六中方法拖拉显然有趣些。当拖拉到图表中后，一些指标可以计算从其他指标值到添加图表。这些“特殊”指标分别为：

  • 保加力通道指标;
  • 商品通道指数指标;
  • 包络线指标;
  • 动量指标;
  • 移动平均线;
  • 相对强弱指数指标;
  • 标准离差。

插入的指标能够与其他指标或其他指标计算的值结合。 结合起来，指标的添加和放置会显示出来，但是它本身具有边界。这种情况下，指标的值将附加到图表值。

一个插入的指标会以默认形式显示到子窗口，并且能够在子窗口内与已存在的指标结合。.一个插入的指标会以默认形式显示到主窗口，并且能够在主窗口内与已存在的指标结合。

大多数指标只能以默认形式添加到图表。只有上边的七个“特殊”指标可以同时添加到主窗口和子窗口。



如何将添加到主窗口的指标以默认形式在子窗口中打开


以下指标可以在子窗口中默认打开：

  • 商品通道指数指标
  • 动量指标
  • 相对强弱指数指标
  • 标准离差

现在我们以商品通道指数指标为例学习这些指标的属性。

如上面所说的这个指标可以以默认形式在子窗口中打开：


添加CCI到主窗口，需要拖拉至图表。指标的属性将会给出：



实际上，图表和指标是同时的。所以，如果没有其他指标，第一指标数据和先前指标数据成为图表本身的数据，并且在画线方法上先前指标值与第一指标值没有差别。

这样，添加指标到图表窗口，需要拖拉指标到图表并且选择第一指标数据或先前指标数据。

得到的结果：



动量指标，相对强弱指数指标和标准离差添加到图表窗口的方式同上。



如何将添加到子窗口的指标以默认形式在主窗口中打开


这组的指标列表如下：

  • 保加力通道指标；
  • 包络线指标 ；
  • 移动平均线

让我们以移动平均线为例。这个指标默认形式如下：




MA 添加到一个独立的子窗口，需要比前面多一些动作。

首先,一个独立的子窗口必须“创建”。这样，我们就可以在子窗口中添加任何指标到图表。例如， MACD。



现在，我们可以拖拉移动平均线到MACD 窗口内并且在属性窗口选择先前指标数据或第一指标数据(在子窗口内仅有一个指标, the MACD,它将是第一个也是最后一个)。

当一定数量的指标添加到子窗口后，它总会探测其中的哪一个更合适。选择先前指标数据作为显示s "->", 还是第一指标数据 "=>"。




使价格数据能够在图表中显现需要选定。








我们在获得 MACD 和移动平均线的折叠。我们可以停止，但是仍然需要将移动平均线保留在窗口中。这样做，需要移除 MACD。但是，如果我们这样移除，在 MACD 的值也将被删除。所以，首先需要将移动平均线从MACD上脱离。例如，关闭值。


现在, MACD可以移除，移动平均线将保留在独立窗口中。




因此，不同指标的属性结合可以建立一个相当复杂的系统。



一些添加指标的常规属性


  • 如果添加指标可以获取几个线上的指标值 (多于一个),它将会在零线上或主线上计算。在代码中，这条线被用到探测 SetIndexStyle 函数的第一参数值。例如，如果添加上的指标在 MACD上计算，计算值将带着柱状图值进入 MACD 代码： SetIndexStyle(0, DRAW_HISTOGRAM)。
  • 许多指标对于最大和最小限量存在默认值，例如， RSI。在这种情况下，在将它添加到另一个指标之后，例如， MACD, 它们的边界不能重合等等。RSI 将不会关注MACD 窗口。



    纠正这一点，需要改变最大和最小，让指标独立存在。


  • 当一定数量的指标添加到一个子窗口时，总是会尽可能地探测哪一个更合适。选择先前指标数据显示 "->",第一指标数据作为显示 "=>"。


    通过上面的例子，指标的构建可以分为以下:

    1. 添加MACD；
    2. 在第一指标数据上计算 MA，获取MACD值；
    3. 在第一指标数据上计算 RSI，再次获取MACD值；
    4. 使CCI和 MACD结合；
    5. 在先前指标数据计算动量指标，获取 CCI值。
  • 插入的指标不仅可以和插入的指标结合，同样可以和客户指标结合。添加的原理相同。例如：



怎样创建水平


一些指标允许创建水平。对于 MA，可以创建一个应用水平通道。这样需要进入到“水平”栏并使用“添加”键设定值。




现在，如果我们使 MA的颜色与背景颜色相同，我们将在移动平均线获取创建通道。





"Visualization" 栏


最后，让我们来总结一下在 MetaTrader 4 客户端中的指标属性。所有的指标，无论是插入指标还是客户指标都存在这种属性。它们可以接受商品，图表和技术分析工具。

对于不同时间段的同样商品数据分析结果是不同的，这已经不是秘密。可以使用不同的技术工具，包括不同设定的不同指标。当改变时间周期时，为了不用一而再再而三的调动指标：在指标属性窗口的时间周期内可以进行改变。


在未来，当相互转换不同时间周期时，将会看到不同的指标。对于其他商品会保留使用模板。

例如:在时间周期H1 和 M15,相同的指标， MACD 和MA被添加，但是不同的时间周期。

  • 时间周期为 H1； MACD值为12, 26, 9;在 MACD周期上计算MA 的7个周期; MA(7)上计算MA 的5个周期。
  • 时间周期为 M15: MACD 值为 24, 52, 18;在 MACD周期上计算MA 的28 个周期; MA(28)上计算MA 的20个周期。






非常有用

非常有用

外汇交易ABC 外汇交易ABC
金融市场的运作首先是交易业务。正如我们儿时熟知的，按照自己的直觉进行买卖。但是外汇交易却有些不同。本文将解析外汇交易的一些想法和外汇交易程序MQL 4 。
使用 MetaTrader 4客户端初学者的常见错误 使用 MetaTrader 4客户端初学者的常见错误
每个人都会发生错误：通过认知之后，频率或多或少。你们的疑问，我们来解答：终端时间，日志内的打印，测试结果，测试历史，历史输入，保证金， 交易，提示， 缩放， 计算错误，无效账户，无新闻，价格变化，资金不足，市场关闭。
错误146 ("交易作业忙") 和如何处理 错误146 ("交易作业忙") 和如何处理
文章展示在一个МТ 4客户端上几个智能交易的自由交易冲突。对于在MQL 4 终端和程序的新手有一定的帮助。
MetaTrader 4客户段的秘密：警报系统 MetaTrader 4客户段的秘密：警报系统
在没有监视的情况下，如何知道终端和账户的状态。系统事件;客户事件；执行文件；电子信息； SMTP服务器通道设定；公布； FTP服务器通道设定。