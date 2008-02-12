MetaTrader 4 客户端的秘密：指标







在现在的经济市场中没有技术指标是很难分析估测市场状态的。您可以创建你自己的指标或使用插入指标。插入的指标比客户本身指标相对较快，但是一些工具特性在客户指标内不能满足。比如，附加到图表指标可以在主窗口和子窗口都有显示。另外，指标的计算不会是价格/成交量，而是其他指标上的值。

聪明地应用插图指标将有助于自己编写的程序。

在 MetaTrader 4 客户端内插入三十个指标。按照条件分为以下四组：

震荡指标;

趋势指标;

Bill Williams指标;

成交量.

趋势指标能够帮助在一个方向内探测价格浮动。震荡指标允许探测一些同时回转和前进。Bill Williams指标具有震荡指标和趋势指标的双重特性。成交量分析不是价格变动，而是进入柱的替克总数。

分组总结指标特点简表

使用图表中的连接，您可以查看相应插入指标的源代码。

表格解析描述

类型

o – 震荡指标;

t – 趋势指标;

b – Bill Williams指标;

v – 成交量.

Separate/main

s – 按照默认值附加到子窗口;

m –按照默认值附加到主窗口.

结合 s/m : 能否在子窗口(s)或主窗口(m)添加结合指标。

添加线 : 添加线，先前指标数据和第一指标数据当被拖拉时,在 “应用”窗口将会显示。





先前指标数据 - 最后添加到主窗口或子窗口的数据。如果没有添加数据，先前指标数据成为图表数据.并且被添加的指标将以图表的平仓价位基础建造。

第一指标数据 - 作为第一次添加到主窗口或子窗口的数据。如果没有添加数据，第一指标数据成为图表数据。 并且被添加的指标将以图表的平仓价位基础建造。

周期/平移 :在指标属性窗口的“参数”栏内在相应名称的部分可以随意改动。

应用 :在指标属性窗口的“参数”栏中可以选择“应用”范围。

МА 方法 : 在“参数”栏选择。 (移动平均数创建方法选择)。

水平 : “水平”栏选择。

如何添加指标到图表

添加一个指标到图表可以有六种方法：

使用主菜单命令:







使用 键







键 在“导航”窗口双击指标名称；

选择“导航”窗口的菜单命令:







使用设置热键;

用鼠标拖拉指标到主窗口或其他指标子窗口(drag-and-drop)。





前五种方法基本上类似。我们可以把些指标添加设为默认形式。此外，指标将会按照默认在图表或子窗口中画出。第六中方法拖拉显然有趣些。当拖拉到图表中后，一些指标可以计算从其他指标值到添加图表。这些“特殊”指标分别为：

保加力通道指标;

商品通道指数指标;

包络线指标;

动量指标;

移动平均线;

相对强弱指数指标;

标准离差。

插入的指标能够与其他指标或其他指标计算的值结合。 结合起来，指标的添加和放置会显示出来，但是它本身具有边界。这种情况下，指标的值将附加到图表值。

一个插入的指标会以默认形式显示到子窗口，并且能够在子窗口内与已存在的指标结合。.一个插入的指标会以默认形式显示到主窗口，并且能够在主窗口内与已存在的指标结合。

大多数指标只能以默认形式添加到图表。只有上边的七个“特殊”指标可以同时添加到主窗口和子窗口。

如何将添加到主窗口的指标以默认形式在子窗口中打开

以下指标可以在子窗口中默认打开：

商品通道指数指标



动量指标

相对强弱指数指标



标准离差



现在我们以商品通道指数指标为例学习这些指标的属性。

如上面所说的这个指标可以以默认形式在子窗口中打开：





添加CCI到主窗口，需要拖拉至图表。指标的属性将会给出：









实际上，图表和指标是同时的。所以，如果没有其他指标，第一指标数据和先前指标数据成为图表本身的数据，并且在画线方法上先前指标值与第一指标值没有差别。

这样，添加指标到图表窗口，需要拖拉指标到图表并且选择第一指标数据或先前指标数据。

得到的结果：

动量指标，相对强弱指数指标和标准离差添加到图表窗口的方式同上。

如何将添加到子窗口的指标以默认形式在主窗口中打开

这组的指标列表如下：

保加力通道指标；



包络线指标 ；



移动平均线

让我们以移动平均线为例。这个指标默认形式如下：





MA 添加到一个独立的子窗口，需要比前面多一些动作。

首先,一个独立的子窗口必须“创建”。这样，我们就可以在子窗口中添加任何指标到图表。例如， MACD。

现在，我们可以拖拉移动平均线到MACD 窗口内并且在属性窗口选择先前指标数据或第一指标数据(在子窗口内仅有一个指标, the MACD,它将是第一个也是最后一个)。

当一定数量的指标添加到子窗口后，它总会探测其中的哪一个更合适。选择先前指标数据作为显示s "->", 还是第一指标数据 "=>"。





使价格数据能够在图表中显现需要选定。 使价格数据能够在图表中显现需要选定。













我们在获得 MACD 和移动平均线的折叠。我们可以停止，但是仍然需要将移动平均线保留在窗口中。这样做，需要移除 MACD。但是，如果我们这样移除，在 MACD 的值也将被删除。所以，首先需要将移动平均线从MACD上脱离。例如，关闭值。



现在, MACD可以移除，移动平均线将保留在独立窗口中。





因此，不同指标的属性结合可以建立一个相当复杂的系统。

一些添加指标的常规属性

如果添加指标可以获取几个线上的指标值 (多于一个),它将会在零线上或主线上计算。在代码中，这条线被用到探测 SetIndexStyle 函数的第一参数值。例如，如果添加上的指标在 MACD上计算，计算值将带着柱状图值进入 MACD 代码： SetIndexStyle(0, DRAW_HISTOGRAM)。



许多指标对于最大和最小限量存在默认值，例如， RSI。在这种情况下，在将它添加到另一个指标之后，例如， MACD, 它们的边界不能重合等等。RSI 将不会关注MACD 窗口。







纠正这一点，需要改变最大和最小，让指标独立存在。



当一定数量的指标添加到一个子窗口时，总是会尽可能地探测哪一个更合适。选择先前指标数据显示 "->",第一指标数据作为显示 "=>"。





通过上面的例子，指标的构建可以分为以下: 添加MACD； 在第一指标数据上计算 MA，获取MACD值； 在第一指标数据上计算 RSI，再次获取MACD值； 使CCI和 MACD结合； 在先前指标数据计算动量指标，获取 CCI值。

插入的指标不仅可以和插入的指标结合，同样可以和客户指标结合。添加的原理相同。例如：





怎样创建水平

一些指标允许创建水平。对于 MA，可以创建一个应用水平通道。这样需要进入到“水平”栏并使用“添加”键设定值。

现在，如果我们使 MA的颜色与背景颜色相同，我们将在移动平均线获取创建通道。







"Visualization" 栏



最后，让我们来总结一下在 MetaTrader 4 客户端中的指标属性。所有的指标，无论是插入指标还是客户指标都存在这种属性。它们可以接受商品，图表和技术分析工具。

对于不同时间段的同样商品数据分析结果是不同的，这已经不是秘密。可以使用不同的技术工具，包括不同设定的不同指标。当改变时间周期时，为了不用一而再再而三的调动指标：在指标属性窗口的时间周期内可以进行改变。



在未来，当相互转换不同时间周期时，将会看到不同的指标。对于其他商品会保留使用模板。

例如 :在时间周期H1 和 M15,相同的指标， MACD 和MA被添加，但是不同的时间周期。

时间周期为 H1； MACD值为12, 26, 9;在 MACD周期上计算MA 的7个周期; MA(7)上计算MA 的5个周期。

时间周期为 M15: MACD 值为 24, 52, 18;在 MACD周期上计算MA 的28 个周期; MA(28)上计算MA 的20个周期。







