Разработка торговых тактик для FOREX

Завершив анализ рынка, трейдер должен знать, будет он играть на повышение или на понижение. Кроме того, к этому времени он должен решить, какую часть своего капитала следует вложить в сделку. И, наконец, последним шагом является собственно покупка или продажа контракта. Это сложнейшая часть всего процесса торговли на маржинальных рынках, где определение конкретного момента открытия и закрытия позиций должно быть как можно более точным. Окончательное решение относительно того, как и где войти в рынок, должно быть основано на сочетании технических факторов, принципов управления капиталом и типа биржевого приказа.

Особенность определения точного времени входа в рынок и выхода из него на основе технического анализа заключается в очень краткосрочном характере этого анализа и определяется днями, часами и даже минутами, а не неделями и месяцами. Но во всех случаях используются одни и те же технические инструменты. Далее рассматриваются наиболее общие положения такого анализа.



Тактика действий при прорывах.



Существует три варианта действий трейдера при прорывах цен: занять позицию заблаговременно, предвосхищая прорыв;

открыть позицию в момент прорыва;

дождаться неминуемого отката после прорыва. Существуют аргументы за и против каждого из трех подходов, иногда применяется комбинированный подход. При работе с несколькими лотами трейдер может открывать по одной позиции на каждом из трех этапов. Можно занять небольшую позицию до предполагаемого прорыва, затем купить еще сразу после прорыва и, наконец, открыть дополнительные позиции во время незначительного падения цен в ходе коррекции, следующей за прорывом. Если трейдер торгует небольшими позициями, то на его решение в первую очередь повлияют два соображения: какими средствами он готов рискнуть на этой сделке;

насколько агрессивно он будет действовать. Самый консервативный трейдер в этой ситуации откроет длинную позицию на откате цен. Но, как это ни парадоксально, тактика выжидания тоже может оказаться рискованной - в том смысле, что, ожидая откат, можно вообще пропустить момент входа в рынок.

Пересечение линий тренда



Данный сигнал позволяет войти в рынок или выйти из него достаточно рано, особенно когда происходит пересечение значимой, неоднократно "проверенной" линии тренда. Конечно, при этом нельзя забывать и о других технических факторах. В случае использования линии тренда как уровень поддержки и сопротивления длинные позиции открываются при падении цен до уровня устойчивой восходящей линии тренда, а короткие - при подъеме до уровня нисходящей линии тренда.

Использование уровней поддержки и сопротивления



Прорыв уровня сопротивления может служить сигналом для открытия длинной позиции, защитить которую можно затем с помощью стоп-приказа. Его можно расположить под ближайшим уровнем поддержки или для большей безопасности непосредственно под уровнем прорыва, который теперь будет выполнять функцию поддержки. Подъем цен до уровня сопротивления при нисходящей тенденции и падение до уровня поддержки при восходящей тенденции могут использоваться для открытия новых позиций и добавления лотов к уже имеющимся прибыльным позициям. При выборе уровней защитной приостановки прежде всего следует обращать внимание на уровни поддержки или сопротивления.

Использование корректировки цен



При восходящей тенденции промежуточные падения цен, составляющие процентные отношения от предыдущего роста по Фибоначчи, можно использовать для открытия новых или дополнительных длинных позиций. Необходимо отметить, что в этом случае анализ процентных отношений длины коррекции относится к очень коротким периодам движения рынка. Подходящим моментом для открытия длинной позиции является 38%-й откат цен, происходящий после бычьего прорыва при восходящей тенденции. Весьма целесообразно открывать короткие позиции, когда при нисходящей тенденции цены отскакивают вверх, покрывая от 38% до 62% расстояния предыдущего падения.

Использование пробелов



Ценовые пробелы, образующиеся на баровых графиках, также могут быть использованы для выбора оптимального момента открытия или закрытия позиций. Например, пробелы, образующиеся в процессе роста цен, часто затем выступают в роли уровней поддержки. Поэтому при восходящей тенденции целесообразно открывать длинные позиции при падении цен до верхней границы пробела или чуть ниже, внутрь него. Стоп-приказ можно разместить под пробелом. При нисходящей тенденции короткая позиция открывается в тот момент, когда цены поднимаются до нижней границы пробела или даже частично его заполняют. Защитный стоп-приказ в этом случае размещается над пробелом.

Усреднение



Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы ошиблись, или просто совершили любую сделку (первая, пришедшая вам в голову), и цена пошла против вас, и вы производите однотипную операцию по более выгодной уже цене. Основным минусом усреднения является тот факт, что вы не знаете заранее, до какой цены будет идти против вас рынок. А ведь усреднение требует каждый раз после первого вкладывать удвоенную от предыдущей сумму залоговых средств. Но если у вас много денег - вы можете позволить движение цены в 100, 200 и более пипсов. Хотя такие подвижки на рынке случаются нечасто, - все-таки это не самая лучшая стратегия, особенно, если вы видите, что ошиблись с определением направления тренда.



Возможные стратегии работы



Первая стратегия заключается в длительном поддержании позиций открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Такую стратегию используют стратегические инвесторы и полупрофессиональные спекулянты. Максимально эффективна при нарождающихся трендах и наименее прибыльна при боковых или вялых трендах. Требует обязательной подстраховки и соответствующей работы на срочном биржевом рынке опционов. При работе на длинных позициях не менее важным, чем технический анализ, является анализ фундаментальный. Доля длинных позиций в практической работе трейдера не должна превышать 15 % от суммы залоговых средств. Также анализ для открытия длинных позиций будет помогать вам при более короткой игре, а именно:

определять долгосрочные уровни сопротивления и поддержки:

сильный длинный тренд будет предостерегать вас при работе против него на коротких позициях;

у вас появится психологическая уверенность при игре на короткой позиции в направлении длинного тренда.

Вторая стратегия заключается в работе на среднесрочных трендах с длительностью до нескольких дней. Также желательна подстраховка опционами. Наиболее привлекательна для непрофессионалов. Средние позиции более стабильны для получения прибыли, хотя анализ при принятии решений для такой игры несколько более сложный. При этом качество работы зависит также и от способности вести краткосрочную игру (правильно выбрать момент открытия и закрытия позиции). При открытии средних позиций производится не только технический анализ, но и внимательно просматривается: не будет ли каких-нибудь новостей фундаментального характера до времени закрытия позиции, нет ли закрытия какого-либо регионального рынка в это время. Психологический фактор игры уходит на второй план. При всей внешней стабильности, обязательно следите за рынком, ведь он способен преподнести любые сюрпризы в самое неподходящее время. Если вы ведете среднесрочную игру, основанную на фундаментальных факторах, то внимательно следите также за тем, чтобы технический анализ, по крайней мере, не противоречил вашим позициям. Третья стратегия состоит в краткосрочном открытии позиции длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Применяется профессионалами. Плюсы: отсутствует риск появления неблагоприятных фундаментальных новостей и изменений цены в момент вашего отсутствия. Минусы: большие издержки (комиссионные, спрэд, услуги связи и т.д.), большой риск неблагоприятных краткосрочных изменений цены, требует постоянного контроля, сосредоточения и напряжения в течение всего рабочего дня. Основным помощником при работе будут осцилляторные методы технического анализа (используйте правила выбора момента открытия). Не обольщайтесь небольшим выигрышем, полученным при такой работе. Вы рискуете проиграть быстро все, что долго и большим количеством сделок зарабатывали.





Практические рекомендации по выработке торговых тактик на FOREX



Любая торговая тактика состоит из пяти этапов:

определение тренда; выявление начала отката; ожидание конца отката; получение подтверждения от другого индикатора или системы; вход в рынок с выставлением стоп-ордера и тейк-профита.

Рассмотрим все эти этапы подробнее на примере торговой тактике по MACD. Будем использовать MACD с периодами 5, 13, 8.

Будем считать, что:

тренд повышательный, когда средняя по MACD больше ноля и нет бычьего расхождения с ценой, т.е. каждый новый пик на графике цены подтверждается очередным пиком индикатора (средней по MACD);

тренд понижательный, когда средняя по MACD меньше ноля и нет медвежьего схождения с ценой, т.е. каждое новое донышко на графике цены подтверждается очередным донышком индикатора (средней по MACD);

началом отката вниз будем считать пересечение медленной линии быстрой сверху вниз. При этом тренд должен быть повышательным, т.е. средняя по MACD больше ноля и нет бычьего расхождения;

началом отката вверх будем считать пересечение медленной линии быстрой снизу вверх. При этом тренд должен быть понижательным, т.е. средняя по MACD меньше ноля и нет медвежьего схождения.



Этап 1. Определение тренда на дневном графике.

Например, на рисунке 1 тренд повышательный, т.к. каждый следующий пик цены выше предыдущего, каждое последующее донышко цены выше предыдущего (по теории Доу). В то же время нет бычьего расхождения по медленной линии MACD. Это говорит о силе повышательного тренда.

Рисунок 1.











Этап 2. Определение начала отката.

В то же время на рисунке 1 видно, что быстрая линия пересекла медленную сверху вниз. Это говорит о возможном начале отката вниз. Убедимся в истинности этого утверждения, перейдя на более мелкий период, 4-часовой график (рис.2).

Рисунок 2.









Наличие бычьего расхождения по средней по MACD на четырехчасовке свидетельствует о действительном начале отката на дневном периоде.



Этап 3. Определение конца отката.

О конце отката будет свидетельствовать либо медвежье схождение по средней по MACD на 4-часовом графике, либо медвежье схождение по средней по MACD на часовом графике. Сигнал с четырехчасовки будет, естественно, более сильным. Но и часового схождения тоже будет достаточно. На рисунке 3 (часовой график) медвежье схождение символизирует конец отката.



Этап 4. Получение подтверждения от другого индикатора или системы.

Дождемся подтверждения, например, от параболика. Пересечение ценой параболической линии и будет сигналом к покупке (синий бар на рисунке 3). Входим по цене закрытия этого бара (горизонтальная красная линия) - 123.86.



Рисунок 3.









Этап 5. Выставление стоп-ордера и тейк-профита.

Стоп-ордер выставляем под последним донышком, ниже пипсов на 15 (чтобы исключить биржевой шум). Тейк-профит выставляется в 2 раза дальше. Т.е. соотношение прибыль/убыток равно 2/1. В нашем примере донышко равно 122.83, поэтому стоп высталяем на 15 пипсов ниже - 122.68. Тейк-профит выставляем на уровне 123.86+2*(123.86-122.68)=126.22. Результат нашей операции изображен на рис. 4. Срабатывание тейк-профита принесло нам прибыль в размере 236 пипсов, что в денежном выражении составляет 1870$ на Forex (187$ - на мини-Forex).

Рисунок 4.







