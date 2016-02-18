Segredos do terminal do cliente MetaTrader 4: Indicadores







Atualmente, é impossível imaginar a análise de mercados financeiros sem indicadores técnicos. Você pode criar os seus próprios indicadores ou usar os integrados. Os indicadores integrados trabalham mais rapidamente do que os personalizados, e possuem vários recursos que não podem ser implementados em indicadores personalizados. Por exemplo, há indicadores que podem ser anexados a um gráfico tanto na janela principal quanto em uma sub-janela. Além disso, o indicador pode ser calculado não em relação a preço e/ou valores de volume, mas em relação aos valores de outro indicador.

O uso inteligente de indicadores integrados lhe ajudará a progredir sem ser obrigado a programar os seus próprios indicadores.

Há trinta indicadores integrados no terminal do cliente MetaTrader 4. Condicionalmente, todos os indicadores podem ser divididos em quatro grupos:

osciladores;

indicadores de tendência;

indicadores de Bill Williams;

volumes.

Indicadores de tendência ajudam a alocar o movimento de preços em uma direção e detectar, de modo sincrônico ou retardado, os momentos em que as tendências mudam. Osciladores permitem a detecção de tais mudanças de modo sincrônico ou antecipado. Indicadores de Bill Williams possuem tanto propriedades de osciladores quanto de indicadores de tendência. Os volumes não analisam os movimentos dos preços em si, mas a quantidade de ticks ocorridas durante a barra.

Tabela resumida de características das características de indicadores integrados

Usando os links da tabela, você pode ver a fonte do código de um indicador personalizado que corresponde a um integrado.

Descrições de campo de tabela

Tipo

o – oscilador;

t – indicador de tendência;

b – indicador de Bill Williams;

v – volume.

Separado/principal

s – o indicador é anexo a uma sub-janela por padrão;

m – o indicador é anexo à janela principal por padrão;

Associação com s/m : Mostra se o indicador pode ou não ser associado ao indicador já anexo a uma sub-janela (s) ou à janela principal (m).

Linhas adicionais : "Linhas adicionais", "dados do indicador anterior" e "dados do primeiro indicador" aparecem no campo "aplicar a" na janela de propriedades do indicador quando o indicador está sendo arrastado.

Dados do indicador anterior - dados do indicador mais recente a ser anexado à janela principal ou a uma sub-janela. Caso não haja indicadores anexos, os dados do indicador anterior são os dados do gráfico. E o indicador a ser anexado será construído com base no preço de fechamento do gráfico.

Dados do primeiro indicador - dados do primeiro indicador a ser anexado à janela principal ou a uma sub-janela. Caso não haja indicadores anexos, os dados do primeiro indicador são os dados do gráfico. E o indicador a ser anexado será construído com base no preço de fechamento do gráfico.

Período/mudança : A disponibilidade dos campos com nomes correspondentes na aba "parâmetros" da janela de propriedades do indicador.

Aplicar a : A disponibilidade do campo "aplicar a" na aba "parâmetros" da janela de propriedades do indicador.

Método de MA : Disponibilidade do campo de mesmo nome na aba "parâmetros" (escolha de mover o método de construção da média).

Níveis : Disponibilidade da aba "níveis".

Como anexar indicadores a um gráfico

Um indicador pode ser anexado a um gráfico de seis modos:

através do uso do comando do menu principal:







através do uso do botão







através do clique duplo no nome do indicador na janela "navegador;

através da seleção do comando do menu de contexto na janela "navegador":







através do uso das teclas de atalho predefinidas;

arrastando-se o indicador com o mouse até a janela principal ou até a outra sub-janela do indicador (arrastar e soltar).





Os primeiros cinco modos não diferem um do outro fundamentalmente. Vamos chamá-los de modos padrão de anexação do indicador. Além disso, o indicador será desenhado no gráfico ou em uma subjanela separada, por padrão. O quinto método, de arraste, é o mais interessante. Alguns indicadores, quando arrastados até o gráfico, podem ser calculados a partir dos valores de outro indicador já anexo ao gráfico. Há sete indicadores "especiais":

Bandas de Bollinger;

Índice de canal de produto;

Envelopes;

Momentum;

Média móvel;

Índice de força relativa;

Desvio padrão;

Indicadores integrados podem ser combinados com outros indicadores ou calculados sobre valores de outros indicadores. Na combinação, o indicador a ser anexado é simplesmente exibido sobre o indicador já anexo, mas possui a sua própria escala e seus próprios limites. Neste caso, os valores do indicador a ser anexado são calculados a partir dos valores de preço do gráfico.

Um indicador integrado que é exibido em uma subjanela por padrão pode ser combinado com o indicador já anexo à subjanela. Um indicador integrado que é exibido na janela principal por padrão pode ser combinado com o indicador já anexo à janela principal.

A maioria dos indicadores integrados só pode ser anexado no modo padrão. Estes sete indicadores "especiais" podem ser anexados tanto à janela principal quanto a uma subjanela.

Como anexar à janela principal indicadores que são abertos em uma subjanela por padrão

Os indicadores abaixo são abertos em uma subjanela por padrão.

Índice de canal de produto

Momentum

Índice de força relativa

Desvio Padrão

Vamos examinar as propriedades destes indicadores através do exemplo do índice de canal de produto.

Como já mencionamos acima, este indicador será aberto em uma janela separada por padrão:









Para anexar o CCI à janela principal, é preciso arrastá-lo ao gráfico. As propriedades do indicador terão a seguinte aparência:





Na verdade, o gráfico é ao mesmo tempo o indicador. Então, caso nenhum outro indicador estiver disponível, os dados do primeiro indicador e os dados do indicador anterior serão dados do próprio gráfico, e o método de desenho dos valores do indicador anterior não difere absolutamente daquele dos valores do primeiro indicador.

Assim, para anexar o indicador à janela do gráfico, é preciso arrastá-lo e soltá-lo no gráfico, e selecionar os dados do primeiro indicador ou os dados do indicador anterior.

O resultado obtido:

Os indicadores momentum, índice de força relativa e desvio padrão são anexados à janela do gráfico do mesmo modo.

Como anexar a uma sub-janela indicadores que são abertos na janela principal por padrão

Os indicadores deste grupo estão listados abaixo:

Bandas de Bollinger;

Envelopes;

Média móvel.

Vamos considerar a média móvel como exemplo. Por padrão esse indicador possui a seguinte aparência:

A anexação da MA a uma subjanela separada exige mais ações do que o exemplo anterior.

Primeiramente, uma janela separada deve ser "criada". Para fazer isso, vamos anexar ao gráfico qualquer indicador que possa ser aberto em uma subjanela. Por exemplo, MACD.

Agora nós podemos arrastar a média móvel à janela do MACD e selecionar os dados do indicador anterior ou os dados do primeiro indicador na janela de propriedades (como só há um indicador na subjanela, o MACD, ele será tanto o primeiro quanto o último indicador).

Quando vários indicadores são anexados a uma subjanela, sempre é possível detectar qual deles é construído sobre qual. A seleção dos dados do indicador anterior é exibida como "->", enquanto a dos dados do primeiro indicador é exibida como "=>".

Nós obtivemos MACD com a média móvel sobreposta sobre ele. Nós podemos parar por aqui, mas também podemos fazer com que apenas a média móvel permaneça na janela. Para fazer isso, é necessário remover o MACD. Mas se nós simplesmente o removermos, a média móvel, como o indicador construído sobre os valores do MACD, também será removida. Então vamos antes desanexar a média móvel do MACD. Vamos calcular sobre, por exemplo, os valores de fechamento.

Agora o MACD pode ser removido, e a média móvel irá permanecer na janela separada.

Deste modo, combinando as propriedades de indicadores diferentes, é possível construir um sistema bastante complexo.

Algumas propriedades comuns da anexação de indicadores

Se o indicador a ser anexado for calculado sobre os valores de um indicador que possui várias linhas (mais de uma), ele será calculado sobre os valores da linha zero ou da linha principal. No código, esta linha é detectada através do uso dos valores do primeiro parâmetro da função SetIndexStyle. Então, por exemplo, se o indicador a ser anexado for calculado sobre o MACD, os valores do histograma serão tomados como os valores para os cálculos, pois isto é determinado no código do MACD: SetIndexStyle(0, DRAW_HISTOGRAM).



Muitos indicadores tem, por padrão, um máximo e um mínimo fixos. Como, por exemplo, o RSI. Neste caso, após ter sido anexado a outro indicador, por exemplo, o MACD, os seus limites podem sair de alinhamento. Ou seja, o RSI não irá encaixar na janela do MACD.





Para corrigir este problema, é necessário desmarcar os campos de máximo e mínimo, e assim as escalas dos indicadores serão independentes umas das outras.





Quando vários indicadores são anexados a uma subjanela, sempre é possível detectar qual deles é construído sobre qual. A seleção dos dados do indicador anterior é exibida como "->", enquanto a dos dados do primeiro indicador é exibida como "=>".





No exemplo acima, os indicadores são construídos da seguinte forma: MACD anexo; MA calculada sobre os dados do primeiro indicador, ou seja, sobre os valores do MACD; RSI calculado sobre os dados do primeiro indicador, ou seja, novamente sobre os valores do MACD; CCI combinado com MACD; Momentum calculado sobre os dados do indicador anterior, ou seja, sobre os valores do CCI;

Indicadores integrados podem ser sobrepostos não apenas sobre outros indicadores integrados, mas também sobre indicadores personalizados. Os princípios de anexação são os mesmos. Por exemplo:





Como construir níveis

Alguns indicadores permitem a construção de níveis. Em relação à MA, pode-se construir um canal através do uso de níveis. Para fazer isso, é necessário ir até a aba "níveis" e configurar alguns valores através do uso do botão "adicionar".





Agora, se fizermos com que a cor da linha da MA seja a mesma do fundo de tela, nós obteremos um canal construído sobre a média móvel.







Aba "visualização"

Finalmente, vamos considerar mais uma propriedade dos indicadores no terminal do cliente MetaTrader 4. Todos os indicadores, tanto os integrados quanto os personalizados, possuem essa propriedade. Além disso, ela também pode ser aplicada a objetos, ou seja, a ferramentas gráficas e técnicas analíticas.

Não é segredo que dados analisados em diferentes cronogramas do mesmo símbolo podem apresentar diferenças. Ferramentas técnicas diferentes podem ser utilizadas, incluindo indicadores diferentes com configurações diferentes. Pode-se fazer o seguinte para evitar o reajuste incessante de indicadores quando se alterna entre cronogramas: Especifique, na janela de propriedades do indicador, o cronograma ao qual o indicador selecionado será ancorado.

Faça o mesmo em relação a todos os indicadores e todos os cronogramas. No futuro, ao alternar entre eles, seremos capazes de ver diferentes indicadores em diferentes cronogramas. Basta salvar o modelo a ser usado no futuro com relação a outros símbolos.

Exemplo : Nos cronogramas H1 e M15, os mesmos indicadores, MACD e MA, são anexados, mas com períodos diferentes.

No H1: MACD com valores de 12, 26, 9; MA com o período de 7 é calculado sobre o MACD; MA o período de 5 é calculado sobre o MA(7).

No M15: MACD com valores de 24, 52, 18; MA com o período de 28 é calculado sobre o MACD; MA o período de 20 é calculado sobre o MA(28).