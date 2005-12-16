Технический Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде.

Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней ( 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.

Force Index, FRC

Сигналы:

Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет минусовым (упадет ниже нулевой линии);



Поднимаясь до новой высоты, индикатор сигнализирует о продолжении тенденции к повышению;



Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным;



Падая на новую глубину, Индикатор Силы сигнализирует о силе медведей и продолжении тенденции к понижению;



Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Force Index остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.



Расчет

Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом.

Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))

Где:

FORCE INDEX (i) — Индекс Силы текущего бара;

VOLUME (i) — объем текущего бара;

MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов: простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);

ApPRICE — примененная цена;

N — период сглаживания;

MA (ApPRICE, N, i-1) — любая скользящая средняя предыдущего бара.





Описание технического индикатора

Полное описание Force Index доступно в разделе Технический анализ: Force Index