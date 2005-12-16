Ставь лайки и следи за новостями
Технический Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде.
Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней ( 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.
Force Index, FRC
Сигналы:
Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет минусовым (упадет ниже нулевой линии);
Поднимаясь до новой высоты, индикатор сигнализирует о продолжении тенденции к повышению;
Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным;
Падая на новую глубину, Индикатор Силы сигнализирует о силе медведей и продолжении тенденции к понижению;
Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Force Index остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.
Расчет
Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом.
Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.
Где:
- FORCE INDEX (i) — Индекс Силы текущего бара;
- VOLUME (i) — объем текущего бара;
- MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов: простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
- ApPRICE — примененная цена;
- N — период сглаживания;
- MA (ApPRICE, N, i-1) — любая скользящая средняя предыдущего бара.
Описание технического индикатора
Полное описание Force Index доступно в разделе Технический анализ: Force Index
