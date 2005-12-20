Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор Стандартное Отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер стандартного отклонения цены относительно скользящего среднего.
Standard Deviation, StdDev
Чем выше Стандартное Отклонение, тем более нестабилен (волатилен) рынок, то есть цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Напротив, чем меньше отклонение, тем спокойнее рынок, то есть цены баров достаточно близки к скользящему среднему. Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:
если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
где:
- StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
- SQRT — квадратный корень;
- AMOUNT(j = i - N, i) — сумма квадратов от j = i - N до i;
- N — период сглаживания;
- ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
- MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;
- ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.
