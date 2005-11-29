Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - в общем случае разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.

В данном случае в качестве осциллятора используется основная линия MACD, а в качестве сглаживания - сигнальная.





Moving Average of Oscillator, OsMA



Расчет:



OSMA = MACD-SIGNAL

Описание технического индикатора

Полное описание Moving Average of Oscillator доступно в разделе Технический анализ: Moving Average of Oscillator