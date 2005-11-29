CodeBaseРазделы
Индикаторы

Moving Average of Oscillator, OsMA - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - в общем случае разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.

В данном случае в качестве осциллятора используется основная линия MACD, а в качестве сглаживания - сигнальная.


Moving Average of Oscillator, OsMA

Расчет:

OSMA = MACD-SIGNAL

Описание технического индикатора

Momentum Momentum

Индикатор Темпа (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период.

Moving Average Convergence Divergence, MACD Moving Average Convergence Divergence, MACD

Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор.

Параболическая Система SAR, Parabolic SAR Параболическая Система SAR, Parabolic SAR

Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков.

Stochastic Oscillator, Stochastic Stochastic Oscillator, Stochastic

Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени.