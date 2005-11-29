Ставь лайки и следи за новостями
Moving Average of Oscillator, OsMA - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - в общем случае разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.
В данном случае в качестве осциллятора используется основная линия MACD, а в качестве сглаживания - сигнальная.
Расчет:
OSMA = MACD-SIGNAL
Описание технического индикатора
