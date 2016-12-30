Как построить и протестировать стратегию бинарных опционов в Тестере Стратегий MetaTrader 4

Оглавление

1. Введение

2. Установка

3. Образец стратегии бинарных опционов

3.1. Определение стратегии бинарных опционов

3.2. Создание стратегии бинарных опционов

3.2.1. Входные параметры

3.2.2. Включение библиотеки Binary-Options-Strategy-Library

3.2.3. Добавление CallStrategy()

3.2.4. Имплементация CheckMyRules() и вспомогательной функции

3.2.5. Отладочная печать

3.2.6. Использование внешних индикаторов (ex4-файлов)

3.3. Окончательный код

4. Запуск бэк-тестов (видео)

5. Запуск форвард-теста

6. FAQ

7. Разное



1. Введение

В Тестере Стратегий MetaTrader 4 можно тестировать советники и индикаторы на исторических данных, но он не может обрабатывать бинарные опционы с временем истечения. Поэтому, когда мне потребовалось протестировать стратегию бинарных опционов в MetaTrader 4, я создал для этих целей утилиту Binary-Options-Strategy-Tester.

Чтобы последовать этому примеру и протестировать стратегию бинарных опционов, вам понадобится эта утилита, которая сейчас доступна для аренды в Маркете. Чтобы пользователь мог оценить, насколько она соответствует его требованиям, и понять ее концепцию, вполне достаточно демо-версии.

Идея состоит из следующих частей:

Это пошаговый пример того, как можно выстроить стратегию работы с бинарными опционами: индикатор (отмечен красным цветом на рисунке выше) через библиотеку Binary-Options-Strategy-Library связывается с Binary-Options-Strategy-Tester, далее стратегия размещает виртуальные ордера и обсчитывает результаты их работы с помощью бэк- и форвард-тестов.

Бэк-тесты на исторических данных никогда не будут отражать реальное будущее, но могут дать приблизительные значения, на которых можно сделать вашу стратегию более стабильной.

Качество бэк-тестов будет зависеть от исторических данных. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать набор данных высокого качества!



2. Установка

Загрузите Binary-Options-Strategy-Tester из Маркета. Доступна и пробная конфигурация для тестирования стратегий бинарных опционов в Тестере Стратегий Metatrader 4. Стратегия будет вызывать функцию Binary-Options-Strategy-Tester (через библиотеку Binary-Options-Strategy-Library) для размещения виртуальных сделок. В связи с концепцией лицензионного соглашения MQL4, это будет работать только если продукт имеет рабочую лицензию. Поэтому вы должны будете либо приобрести платную версию продукта, либо демо-версию.



Загрузите Binary-Options-Strategy-Library и разместите ее в вашу папку \Include ([ваш путь к MetaTrader 4] \ MQL4 \ Include). Бесплатная библиотека предоставляет несколько функций для построения стратегии бинарных опционов и для простой связи ее с продуктом Binary-Options-Strategy-Tester.



Загрузите бесплатный индикатор KVO и поместите его в папку Индикаторы \ Downloads ([ваш путь к MetaTrader 4] \ MQL4 \ Индикаторы \ Downloads. Этот индикатор используется в качестве примера доступа стратегии к внешним индикаторам и их ex4-файлам. Более подробная информация по этому индикатору находится здесь.



Теперь вы можете перейти в раздел 3 и построить пример кода самостоятельно или же загрузить пример, представленный ниже: поместите его (и его скомпилированный файл ex4) в папку \Indicators ([путь к вашему MetaTrader 4]\MQL4\Indicators).









3. Пример построения стратегии бинарных опционов

Теперь шаг за шагом будет описано, как построить пример стратегии бинарных опционов в составе индикатора, чтобы он мог взаимодействовать с утилитой Binary-Options-Strategy-Tester.

Эта стратегия не приносит доход! Это просто пример того, как выстроить стратегию в виде индикатора, обменивающегося данными с утилитой Binary-Options-Strategy-Tester. Конечно, вы можете самостоятельно выстроить прибыльную стратегию. Но, как вы сможете убедиться, эта утилита поможет вам проверить и улучшить вашу собственную стратегию бинарных опционов.



3.1 Определение стратегии

В первую очередь, мы должны определить стратегию и изменяемые значения (входные параметры). Документация MQL4 описывает все технические индикаторы, к которым можно обращаться через интерфейс iCustom: https://docs.mql4.com/indicators

Допустим, мы хотим создать простую стратегию на основе пересечения одной "быстрой" и одной "медленной" скользящей средней, которая будет торговать на следующей после пересечения свече. Документация описывает, как мы можем получить значения простой МА: https://docs.mql4.com/indicators/ima.

Мы хотим иметь возможность выбирать значения для периода усреднения МА (быстрой и медленной), цену, по которой рассчитывается МА, а также метод усреднения. Другие значения (такие, как символ, таймфрейм и сдвиг) зависят от тестируемой ситуации (к примеру, от символа, на котором запущен Тестер) и должны устанавливаться автоматически. Поэтому нам в сущности потребуются следующие переменные для МА:

int ma_period

int ma_method

int applied_price

Поскольку нам необходимы две МА (чтобы отмечать их пересечения), понадобятся следующие входные параметры со значениями по умолчанию:

int period_fast = 5;

int period_slow = 10;

int method_both = 0;

int applied_price_both = 0;





3.2 Создание стратегии бинарных опционов

Построим индикатор, в котором будет заключена стратегия бинарных опционов и который можно будет перетаскивать на график, где будет запускаться также и утилита Binary-Options-Strategy-Tester.

Откройте редактор MQL (в Metatrader 4 кликните на "Сервис" -> "Редактор MetaQuotes Language" или просто нажмите F4) и кликните на "Создать":

Появится Мастер MQL. Выберите "Пользовательский Индикатор", чтобы создать пустой индикатор, и кликните на "Далее":

Введите название, копирайт и ссылку на стратегию, а также входные параметры с их типами и значениями по умолчанию (начальными значениями), нажав кнопку "Добавить" и затем "Далее":

Во вкладке обработчиков событий установите флажок "OnCalculate", поскольку нам нужно это событие для проверки стратегии на каждом тике. Нажмите "Далее":

Во вкладке свойств отрисовки выберите флажок "Индикатор в отдельном окне", поскольку нам нужно будет отдельное окно для отладочной печати. Нажмите "Закончить":

Появится заготовка кода вашего индикатора:











#property copyright "Copyright 2016, __martin__"

#property link "https://www.mql5.com/ru/users/__martin__"

#property version "1.00"

#property strict

#property indicator_separate_window



input int period_fast= 5 ;

input int period_slow= 10 ;

input int method_both= 0 ;

input int applied_price_both= 0 ;







int OnInit ()

{







return ( INIT_SUCCEEDED );

}







int OnCalculate ( const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{







return (rates_total);

}







3.2.1 Входные параметры

Начальные входные параметры создаются Мастером MQL (см. 3.2, Создании стратегии бинарных опционов), а мы их усовершенствуем с помощью следующих шагов.

Чтобы избежать установки значения int для применяемой цены и метода усреднения для МА во входных параметрах, тип параметров method_both и applied_price_both изменяем с int на перечисление со значениями по умолчанию.

ENUM_MA_METHOD: https://docs.mql4.com/constants/indicatorconstants/enum_ma_method

ENUM_APPLIED_PRICE: https://docs.mql4.com/constants/indicatorconstants/prices#enum_applied_price_enum

Кроме того, добавлены комментарии для входных параметров, чтобы показать комментарии как метки вместо имен переменных:

...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE;



...

Эта модификация делает для входных параметров доступным выпадающее меню с позициями для выбора, а также включение меток :



3.2.2 Включение библиотеки Binary-Options-Strategy-Library

Если вы скачали библиотеку (см 2. Установка) и установили ее в папку \Include ([путь к Metatrader 4]\MQL4\Include), можете подключить ее следующим образом:











#property copyright "Copyright 2016, __martin__"

#property link "https://www.mql5.com/ru/users/__martin__"

#property version "1.00"

#property strict

#property indicator_separate_window



#include <BinaryOptionsStrategyLibrary.mqh>







...

Библиотека будет доступна только если вы разместите ее в папке \Include вашего терминала, как описано в примере.

Изменять содержимое библиотеки не требуется!

С помощью библиотеки мы дополним входные параметры еще двумя новыми:

На одну свечу размещается только одна сделка SELL или BUY

Проверка в рамках стратегии осуществляется только в начале новой свечи



3.2.3 Добавление CallStrategy()

Добавим вызов функции CallStrategy() в OnCalculate() вашего индикатора, чтобы обращаться к стратегии на каждом новом тике. CallStrategy() предоставляется библиотекой Binary-Options-Strategy-Library, которую вы уже подключили, как описано выше:

...









int OnCalculate ( const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{



CallStrategy();



return (rates_total);

}







Функция CallStrategy() в Binary-Options-Strategy-Library вызывает функцию CheckMyRules() в вашем индикаторе, в котором задаются условия стратегии.

Поэтому в стратегии необходимо реализовать функцию CheckMyRules().



3.2.4 Имплементация СheckMyRules() и вспомогательной функции

В функции CheckMyRules(), которая вызывается с помощью библиотеки Binary-Options-Strategy-Library, реализованы условия стратегии и происходит размещение сделок посредством функции PlaceTrade() из этой же библиотеки. Значения обеих МА берутся из вспомогательной функции GetValuesForMA() и временно хранятся в переменных для того, чтобы сравнивать их с помощью условия if.



...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE;



...



















void CheckMyRules()

{







double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );







double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current > emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



}



















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}





3.2.5 Отладочная печать

Функция PrintDebugValue() обеспечивает отладочную печать во время работы тестера. В примере ниже значения МА выводятся с их именами переменных в виде меток:



...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE;



...



















void CheckMyRules()

{





//вызов вспомогательной функции GetValueForMA() для получения значений — см. вспомогательные функции ниже <br50/> double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );



//Сохранить значения MA с помощью shift=1 (прошедшая свеча) -> последняя свеча, <br61/> <s62>//вызов вспомогательной функции GetValueForMA() для получения значений — см. вспомогательные функции ниже </s62><br63/> double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );



PrintDebugValue( "emaSlow_Current: " ,( string )emaSlow_Current, 0 );

PrintDebugValue( "emaFast_Current: " ,( string )emaFast_Current, 1 );

PrintDebugValue( "emaSlow_Past: " ,( string )emaSlow_Past, 2 );

PrintDebugValue( "emaFast_Past: " ,( string )emaFast_Past, 3 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



}





















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}





3.2.6 Использование внешних индикаторов (ex4-файлов)

Для стратегии бинарных опционов могут быть доступны дополнительно и внешние индикаторы, которые сохраняют свои значения в буферах, даже если в вашем распоряжении есть только скомпилированные ex4-файлы.

Скажем, мы хотели бы подключить сигнальную линию индикатора KVO https://www.mql5.com/ru/code/8677 и размещать сделки BUY, если она выше 0, и SELL — если она ниже 0. Загрузим индикатор и поместим компилированный файл (ex4) в папку \Indicators\Downloads ([путь к MetaTrader 4]\MQL4\Indicators\Downloads).

Сначала мы должны определить соответствующие буферы для доступа, в которых будут храниться значения. Чтобы показать все доступные буферы используемых индикаторов, нажмем кнопку "Окно данных" терминала и перетащим индикатор KVO на график. При наведении перекрестия на график (нажмите колесо мышки, чтобы оно появилось), значения буфера индикатора на выделенном периоде будут показаны в окне данных.

Метки окна данных сообщат нам значение буфера индикатора с индексом. В этом буфере хранятся данные по сигнальной линии Если буферы индикаторов не снабжены метками, мы можем найти нужный путем сравнения значений буфера с отображаемым значением под наведенным перекрестием на графике индикатора. Индексы буферов индикатора начинаются с 0. Таким образом, значение буфера 1 соответствует значению буфера с индексом 0, и так далее. Мы должны иметь доступ к буферу 1, чтобы получить значение сигнала.

Затем мы должны узнать все входные параметры внешнего индикатора, к которому мы бы хотели получить доступ. При перетаскивании индикатора на график мы сможем открыть поле "Входные параметры":

Допустим, мы бы хотели получить доступ к индикатору с начальными значениями 34, 55 и 13. Используем вспомогательную функцию (на основе iCustom), которая позволит нам получать значения индикатора с параметрами для буфера и сдвига, в то время как сдвиг 0 будет значением текущей свечи, сдвиг 1 — значением предыдущей свечи, сдвиг 2 — значением позапрошлой свечи, и т.д. В дополнение мы временно сохраним значения индикаторных буферов и доработаем if-условия стратегии:



...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE ;



...



















void CheckMyRules()

{







double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );







double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );





double kvoSignal = GetValuesFromIndicator__KVO__( 1 , 0 );



PrintDebugValue( "emaSlow_Current: " ,( string )emaSlow_Current, 0 );

PrintDebugValue( "emaFast_Current: " ,( string )emaFast_Current, 1 );

PrintDebugValue( "emaSlow_Past: " ,( string )emaSlow_Past, 2 );

PrintDebugValue( "emaFast_Past: " ,( string )emaFast_Past, 3 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past

...period_fast =period_slow =method_both =applied_price_both =...CheckMyRules()emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow,);emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast,);emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow,);emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast,);kvoSignal = GetValuesFromIndicator__KVO__();PrintDebugValue(,()emaSlow_Current,);PrintDebugValue(,()emaFast_Current,);PrintDebugValue(,()emaSlow_Past,);PrintDebugValue(,()emaFast_Past,);(emaFast_Past > emaSlow_Past&& emaFast_Current < emaSlow_Past && kvoSignal < 0) { PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current > emaSlow_Past

&& kvoSignal > 0 )

{

PlaceTrade( OP_BUY );

}



}





















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}

















double GetValuesFromIndicator__KVO__( int _buffer, int _shift= 0 )

{



return (

iCustom (

NULL ,

0 ,





"\\Downloads\\KVO.ex4" ,



34 ,

55 ,

13 ,







_buffer,

_shift

)

);



} PlaceTrade();(emaFast_Past < emaSlow_Past&& emaFast_Current > emaSlow_Past&& kvoSignal >PlaceTrade();GetValueForMA(_period,_shift),_period,,method_both,applied_price_both,_shift);GetValuesFromIndicator__KVO__(_buffer,_shift=_buffer,_shift);

Есть и другой путь доработки входных параметров в нашем индикаторе стратегии. К примеру, можно использовать значения используемого нами индикатора KVO и установить их в качестве переменных вспомогательной функции. Однако поскольку в этой статье показывается всего лишь пример, да еще и наиболее простой из возможных, то этот вариант я подробно рассматривать не буду.



3.3 Полный код

Ниже вы найдете полный код образца стратегии бинарных опционов, со всеми вышеописанными шагами, уже готовый к перетаскиванию в Тестер Стратегий бинарных опционов для полноценного тестирования и вывода результатов на график:











#property copyright "Copyright 2016, __martin__"

#property link "https://www.mql5.com/en/users/__martin__"

#property version "1.00"

#property strict

#property indicator_separate_window



#include <BinaryOptionsStrategyLibrary.mqh>











input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE ;







int OnInit ()

{







return ( INIT_SUCCEEDED );

}









int OnCalculate ( const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{





CallStrategy();





return (rates_total);

}



















void CheckMyRules()

{







double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );







double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );





double kvoSignal = GetValuesFromIndicator__KVO__( 1 , 0 );



PrintDebugValue( "emaSlow_Current: " ,( string )emaSlow_Current, 0 );

PrintDebugValue( "emaFast_Current: " ,( string )emaFast_Current, 1 );

PrintDebugValue( "emaSlow_Past: " ,( string )emaSlow_Past, 2 );

PrintDebugValue( "emaFast_Past: " ,( string )emaFast_Past, 3 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past

&& kvoSignal < 0 )

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current > emaSlow_Past

&& kvoSignal > 0 )

{

PlaceTrade( OP_BUY );

}



}





















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}

















double GetValuesFromIndicator__KVO__( int _buffer, int _shift= 0 )

{

return (

iCustom (

NULL ,

0 ,





"\\Downloads\\KVO.ex4" ,



34 ,

55 ,

13 ,







_buffer,

_shift

)

);

}





4. Запуск бэк-теста (видео)

Нижеследующее видео показывает, как запустить бэк-тест в вашей стратегии бинарных опционов в Тестере Стратегий MetaTrader 4:

Запустите Binary-Options-Strategy-Tester в Тестере Стратегий MetaTrader 4 и установите входные параметры

Перетащите ваш индикатор стратегии на график, выставьте входные параметры и проверьте, выставлено ли "Разрешить импорт из внешних экспертов во вкладке "Общие"".

Перетащите ваш используемый индикатор с его входными параметрами на график, чтобы увидеть, как меняются его значения, пока запущен тестер (это опциональный пункт программы).

Сохраните все настройки в шаблоне, чтобы запустить тест со всеми этими настройками опять - используйте кнопку паузы в Тестере Стратегий (это тоже необязательно).

Теперь вы можете посмотреть результаты работы вашей стратегии бинарных опционов на графике Тестера Стратегий.



5. Запустите форвард-тест

Чтобы запустить форвард-тестирование, просто перетащите утилиту Binary-Options-Strategy-Tester и ваш индикатор стратегии на ваш демо-график или на график реального счета вашего брокера, вместо того, чтобы использовать Тестер Стратегий.

Перетащите утилиту Binary-Options-Strategy-Tester на демо-графмк или на живой счет и установите входные параметры.

Перетащите ваш индикатор стратегии на график, выставьте входные параметры и проверьте, выставлено ли разрешение использовать параметры внешних экспертов в таблице условий.

Перетащите используемый вами индикатор с его параметрами на график, чтобы посмотреть, как изменяются его условия, пока идет форвард-тест.

Сохраните все настройки в шаблоне, чтобы потом запустить тест снова.

Теперь вы можете посмотреть результат работы вашей стратегии бинарных опционов на графике демонстрационного или реального счета.



6. Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Почему вы показываете пример неприбыльной стратегии бинарных опционов?

Ответ: Это всего лишь пример того, как выстроить стратегию, связав ее индикатор с утилитой Binary-Options-Strategy-Tester, чтобы протестировать ее на рыночных условиях и доработать.

Вопрос: Утилита Binary-Options-Strategy-Tester прекращает работу с сообщением об ошибке "Array out of range" после того, как достигается определенное количество потерь. Почему?

Ответ: После некоего количества потерь — скажем, x, в работе Binary-Options-Strategy-Tester может выдать ошибку, чтобы остановить Тестер и проанализировать ситуацию на графике. Если вам этого не нужно — просто отключите эту опцию в настройках.

Вопрос: Некоторые стрелки-указатели, казалось бы, не обрабатываются утилитой Binary-Options-Strategy-Tester. Почему?

Ответ: Чтобы оставить некоторые различия между демо-версией и версией для продажи. В демонстрационном варианте не все ордера обрабатываются тестером. Необрабатываемые ордера обозначаются зелеными стрелками.

Вопрос: На графике не появляется стрелка после того, как я перетащил мой индикатор с работающей стратегией. Что случилось?

Ответ: Вы должны включить галочку "Разрешить импорт из внешних экспертов" перед перетаскиванием вашего индикатора стратегии на график (сообщение в логе будет показывать вам в этом случае ошибку).

Вопрос: Я не вижу результатов во вкладках Тестера Стратегий "Результаты", "График", "Отчет". Где я могу увидеть результаты тестирования?

Ответ: Тестер Стратегий MetaЕrader 4 не может обрабатывать бинарные опционы, поэтому эти вкладки не могут быть использованы. Поэтому наша утилита вычисляет все выигрыши и проигрыши и распечатывает результаты прямо на графике.



7. Разное

Эта утилита была разработана, поскольку мне нужна была возможность тестировать стратегии бинарных опционов в автоматическом режиме в MetaTrader 4 для долгосрочных периодов и делать форвард-тесты на брокерских чартах. Я провел много времени над разработкой концепции и над имплементацией утилиты Binary-Options-Strategy-Tester, а также над изучением ее документации. Может быть, есть и более удобный путь, чтобы сделать это, и может быть, некоторые улучшения сделают утилиту более подходящей для вас. Поэтому пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной, если у вас есть идеи по улучшению этой работы.

