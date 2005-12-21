Технический Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.



Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strenght Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.

При анализе Money Flow Index следует учитывать:



расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;

значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализируют соответственно о потенциальной вершине и основании рынка.



Расчет

Расчет значения технического индикатора Money Flow Index состоит из нескольких этапов. Сначала определяют типичную цену (Typical Prise, TP) данного периода:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):

MF = TP * VOLUME

Если сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, то денежный поток считается положительным. Если сегодняшняя типичная цена меньше вчерашней — денежный поток считается отрицательным.

Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) — это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) — это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.

Затем определяется денежное отношение (money ratio, MR) путем деления положительного денежного потока на отрицательный:

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

И, наконец, с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

где:



HIGH — максимальная цена текущего бара;

LOW — минимальная цена текущего бара;

CLOSE — цена закрытия текущего бара;

VOLUME — объем текущего бара.





