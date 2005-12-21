CodeBaseРазделы
Индикаторы

Money Flow Index, MFI - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Технический Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strenght Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.

Money Flow Index, MFI

При анализе Money Flow Index следует учитывать:

  • расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;

  • значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализируют соответственно о потенциальной вершине и основании рынка.

Расчет

Расчет значения технического индикатора Money Flow Index состоит из нескольких этапов. Сначала определяют типичную цену (Typical Prise, TP) данного периода:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):

MF = TP * VOLUME

Если сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, то денежный поток считается положительным. Если сегодняшняя типичная цена меньше вчерашней — денежный поток считается отрицательным.

Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) — это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) — это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.

Затем определяется денежное отношение (money ratio, MR) путем деления положительного денежного потока на отрицательный:

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

И, наконец, с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

где:

  • HIGH — максимальная цена текущего бара;
  • LOW — минимальная цена текущего бара;
  • CLOSE — цена закрытия текущего бара;
  • VOLUME — объем текущего бара.


Описание технического индикатора

Полное описание Money Flow Index доступно в разделе Технический анализ: Money Flow Index

Standard Deviation, StdDev Standard Deviation, StdDev

Индикатор Стандартное Отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка.

Force Index, FRC Force Index, FRC

Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде.

Relative Vigor Index, RVI Relative Vigor Index, RVI

Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на том, что на бычьем рынке цена закрытия, обычно выше, чем цена открытия (и наоборот на медвежьем рынке).

DailyPivotPoints DailyPivotPoints

Индиктор DailyPivot Points помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка.