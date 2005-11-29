CodeBaseРазделы
Momentum - индикатор для MetaTrader 4

Технический Индикатор Темпа (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период.

Momentum

Основные способы использования Индикатора Темпа:

  • В качестве осциллятора, следующего за тенденцией, аналогично Индикатору Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence MACD). В этом случае сигнал к покупке возникает, если индикатор Momentum образует впадину и начинает расти; а сигнал к продаже - когда он достигает пика и поворачивает вниз. Для более точного определения моментов разворота индикатора можно использовать его короткое скользящее среднее. Крайне высокие или низкие значения индикатора Momentum предполагают продолжение текущей тенденции. Так, если индикатор достигает крайне высоких значений и затем поворачивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен. Но в любом случае с открытием (или закрытием) позиции не нужно спешить до тех пор, пока цены не подтвердят сигнал индикатора.

  • В качестве опережающего индикатора. Этот способ основан на предположении о том, что заключительная фаза восходящей тенденции обычно сопровождается стремительным ростом цен (так как все верят в его продолжение), а окончание медвежьего рынка - их резким падением (так как все стремятся выйти из рынка). Именно так нередко и происходит, но все же это слишком широкое обобщение. Приближение рынка к вершине сопровождается резким скачком индикатора Momentum. Затем он начинает падать, в то время как цены продолжают расти или движутся горизонтально. По аналогии, в основании рынка Momentum резко падает, а затем поворачивает вверх задолго до начала роста цен. В обоих случаях образуются расхождения между индикатороми ценами.


Расчет

Momentum определяется как отношение сегодняшней цены к цене n периодов назад:

MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100

Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;
CLOSE (i - n) — цена закрытия n баров назад.

Описание технического индикатора

Moving Average Convergence Divergence, MACD Moving Average Convergence Divergence, MACD

Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор.

Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи.

Moving Average of Oscillator, OsMA Moving Average of Oscillator, OsMA

Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.

Параболическая Система SAR, Parabolic SAR Параболическая Система SAR, Parabolic SAR

Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков.