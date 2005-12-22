CodeBaseРазделы
Relative Vigor Index, RVI - индикатор для MetaTrader 4

Технический Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на том, что на бычьем рынке цена закрытия, обычно выше, чем цена открытия (и наоборот на медвежьем рынке).

Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода. Чтобы сделать индекс нормализованным к ежедневному диапазону торговли, изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение дня. Для большей сглаженности расчётов используется симметрично взвешенное сглаженное среднее значений разностей цен закрытия и открытия, а также максимальных и минимальных цен бара.

Relative Vigor Index, RVI

Лучшим периодом при расчете индикатора считается 10. Для исключения возможных неоднозначностей строится сигнальная линия — симметрично взвешенное сглаженное среднее значений индикатора Relative Vigor Index.

Пересечение линий говорит о наличии сигнала на покупку или продажу.

Расчет

VALUE1 = ((CLOSE - OPEN) + 2 * (CLOSE (1)) – OPEN (1)) + 2*(CLOSE (2) – OPEN (2)) + (CLOSE (3) – OPEN (3))) / 6

VALUE2 = ((HIGH - LOW) + 2 * (HIGH (1) – LOW (1)) + 2*(HIGH (2)- LOW (2)) + (HIGH (3) – LOW (3))) / 6

NUM = SUM (VALUE1, N)

DENUM = SUM (VALUE2, N)

RVI = NUM / DENUM

RVISig = (RVI + 2 * RVI (1) + 2 * RVI (2) + RVI (3)) / 6

где:

  • OPEN — цена открытия;
  • HIGH — максимальная цена;
  • LOW — минимальная цена;
  • CLOSE — цена закрытия;
  • VALUE1 — симметрично взвешенное сглаженное среднее значений разностей цен закрытия и открытия бара;
  • VALUE2 — симметрично взвешенное сглаженное среднее значений разностей максимальной и минимальной цен бара;
  • NUM — сумма N значений VALUE1;
  • DENUM — сумма N значений VALUE2;
  • RVI — значение индикатора Relative Vigor Index текущего бара;
  • RVISig — значение сигнальной линии RVI текущего бара;
  • N — период сглаживания.


Описание технического индикатора

Полное описание Relative Vigor Index доступно в разделе Технический анализ: Relative Vigor Index

Money Flow Index, MFI Money Flow Index, MFI

Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

Standard Deviation, StdDev Standard Deviation, StdDev

Индикатор Стандартное Отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка.

DailyPivotPoints DailyPivotPoints

Индиктор DailyPivot Points помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка.

History Data Analysis History Data Analysis

Анализ данных истории на предмет отсутствия баров, определяет их размер, длительность и гэп, работает на всех инструментах.