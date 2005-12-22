Технический Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на том, что на бычьем рынке цена закрытия, обычно выше, чем цена открытия (и наоборот на медвежьем рынке).

Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода. Чтобы сделать индекс нормализованным к ежедневному диапазону торговли, изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение дня. Для большей сглаженности расчётов используется симметрично взвешенное сглаженное среднее значений разностей цен закрытия и открытия, а также максимальных и минимальных цен бара.

Relative Vigor Index, RVI

Лучшим периодом при расчете индикатора считается 10. Для исключения возможных неоднозначностей строится сигнальная линия — симметрично взвешенное сглаженное среднее значений индикатора Relative Vigor Index.

Пересечение линий говорит о наличии сигнала на покупку или продажу.



Расчет

VALUE1 = ((CLOSE - OPEN) + 2 * (CLOSE (1)) – OPEN (1)) + 2*(CLOSE (2) – OPEN (2)) + (CLOSE (3) – OPEN (3))) / 6 VALUE2 = ((HIGH - LOW) + 2 * (HIGH (1) – LOW (1)) + 2*(HIGH (2)- LOW (2)) + (HIGH (3) – LOW (3))) / 6 NUM = SUM (VALUE1, N) DENUM = SUM (VALUE2, N) RVI = NUM / DENUM RVISig = (RVI + 2 * RVI (1) + 2 * RVI (2) + RVI (3)) / 6

где:



OPEN — цена открытия;

HIGH — максимальная цена;

LOW — минимальная цена;

CLOSE — цена закрытия;

VALUE1 — симметрично взвешенное сглаженное среднее значений разностей цен закрытия и открытия бара;

VALUE2 — симметрично взвешенное сглаженное среднее значений разностей максимальной и минимальной цен бара;

NUM — сумма N значений VALUE1;

DENUM — сумма N значений VALUE2;

RVI — значение индикатора Relative Vigor Index текущего бара;

RVISig — значение сигнальной линии RVI текущего бара;

N — период сглаживания.





Описание технического индикатора

Полное описание Relative Vigor Index доступно в разделе Технический анализ: Relative Vigor Index