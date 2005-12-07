Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Envelopes, Env - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 16756
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Технический Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз.
Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение.
Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы.
Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации Полос Боллинджера (Bollinger Bands, BB).
Расчет:
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]
где:
- UPPER BAND — верхняя линия индикатора;
- LOWER BAND — нижняя линия индикатора;
- SMA — простое скользящее среднее;
- CLOSE — цена закрытия;
- N — период усреднения;
- K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).
Полное описание Envelopes доступно в разделе Технический анализ: Envelopes
Индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сравнения максимума текущего бара с максимумом предыдущего.Average Directional Movement Index, ADX
Индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции.
Индикатор Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.Gator Oscillator, Gator
Gator Oscillator строится на основе Alligator и показывает степень схождения-расхождения его линий баланса (сглаженное скользящее среднее).