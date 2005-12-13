CodeBaseРазделы
Market Facilitation Index, BW MFI - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Технический Индикатор Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, BW MFI) показывает изменение цены, приходящееся на один тик.

Абсолютные величины индикатора сами по себе ничего не значат, смысл имеют лишь изменения индикатора.

Market Facilitation Index, BW MFI

Билл Вильямс придает большое значение изменениям индикатора и объема:

  • Индикатор Market Facilitation Index вырос и объем вырос — это свидетельствует о том, что: а) все большее количество игроков входит в рынок (растет объем), б) вновь прибывающие игроки открывают позиции в направлении развития бара, т.е., движение началось и набирает скорость.

  • Индикатор Market Facilitation Index упал и объем упал. Это говорит о пропадании интереса у участников рынка.

  • Индикатор Market Facilitation Index вырос, но объем упал. Рынок не поддержан объемом со стороны трейдеров, а цена изменяется благодаря спекуляциям трейдеров «на полу» (посредников — брокеров и дилеров).

  • Индикатор Market Facilitation Index упал, но объем вырос. Происходит сражение быков и медведей, с большим объемом покупок и продаж, но с незначительным движением самой цены вследствие примерно равных сил. Одна из двух противоборствующих сторон (покупатели против продавцов) победит. Обычно, прорыв такого бара дает знать, определяет ли этот бар продолжение тренда или им тренд аннулирован. Билл Вильямс такой бар называет «приседающим».

Расчет

Для расчета BW MFI необходимо из максимальной цены бара вычесть минимальную и полученный результат разделить на объем.

    BW MFI = RANGE*(HIGH - LOW) / VOLUME

      Где:

      • RANGE - множитель, приводящий разницу в пунктах к целым числам;
      • HIGH — максимальная цена текущего бара;
      • LOW — минимальная цена текущего бара;
      • VOLUME — объем текущего бара.


      Gator Oscillator, Gator Gator Oscillator, Gator

      Gator Oscillator строится на основе Alligator и показывает степень схождения-расхождения его линий баланса (сглаженное скользящее среднее).

      Fractals Fractals

      Индикатор Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.

      Volumes Volumes

      Индикатор Volumes отображает объемы торгов в виде гистограммы в отдельном окне и раскрашивает гистограмму в два цвета.

      On Balance Volume, OBV On Balance Volume, OBV

      Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем.