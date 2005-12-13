Технический Индикатор Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, BW MFI) показывает изменение цены, приходящееся на один тик.



Абсолютные величины индикатора сами по себе ничего не значат, смысл имеют лишь изменения индикатора.



Market Facilitation Index, BW MFI

Билл Вильямс придает большое значение изменениям индикатора и объема:



Индикатор Market Facilitation Index вырос и объем вырос — это свидетельствует о том, что: а) все большее количество игроков входит в рынок (растет объем), б) вновь прибывающие игроки открывают позиции в направлении развития бара, т.е., движение началось и набирает скорость.



Индикатор Market Facilitation Index упал и объем упал. Это говорит о пропадании интереса у участников рынка.



Индикатор Market Facilitation Index вырос, но объем упал. Рынок не поддержан объемом со стороны трейдеров, а цена изменяется благодаря спекуляциям трейдеров «на полу» (посредников — брокеров и дилеров).