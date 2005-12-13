Ставь лайки и следи за новостями
Market Facilitation Index, BW MFI - индикатор для MetaTrader 4
Технический Индикатор Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, BW MFI) показывает изменение цены, приходящееся на один тик.
Абсолютные величины индикатора сами по себе ничего не значат, смысл имеют лишь изменения индикатора.
Market Facilitation Index, BW MFI
Билл Вильямс придает большое значение изменениям индикатора и объема:
Индикатор Market Facilitation Index вырос и объем вырос — это свидетельствует о том, что: а) все большее количество игроков входит в рынок (растет объем), б) вновь прибывающие игроки открывают позиции в направлении развития бара, т.е., движение началось и набирает скорость.
Индикатор Market Facilitation Index упал и объем упал. Это говорит о пропадании интереса у участников рынка.
Индикатор Market Facilitation Index вырос, но объем упал. Рынок не поддержан объемом со стороны трейдеров, а цена изменяется благодаря спекуляциям трейдеров «на полу» (посредников — брокеров и дилеров).
Индикатор Market Facilitation Index упал, но объем вырос. Происходит сражение быков и медведей, с большим объемом покупок и продаж, но с незначительным движением самой цены вследствие примерно равных сил. Одна из двух противоборствующих сторон (покупатели против продавцов) победит. Обычно, прорыв такого бара дает знать, определяет ли этот бар продолжение тренда или им тренд аннулирован. Билл Вильямс такой бар называет «приседающим».
Расчет
Для расчета BW MFI необходимо из максимальной цены бара вычесть минимальную и полученный результат разделить на объем.
BW MFI = RANGE*(HIGH - LOW) / VOLUME
Где:
- RANGE - множитель, приводящий разницу в пунктах к целым числам;
- HIGH — максимальная цена текущего бара;
- LOW — минимальная цена текущего бара;
- VOLUME — объем текущего бара.
Описание технического индикатора
Полное описание Market Facilitation Index доступно в разделе Технический анализ: Market Facilitation Index
Gator Oscillator строится на основе Alligator и показывает степень схождения-расхождения его линий баланса (сглаженное скользящее среднее).Fractals
Индикатор Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.
Индикатор Volumes отображает объемы торгов в виде гистограммы в отдельном окне и раскрашивает гистограмму в два цвета.On Balance Volume, OBV
Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем.