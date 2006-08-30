Книга "Forex: от простого к сложному", И.В. Морозов и Р.Р. Фатхуллин
Еще одна книга, которая поможет начинающим торговать на Форексе разобраться в азах и некоторых тонкостях валютного рынка. Многим интересно будет узнать больше про фундаментальный и технический анализы. В этой книге можно найти описание работы с информационно-торговым терминалом MetaTrader 4 (полное руководство пользователя). Заказать ее можно в интернет-магазине: Болеро (707 руб).
ОглавлениеЧасть первая. История возникновения и особенности функционирования рынка Forex.
Часть вторая. Методы анализа финансовых рынков. Технический анализ.
1.1 Основные этапы развития системы мировых валютных отношений.
1.1.1 Появление денег и их свойства, возникновение понятия «обменный курс».
1.1.2 Золотой стандарт.
1.1.3 Бреттон-Вудс.
1.1.4 Ямайская система.
1.2 Современное состояние рынка. Основные характеристики и свойства.Понятие распределенного рынка.1.3 Функционирование валютного рынка.
Ликвидность.
Объем рынка и организационная структура.
Участники рынка.
Предпосылки возможности предсказания поведения цены.1.4 Условия торговли на валютном рынке.Контроль за операциями на валютном рынке на примере FSA.
Кодексы поведения участников рынка.
Маркетмейкеры.
Обозначения основных валют.
Виды котировок.
Порядок вычисления курсов валют.1.4.1 Банковские операции при торговле валютой.Спред.
Цена покупки и цена продажи.
Системы котировок.
Торговля фиксированным и лотами.
Совершение сделок.
Маржинальная торговля или плечо.
Валютная позиция.
Цена одного пункта.
Теоретическая доходность.1.5 Техническое обеспечение торговли.Валютирование.
Сделки tod, tom, spot.
Сделки swap.
Особенности свопирования позиций.
Ордера.1.6. Основные факторы, влияющие на курсы валют.Арбитраж.
Информационные системы REUTERS Dealing 2000/3000, EBS.
Финансовые посредники на рынке Forex.
Графическое изображение цены.Кривые спроса и предложения.
Процентные ставки.
Состояние экономики.
Паритет покупательной способности.
Денежные потоки.
Часть третья. Фундаментальный анализ.2.1 Понятия технического и фундаментального анализа.2.2.1.2 Тренды.
2.2 Технический анализ.
2.2.1 Графический анализ рынков.
2.2.1.1. Модель поведения цены.Уровни поддержки и сопротивления.
Взаимодействие цены с уровнем.
Критерии пробоя.
Проведение уровней.2.2.1.3 Числа и уровни Фибоначчи. Целеуказания с использовании уровней Фибоначчи.Теория Ч. Доу.
Построение линий трендов.
Рыночные ситуации взаимодействия цены и линий тренда.2.2.1.4 Графические фигуры.2.2.1.5 Фигуры продолжения тренда. Свойства. Методы торговли.Общий обзор.
Фигуры разворота тренда. Свойства. Методы торговли.
Двойная вершина.
Голова – плечи.
Ромб.
Чаша (соусница).Общий обзор.
Равносторонний треугольник.
Восходящий треугольник.
Нисходящий треугольник.
Расширяющийся треугольник.
Флаг.
Клин.
Прямоугольник
Голова-плечи как продолжение тренда.2.2.1.6 Теория Ганна.
2.2.2 Индикаторный анализ. Трендовые индикаторы.
2.2.2.1 Понятие об индикаторах. Принципы работы трендовых индикаторов.
2.2.2.2 Движущие средние (МА).2.2.2.3 Параболическая система.Простые МА.
Пересечение МА.
Фильтры.
Торговля на выбросах.
Расхождение МА.
Экспоненциально сглаженные МА.
Линейносглаженные МА.2.2.2.4 Канальные индикаторы.2.2.2.5 Дирекционная система.Конверты (Envelopes).
Границы Боллинджера (Bollinger Bands).2.2.2.6 Общие замечания по трендовым индикаторам.
2.2.3 Индикаторный анализ. Осцилляторы.2.2.4 Другие осцилляторы.2.2.3.1 Принципы работы осцилляторов.
2.2.3.2 Момент (Momentum).
2.2.3.3 Максимумы/минимумы осциллятора, как торговые сигналы.
2.3.3.4 Дивергенция.
2.3.3.5 Линии тренда на осцилляторах.
2.3.3.6 Пересечение средней линии осциллятором.2.2.4.1 Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI).
2.2.4.2 Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI).
2.2.4.3 Степень изменения (Rate of Change).
2.2.4.4 Сила быков и медведей (Bulls Power и Bears Power (BuP, BeP)).
2.2.4.5 Стохастик.
2.2.4.6 Процентный разброс Уильямса (%R).
2.2.4.7 Схождение расхождение МА (MACD).
2.2.4.8 Общие замечания по поводу работы с осцилляторами.2.2.5 Индикаторы, связанные с объемом.2.2.5.1 Баланс объема (On balance volume, obv).
2.2.5.2 Скупка/продажа (Accumulation/Distribution, A/D).
2.2.5.3 Накопленный объем Чайкина (Volume Accumulation, VA).
Часть четвертая. Исследования простейших методик торговли с помощью информационно-аналитической системы MetaTrader.3.1 Фундаментальные причины, вызывающие изменения курсов валют.3.2.2 Функции ФРС, как финансового агента правительства США.
3.2 Федеральная Резервная Система США.
3.2.1 Основные функции ФРС и ее структура.3.2.1.1 Совет Управляющих ФРС.
3.2.1.2 Федеральные Резервные банки и банки – члены ФРС.
3.2.1.3 Федеральный Комитет Открытого Рынка (The Federal Open Market Сommittee, FOMC).
3.2.1.4 Федеральный Консультационный Совет и Потребительский Консультативный Совет.3.2.3 Бюджет ФРС. Прибыль ФРС.
3.2.4 Проведение кредитно - денежной политики.
3.2.4.1 Уровень обязательных резервов.
3.2.4.2 Операции на открытом рынке и ставка по федеральным резервам fund rate.
3.2.4.3 Изменение величины discount rate и дисконтное окно.
3.2.5 Федеральная корпорация страхования депозитов.3.2.6 Полномочия контролирующих органов.
3.3 Банк Англии (Bank of England).3.3.1 Организационная структура банка Англии.
3.3.2 Основные функции банка Англии.
3.3.3 Основные банковские комитеты.
3.3.4 Проведение кредитно-денежной политики.
3.3.4.1 Ставки repo и LIBOR.
3.3.6 Надзор за финансовой деятельностью в Англии.3.4 Европейская система центральных банков.3.5 Центральный банк Швейцарии (Swiss National Bank).3.4.1 Организационная структура и функции подразделений Европейской системы центральных банков.
3.4.2 Основные функции Европейской системы Центральных банков.
3.4.3 Европейский центральный банк.
3.4.3.1 Проведение кредитно-денежной политики.
3.4.4 Комитеты Европейского центрального банка.3.6 Центральный банк Японии (Bank of Japan).3.5.1 Организационная структура Банка.
3.5.2 Основные функции Банка.
3.5.3 Проведение кредитно-денежной политики.
3.5.4 Ценные бумаги Швейцарской Конфедерации и банкноты.3.7 Макроэкономические индикаторы.3.6.1 Организационная структура Банка Японии и основные функции.
3.6.2 Проведение кредитно-денежной политики.3.7.1 Почему рынки реагируют на выход данных по макроэкономическим индикаторам?
3.7.2 Макроэкономические индикаторы Великобритании.
3.7.2.1 Индикаторы реального сектора.
3.7.2.2 Индикаторы финансового сектора.
3.7.2.3 Инструменты измерения инфляции.
3.7.2.4 Рынок рабочей силы.3.7.3 Макроэкономические индикаторы Евросоюза.3.7.3.1 Индикаторы реального сектора.
3.7.3.2 Индикаторы финансового сектора.
3.7.3.3 Инструменты измерения инфляции.
3.7.3.4 Опросные индексы.
3.7.3.5 Рынок рабочей силы.3.7.4 Макроэкономические индикаторы США.
3.7.5 Макроэкономические индикаторы Японии.
3.7.5.1 Общие замечания по фундаментальному анализу.
4.1 Необходимость системы.
4.2 Необходимость тестирования.
4.3 Особенности тестирования.
4.3.1 Моделирование бара.
4.4. Пересечение двух МА.
4.4.1 Пересечение двух экспоненциально сглаженных МА.
4.5 Аллигатор Вильямса.
4.6 Метод площадей.
4.7 Изменение периода и его влияние на результаты торговли.
4.8 Работа советника (эксперта).
