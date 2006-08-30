MetaTrader 4 / Трейдинг
Книга "Forex: от простого к сложному", И.В. Морозов и Р.Р. Фатхуллин

Книга "Forex: от простого к сложному", И.В. Морозов и Р.Р. Фатхуллин

MetaTrader 4Трейдинг |
9 109 0
MetaQuotes
MetaQuotes

Еще одна книга, которая поможет начинающим торговать на Форексе разобраться в азах и некоторых тонкостях валютного рынка. Многим интересно будет узнать больше про фундаментальный и технический анализы. В этой книге можно найти описание работы с информационно-торговым терминалом MetaTrader 4 (полное руководство пользователя). Заказать ее можно в интернет-магазине: Болеро (707 руб).

Forex: от простого к сложному


И.В. Морозов, Р.Р. Фатхуллин

"Настоящая книга посвящена истории возникновения, основным этапам формирования и современному состоянию мирового валютного рынка. Рассматриваются внутренняя организация валютного рынка и основные, наиболее широко применяемые методы анализа финансовых рынков, позволяющие предсказывать поведение цены, что в конечном счете, может помочь заработать деньги, работая с финансовыми инструментами. Также в данной книге читатель может почерпнуть информацию об устройстве и функционировании центральных банков крупнейших развитых стран мира: Центрального Банка Великобритании, Европейского Центрального Банка, Центрального банка Швейцарии, ФРС США и Центрального Банка Японии, методам и инструментам, которыми они пользуются при проведении кредитно-денежной политики.

В книге приведен список и описание основных макроэкономических индикаторов, которыми описывается состояние крупнейших экономик мира и приводятся описание того, как значения тех или иных макроэкономических индикаторов может влиять на валютный рынок. Работа на финансовых рынках невозможна без использования информационно-торговых терминалов. Как пользоваться клиентским терминалом MetaTRADER, и какие преимущества это принесет торгующему?"

Оглавление

Часть первая. История возникновения и особенности функционирования рынка Forex.
1.1 Основные этапы развития системы мировых валютных отношений.
1.1.1 Появление денег и их свойства, возникновение понятия «обменный курс».
1.1.2 Золотой стандарт.
1.1.3 Бреттон-Вудс.
1.1.4 Ямайская система.

1.2 Современное состояние рынка. Основные характеристики и свойства.
Понятие распределенного рынка.
Ликвидность.
Объем рынка и организационная структура.
Участники рынка.
Предпосылки возможности предсказания поведения цены.
1.3 Функционирование валютного рынка.
Контроль за операциями на валютном рынке на примере FSA.
Кодексы поведения участников рынка.
Маркетмейкеры.
Обозначения основных валют.
Виды котировок.
Порядок вычисления курсов валют.
1.4 Условия торговли на валютном рынке.
Спред.
Цена покупки и цена продажи.
Системы котировок.
Торговля фиксированным и лотами.
Совершение сделок.
Маржинальная торговля или плечо.
Валютная позиция.
Цена одного пункта.
Теоретическая доходность.
1.4.1 Банковские операции при торговле валютой.
Валютирование.
Сделки tod, tom, spot.
Сделки swap.
Особенности свопирования позиций.
Ордера.
1.5 Техническое обеспечение торговли.
Арбитраж.
Информационные системы REUTERS Dealing 2000/3000, EBS.
Финансовые посредники на рынке Forex.
Графическое изображение цены.
1.6. Основные факторы, влияющие на курсы валют.
Кривые спроса и предложения.
Процентные ставки.
Состояние экономики.
Паритет покупательной способности.
Денежные потоки.
Часть вторая. Методы анализа финансовых рынков. Технический анализ.
2.1 Понятия технического и фундаментального анализа.
2.2 Технический анализ.
2.2.1 Графический анализ рынков.
2.2.1.1. Модель поведения цены.
Уровни поддержки и сопротивления.
Взаимодействие цены с уровнем.
Критерии пробоя.
Проведение уровней.
2.2.1.2 Тренды.
Теория Ч. Доу.
Построение линий трендов.
Рыночные ситуации взаимодействия цены и линий тренда.
2.2.1.3 Числа и уровни Фибоначчи. Целеуказания с использовании уровней Фибоначчи.
2.2.1.4 Графические фигуры.
Общий обзор.
Фигуры разворота тренда. Свойства. Методы торговли.
Двойная вершина.
Голова – плечи.
Ромб.
Чаша (соусница).
2.2.1.5 Фигуры продолжения тренда. Свойства. Методы торговли.
Общий обзор.
Равносторонний треугольник.
Восходящий треугольник.
Нисходящий треугольник.
Расширяющийся треугольник.
Флаг.
Клин.
Прямоугольник
Голова-плечи как продолжение тренда.
2.2.1.6 Теория Ганна.

2.2.2   Индикаторный анализ. Трендовые индикаторы.
2.2.2.1 Понятие об индикаторах. Принципы работы трендовых индикаторов.
2.2.2.2 Движущие средние (МА).
Простые МА.
Пересечение МА.
Фильтры.
Торговля на выбросах.
Расхождение МА.
Экспоненциально сглаженные МА.
Линейносглаженные МА.
2.2.2.3 Параболическая система.
2.2.2.4 Канальные индикаторы.
Конверты (Envelopes).
Границы Боллинджера (Bollinger Bands).
2.2.2.5 Дирекционная система.
2.2.2.6 Общие замечания по трендовым индикаторам.
2.2.3 Индикаторный анализ. Осцилляторы.
2.2.3.1 Принципы работы осцилляторов.
2.2.3.2 Момент (Momentum).
2.2.3.3 Максимумы/минимумы осциллятора, как торговые сигналы.
2.3.3.4 Дивергенция.
2.3.3.5 Линии тренда на осцилляторах.
2.3.3.6 Пересечение средней линии осциллятором.
2.2.4 Другие осцилляторы.
2.2.4.1 Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI).
2.2.4.2  Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI).
2.2.4.3 Степень изменения (Rate of Change).
2.2.4.4 Сила быков и медведей (Bulls Power и Bears Power (BuP, BeP)).
2.2.4.5 Стохастик.
2.2.4.6 Процентный разброс Уильямса (%R).
2.2.4.7 Схождение расхождение МА (MACD).
2.2.4.8 Общие замечания по поводу работы с осцилляторами.

2.2.5 Индикаторы, связанные с объемом.
2.2.5.1 Баланс объема (On balance volume, obv).
2.2.5.2 Скупка/продажа (Accumulation/Distribution, A/D).
2.2.5.3 Накопленный объем Чайкина (Volume Accumulation, VA).
Часть третья. Фундаментальный анализ.
3.1 Фундаментальные причины, вызывающие изменения курсов валют.
3.2 Федеральная Резервная Система США.
3.2.1 Основные функции ФРС и ее структура.
3.2.1.1 Совет Управляющих ФРС.
3.2.1.2 Федеральные Резервные банки и банки – члены ФРС.
3.2.1.3 Федеральный Комитет Открытого Рынка (The Federal Open Market Сommittee, FOMC).
3.2.1.4 Федеральный Консультационный Совет и Потребительский Консультативный Совет.

3.2.2 Функции ФРС, как финансового агента правительства США.
3.2.3 Бюджет ФРС. Прибыль ФРС.
3.2.4 Проведение кредитно - денежной политики.
3.2.4.1 Уровень обязательных резервов.
3.2.4.2 Операции на открытом рынке и ставка по федеральным резервам fund rate.
3.2.4.3 Изменение величины discount rate и дисконтное окно.

3.2.5 Федеральная корпорация страхования депозитов.
3.2.6 Полномочия контролирующих органов.

3.3 Банк Англии (Bank of England).
3.3.1 Организационная структура банка Англии.
3.3.2 Основные функции банка Англии.
3.3.3 Основные банковские комитеты.
3.3.4 Проведение кредитно-денежной политики.
3.3.4.1 Ставки repo и LIBOR.
3.3.6 Надзор за финансовой деятельностью в Англии.
3.4 Европейская система центральных банков.
3.4.1 Организационная структура и функции подразделений Европейской системы центральных банков.
3.4.2 Основные функции Европейской системы Центральных банков.
3.4.3 Европейский центральный банк.
3.4.3.1 Проведение кредитно-денежной политики.
3.4.4 Комитеты Европейского центрального банка.
3.5 Центральный банк Швейцарии (Swiss National Bank).
3.5.1 Организационная структура Банка.
3.5.2 Основные функции Банка.
3.5.3 Проведение кредитно-денежной политики.
3.5.4 Ценные бумаги Швейцарской Конфедерации и банкноты.
3.6 Центральный банк Японии (Bank of Japan).
3.6.1 Организационная структура Банка Японии и основные функции.
3.6.2 Проведение кредитно-денежной политики.
3.7 Макроэкономические индикаторы.
3.7.1 Почему рынки реагируют на выход данных по макроэкономическим индикаторам?
3.7.2 Макроэкономические индикаторы Великобритании.
3.7.2.1 Индикаторы реального сектора.
3.7.2.2 Индикаторы финансового сектора.
3.7.2.3 Инструменты измерения инфляции.
3.7.2.4 Рынок рабочей силы.
3.7.3 Макроэкономические индикаторы Евросоюза.
3.7.3.1 Индикаторы реального сектора.
3.7.3.2 Индикаторы финансового сектора.
3.7.3.3 Инструменты измерения инфляции.
3.7.3.4 Опросные индексы.
3.7.3.5 Рынок рабочей силы.

3.7.4 Макроэкономические индикаторы США.
3.7.5 Макроэкономические индикаторы Японии.
3.7.5.1 Общие замечания по фундаментальному анализу.
Часть четвертая. Исследования простейших методик торговли с помощью информационно-аналитической системы MetaTrader.
4.1 Необходимость системы.
4.2 Необходимость тестирования.
4.3 Особенности тестирования.
4.3.1 Моделирование бара.
4.4. Пересечение двух МА.
4.4.1 Пересечение двух экспоненциально сглаженных МА.
4.5 Аллигатор Вильямса.
4.6 Метод площадей.
4.7 Изменение периода и его влияние на результаты торговли.
4.8 Работа советника (эксперта).

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Другие статьи автора

Перейти к обсуждению на форуме трейдеров
Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Индикаторы Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Индикаторы
Хотите написать свой собственный индикатор? Возможно то, что Вам нужно, уже реализовано во встроенных в клиентский терминал индикаторах. Имеет ли смысл изобретать велосипед? Сводная таблица характеристик встроенных индикаторов; особенности и способы присоединения индикаторов к графику; построение уровней; отображение индикаторов на разных таймфреймах.
Книга 'Энциклопедия торговых стратегий', Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик Книга 'Энциклопедия торговых стратегий', Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик
«Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Книгу можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.
Десять "ошибок" начинающего трейдера? Десять "ошибок" начинающего трейдера?
В статье обосновывается подход к построению торговой системы как последовательности открытия и закрытия взаимосвязанных ордеров в зависимости от складывающейся обстановки - цены и текущего значения прибыли/убытка каждого ордера, а не только и не столько от традиционных "сигналов". Приведен пример конкретной реализации такой простейшей торговой системы.
Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Система оповещений Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Система оповещений
Как быть в курсе происходящего в терминале и на Вашем счете без постоянного созерцания монитора. Системные события; пользовательские события; звуковые и исполняемые файлы; электронные письма; настройка доступа к SMTP-серверу; публикации; настройка доступа к FTP-серверу.