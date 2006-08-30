Книга "Forex: от простого к сложному", И.В. Морозов и Р.Р. Фатхуллин

Forex: от простого к сложному

И.В. Морозов, Р.Р. Фатхуллин "Настоящая книга посвящена истории возникновения, основным этапам формирования и современному состоянию мирового валютного рынка. Рассматриваются внутренняя организация валютного рынка и основные, наиболее широко применяемые методы анализа финансовых рынков, позволяющие предсказывать поведение цены, что в конечном счете, может помочь заработать деньги, работая с финансовыми инструментами. Также в данной книге читатель может почерпнуть информацию об устройстве и функционировании центральных банков крупнейших развитых стран мира: Центрального Банка Великобритании, Европейского Центрального Банка, Центрального банка Швейцарии, ФРС США и Центрального Банка Японии, методам и инструментам, которыми они пользуются при проведении кредитно-денежной политики.



В книге приведен список и описание основных макроэкономических индикаторов, которыми описывается состояние крупнейших экономик мира и приводятся описание того, как значения тех или иных макроэкономических индикаторов может влиять на валютный рынок. Работа на финансовых рынках невозможна без использования информационно-торговых терминалов. Как пользоваться клиентским терминалом MetaTRADER, и какие преимущества это принесет торгующему?"