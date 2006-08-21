MetaTrader 4 / Примеры
Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Система оповещений

    Системные события


    Откройте меню «Сервис -> Настройки» и перейдите на вкладку «События». По умолчанию оповещение об одном из одиннадцати событий — звуковой WAV-файл.



    Эти файлы находятся в директории клиентского терминала \MetaTrader 4\sounds\. При желании оповещение о событии можно изменить. Для этого откройте выпадающий список в колонке «Действие» двойным щелчком левой кнопки мыши по выбранной строке.



    Оповещение может быть как звуковым WAV-файлом, так и исполняемым файлом ("EXE", "VBS", "BAT").



    Если для оповещения выбрать файл другого типа, будет запущено приложение, связанное с этим типом файлов. После выбора действия нажмите Enter для подтверждения выбора. Оповещение о событии можно отключить двойным щелчком левой кнопки мыши на строке в колонке «Событие».



    События, определяемые пользователем


    Пользовательские события могут быть двух типов:

  • достижение ценой на указанном символе выбранного значения;
  • наступление заданного времени.

 

    Чтобы установить оповещение, необходимо перейти на вкладку «Сигналы» в окне «Терминал» и нажать клавишу Insert.



    Сигналы оповещения можно включать/выключать нажатием клавиши Space и редактировать нажатием клавиши Enter.


    Оповещения могут быть трех видов: звуковой сигнал, исполняемый файл, сообщение на электронный адрес. Для всех видов оповещений необходимо указать «Символ» и условия (поля «Условие» и «Значение»), при выполнении которых будет выдаваться сигнал. В полях «Таймаут» и «Максимум повторений» указывается, сколько раз и с какой периодичностью будет срабатывать сигнал.



    Звуковой сигнал


    В качестве звукового сигнала могут использоваться как файлы, расположенные в директории \MetaTrader 4\sounds\ клиентского терминала, так и любые другие файлы: "WAV", "MP3" и "WMI". Если выбирается файл в формате "MP3" или "WMI", при срабатывании сигнала будет запущено приложение, с которым связаны эти типы файлов.




    Исполняемые файлы


    Исполняемые файлы могут быть в форматах "EXE", "VBS" и "BAT". Если выбран файл в любом другом формате, при срабатывании сигнала будет запущено приложение, связанное с этим типом файлов.




    Электронные письма


   Для отправки сообщения на электронный адрес необходимо сделать предварительные настройки на вкладке «Почта» в меню «Сервис -> Настройки». Отметьте галочкой поле «Разрешить» и введите настройки Вашего почтового сервера. В каждом поле красным шрифтом обозначено, в каком формате надо вводить информацию.

  • Сервер SMTP – адрес Вашего почтового сервера при доступе к нему по SMTP-протоколу. Не забудьте указать номер порта через двоеточие. Обычно это порт 25. Пример: smtp.mail.ru:25
  • SMTP логин – обычно Ваш электронный ящик. Пример: your_name@mail.ru
  • SMTP пароль – пароль доступа к Вашему электронному адресу.
  • От кого – необходимо прописать логин («Ваше имя») и адрес Вашего электронного ящика на том же почтовом сервере, SMTP-протокол которого Вы хотите использовать. Как правило, логин совпадает с первой частью электронного адреса, но может отсутствовать. Пример: your_name, your_name@mail.ru
  • Кому – электронный адрес, на который Вы хотите отправлять уведомления. Часть адреса «Ваше имя» может отсутствовать. В общем случае в поле «Кому» указывается любой существующий электронный адрес. Пример: any_name, your_name@mail.ru


    Нажмите кнопку «Тест» и проверьте, что сообщение доставлено на электронный адрес, который Вы указали в поле «Кому». Если все настройки прописаны корректно, в «Журнале» должно появиться сообщение: "Mail: 'Test message' has been sent".


    Для отправки sms-сообщений в поле «Кому» необходимо указать электронный адрес, предоставленный оператором сотовой связи. Чтобы использовать собственно SMTP-сервер оператора, необходимо уточнить настройки сервера на сайте оператора или в абонентском отделе. При этом не все операторы сотовой связи позволяют использовать их SMTP-серверы без обращения к POP3-серверам.


    Затем можно создать сам сигнал. Для этого на вкладке «Сигналы» в окне «Терминал» нажмите клавишу Insert. Заполните все поля формы:




    Чтобы создать текст сообщения, нажмите на кнопку  рядом со строкой «Источник». Введите тему и тело сообщения. И в теме, и в теле сообщения Вы можете использовать «Макросы». Список макросов доступен из контекстного меню.


    По окончании ввода текста нажмите кнопку «Отослать».

    После заполнения остальных полей нажмите кнопку «Тест» и проверьте, получено ли уведомление на Ваш электронный ящик. Если сообщение было отправлено успешно, в «Журнале» появится соответствующая запись:






    Публикации отчетов на FTP-сервере


    Терминал позволяет публиковать в интернете отчеты о состоянии счета с заданной периодичностью.



    Для этого необходимо настроить параметры соединения с интернет-узлом по FTP-протоколу. Откройте меню «Сервис -> Настройки» и перейдите на вкладку «Публикации».

    Красным шрифтом обозначено, в каком формате надо вводить информацию.



    Передача данных может вестись в активном или пассивном режимах. Главное различие между ними — сторона, которая открывает соединение для передачи данных. В активном режиме инициатором соединение является FTP-сервер, а в пассивном— клиент.


    Периодичность — минимальный интервал времени, через который будет опубликован отчет. При этом, если какая-либо торговая позиция или ордер в терминале изменяются, то сразу же происходит принудительная публикация отчета. Этот механизм позволяет гарантировать точность данных (кроме текущей рыночной цены и профита) в отчете.

    После заполнения всех настроек нажмите кнопку «Тест». Если отчет отправлен успешно, в «Журнале» появится соответствующая строка.



    

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

[Удален] | 26 мая 2008 в 20:32

В статье написано ______"Эти файлы находятся в директории клиентского терминала \MetaTrader 4\sounds\. При желании оповещение о событии можно изменить. Для этого откройте выпадающий список в колонке «Действие» двойным щелчком левой кнопки мыши по выбранной строке."

Так нужно или можно изменять? 

Щёлкнул дважды левой кнопкой по выбранной строке и что? Как изменить то?

Подскажите пожалуйста.   

Tatyana
Tatyana | 27 мая 2008 в 08:46
YuriF:

В статье написано ______"Эти файлы находятся в директории клиентского терминала \MetaTrader 4\sounds\. При желании оповещение о событии можно изменить. Для этого откройте выпадающий список в колонке «Действие» двойным щелчком левой кнопки мыши по выбранной строке."

Так нужно или можно изменять? 

Щёлкнул дважды левой кнопкой по выбранной строке и что? Как изменить то?

Подскажите пожалуйста.   

Просто выберите нужный Вам файл из выпадающего списка и нажмите клавишу Enter.
[Удален] | 7 авг. 2008 в 16:48

Касательно отправки сообщений по SMTP

В строке " Кому" Вами написано: any_name, your_name@mail.ru

по- моему это не логично, конечно, попробую завтра, но сомневаюсь)

Проверьте или объясните, пожалуйста! 

[Удален] | 12 авг. 2008 в 12:52
Siarhei:

Касательно отправки сообщений по SMTP

В строке " Кому" Вами написано: any_name, your_name@mail.ru

по- моему это не логично, конечно, попробую завтра, но сомневаюсь)

Проверьте или объясните, пожалуйста! 


проверил.. не работает.

Обратите внимание! В настройках указан только один почтовый ящик! по- моему их должно быть как минимум 2 разных: один отправителя и один или более получателей. А здесь получается, что метатрейдер заходит в мой почтовый ящик и мне и только мне отавляет сообщение. а другим людям как послать сообщение? Я пробовал по разному выскакивает ошибка и подробной детализации терминал не приводит.

livandos
livandos | 21 апр. 2015 в 09:41
mql4_comments:

В статье написано ______"Эти файлы находятся в директории клиентского терминала \MetaTrader 4\sounds\. При желании оповещение о событии можно изменить. Для этого откройте выпадающий список в колонке «Действие» двойным щелчком левой кнопки мыши по выбранной строке."

Так нужно или можно изменять? 

Щёлкнул дважды левой кнопкой по выбранной строке и что? Как изменить то?

Подскажите пожалуйста.   а в каком файле хранятся все эти настройки алертов?

