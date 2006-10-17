Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Библиотека файлов в MetaEditor

Файлы

Все MQL4-программы доступны через меню "Файл -> Открыть" и из панели инструментов. Для более удобного доступа к MQL4-программам в окне "Навигатор" есть вкладка "Файлы".

В этой вкладке отображаются все MQL4-программы, находящиеся в папке клиентского терминала "\MetaTrader 4\experts\" или в одной из её подпапок.



Из контекстного меню этой вкладки доступны следующие действия:

Новый файл — создание пустого файла с расширением MQ4. Файл создаётся в той папке, которая была выделена в момент создания файла. Чтобы создать файл в папке "\MetaTrader 4\experts\", необходимо выделить корневое слово "Файлы".

Новая папка — создание подпапки в любой из выбранных папок. Чтобы создать папку в "\MetaTrader 4\experts\", необходимо выделить корневое слово "Файлы".

Открыть — открытие кода выбранной программы в отдельном окне редактора.

Удалить — удаление выбранного файла или папки.

Обновить — обновление списка программ, синхронизация с папкой "\MetaTrader 4\experts\"

Показать все файлы — включение/выключение отображения всех типов файлов. По умолчанию во вкладке "Файлы" отображаются только файлы с расширениями MQ4, MQH и MQT.

Библиотека

Если Вы не нашли какую-либо программу в списке файлов в окне "Навигатор", воспользуйтесь возможностью скачать её с нашего сайта. Для поиска на сайте и скачивания не обязательно открывать браузер, с помощью редактора MetaEditor можно быстро получить доступ к интересующим Вас программам. Для этого откройте вкладку "Библиотека" в окне "Инструментарий".

При выборе одной из страниц "Эксперты | Индикаторы | Скрипты | Библиотеки | Статьи" автоматически подкачиваются описания всех новых файлов и статей с сайта MQL4.com. В зависимости от языка интерфейса это будут файлы с русской версии сайта или с английской. Важно помнить, что базы данных программ у каждой языковой версии сайта раздельные. Поэтому в русскоязычной версии можно найти то, чего нет в английской. И наоборот.

На каждой странице можно отсортировать содержимое по нужному столбцу, а для быстрого выбора нужной программы есть поиск. Поиск ведётся по всем страницам одновременно. Необходимо отметить, что поиск регистрозависимый. То есть, например, "MACD" и "macd" — разные слова для поисковой системы.

Выбрав нужную программу, можно открыть страницу сайта с её описанием или скачать код этой программы. Чтобы посмотреть описание программы, выберите команду "Открыть" контекстного меню. Описание программы откроется на вкладке "Справка" окна "Инструментарий". Если дважды щелкнуть по имени автора, то откроется страница с личными данными автора.

Чтобы загрузить понравившийся индикатор в терминал, его необходимо скачать. Для этого можно воспользоваться кнопкой "Скачать" или выбрать соответствующую команду из контекстного меню. MQ4-файл автоматически будет сохранён в соответствующей папке клиентского терминала ("\MetaTrader 4\experts\" или в одной из подпапок). Код скачанной программы откроется в отдельном окне редактора.

Настройка



Окна "Инструментарий" и "Навигатор" можно по-разному расположить в окне редактора. Для этого надо навести курсор мыши на синий заголовок окна, нажать левую кнопку мыши и перетащить окно туда, куда необходимо. Окна можно перемещать не только внутри главного окна редактора, но и вытаскивать "наружу". Особенно это может быть удобным при работе с несколькими мониторами.