Stochastic Oscillator, Stochastic

Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже

определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте,

когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а

потом опустится ниже него.

