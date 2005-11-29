Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic Oscillator, Stochastic - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 16941
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени.
Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D - пунктирной.
Stochastic Oscillator, Stochastic
Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора:
Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже
определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте,
когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а
потом опустится ниже него.
Покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавайте, если
линия %K опускается ниже линии %D.
Следите за расхождениями. Например: цены образуют ряд новых максимумов, а
Stochastic Oscillator не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.
Расчет
Для расчета стохастического осциллятора используются три переменные:
Период %K (Pk). Это число единичных периодов, используемых для расчета %K. По умолчанию равен 5;
Период замедления %K (Sk). Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %K.
Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный. По умолчанию равен 3;
Период %D (Pd). Это число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K. По умолчанию равен 3.
Формула для расчета %K:
%K = 100*SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk)
Где:
CLOSE - цена закрытия;
MIN (LOW, Pk) - наименьший минимум за период Pk;
MAX (HIGH, Pk) - наибольший максимум за период Pk;
SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) - сумма слагаемых CLOSE - MIN (LOW, Pk) за период Sk;
SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk) - сумма слагаемых HIGH (Pk)) - MIN (LOW, Pk) за период Sk.
Сигнальная линия %D рассчитывается по формуле:
%D = SMA (%K, Pd)
Где:
Pd - период сглаживания %K;
SMA - простая скользящая средняя.
Описание технического индикатора
Полное описание Stochastic Oscillator доступно в разделе Технический анализ: Stochastic Oscillator
Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков.Moving Average of Oscillator, OsMA
Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.
ZigZag отслеживает и соединяет между собой крайние точки графика отстоящие друг от друга не менее чем на заданный процент по шкале цены.Accumulation Distribution
Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема.