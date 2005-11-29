CodeBaseРазделы
Индикаторы

Stochastic Oscillator, Stochastic - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени.

Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D - пунктирной.

Stochastic Oscillator, Stochastic

Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора:

  • Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже
    определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте,
    когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а
    потом опустится ниже него.

  • Покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавайте, если
    линия %K опускается ниже линии %D.

  • Следите за расхождениями. Например: цены образуют ряд новых максимумов, а
    Stochastic Oscillator не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.


Расчет

Для расчета стохастического осциллятора используются три переменные:


  • Период %K (Pk). Это число единичных периодов, используемых для расчета %K. По умолчанию равен 5;

  • Период замедления %K (Sk). Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %K.
    Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный. По умолчанию равен 3;

  • Период %D (Pd). Это число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K. По умолчанию равен 3.

Формула для расчета %K:

%K = 100*SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk)

Где:
CLOSE - цена закрытия;
MIN (LOW, Pk) - наименьший минимум за период Pk;
MAX (HIGH, Pk) - наибольший максимум за период Pk;
SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) - сумма слагаемых CLOSE - MIN (LOW, Pk) за период Sk;
SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk) - сумма слагаемых HIGH (Pk)) - MIN (LOW, Pk) за период Sk.

Сигнальная линия %D рассчитывается по формуле:

%D = SMA (%K, Pd)

Где:
Pd - период сглаживания %K;
SMA - простая скользящая средняя.

Описание технического индикатора

Полное описание Stochastic Oscillator доступно в разделе Технический анализ: Stochastic Oscillator

