Gator Oscillator строится на основе Alligator и показывает степень схождения/расхождения его линий баланса (сглаженное скользящее среднее).

Верхняя гистограмма — абсолютная разница между значениями синей линии и красной линии.

Нижняя гистограмма — абсолютная разница между значениями красной линии и зелёной линии, но со знаком минус, потому что гистограмма рисуется сверху вниз.

Gator Oscillator, Gator



Описание технического индикатора

Полное описание Gator Oscillator доступно в разделе Технический анализ: Gator Oscillator