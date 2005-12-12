CodeBaseРазделы
Индикаторы

Gator Oscillator, Gator - индикатор для MetaTrader 4

Gator Oscillator строится на основе Alligator и показывает степень схождения/расхождения его линий баланса (сглаженное скользящее среднее).

Верхняя гистограмма — абсолютная разница между значениями синей линии и красной линии.

Нижняя гистограмма — абсолютная разница между значениями красной линии и зелёной линии, но со знаком минус, потому что гистограмма рисуется сверху вниз.

Gator Oscillator, Gator

Описание технического индикатора

Полное описание Gator Oscillator доступно в разделе Технический анализ: Gator Oscillator

