Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Gator Oscillator, Gator - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7467
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Gator Oscillator строится на основе Alligator и показывает степень схождения/расхождения его линий баланса (сглаженное скользящее среднее).
Верхняя гистограмма — абсолютная разница между значениями синей линии и красной линии.
Нижняя гистограмма — абсолютная разница между значениями красной линии и зелёной линии, но со знаком минус, потому что гистограмма рисуется сверху вниз.
Gator Oscillator, Gator
Описание технического индикатора
Полное описание Gator Oscillator доступно в разделе Технический анализ: Gator Oscillator
Индикатор Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.Envelopes, Env
Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз.
Индикатор Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, BW MFI) показывает изменение цены, приходящееся на один тик.Volumes
Индикатор Volumes отображает объемы торгов в виде гистограммы в отдельном окне и раскрашивает гистограмму в два цвета.