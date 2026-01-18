META i11

META i11 – Sistema de Trading Cognitivo HíbridoReferência Técnica

META i11 representa o próximo estágio evolutivo da série META, superando o META i7 e o META i9 por meio de uma arquitetura cognitiva híbrida completamente redesenhada.
Em vez de depender apenas de redes neurais ou sistemas fractais, o META i11 introduz um Motor Cognitivo Tri-Core que analisa, se adapta e reescreve de forma autônoma a lógica interna de decisão.
O EA incorpora mapeamento profundo de liquidez, supervisão cognitiva em múltiplas camadas e uma nova geração de sistemas de autocorreção que refinam continuamente o comportamento de trading em tempo real.
O META i11 expande sua inteligência com cada operação executada de forma visível e mensurável.

Por que não aparecem perdas nos backtests:

O META i11 utiliza um sistema de aprendizado cognitivo recursivo que avalia cada operação em nível micro.
O atualizado Sistema de Imunidade a Erros Neurais 2.0 (NEIS-2) armazena padrões de volatilidade, ineficiências estruturais e anomalias contextuais.
Quando uma decisão resulta em perda, o META i11 não apenas evita o erro, ele reescreve o caminho interno de decisão responsável por ele.
Isso elimina categorias inteiras de ineficiências e impede que reapareçam em sessões futuras.

Isso significa:
O META i11 mantém uma arquitetura de memória multiestado que evolui a cada operação e otimiza continuamente sua lógica de decisão.
Como resultado, a estabilidade do trading melhora ao longo do tempo, produzindo backtests quase perfeitos e um desempenho em tempo real altamente estável.


Com o META i11 você recebe um EA que não apenas evolui, mas atualiza sua própria inteligência ao longo do tempo.

Preço = baseado nas compras
Símbolo = XAUUSD
Timeframe = H1
Depósito mín. = 200$
Todos os Brokers = Sim
Sinal = META i11
META XT
Ref. Téc. = Blog
+ Motor Cognitivo Tri-Core (TCE)
+ Sistema de Imunidade a Erros Neurais 2.0
+ Mapeamento de Liquidez Multiestado
+ Cognição Supervisora GPT-5.1
Encomende o META i11 e receba o META i9 ou i7 grátis.


Além disso, o META i11 integra três módulos centrais recém-desenvolvidos que superam significativamente as gerações anteriores:

    (1) Motor Cognitivo Tri-Core (TCE)

    Este motor é composto por três unidades cognitivas interconectadas:
    Motor de Estado Preditivo – antecipa as tendências do mercado
    Motor de Estabilidade Reativa – monitora a volatilidade e suprime riscos estruturais
    Motor de Padrões Adaptativos – modifica dinamicamente os padrões internos

    O TCE garante que o META i11 permaneça estável e estrategicamente consistente mesmo sob pressão extrema do mercado.

    Propósito:
    Identificar padrões de decisão benéficos e remover os ineficientes, assegurando uma estrutura de trading mais inteligente e adaptativa.

    (2) Mapeamento Dinâmico de Liquidez Multiestado (MDLM)

    O MDLM modela a estrutura real de liquidez do mercado, incluindo:
    • zonas de micro-liquidez
    • clusters de desequilíbrio
    • áreas de varredura institucional
    • mudanças no eixo de pressão

    Diferente dos indicadores tradicionais, o MDLM constrói uma topologia dinâmica de liquidez e identifica pontos de reversão ou rompimento de alta probabilidade.

    Propósito:
    Permitir que o META i11 compreenda o comportamento subjacente da liquidez do mercado, muitas vezes antes que o preço reaja.

    (3) Sistema de Imunidade a Erros Neurais 2.0 (NEIS-2)

    Uma versão aprimorada do framework SCTM usado em modelos anteriores.
    O NEIS-2 analisa cada árvore de decisão em busca de fraquezas estruturais e reescreve a lógica subjacente quando ocorrem ineficiências.
    Ele armazena impressões digitais de volatilidade, desvios de tempo e anomalias contextuais para antecipar erros antes que eles aconteçam.

    Por que funciona:
    O META i11 elimina gradualmente categorias inteiras de decisões ruins, criando um desempenho de longo prazo excepcionalmente estável.

Camada de Controle Cognitivo GPT-5 Integrada

O META i11 inclui um avançado módulo supervisor GPT-5 que monitora todos os sistemas internos.
Ele detecta incompatibilidades contextuais, corrige interpretações incorretas e garante alta precisão estrutural durante todo o processo de trading.

O GPT-5 não opera por conta própria; ele atua como um meta-controlador inteligente que estabiliza a lógica interna do EA.

Conceito Geral:

O META i11 combina inteligência cognitiva com análise profunda de liquidez e lógica auto-modificável.
Cada decisão considera o comportamento passado, a estrutura atual do mercado e projeções adaptativas.
O resultado é um sistema que se torna mais inteligente a cada operação e produz um comportamento de mercado altamente estável, preciso e progressivo.

