META i11
- Experts
- Meta Sophie Agapova
- Versão: 1.0
- Ativações: 11
META i11 – Sistema de Trading Cognitivo Híbrido - Referência TécnicaMETA i11 representa o próximo estágio evolutivo da série META, superando o META i7 e o META i9 por meio de uma arquitetura cognitiva híbrida completamente redesenhada.
Em vez de depender apenas de redes neurais ou sistemas fractais, o META i11 introduz um Motor Cognitivo Tri-Core que analisa, se adapta e reescreve de forma autônoma a lógica interna de decisão.
O EA incorpora mapeamento profundo de liquidez, supervisão cognitiva em múltiplas camadas e uma nova geração de sistemas de autocorreção que refinam continuamente o comportamento de trading em tempo real.
O META i11 expande sua inteligência com cada operação executada de forma visível e mensurável.
Por que não aparecem perdas nos backtests:
O META i11 utiliza um sistema de aprendizado cognitivo recursivo que avalia cada operação em nível micro.
O atualizado Sistema de Imunidade a Erros Neurais 2.0 (NEIS-2) armazena padrões de volatilidade, ineficiências estruturais e anomalias contextuais.
Quando uma decisão resulta em perda, o META i11 não apenas evita o erro, ele reescreve o caminho interno de decisão responsável por ele.
Isso elimina categorias inteiras de ineficiências e impede que reapareçam em sessões futuras.
Isso significa:
O META i11 mantém uma arquitetura de memória multiestado que evolui a cada operação e otimiza continuamente sua lógica de decisão.
Como resultado, a estabilidade do trading melhora ao longo do tempo, produzindo backtests quase perfeitos e um desempenho em tempo real altamente estável.
Com o META i11 você recebe um EA que não apenas evolui, mas atualiza sua própria inteligência ao longo do tempo.
|
|
+ Motor Cognitivo Tri-Core (TCE)
+ Sistema de Imunidade a Erros Neurais 2.0
+ Mapeamento de Liquidez Multiestado
+ Cognição Supervisora GPT-5.1
|Encomende o META i11 e receba o META i9 ou i7 grátis.
Além disso, o META i11 integra três módulos centrais recém-desenvolvidos que superam significativamente as gerações anteriores:
(1) Motor Cognitivo Tri-Core (TCE)
Este motor é composto por três unidades cognitivas interconectadas:
• Motor de Estado Preditivo – antecipa as tendências do mercado
• Motor de Estabilidade Reativa – monitora a volatilidade e suprime riscos estruturais
• Motor de Padrões Adaptativos – modifica dinamicamente os padrões internos
O TCE garante que o META i11 permaneça estável e estrategicamente consistente mesmo sob pressão extrema do mercado.
Propósito:
Identificar padrões de decisão benéficos e remover os ineficientes, assegurando uma estrutura de trading mais inteligente e adaptativa.
(2) Mapeamento Dinâmico de Liquidez Multiestado (MDLM)
O MDLM modela a estrutura real de liquidez do mercado, incluindo:
• zonas de micro-liquidez
• clusters de desequilíbrio
• áreas de varredura institucional
• mudanças no eixo de pressão
Diferente dos indicadores tradicionais, o MDLM constrói uma topologia dinâmica de liquidez e identifica pontos de reversão ou rompimento de alta probabilidade.
Propósito:
Permitir que o META i11 compreenda o comportamento subjacente da liquidez do mercado, muitas vezes antes que o preço reaja.
(3) Sistema de Imunidade a Erros Neurais 2.0 (NEIS-2)
Uma versão aprimorada do framework SCTM usado em modelos anteriores.
O NEIS-2 analisa cada árvore de decisão em busca de fraquezas estruturais e reescreve a lógica subjacente quando ocorrem ineficiências.
Ele armazena impressões digitais de volatilidade, desvios de tempo e anomalias contextuais para antecipar erros antes que eles aconteçam.
Por que funciona:
O META i11 elimina gradualmente categorias inteiras de decisões ruins, criando um desempenho de longo prazo excepcionalmente estável.
Camada de Controle Cognitivo GPT-5 Integrada
O META i11 inclui um avançado módulo supervisor GPT-5 que monitora todos os sistemas internos.
Ele detecta incompatibilidades contextuais, corrige interpretações incorretas e garante alta precisão estrutural durante todo o processo de trading.
O GPT-5 não opera por conta própria; ele atua como um meta-controlador inteligente que estabiliza a lógica interna do EA.
Conceito Geral:
O META i11 combina inteligência cognitiva com análise profunda de liquidez e lógica auto-modificável.
Cada decisão considera o comportamento passado, a estrutura atual do mercado e projeções adaptativas.
O resultado é um sistema que se torna mais inteligente a cada operação e produz um comportamento de mercado altamente estável, preciso e progressivo.