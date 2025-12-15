Scalping Winning Signals Pro SWS

O UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 é um indicador poderoso e sem repintura desenvolvido por Usman Zabir (UZFX LABS) especificamente para scalpers, day traders e swing traders que procuram sinais de entrada precisos em mercados em rápida evolução. Ideal para traders que exigem sinais confiáveis em tempo real, sem atrasos ou repinturas falsas.





MEUS MELHORES INTERVALOS DE TEMPO RECOMENDADOS*: 30M E ACIMA.

{1H} É O MEU FAVORITO. E OS RESULTADOS SÃO IMPRESSIONANTES...!





Principais recursos incluem:





Setas visuais claras para sinais recentes e históricos (com opções para exibir sinais mais antigos como pontos).

Cálculo e desenho automáticos de linhas de negociação: Entrada, Stop Loss (com base na oscilação recente de baixa/alta) e vários níveis de Take Profit (RRR 1:1, 2:1, 3,5:1 – totalmente personalizável).

Painel de informações no gráfico exibindo os detalhes do sinal mais recente, preço de entrada, níveis de SL e TP.

Alertas abrangentes: Pop-up, som, notificações push e e-mail.

Opções de personalização do gráfico (cores, fundo, estilos de velas).

Sistema integrado de expiração de licença para distribuição segura (renovável através da data de atualização).

Concebido para todos os pares de moedas, commodities e intervalos de tempo, o UZFX SWS PRO ajuda os traders a identificar oportunidades de scalping vencedoras com uma gestão de risco-recompensa aprimorada.





Sem repintura | Sinais precisos | Visualização profissional de negociações