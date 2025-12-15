Scalping Winning Signals Pro SWS

5

O UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 é um indicador poderoso e sem repintura desenvolvido por Usman Zabir (UZFX LABS) especificamente para scalpers, day traders e swing traders que procuram sinais de entrada precisos em mercados em rápida evolução. Ideal para traders que exigem sinais confiáveis em tempo real, sem atrasos ou repinturas falsas.


MEUS MELHORES INTERVALOS DE TEMPO RECOMENDADOS*: 30M E ACIMA.

{1H} É O MEU FAVORITO. E OS RESULTADOS SÃO IMPRESSIONANTES...!


Principais recursos incluem:


Setas visuais claras para sinais recentes e históricos (com opções para exibir sinais mais antigos como pontos).

Cálculo e desenho automáticos de linhas de negociação: Entrada, Stop Loss (com base na oscilação recente de baixa/alta) e vários níveis de Take Profit (RRR 1:1, 2:1, 3,5:1 – totalmente personalizável).

Painel de informações no gráfico exibindo os detalhes do sinal mais recente, preço de entrada, níveis de SL e TP.

Alertas abrangentes: Pop-up, som, notificações push e e-mail.

Opções de personalização do gráfico (cores, fundo, estilos de velas).

Sistema integrado de expiração de licença para distribuição segura (renovável através da data de atualização).

Concebido para todos os pares de moedas, commodities e intervalos de tempo, o UZFX SWS PRO ajuda os traders a identificar oportunidades de scalping vencedoras com uma gestão de risco-recompensa aprimorada.


Sem repintura | Sinais precisos | Visualização profissional de negociações


Comentários 1
Victor Cardenas
23
Victor Cardenas 2025.12.22 05:13 
 

It is a very easy and simple way to get signals. In two days, I got 7 signals with a profit. Currently, it is a very manual order-based system, but it can be improved to operate in auto mode. If it is in auto mode, I recommend lowering the TP for each order.

Produtos recomendados
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitários
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitários
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Multi Pivot Indicator MT5
Ata Dandul
Indicadores
Multi Pivot Indicator - Professional Trading Tool MULTI PIVOT PRO INDICATOR Professional Multi Pivot Indicator for MT4 5-in-1 Pivot Indicator Professional Trading Tool for MetaTrader 4 ENGLISH TÜRKÇE Multi Pivot Indicator PRO Classic Fibonacci Camarilla Woodie DM What is Multi Pivot Indicator? Multi Pivot Indicator is a professional trading tool that displays 5 different pivot calculation methods on your MetaTrader 4 charts. Pivot points are critical support and resistance
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicadores
A Gann Box (ou Gann Square) é um método de análise de mercado baseado no artigo "Fórmula matemática para previsões de mercado" de WD Gann. Este indicador pode representar três modelos de Quadrados: 90, 52(104), 144. Existem seis variantes de grades e duas variantes de arcos. Você pode plotar vários quadrados em um gráfico simultaneamente. Parâmetros Square — seleção de um modelo quadrado de Gann: 90 — quadrado de 90 (ou quadrado de nove); 52 (104) — quadrado de 52 (ou 104); 144 — quadrado uni
Boom and crash arrow
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
This indicator is based on an advanced strategy primarily for trading spikes on Boom and Crash Indices. Complex algorithms were implanted to detect high probability entries only. It alerts on potential Buy and Sell entries. To trade spikes on the Deriv or Binary broker, only take Buy Boom and Sell Cash alerts. It was optimized for 5-minute timeframe. the indicator will  tell you were to sell and buy its good for  boom and crash and currency  pairs  ,EURUSD ,GBPUSD,NAS100, 89% no repaint  Feature
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicadores
Price reach indicator. It also serves as the perfect term for supports and resistance. I use it in two experts. The basic tool for professional trading. The indicator analyzes the last 500 bar and uses this to determine the levels ( but it doesn't predict the future ) . Personally, I use it on TF H1.  It is very simple. Four lines on chart and that's all. Only two input parameters.  Thousands of indicators. Why this? Is good ? No! Is very good. Please test the indicator prior to purchasing. You
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
Indicadores
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
Indicador de perfil de volume de mercado + oscilador inteligente. Funciona em praticamente todos os instrumentos — pares de moedas, ações, futuros, criptomoedas, tanto em volumes reais quanto em ticks. É possível configurar a definição automática do intervalo de construção do perfil (por exemplo, por uma semana ou um mês, etc.), bem como definir o intervalo manualmente movendo os limites (duas linhas verticais: vermelha e azul). É exibido na forma de um histograma. A largura do histograma em um
Scalper Pivot
Yosi Malatta Madsu
Indicadores
Scalper Pivot detects respectable small reversal areas that can be used to mark repeatable opportunity windows. For M1 timeframe. Setup/inputs: First, set one pip on price, e.g. EURUSD to 0.0001, USDJPY to 0.01, or XAUUSD to 0.1. Or select AUTO for autodetect common symbols. Set minimum and maximum range on pips, if you want scalp between 10 to 20 pips then set it to 10 and 20 respectively. Set detection window to any candle count you want. Set it too low or too high would be less accurate.
Visual Silver Turn Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Empower Your Trading with the Visual Silver Turn Indicator! The Visual Silver Turn Indicator is designed to identify pivotal market turning points with precision. By analyzing price action dynamics and trend shifts, this indicator provides traders with an intuitive tool to locate potential reversal zones and opportunities. Perfect for traders looking to gain insights into market behavior, the Visual Silver Turn Indicator is an essential addition to your trading arsenal. Logic Behind the Strateg
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitários
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitários
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicadores
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Magic Storm MT5
Reni
5 (1)
Experts
Best Tested Pairs :-  Step Index (Also can use on other pairs which spread is lowest) How does the Magic Storm work The Magic Storm will commence only if the Initial Trade becomes a losing trade. In case the initial trade is a profitable one, or has been closed by the trader there is no need for the Magic Stormto be initiated. Let’s assume that the initial trade was a 1 lot buy trade with Recovery Zone Range Pips is 50 and Recovery Zone Exit Pips is 150 pips. The take profit for this tr
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilitários
O TradePad é uma ferramenta para negociação manual e algorítmica. Apresentamos uma solução simples para operações de negociação rápida e controlo de posições em diversos instrumentos de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégias! Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração e uma descrição de todas as ferramentas A interface da aplicação está adaptada para monitores de alta resolução, simples e intuitiva. Para um trabalho confortável, o comerciante re
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Super Trend Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
The SuperTrend indicator is a popular technical analysis tool used by traders and investors to identify trends in the price of a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It is primarily used in chart analysis to help traders make decisions about entering or exiting positions in the market. this version of super trend indicator is exactly converted from trading view to be used in MT5
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5 Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade. Principais recursos: Análise dupla de médias móveis Filtro RSI integrado Gestão dinâmica de risco Controle flexível de direção (compra/venda/ambos) Stops e alvos baseados em ATR Sup
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
O indicador DYJ BoS identifica e marca automaticamente os principais elementos das alterações na estrutura do mercado, incluindo: Ruptura da Estrutura (BoS): ocorre quando o preço faz um grande movimento, rompendo o ponto anterior da estrutura. Marca possíveis linhas de tendência de alta e de baixa (UP e DN, ou seja, novos máximos e novos mínimos consecutivos) e, quando o preço rompe essas linhas, marca-as com setas vermelhas (de baixa) e verdes (de alta) . Um BoS ocorre normalmente quando o
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitários
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
VolumeDeltaM1 MT5
Stanislav Korotky
Indicadores
This indicator provides the analysis of tick volume deltas. It monitors up and down ticks and sums them up as separate volumes for buys and sells, as well as their delta volumes. In addition, it displays volumes by price clusters (cells) within a specified period of bars. This indicator is similar to VolumeDeltaMT5 , which uses almost the same algorithms but does not process ticks and therefore cannot work on M1. This is the reason for VolumeDeltaM1 to exist. On the other hand, VolumeDeltaMT5 ca
Os compradores deste produto também adquirem
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtenha o AUX GRATUITO e suporte EA  Download direto — Clique aqui [ D.I.C.E ] O DICE Indicator Divergence in Chaos Environment é uma ferramenta MT5 especializada criada para traders que aplicam a Teoria das Ondas de Elliott dentro das técnicas de Trading Chaos. Identifica divergências ocultas e regulares na ação do preço, sincronizadas com o ambiente de mercado caótico descrito por Bill Williams. Principais recursos Divergência alinhada com Ondas de Elliott: detecta divergências altistas e bai
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
O indicador analisa o volume a partir de qualquer ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Linhas principais do Meravith: Linha de exaustão de volume altista – serve como alvo. Linha de exaustão de volume baixista – serve como alvo. Linha de tendência – indica a tendência do mercado. A cor muda conforme o mercado esteja em alta ou em baixa e serve como suporte de tendência. Como usar: dê um clique duplo na linha vertical roxa e mova-a para a posição desejada. Você pode
FXLAND smart reversal indicator
afshin dehghanpour
Indicadores
FXLAND Smart Reversal Indicator (MT5) FXLAND Smart Reversal Indicator is a professional technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones and key market turning points with clarity and precision. The best reversal indicator and price return by choosing only one ceiling or floor in each time frame A masterpiece of combining mathematics and Gann, fractal matrix, Fibonacci, movement angle and time. Completely intelligent Key Features Detects potenti
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicadores
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indicadores
Enigma 112 Indicator - User Manual Enigma 112 Indicator Complete User Manual - Ultimate Trading Solution Introduction The Enigma 112 is a comprehensive multi-timeframe trading indicator that combines advanced technical analysis concepts including Tesla 3-6-9 Gates, Huddleston Theory, PO3 Dealing Ranges, and sophisticated risk management systems. Tesla 3-6-9 Gates Based on Nikola Tesla's vortex mathematics for precise support and resistance levels Huddleston Theory Volume-based market
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
ClassicSBA
Umri Azkia Zulkarnaen
Indicadores
this indicator very simple and easy if you understand and agree with setup and rule basic teknical sba you can cek in link : please cek my youtube channel for detail chanel : an for detail info  contact me  basicly setup buy (long) for this indicator is Magenta- blue and green candle or magenta - green  and green candlestik and for setup sell (short) is Black - yellow - and red candle or black - red  and red candlestik
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Indicadores
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка. Как использовать индикатор: Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), пе
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicadores
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Mais do autor
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
O UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 é um indicador de negociação de alto desempenho sem repintura, projetado para scalpers, day traders e swing traders que exigem sinais precisos e em tempo real em mercados em rápida evolução. Desenvolvido pela (UZFX-LABS), este indicador combina análise de ação de preço, confirmação de tendência e filtragem inteligente para gerar sinais de compra e venda de alta probabilidade em todos os pares de moedas e intervalos de tempo. Principais características Det
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
O script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly para MetaTrader 5 (MT5) é uma ferramenta poderosa que permite aos traders fechar imediatamente todas as posições de mercado ativas com uma única execução. Este script é ideal para gerenciamento de comércio de emergência, ajudando os comerciantes a sair rapidamente do mercado durante alta volatilidade, eventos de notícias ou ajustes de estratégia. Caraterísticas: Fecha todas as posições de compra e venda abertas em todos os símbolos. U
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4 (2)
Bibliotecas
O script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly para MetaTrader 5 (MT5) é uma ferramenta poderosa que permite aos negociadores mover rapidamente o stop loss de todas as posições abertas para o seu preço de entrada, garantindo negociações sem risco. Este script é particularmente útil para gerenciar negociações ativas de forma eficiente, garantindo que, uma vez que uma posição se mova favoravelmente, o trader esteja protegido de perdas potenciais. (Visite o perfil e confira todos os outros
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicadores
O indicador UzFx-Total TP'SL & Timer-MT5 foi concebido para fornecer acompanhamento em tempo real dos valores totais de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) em todas as negociações abertas e pendentes. Além disso, inclui um temporizador de contagem regressiva de velas para indicar o tempo restante para o fechamento da vela atual. Principais funcionalidades: Calcula automaticamente o lucro e a perda totais esperados de todas as negociações ativas e ordens pendentes. Exibe o tempo restante para o
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Bibliotecas
O script UZFX - Margin Required and Max Lot Size para MetaTrader 5 (MT5) foi concebido para ajudar os negociadores a determinar rapidamente a margem necessária para abrir uma posição de 1 lote e calcular o tamanho máximo do lote que podem negociar com base no capital da sua conta atual. Esta ferramenta é essencial para a gestão de riscos e dimensionamento de posições, permitindo aos negociadores planear as suas transacções de forma eficiente. Caraterísticas: Calcula a margem necessária para
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
O script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly para MetaTrader 4 (MT4) é uma ferramenta poderosa que permite aos negociadores mover rapidamente o stop loss de todas as posições abertas para o seu preço de entrada, garantindo negociações sem risco. Este script é particularmente útil para gerenciar negociações ativas de forma eficiente, garantindo que, uma vez que uma posição se mova favoravelmente, o trader esteja protegido de perdas potenciais. (Visite o perfil e confira todos os outros
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
The UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly is a simple yet powerful MetaTrader 5 (MT5) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Features: Deletes all objects and drawings on the active chart. Works instantly with a single execution.
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. Features: Closes   all open Buy and Sell positions   across all symbols. Uses the latest   Bid/Ask price   for accurate execution. Helps t
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
O indicador UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 foi concebido para fornecer acompanhamento em tempo real dos valores totais de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) em todas as negociações abertas e pendentes. Além disso, inclui um temporizador de contagem regressiva de velas para indicar o tempo restante para o fechamento da vela atual. Principais características: Calcula automaticamente o lucro e a perda totais esperados de todas as negociações ativas e ordens pendentes. Exibe o tempo restante para o
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
O script UZFX - Delete Only Pending Orders para MetaTrader 5 (MT5) é uma ferramenta simples mas eficaz que remove automaticamente todas as ordens pendentes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) da conta de negociação. Este script é ideal para os negociadores que querem limpar as suas ordens pendentes instantaneamente sem afetar as posições activas no mercado. Veja todos os meus outros indicadores MT4/MT5 e EAs >> AQUI Caraterísticas: Elimina todas as ordens pendentes (Buy Limit, Sell L
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Experts
O UZFX Daily Trade Guard EA é uma ferramenta simples e poderosa de gestão de contas e riscos do MetaTrader 4 (MT4), concebida para proteger a sua conta de negociação através da monitorização dos limites diários de lucros e perdas. Criado pela (UZFX LABS), uma empresa especializada em forex de confiança, este Expert Advisor (EA) não abre negociações, mas concentra-se em aplicar as suas regras de gestão de risco para interromper as negociações quando os limites são atingidos. Ajuda os negociadores
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Features: Deletes all objects and drawings on the active chart. Works instantly with a single execut
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
O Live Trades and History Visualizer é um poderoso indicador MetaTrader 5 projetado para ajudar os traders a acompanhar as suas posições abertas e fechadas com sinais visuais claros. Quer esteja a monitorizar negociações ao vivo ou a analisar o desempenho passado, esta ferramenta fornece exibições intuitivas e personalizáveis de pontos de entrada/saída, lucros/perdas e estatísticas de negociação — diretamente no seu gráfico. Principais funcionalidades: Visualize negociações ativas com linhas
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
O UzFx-Local Currency Converter-MT5 é um indicador poderoso e fácil de usar, projetado para traders que desejam acompanhar os seus lucros e perdas flutuantes e diários (P&L) tanto em USD como na sua moeda local. Esta ferramenta fornece conversão em tempo real usando uma taxa de câmbio definida pelo utilizador, ajudando os traders a visualizar o seu desempenho de negociação de forma mais eficaz. Principais recursos Exibe os lucros e perdas acumulados em USD e na sua moeda local. Cálculo diário
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
O script UZFX - Delete Only Pending Orders para MetaTrader 4 (MT4) é uma ferramenta simples mas eficaz que remove automaticamente todas as ordens pendentes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) da conta de negociação. Este script é ideal para os negociadores que querem limpar as suas ordens pendentes instantaneamente sem afetar as posições activas no mercado. Veja todos os meus outros indicadores MT4/MT5 e EAs >> AQUI Caraterísticas: Elimina todas as ordens pendentes (Buy Limit, Sell L
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
O UzFx-Local Currency Converter-MT4 é um indicador poderoso e fácil de usar, projetado para traders que desejam acompanhar os seus lucros e perdas flutuantes e diários (P&L) tanto em USD como na sua moeda local. Esta ferramenta fornece conversão em tempo real usando uma taxa de câmbio definida pelo utilizador, ajudando os traders a visualizar o seu desempenho de negociação de forma mais eficaz. Principais recursos Exibe os lucros e perdas acumulados em USD e na sua moeda local. Cálculo diário
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
O indicador UZFX-Alpha Strike Signals para MetaTrader 5 é uma ferramenta abrangente concebida para simplificar as decisões de negociação e melhorar a disciplina. Identifica automaticamente sinais de compra e venda de alta probabilidade, removendo a emoção e as suposições do processo. Para cada sinal gerado, o indicador fornece um plano de negociação completo diretamente no gráfico. Traça níveis precisos de entrada, stop-loss e até cinco níveis de take-profit com base em rácios de risco-recompe
Filtro:
Victor Cardenas
23
Victor Cardenas 2025.12.22 05:13 
 

It is a very easy and simple way to get signals. In two days, I got 7 signals with a profit. Currently, it is a very manual order-based system, but it can be improved to operate in auto mode. If it is in auto mode, I recommend lowering the TP for each order.

Responder ao comentário