Smart Stop Indicator MT5

5

Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico

Visão geral
O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tendências, laterais ou fases rápidas de breakout, o indicador exibe zonas ideais de SL e seus estados (“new”, “broken”, “valid”) diretamente no gráfico — agora também com a distância do SL em %ADR.

Destaques

Colocação automática de stop baseada na estrutura do mercado
• Identifica níveis significativos de stop-loss com base na estrutura de mercado e na dinâmica do preço em tempo real.

Sensibilidade inteligente a rompimentos
• Adapta-se a rupturas e mudanças bruscas de direção sem forçar ajustes prematuros de stop.

Exibição de SL %ADR
• Mostra a distância do stop-loss como porcentagem do Average Daily Range (ADR) — idêntico ao Smart Stop Scanner — ajudando a identificar rapidamente oportunidades com SL apertado ou movimentos já estendidos.

Lógica de alertas integrada
• Envia alertas quando um nível de stop se torna “new”, “valid” ou “broken”, com transições precisas e sistema de cooldown.

Visualização atenuada para níveis quebrados
• Direção, nível, SL %ADR e horário são automaticamente suavizados quando um stop está “broken”, dando destaque imediato às configurações válidas.

Funciona em todos os timeframes
• Eficiente para scalpers no M1 e swing traders no H1 ou H4 — sempre com lógica consistente.

Permite que o preço respire
• Mantém disciplina sem apertar demais o stop, permitindo que tendências se desenvolvam naturalmente.

Compatibilidade universal
• Funciona em Forex, Ouro, Índices, Cripto, Ações e muito mais.

Visualização clara e minimalista
• Apenas os níveis e estados essenciais — sem poluição visual, apenas orientação útil.

Disciplina estruturada para qualquer trader
• Fornece gestão de risco consistente e metódica, sem regras mecânicas rígidas.

Com o Smart Stop Indicator, os traders obtêm uma estrutura de stop-loss transparente que se ajusta ao comportamento real do preço, respeita a estrutura do mercado e acompanha tendências longas — agora aprimorado com SL %ADR e lógica de alertas precisa.


Smart Stop Series – FAQ completo agora disponível

Para uma visão geral completa de toda a Smart Stop Series, o FAQ dedicado reúne tudo em um só lugar — como cada ferramenta funciona, quando usar, as diferenças entre Indicator, Scanner e Manager, exemplos reais, fluxos de trabalho recomendados e muito mais.

O FAQ é atualizado continuamente conforme novas perguntas chegam.

Se tiver alguma dúvida que ainda não esteja lá, fique à vontade para me contactar diretamente ou escrever nos grupos de chat.

Smart Stop – FAQ Completo


Perfeito com Smart Stop Scanner & Smart Stop Manager

O Smart Stop Indicator é a base visual da linha Smart Stop: o Indicator fornece níveis de stop precisos e estruturados diretamente no gráfico, o Scanner monitora todos os símbolos em tempo real destacando setups estreitos, quebrados ou emergentes, e o Manager executa automaticamente ajustes de stop para cada operação aberta.

Explore toda a linha Smart Stop:

Smart Stop Indicator – lógica de stop no gráfico

Smart Stop Scanner – monitoramento SL multiativos

Smart Stop Manager – execução automática de SL

Essas três ferramentas formam um sistema de stop-loss totalmente integrado para traders discricionários e sistemáticos, oferecendo clareza, estrutura e execução de alta precisão em todos os mercados e timeframes.


Parâmetros de entrada

Max history bars to calculate
Define quantas velas históricas serão analisadas para detectar os níveis de stop mais relevantes. Valores maiores são úteis em mercados de baixa volatilidade.

User-set New Limit in Minutes
Controla por quanto tempo um stop permanece marcado como “new”, ajudando a destacar mudanças recentes na estrutura do mercado.

Alert on new SL Level
Envia notificações quando um novo nível de SL é identificado.

Alert on broken SL Level
Alerta quando um stop se torna inválido.

Alert on distance warning
Avisa quando o preço entra no limite configurado de distância ADR.

ADR calculation period
Número de dias usados para calcular o ADR.

Distance warning below ADR %
Define a porcentagem do ADR que ativa o alerta de distância.

Minimum minutes between two alerts of the same type/symbol
Ajuda a evitar alertas repetidos.

Alert output method toggles
Seleciona pop-up, e-mail, push, som — ou todos combinados.

Alert sound file
Arquivo de som usado quando o alertsSound está ativado.

Color Settings
Personalização completa das cores: texto, níveis de compra/venda, cores de alerta, novas sinalizações e estados atenuados.


Mais recursos

Para tutoriais, guias de estratégia e informações sobre produtos, visite nosso centro de conhecimento:
Stein Investments – Central Knowledge Hub

Assista análises reais e explicações detalhadas no nosso canal do YouTube:
Stein Investments – YouTube Channel


Comentários 3
Jack Hudson
71
Jack Hudson 2025.11.28 12:08 
 

I want to confirm everything Mzwakhe Dela just said. There is no way I could have said it better then he just did. I've used Daniels products in the past. And after losing access to MT4 and MT5 as a US trader for almost two years I see he continues his long history of creating the best tools on the MQL5 Marketplace. His support remains real time in the telegram group and he trades them himself. This one of many tools he's created to not only help my analysis, but combined with others also build a trading plan with solid rules which is a must for any serious trader.

Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2025.11.08 15:21 
 

As a trader, initiating a position—whether buying or selling—is often the simplest part of the process. The real challenge begins once you're in the trade: deciding whether to hold or exit can be riddled with uncertainty and emotional bias. That’s where the Smart Stop Indicator has truly transformed my workflow in a brief period I've used it. This tool has helped me make more methodical and informed decisions under pressure. Instead of relying on gut feeling or arbitrary stop placements, the Smart Stop Indicator provides a structured, data-driven approach to managing risk. It proactively guides my exit strategy, helping me stay objective and disciplined even in volatile conditions. Just as the author described, it removes the guesswork and replaces it with clarity. For anyone serious about refining their trade management, this indicator is a must-have.

