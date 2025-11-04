Smart Stop Indicator MT5

Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico

Visão geral

O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tendências, laterais ou fases rápidas de breakout, o indicador exibe zonas ideais de SL e seus estados (“new”, “broken”, “valid”) diretamente no gráfico — agora também com a distância do SL em %ADR.

Destaques

Colocação automática de stop baseada na estrutura do mercado

• Identifica níveis significativos de stop-loss com base na estrutura de mercado e na dinâmica do preço em tempo real. Sensibilidade inteligente a rompimentos

• Adapta-se a rupturas e mudanças bruscas de direção sem forçar ajustes prematuros de stop. Exibição de SL %ADR

• Mostra a distância do stop-loss como porcentagem do Average Daily Range (ADR) — idêntico ao Smart Stop Scanner — ajudando a identificar rapidamente oportunidades com SL apertado ou movimentos já estendidos. Lógica de alertas integrada

• Envia alertas quando um nível de stop se torna “new”, “valid” ou “broken”, com transições precisas e sistema de cooldown. Visualização atenuada para níveis quebrados

• Direção, nível, SL %ADR e horário são automaticamente suavizados quando um stop está “broken”, dando destaque imediato às configurações válidas. Funciona em todos os timeframes

• Eficiente para scalpers no M1 e swing traders no H1 ou H4 — sempre com lógica consistente. Permite que o preço respire

• Mantém disciplina sem apertar demais o stop, permitindo que tendências se desenvolvam naturalmente. Compatibilidade universal

• Funciona em Forex, Ouro, Índices, Cripto, Ações e muito mais. Visualização clara e minimalista

• Apenas os níveis e estados essenciais — sem poluição visual, apenas orientação útil. Disciplina estruturada para qualquer trader

• Fornece gestão de risco consistente e metódica, sem regras mecânicas rígidas.

Com o Smart Stop Indicator, os traders obtêm uma estrutura de stop-loss transparente que se ajusta ao comportamento real do preço, respeita a estrutura do mercado e acompanha tendências longas — agora aprimorado com SL %ADR e lógica de alertas precisa.





Smart Stop Series – FAQ completo agora disponível

Para uma visão geral completa de toda a Smart Stop Series, o FAQ dedicado reúne tudo em um só lugar — como cada ferramenta funciona, quando usar, as diferenças entre Indicator, Scanner e Manager, exemplos reais, fluxos de trabalho recomendados e muito mais.



O FAQ é atualizado continuamente conforme novas perguntas chegam.



Se tiver alguma dúvida que ainda não esteja lá, fique à vontade para me contactar diretamente ou escrever nos grupos de chat.

Smart Stop – FAQ Completo





Perfeito com Smart Stop Scanner & Smart Stop Manager

O Smart Stop Indicator é a base visual da linha Smart Stop: o Indicator fornece níveis de stop precisos e estruturados diretamente no gráfico, o Scanner monitora todos os símbolos em tempo real destacando setups estreitos, quebrados ou emergentes, e o Manager executa automaticamente ajustes de stop para cada operação aberta.

Explore toda a linha Smart Stop:

Smart Stop Indicator – lógica de stop no gráfico

Smart Stop Scanner – monitoramento SL multiativos

Smart Stop Manager – execução automática de SL

Essas três ferramentas formam um sistema de stop-loss totalmente integrado para traders discricionários e sistemáticos, oferecendo clareza, estrutura e execução de alta precisão em todos os mercados e timeframes.





Parâmetros de entrada

Max history bars to calculate

Define quantas velas históricas serão analisadas para detectar os níveis de stop mais relevantes. Valores maiores são úteis em mercados de baixa volatilidade.

User-set New Limit in Minutes

Controla por quanto tempo um stop permanece marcado como “new”, ajudando a destacar mudanças recentes na estrutura do mercado.

Alert on new SL Level

Envia notificações quando um novo nível de SL é identificado.

Alert on broken SL Level

Alerta quando um stop se torna inválido.

Alert on distance warning

Avisa quando o preço entra no limite configurado de distância ADR.

ADR calculation period

Número de dias usados para calcular o ADR.

Distance warning below ADR %

Define a porcentagem do ADR que ativa o alerta de distância.

Minimum minutes between two alerts of the same type/symbol

Ajuda a evitar alertas repetidos.

Alert output method toggles

Seleciona pop-up, e-mail, push, som — ou todos combinados.

Alert sound file

Arquivo de som usado quando o alertsSound está ativado.

Color Settings

Personalização completa das cores: texto, níveis de compra/venda, cores de alerta, novas sinalizações e estados atenuados.





Mais recursos

Para tutoriais, guias de estratégia e informações sobre produtos, visite nosso centro de conhecimento:

Stein Investments – Central Knowledge Hub

Assista análises reais e explicações detalhadas no nosso canal do YouTube:

Stein Investments – YouTube Channel





