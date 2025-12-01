Market Structure Order Block Dashboard MT5
- Indicadores
- Prime Horizon
- Versão: 1.14
- Atualizado: 26 dezembro 2025
- Ativações: 10
Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money. Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual, não um robô de trading automatizado.
O que o indicador mostra
O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações :
- Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL
- Quebras de estrutura : Break of Structure (BOS) e Change of Character (ChoCH)
- Order Blocks de alta (demand) e de baixa (supply), com indicação de força
- Fair Value Gaps (FVG) ainda válidos
- Zonas de liquidez (equal highs / equal lows) e varreduras (sweeps)
- Sessões Ásia, Londres, Nova York e Kill Zones
- Volume profile local : POC, VAH, VAL
- Dashboard compacto com pontuação de confluência (0 a 100)
O objetivo é reunir em um único indicador os principais elementos usados em price action e no trading Smart Money.
Exemplo de utilização
- Analisar um timeframe superior (H1, H4, D1) para definir a estrutura global.
- Determinar um viés de alta ou de baixa a partir da estrutura, dos Order Blocks e da liquidez.
- Passar para um timeframe de execução (M5 a M30) e esperar o retorno do preço a uma zona de interesse : Order Block, FVG ou nível de liquidez coerente com o viés.
- Usar sinais locais (novo BOS / ChoCH, varredura de liquidez, Kill Zone ativa) para refinar o timing de entrada.
- Gerenciar risco, stop e alvos de acordo com o seu próprio plano de trading.
O indicador não fornece um “setup mágico”. Ele ajuda a organizar visualmente uma abordagem ICT / Smart Money já existente.
Parâmetros principais
Os parâmetros permitem ajustar :
- A sensibilidade de detecção de swings e da estrutura
- A exibição de BOS / ChoCH (ativação, cores, número máximo de linhas)
- Os Order Blocks (ativação, número máximo, duração de exibição, remoção de zonas mitigadas)
- Os FVG (tamanho mínimo, número máximo, remoção ao ser preenchido)
- As zonas de liquidez (tolerância em pontos, número mínimo de toques)
- As sessões e Kill Zones (ativação, horários, offset GMT)
- O volume profile (número de barras, níveis, largura e transparência)
- O dashboard (posição, tamanho, transparência, contagem regressiva da vela)
Mercados e timeframes
- Pares principais : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.
- Índices : DAX, NAS100, US30, etc.
- Intraday : M5 a H1
- Swing trading : H4 a D1
Oferta de lançamento
Para o lançamento do Market Structure Order Block Dashboard MT5, cada compra dá direito a 1 produto adicional grátis para escolher entre meus outros indicadores e utilitários disponíveis no Market. Para receber o bônus, basta me enviar uma mensagem via MQL5 após a compra.
Atualmente, o dashboard é oferecido a um preço de lançamento, que pode evoluir ao longo do tempo com atualizações e novas funcionalidades.
Atualização (Versão 1.14) – Atualização importante
- Sistema completo de alertas com notificações Push
- Alertas BOS / ChoCH
- Alertas de novos Order Blocks (com filtro de força %)
- Alertas de Liquidity Sweep (EQH/EQL)
- Suporte a Push, Popup, Email e Som
- Sistema de atraso anti-spam (cooldown)
- Dashboard melhorado: valores centralizados, indicador de status dos alertas (ON/OFF), escala DPI (telas 4K), botão de minimizar (Minimize)
- Rótulos no gráfico melhorados: rótulos posicionados ACIMA/ABAIXO das velas (nunca ocultos), tooltips completos em todos os elementos
- Posicionamento inteligente dos rótulos: sinais de alta acima do preço, sinais de baixa abaixo, deslocamento baseado no ATR (adapta-se à volatilidade)
- Correções: correção de sobreposição do cabeçalho (header), correção de visibilidade do % de confluência, restauração de todos os tooltips ausentes
Guia do usuário e suporte
Um guia do usuário em PDF detalhado (parâmetros, exemplos de configuração) está disponível para compradores. Ele é enviado mediante solicitação via mensagens MQL5.
O suporte e as atualizações são fornecidos de acordo com o feedback dos usuários e a evolução da plataforma.
Aviso
Este produto não garante nenhum resultado e não constitui aconselhamento de investimento. O trading envolve um alto risco de perda. Sempre teste o indicador em uma conta demo antes de usar em real e utilize-o somente dentro de um money management adequado.
