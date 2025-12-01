Market Structure Order Block Dashboard MT5

Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money. Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual, não um robô de trading automatizado.

O que o indicador mostra

O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações :

Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL

Quebras de estrutura : Break of Structure (BOS) e Change of Character (ChoCH)

Order Blocks de alta (demand) e de baixa (supply), com indicação de força

Fair Value Gaps (FVG) ainda válidos

Zonas de liquidez (equal highs / equal lows) e varreduras (sweeps)

Sessões Ásia, Londres, Nova York e Kill Zones

Volume profile local : POC, VAH, VAL

Dashboard compacto com pontuação de confluência (0 a 100)

O objetivo é reunir em um único indicador os principais elementos usados em price action e no trading Smart Money.

Exemplo de utilização

Analisar um timeframe superior (H1, H4, D1) para definir a estrutura global. Determinar um viés de alta ou de baixa a partir da estrutura, dos Order Blocks e da liquidez. Passar para um timeframe de execução (M5 a M30) e esperar o retorno do preço a uma zona de interesse : Order Block, FVG ou nível de liquidez coerente com o viés. Usar sinais locais (novo BOS / ChoCH, varredura de liquidez, Kill Zone ativa) para refinar o timing de entrada. Gerenciar risco, stop e alvos de acordo com o seu próprio plano de trading.

O indicador não fornece um “setup mágico”. Ele ajuda a organizar visualmente uma abordagem ICT / Smart Money já existente.

Parâmetros principais

Os parâmetros permitem ajustar :

A sensibilidade de detecção de swings e da estrutura

A exibição de BOS / ChoCH (ativação, cores, número máximo de linhas)

Os Order Blocks (ativação, número máximo, duração de exibição, remoção de zonas mitigadas)

Os FVG (tamanho mínimo, número máximo, remoção ao ser preenchido)

As zonas de liquidez (tolerância em pontos, número mínimo de toques)

As sessões e Kill Zones (ativação, horários, offset GMT)

O volume profile (número de barras, níveis, largura e transparência)

O dashboard (posição, tamanho, transparência, contagem regressiva da vela)

Mercados e timeframes

Pares principais : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.

Índices : DAX, NAS100, US30, etc.

Intraday : M5 a H1

Swing trading : H4 a D1

Oferta de lançamento

Para o lançamento do Market Structure Order Block Dashboard MT5, cada compra dá direito a 1 produto adicional grátis para escolher entre meus outros indicadores e utilitários disponíveis no Market. Para receber o bônus, basta me enviar uma mensagem via MQL5 após a compra.

Atualmente, o dashboard é oferecido a um preço de lançamento, que pode evoluir ao longo do tempo com atualizações e novas funcionalidades.

Atualização (Versão 1.14) – Atualização importante

Sistema completo de alertas com notificações Push

com notificações Push Alertas BOS / ChoCH

Alertas de novos Order Blocks (com filtro de força % )

(com ) Alertas de Liquidity Sweep (EQH/EQL)

(EQH/EQL) Suporte a Push, Popup, Email e Som

e Sistema de atraso anti-spam (cooldown)

(cooldown) Dashboard melhorado : valores centralizados, indicador de status dos alertas (ON/OFF), escala DPI (telas 4K), botão de minimizar (Minimize)

: valores centralizados, indicador de status dos alertas (ON/OFF), escala DPI (telas 4K), botão de minimizar (Minimize) Rótulos no gráfico melhorados : rótulos posicionados ACIMA/ABAIXO das velas (nunca ocultos), tooltips completos em todos os elementos

: rótulos posicionados ACIMA/ABAIXO das velas (nunca ocultos), tooltips completos em todos os elementos Posicionamento inteligente dos rótulos: sinais de alta acima do preço, sinais de baixa abaixo, deslocamento baseado no ATR (adapta-se à volatilidade)

dos rótulos: sinais de alta acima do preço, sinais de baixa abaixo, deslocamento baseado no ATR (adapta-se à volatilidade) Correções: correção de sobreposição do cabeçalho (header), correção de visibilidade do % de confluência, restauração de todos os tooltips ausentes

Guia do usuário e suporte

Um guia do usuário em PDF detalhado (parâmetros, exemplos de configuração) está disponível para compradores. Ele é enviado mediante solicitação via mensagens MQL5.

O suporte e as atualizações são fornecidos de acordo com o feedback dos usuários e a evolução da plataforma.

Aviso

Este produto não garante nenhum resultado e não constitui aconselhamento de investimento. O trading envolve um alto risco de perda. Sempre teste o indicador em uma conta demo antes de usar em real e utilize-o somente dentro de um money management adequado.