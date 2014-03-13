Como escrever uma boa descrição para um produto do mercado

Você é um desenvolvedor que está ganhando dinheiro escrevendo aplicativos para o Mercado do MQL5? Excelente! Ajudaremos você a obter ainda mais lucro com os seus produtos. Atualmente, nosso serviço tem muitos produtos à venda, mas algumas de suas descrições deixam muito a desejar. Muitos textos obviamente precisam de melhoria, visto que negociadores comuns não são capazes de compreendê-los. Muitas descrições de produtos contêm linhas de código, dados de entrada, gírias e abreviações que não fazem o menor sentido para os clientes. O mais importante é que todos esses elementos estranhos não são capazes de destacar o seu produto em relação aos demais. Assim, a descrição do produto é um componente importante para vendas de sucesso no Mercado.









Nome do produto

A descrição começa com a escolha de um nome para o seu programa. Utilize uma palavra ou expressão simples, harmoniosa e fácil de lembrar. Lembre-se de que o nome do produto é a sua marca. Um produto com um bom nome pode ser rapidamente encontrado no Mercado e os seus clientes podem recomendá-lo facilmente aos colegas deles.

Nosso serviço não permite produtos com o mesmo nome. Dessa forma, cada nome de produto deve ser único. Certifique-se de que a palavra ou expressão escolhida ainda não tenha sido utilizada. Isso pode ser feito com o uso da linha de pesquisa do Mercado. Se o nome já foi utilizado, selecione outro para o seu Graal. Por exemplo, você poderá adicionar mais uma palavra ou usar alguma outra ideia como base.

Exemplo: "Expert Alligator", "MA Crossover ADX" - nomes como esses não são desejáveis. Essas são palavras e nomes de indicadores amplamente utilizados. Esses nomes não são únicos e não serão associados a sua marca. "TR297EU138H.0.5.97" - sem comentários, ele não faz qualquer sentido. Você pode escolher palavras que não estão relacionadas a negociação e finanças. Bons exemplos: "Cullinan" - o maior diamante do mundo; "Tantal" - uma figura da mitologia grega que tinha acesso às reuniões e aos banquetes dos deuses.

Logomarca do programa

A logomarca é uma das primeiras coisas que os seus clientes verão. Ela é uma imagem visual de uma marca que se associa a você e aos seus produtos. Por essa razão, a sua logomarca deve conter uma imagem simples e de fácil compreensão. Além disso, se ela tiver algo em comum com o nome do produto, ela será uma logomarca perfeita! Uma boa logomarca atrairá mais atenção para o seu produto e aumentará as suas vendas.

Assim como o nome do programa, certifique-se de que a sua logomarca seja única. Examine os outros ícones do Mercado e tente não utilizar imagens similares. Isso não fará com que a sua imagem seja única e evitará que o seu produto se destaque entre os concorrentes.

Preste atenção à escalabilidade da imagem. Você precisará de duas imagens de tamanhos 200x200 e 60x60 pixels. é claro que um pequeno ícone pode ser gerado automaticamente a partir do maior durante a transferência da logomarca ao Mercado. Entretanto, a qualidade da imagem pode ser prejudicada nesse caso. Assim, será melhor preparar dois ícones de boa qualidade com o tamanho adequado.





Ademais, não é recomendável inserir texto na logomarca ou em seu lugar. Um texto no lugar da logomarca não pode cumprir a tarefa principal - gerar uma imagem visual da sua marca. Maus exemplos de ícones como esses já apareceram em nosso serviço. O único texto que pode ser inserido na logomarca é um nome de produto pequeno e nitidamente visível.

Descrição do produto

Você deve prestar ainda mais atenção à descrição do seu Expert Advisor. Essa é a parte mais importante do seu programa no Mercado. Os clientes devem ter uma boa impressão do seu produto logo na primeira vez que eles o vêem. A primeira impressão terá uma grande influência sobre as futuras decisões dos clientes.

Antes de mais nada, a descrição deve ser clara. Tenha em mente que você escreve o seu texto para negociadores comuns, que não são programadores ou desenvolvedores de sistemas de negociação. Termos técnicos, abreviações e elementos de código de programa são os sinais de uma má descrição. Não é provável que os seis clientes leiam trechos assim e comprem o seu produto. Escreva um texto com linguagem simples que pode ser facilmente compreendido por negociadores comuns.

Descrição breve

Inicie o seu texto com uma descrição breve (aproximadamente 100 caracteres). Descreva a ideia principal do seu programa em uma frase curta utilizando linguagem simples. Os seus clientes devem compreender a essência do seu produto após ler isso.

Economize o tempo dos seus clientes dizendo a eles o que você está vendendo desde o começo. Se você vende um Expert Advisor, especifique a estratégia dele e os símbolos utilizados.

Exemplo: Tantal é um Expert Advisor de múltiplas moedas que utiliza uma estratégia de seguimento de tendência baseada em seu próprio indicador Kassandra combinado com o Elder-Ray.

Estratégia de negociação

Após a breve introdução, descreva a estratégia do seu indicador/Expert Advisors detalhadamente. Não há limite de número de caracteres, mas será melhor evitar excesso de palavras. Especifique os símbolos/mercados/pares de moedas/períodos de tempo para os quais o seu Expert Advisor foi otimizado. Explique brevemente os algoritmos e o sistema de gerenciamento de dinheiro implementados em sua estratégia de negociação. Se necessário, insira um link externo para uma descrição mais detalhada dos algoritmos implementados.

Por favor, tenha em mente que os seus clientes não devem ter que otimizar os parâmetros de entrada quando utilizarem uma versão de demonstração do seu programa. Por essa razão, configure os parâmetros padrão ótimos de acordo com a estratégia de negociação descrita. é claro que você não deve escrever como os seus clientes devem otimizar o seu Expert Advisor até o seu melhor desempenho. Lembre-se de que não é um código, e sim um produto acabado, que é oferecido aos negociadores que podem não saber nada sobre o desenvolvimento de robôs de negociação.

Exemplo: O Expert Advisor Tantal negocia em 3 pares de moedas EURUSD, AUDUSD e EURAUD, utilizando apenas ordens pendentes. O seu próprio indicador Kassandra é utilizado para análise de cotações. Os sinais do indicador são verificados por Elder-Ray. Uma ordem pendente é configurada apenas se os dois indicadores enviarem os sinais adequados simultaneamente. Mais informações sobre os algoritmos dos indicadores podem ser encontradas em meu website. O Expert Advisor trabalha em todos os períodos de tempo sem perder a sua lucratividade. Entretanto, a maior eficiência foi observada em H3. A razão risco/lucro é melhor nesse período. O robô de negociação é altamente confiável e foi desenvolvido levando em consideração a negociação em conta real. O sistema de gerenciamento de dinheiro permite que você apenas arrisque 10% do seu depósito. Cada acordo é protegido por ordens de parada (Stop Loss e Take Profit). Durante os testes múltiplos, o valor máximo de desembolso atingiu 7% na média enquanto que o valor absoluto foi igual a zero. Isso significa que o Expert Advisor nunca reduziu o depósito inicial.

Ao terminar o trabalho desta seção, você deve estar completamente seguro de que os seus clientes serão capazes de compreender todas as informações oferecidas. Se você tiver qualquer dúvida, não hesite em adicionar os links da web adequados.

Resultados

Talvez esta seja a parte mais importante da descrição. Os resultados devem provar que o seu Expert Advisor/indicador é lucrativo e que o seu preço é justo. Apresente um exemplo simples da operação do seu programa no mercado financeiro. Não há necessidade de lucros fabulosos aqui. Lucros incrivelmente altos causarão dúvidas ou os riscos serão muito altos para as negociações reais.

Os exemplos devem conter dados sobre o tipo de mercado e um período de tempo. Os dados básicos do Expert Advisor/indicator devem ser especificados: depósito inicial, alavancagem, período de tempo, modo de teste, parâmetros de entrada, etc. O lucro total também deve ser mencionado.

Confirme os seus resultados com imagens de captura de tela que você pode adicionar na seção apropriada. Certifique-se de fornecer o relatório de teste detalhado. Considere o tamanho do arquivo ao adicionar as imagens. Apenas imagens com resolução de 640x480 pixels são aceitas.

Apresente todos os dados possíveis para que os seus clientes possam repetir os seus resultados no Strategy Tester. Essa será uma prova confiável da eficiência do seu Expert Advisor e terá um impacto positivo sobre a sua marca. Uma aprovação no teste será um argumento substancial a favor do seu programa.

Exemplo: Resultados do teste do Expert Advisor: Tantal com depósito inicial de $10.000, ganhou $33.000 em EURUSD H3 no período de 1 de janeiro de 2012 a 1º de setembro de 2012. Lucro líquido de 330% em 9 meses. Desembolso absoluto - 0%, desembolso máximo - 5,5%.

Você pode receber dados similares fazendo o download e testando a versão de demonstração.

Descreva alguns outros recursos do seu programa após a seção Resultados. Forneça links para dados adicionais sobre o seu produto. Se você tem um site sobre o seu programa, forneça o link apropriado. Links para vídeos e imagens podem ser adicionados na seção de capturas de imagem.

Sobre o autor

Será interessante que os clientes tenham algumas informações breves sobre o autor. Assim, adicione alguns fatos básicos sobre você: quem você é, sua experiência no desenvolvimento de Expert Advisors, suas realizações. Certifique-se de adicionar um link para o seu perfil do www.mql5.com profile, que deve ser configurado antes disso.

Exemplo: Autor: MetaQuotes, desenvolvendo plataformas de negociação há mais de 10 anos, o líder do mercado de plataformas de negociação Forex.

Atenção: Uma condição obrigatória para adicionar o produto será a disponibilidade de uma descrição em inglês ou em russo. Adicionalmente, você pode colocar o texto na sua língua materna, se ele estiver disponível para ser adicionado.





Escrever uma descrição levará um pouco de tempo, mas isso vale a pena. Crie uma boa descrição para explicar claramente aos seus clientes o que exatamente você está vendendo. Isso ajudará você a manter o interesse dos clientes em seus produtos, bem como a desenvolver a sua reputação e aumentar as vendas.