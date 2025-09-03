Meravith MT5

O indicador analisa o volume a partir de qualquer ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume.

Linhas principais do Meravith:

  • Linha de exaustão de volume altista – serve como alvo.

  • Linha de exaustão de volume baixista – serve como alvo.

  • Linha de tendência – indica a tendência do mercado. A cor muda conforme o mercado esteja em alta ou em baixa e serve como suporte de tendência.

Como usar: dê um clique duplo na linha vertical roxa e mova-a para a posição desejada.

Você pode analisar qualquer coisa – tendências e correções. Mova o indicador para o topo, fundo ou qualquer ponto do mercado que considere importante. Uma boa abordagem é posicionar o Meravith em um local onde o mercado permaneça entre as linhas de exaustão; assim você terá alvos claros a perseguir.
Se as linhas de exaustão iniciais forem rompidas, novas linhas de exaustão aparecerão, criando canais adicionais para operar.

Quando a exaustão for atingida, você pode reposicionar o indicador ou mudar para outro período de tempo a fim de identificar novos níveis de exaustão.

Quanto maior a distância entre a linha de tendência e uma das linhas de exaustão de volume, maior será o volume naquela direção. A linha de tendência pode ser usada como ponto de abertura de ordens, enquanto as linhas de exaustão servem para realizar o lucro.

O Meravith inclui botões no gráfico, tornando o trabalho muito mais simples e rápido – todas as funcionalidades principais podem ser acionadas diretamente no gráfico. Veja a função de cada botão:

  • DEV – Exibe um desvio duplo a partir da linha de suporte, que pode atuar como um nível adicional de suporte se a tendência tiver alto volume interno.

  • 95% – Desenha uma curva que cobre 95% das últimas 20 velas. Se o preço romper esse nível, o movimento é considerado forte.

  • 99% – Similar ao 95%, mas cobre 99% das últimas 20 velas. Um rompimento além dessa zona indica um movimento extremo.

  • CH – Mostra o canal completo de suporte para melhor visualização da estrutura.

  • MID – Marca o ponto médio (50%) de todo o movimento, junto com os níveis de 0% e 100%.

  • E – Alterna entre os modos Meravith e Enigmera. Isso dá acesso às funções básicas do Enigmera.

  • Vd – Destaca velas com desvio de volume incomumente alto em comparação à média.

  • ON / OFF – Liga ou desliga todo o indicador.

Recomendações:

  • Pares de moedas: todos os pares, todos os mercados

  • Período de tempo: todos os timeframes

  • Depósito mínimo: sem exigência

  • Tipo de conta: sem limitações

  • Corretoras: sem limitações

Antes de comprar:
Este produto pode ser testado diretamente no Testador de Estratégia do MetaTrader.
Recomendo fortemente que você explore como ele se comporta com seus instrumentos, períodos de tempo e condições de mercado preferidos antes de tomar a decisão de compra.

Tem dúvidas ou precisa de esclarecimentos?
Sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem privada aqui no MQL5.
Estou disponível para ajudá-lo e fornecer orientações claras para garantir que você compreenda totalmente o que o produto oferece.

