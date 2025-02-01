Golden Blitz MT5

EA Golden Blitz – Uma solução segura e eficaz para o trading de ouro Promoção de lançamento! Apenas 1 cópias restantes pelo preço atual!

Próximo preço: $999.99

Preço final: $1999.99 Versão para MT4

Olá! Eu sou o EA Gold Blitz , o segundo Expert Advisor (EA) da família Diamond Forex Group, especialmente desenvolvido para operar com ouro (XAU/USD). Com recursos excepcionais e um enfoque prioritário na segurança, prometo oferecer uma experiência sustentável e eficaz de trading de ouro para os traders.







O que torna o EA Gold Blitz diferente?





- Stop Loss (SL) dinâmico: O EA utiliza um Stop Loss baseado na faixa de preços das velas recentes. Isso garante que o SL se ajuste de forma flexível às condições do mercado, protegendo sua conta de forma mais eficaz conforme o mercado muda.





- Estratégias de trading diversificadas: O EA conta com 3 estratégias de trading, cada uma capaz de abrir até 3 operações simultâneas, permitindo um total de até 9 operações ao mesmo tempo.





- Trailing Stop flexível: Inclui uma função de proteção de lucro utilizando trailing stop. Essa funcionalidade pode ser totalmente personalizada para atender às suas preferências pessoais.





- Segurança como prioridade: Cada operação possui um SL pré-definido para proteger sua conta contra riscos inesperados.







Como funciona o EA Gold Blitz





1. Sem estratégias arriscadas:

- Não utiliza martingale nem grid.

- Não realiza operações sem SL.





2. Sem "IA falsa":

- O EA Gold Blitz é um sistema de trading real.

- Diferente de outros EAs que anunciam "IA" de forma enganosa enquanto utilizam estratégias de martingale ou grid para atrair clientes.





3. Focado em resultados de longo prazo:

- Embora o EA não apresente testes históricos perfeitos, seu sistema de trading está otimizado para alcançar lucros sustentáveis a longo prazo.





4. Níveis de risco flexíveis:

- Suporta configurações de risco desde muito baixo até muito alto, adaptando-se às necessidades individuais de cada trader.







Detalhes de configuração do EA

- Timeframe: M15.

- Par de trading: XAU/USD.

- Configuração de entrada: Utilize as configurações padrão ou personalize conforme necessário.

- Tipo de conta: Qualquer tipo (contas com spreads baixos são recomendadas).

- Capital recomendado:

- $1000 para 1 estratégia.

- $2000 para 2 estratégias.

- $3000 para 3 estratégias.

- VPS: Recomenda-se um VPS de alta velocidade para garantir um desempenho estável do EA.







Notas sobre risco





- Resultados de backtest são apenas para referência: Eles não refletem completamente os resultados reais de trading.

- Desempenho varia por corretora: Os resultados podem diferir entre corretoras.

- Evite alto risco: Configurações de alto risco podem levar a grandes rebaixamentos.







Conclusão





O EA Gold Blitz é muito mais do que um EA comum para trading de ouro. Ele é uma solução confiável, projetada para ajudar você a alcançar lucros sustentáveis. Com estratégias de trading reais, flexibilidade e um enfoque prioritário na segurança, este EA mudará sua percepção sobre o trading automatizado de ouro.



