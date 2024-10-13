Gold Trend Scalping MT5
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Versão: 5.3
- Atualizado: 6 julho 2025
- Ativações: 10
Bem-vindo ao Gold Trend Scalping
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO:
- Próximo preço: $899.99
- Preço final: $1999
O Gold Trend Scalping é o primeiro EA que projetei especificamente para o ouro.
O EA utiliza uma estratégia de trading seguindo a tendência, baseada em timeframes maiores.
Ele usa um super trend para detectar a tendência principal do timeframe maior e, em seguida, abre operações em timeframes menores.
O EA sempre usa um stop loss fixo para cada operação, definido em 100 pips.
Também incorpora um trailing stop para garantir os lucros.
O EA NÃO usa estratégias arriscadas como martingale ou grid.
Ele busca continuar o sucesso de precursores como US30 Scalper, Quantum Algo e Diamond Titan, sempre priorizando a segurança e metas de longo prazo.
Nota
O EA não usa ChatGPT, nem emprega IA ou outros elementos fictícios que muitos autores intencionalmente incluem em suas descrições. Tenha cuidado; não caia nessa armadilha.
O EA também não gera lucros de forma constante nem ganha 100% das vezes. Não existe nenhum sistema no mundo que consiga fazer isso; todas as alegações desse tipo foram manipuladas.
Eu sou sempre um desenvolvedor que negocia com contas reais e sistemas reais, então é normal experimentar perdas em certos períodos. Não tento enganar meus clientes. Se você deseja avaliar a qualidade do EA, espere pelo menos 3-6 meses para ver seu desempenho.
Configuração:
- Par de moedas: XAU
- Timeframe: M15 or M12
- Depósito mínimo: Qualquer (dependendo dos requisitos do seu corretor)
- Tipo de conta: Qualquer; o sinal ao vivo utiliza uma conta padrão, spread = 5-15 (2 dígitos)
Características:
- Opera com XAU.
- Não utiliza grid, hedge ou múltiplas operações abertas.
- Cada operação é protegida por um stop loss.
- Função de cálculo automático de lotes incorporada.
- Muito fácil de instalar; não é necessário alterar as configurações; as configurações padrão são adequadas para a maioria dos corretores.
- Recomenda-se o uso de um VPS para manter o EA operando 24/7.
Aviso de risco:
- Esteja ciente dos riscos envolvidos antes de adquirir o EA.
- O desempenho passado não garante rentabilidade futura (o EA também pode ter perdas).
- Os backtests apresentados (por exemplo, em capturas de tela) são altamente otimizados e os resultados não podem ser aplicados diretamente em negociações ao vivo.
