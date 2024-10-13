Gold Trend Scalping MT5

O Gold Trend Scalping é o primeiro EA que projetei especificamente para o ouro.

O EA utiliza uma estratégia de trading seguindo a tendência, baseada em timeframes maiores.

Ele usa um super trend para detectar a tendência principal do timeframe maior e, em seguida, abre operações em timeframes menores.

O EA sempre usa um stop loss fixo para cada operação, definido em 100 pips.

Também incorpora um trailing stop para garantir os lucros.

O EA NÃO usa estratégias arriscadas como martingale ou grid.

Ele busca continuar o sucesso de precursores como US30 Scalper, Quantum Algo e Diamond Titan, sempre priorizando a segurança e metas de longo prazo.





Nota

O EA não usa ChatGPT, nem emprega IA ou outros elementos fictícios que muitos autores intencionalmente incluem em suas descrições. Tenha cuidado; não caia nessa armadilha.

O EA também não gera lucros de forma constante nem ganha 100% das vezes. Não existe nenhum sistema no mundo que consiga fazer isso; todas as alegações desse tipo foram manipuladas.

Eu sou sempre um desenvolvedor que negocia com contas reais e sistemas reais, então é normal experimentar perdas em certos períodos. Não tento enganar meus clientes. Se você deseja avaliar a qualidade do EA, espere pelo menos 3-6 meses para ver seu desempenho.





Configuração:

- Par de moedas: XAU

- Timeframe: M15 or M12

- Depósito mínimo: Qualquer (dependendo dos requisitos do seu corretor)

- Tipo de conta: Qualquer; o sinal ao vivo utiliza uma conta padrão, spread = 5-15 (2 dígitos)





Características:

- Opera com XAU.

- Não utiliza grid, hedge ou múltiplas operações abertas.

- Cada operação é protegida por um stop loss.

- Função de cálculo automático de lotes incorporada.

- Muito fácil de instalar; não é necessário alterar as configurações; as configurações padrão são adequadas para a maioria dos corretores.

- Recomenda-se o uso de um VPS para manter o EA operando 24/7.





Aviso de risco:

- Esteja ciente dos riscos envolvidos antes de adquirir o EA.

- O desempenho passado não garante rentabilidade futura (o EA também pode ter perdas).

- Os backtests apresentados (por exemplo, em capturas de tela) são altamente otimizados e os resultados não podem ser aplicados diretamente em negociações ao vivo.