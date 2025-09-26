Aurum Sentinel Pro

5

Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD

Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg!

Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte: XAUUSD (Gold).
Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von Fair Value Gaps (FVGs) basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den Preis dienen.

Dies ist kein simpler Grid- oder Martingale-Bot. Dies ist ein präziser, regelbasierter Algorithmus, der darauf abzielt, qualitativ hochwertige Setups zu finden und ein professionelles Risikomanagement zu gewährleisten.

🎯 KERNVORTEILE: Warum der Aurum Sentinel Pro ein Must-Have ist

Multi-Timeframe Power

  • Handel gleichzeitig und unabhängig auf 5 Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4)

  • Erkenne frühe Signale auf kürzeren Zeitrahmen und bestätige sie mit der Kraft der größeren!

  • Individuelle Handelszeiten pro Timeframe für maximale Flexibilität

Intelligentes FVG-Tracking mit Close-Price Filter

  • Der EA sucht automatisch nach bullischen und bärischen FVGs

  • Neue Close-Price Filterung: Verhindert falsche Signale durch Candlestick-Analyse

  • Präzise Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf der Größe der FVG-Zone

Dual-Mode Trading System

  • Trend-Modus: Nutzt Chandelier Exit mit ATR-basiertem Trailing Stop

  • Sideways-Modus: Klassische SL/TP mit festen Multiplikatoren

  • Automatische Marktphasen-Erkennung pro Timeframe mittels ADX + EMA

Mehrstufiges Risikomanagement

  • 1% Fixes Risiko pro Trade oder feste Lot-Größe

  • Daily Loss Limit: Automatischer Trading-Stop bei 10% Tagesverlust (anpassbar)

  • Maximale Lot Size Begrenzung (10 Lots) für Kapitalschutz 

Profit Protection System

  • R1 Break-Even: Auto-SL bei Erreichen von 1x Margin Profit

  • R4 Safety Stop: Aktiviert bei 4x Margin Profit (wenn Chandelier nicht aktiv)

  • R2 Secure Profit: Teilgewinnmitnahme bei der Hälfte des R4 Profits

Optimierte Trading Sessions

  • UK Session

  • US Session

  • Kein Asia-Session Trading für fokussierte Qualitätssignale

Umfassendes Monitoring & Transparenz

  • Automatische FVG-Zonen Zeichnung auf dem Chart

  • Detailliertes Logging aller Handelsentscheidungen

  • Echtzeit-Überwachung aller aktiven Positionen

⚙️ TECHNISCHE DETAILS

  • Basiswährung: Empfohlen USD

  • Handelsinstrument: AUSSCHLIESSLICH XAUUSD (speziell optimiert)

  • Empfohlener Zeitrahmen: Arbeitet auf allen Charts, analysiert die eingestellten Zeitrahmen (M5-H4)

  • Mindestempfehlung: ECN Standardkonto

  • Maximaler Spread: 30 Pips

  • Vollständige MQL5 Compliance

🎪 HARTKODIERTE OPTIMIERTE EINSTELLUNGEN

FVG Buffer pro Timeframe

SL/TP Multiplikatoren

Erweiterte Trend-Erkennung

  • Optimierte EMA-Perioden 

  • ATR-basierte Separation 

  • ADX-Schwelle

🎯 FÜR WEN IST DIESER EA?

  • Für Trader, die eine systematische, regelbasierte Herangehensweise an den Gold-Markt suchen

  • Für Investoren, die ihr Portfolio mit einer algorithmischen Komponente diversifizieren möchten

  • Für alle, die die Vorteile des Multi-Timeframe-Tradings nutzen wollen, ohne ständig die Charts beobachten zu müssen

  • Für konservative Trader, die strenges Risikomanagement mit Daily Loss Limits schätzen

⚠️ WICHTIGER HINWEIS

Wie jedes Trading-Tool erfordert der Aurum Sentinel Pro ein ordnungsgemäßes Backtesting und ein sorgfältiges Forward-Testing auf einem Demo-Konto, bevor er live eingesetzt wird. Die Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Trading mit diesem EA erfolgt auf eigenes Risiko.

Aurum Sentinel Pro – Ihr professioneller Jagdgefährte für multi-timeframe FVG Trading im Gold-Markt!

Comentários 5
Hambi89
19
Hambi89 2025.10.13 18:57 
 

Ich bin Top zufrieden und verwende den EA seit dem ersten Tag. Christian hat ein sehr gutes Fachwissen, gibt 1A Support und ist für Fragen offen. Mit den Videocalls rundet er den Support wunderbar ab. Man merkt das er es mit Herzblut betreut und es regelmäßig im Blick hat. Ich freue mich auf gute Jahre und wünsche ihm dabei viel Erfolg und allseits gute Trades ;-) Viele Grüße Hambi

beam79
24
beam79 2025.10.10 05:20 
 

Top notch product, highest return on investment I experienced so far, thank you Christian for your great work!

Rma6519
24
Rma6519 2025.10.10 04:35 
 

Mit allem zufrieden und macht was es soll. Top!

Produtos recomendados
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experts
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Robo Mini Dolar B3
Luiz Felipe Hibino Rodrigues
Experts
O EA Robô Mini Dólar B3 funciona   exclusivamente   no mercado de Dólar Futuro ( B3 ). Margem recomendada:   R$ 3.000,00 à cada 1   mini contrato. Desenvolvido através de técnicas de volatilidade, baterias de testes de robustez e análise de dados como:  Walk Forward Analysis (WFA)  Walk Forward Efficiency (WFE)   Walk Forward Matrix  (WFM)  Monte Carlo Distribuição de Parâmetros Distribuição de Resultados Critério de Wilcoxon-Mann-Whitney O Robô Mini Dólar B3 foi desenvolvido para realizar po
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Dynamic Pips: An Innovative Multi-Currency Bot for Automated Forex Trading Dynamic Pips is a high-tech tool for automated trading in the Forex market, designed for traders of all levels. This multi-currency robot, based on advanced algorithms for analyzing temporal information flows, offers unique opportunities to profit from currency fluctuations. Operating across any timeframe and with a variety of currency pairs, it becomes a reliable assistant in the trading world. Key Features and Advantage
Gold Grok
Ihar Tsitou
Experts
Символ XAUUSD Timeframe (период) Day Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1500 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером ДА Запуск без предварительных настроек ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных фракталов высокой размерности Второго уровня. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profile+Seller Ключевые особенности: Безопасность депозита Не использу
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experts
The BeeKeeper EA – Intelligent Market Scalper with Dynamic Trade Logic Overview BeeKeeper  is a next-generation automated trading system designed for precision, adaptability, and consistent performance across multiple market conditions. BeeKeeper integrates advanced technical logic with real-time position analysis to make smart entry and exit decisions — dynamically adapting to volatility, trend shifts, and recovery phases. Whether you’re a short-term scalper or mid-term trend rider, Met
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experts
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Experts
I present to you the parameters and settings of the Series Control bot, which is an ultra-modern bot for working in the Forex market. This bot uses the latest money management and market analysis technologies to identify trends and make trading decisions. It also has a flexible control and protection system for each position. Currency pairs for trading: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, GBPCAD, EURNZ
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Experts
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
Experts
Consultor Especialista em Volatilidade RS (RSV EA) MT5 Nota preliminar importante: O RS Volatility EA MT5 (RSV EA) não está sobreajustado. O código do programa RS Volatility EA MT5 (RSV EA) baseia-se na negociação forex honesta dos últimos anos. O RS Volatility EA MT5 é um Expert Advisor simples que segue tendências e, portanto, é ideal para principiantes em trading. O RSV EA é um EA que gera ordens com base em sinais do indicador RS Volatility MTF. O EA RSV negoceia a primeira ordem e constrói
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Experts
Shadow Timer FX – Your Smart Assistant for 20 Currency Pairs Trading Forex means staying alert. But monitoring 20 pairs across 5 timeframes at once? That’s not just hard – it’s humanly impossible. That’s exactly where Shadow Timer FX comes in. 2 purchases left and the price increases to 129$ LIVE MONITORING Recommendations: Timeframe M1 to D1 Pairs: EURUSD,GBPUSD, ... all FX Pairs (not indices, not commodities, not stocks, not crypto, not ETFs) Settings: after the purchse write me a message
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experts
*Nasdaq Quant NAS100 Uma Ferramenta sofisticada com adição de redes neurais uma inovação no mercado de robôs forex a otimização da estratégia com a ajuda do aprendizado de maquina trabalho inteligente para buscar os melhores resultados Corretora indicada: pepperstone, Robo Forex,Moneta markets O Quant NAS100 é um expert advisor confiável e experiente que usa sua inteligência artificial GPT-4 quantitativa para identificar as melhores oportunidades de mercado e maximizar seus lucros ao operar o í
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Tyr AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, eu projetei esta ferramenta com resultados reais rigorosamente, ferramenta baseada em várias das minhas estratégias anteriores, adaptando-a ao mercado Forex, Tyr AI, com o poder do Deus da ordem, um sistema neural de aprendizado de máquina baseado em IA para fazer uma análise profunda do mercado de scalping um EA sólido para lidar bem com o mercado oficial EURUSD, analisando o mercado para fazer entradas em níveis profissionais sem hedge, sem martin, Scalping de IA profissional com
Sonic
Jalaluddin Raheemi
Experts
only 3 copies will be sold at the current price and then the price will increase to $399. Sonic EA is the result of studying and testing our best trading strategies and combining them with Artificial Intelligence technology. This EA is a perfect combination of quality, technology, intelligence, safety, and experience. This is just the start of this project, Every week our team works hard to improve this trading algorithm and add the best features to it.   Monitoring : Sonic MT5 1 Signal new
IA Master Grid Full
Thiago Alves Martins
Experts
IA MASTER GRID: Seu Piloto Automático no Mercado Financeiro Imagine ter um robô inteligente que trabalha para você no mercado financeiro 24 horas por dia, 5 dias por semana. O IA MASTER GRID é exatamente isso! Ele é um Expert Advisor (EA), um programa que roda dentro da plataforma MetaTrader 5 e executa negociações automaticamente com base em regras pré-definidas. Como Ele Funciona? O princípio básico do IA MASTER GRID envolve duas estratégias principais, funcionando em conjunto para bu
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
Apexion
Vadim Podoprigora
Experts
Apexion - is a scalper that analyzes the market direction in a narrow range using multi-currency analysis and analysis of current market volumes. Analyzing the market, the advisor finds entry and exit points taking into account the trend indicators of the currency pair, as well as correlations. The advisor uses dynamic points of closing positions to minimize risks. The advisor is equipped with a minimum set of the most necessary functions that simplify working with it. Basically, the adviso
CAD Sniper X MT5
Mr James Daniel Coe
4.92 (12)
Experts
BUILDING ON THE SUCCESS OF MY POPULAR FREE EA 'CAD SNIPER'... I PRESENT CAD SNIPER X! THOUSANDS MORE TRADES | NO BROKER LIMITATIONS | BETTER STATISTICS | MULTIPLE STRATEGIES Send me a PRIVATE MESSAGE after purchase for the manual and a free bonus TWO STRATEGIES IN ONE FOR AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD and CADCHF Strategy 1 can be used with any broker, trades much more frequently and is the default strategy for CAD Sniper X. It's shown robust backtest success for many years and is adapted from ot
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Experts
QuantCore GT O EA QuantCore GT é um sistema de negociação avançado, desenvolvido para dominar as complexidades do mercado Forex utilizando uma combinação inigualável de inteligência impulsionada por IA e estratégias baseadas em dados. Ao integrar o ChatGPT-o1, o mais recente GPT-4.5, modelos sofisticados de machine learning e uma abordagem de big data de última geração, o QuantCore GT atinge um novo nível de precisão, adaptabilidade e eficiência na negociação. Este Expert Advisor (EA) se destac
Herodotus Assistant
Nadiya Mirosh
Experts
Expert Forex Market Analysis Using Elliott Wave Theory Introduction Forex market analysis using Elliott Wave Theory offers new opportunities for accurately forecasting currency pair movements. Herodotus, an expert in technical analysis, applies this method to study the dynamics of key currency pairs: EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD USD/CHF EUR/GBP EUR/JPY NZD/USD USD/CAD EUR/CHF AUD/JPY CAD/JPY Elliott Wave Theory This technical analysis method describes price fluctuations as recurring wave stru
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
Experts
Gold Precision Trader – The XAUUSD Edge Without Indicators Trade gold like a pro — without relying on lagging indicators or confusing signals.Gold Precision Trader is a battle-tested, rule-based strategy designed specifically for XAUUSD. Built for fast execution, high-probability entries, and mechanical consistency, this system eliminates noise and lets you trade with real structure, 1-3 trades daily. What Makes It Different Built specifically for Gold (XAUUSD) Trades only during clear, h
Wolken
Fernando Souza Mendes
Experts
WOLKEN Funcionalidades Principais: Estratégia Multi-Indicadores com Filtros Avançados: Indicadores Utilizados: Média Móvel (MA), RSI, Bollinger Bands, ADX, Stochastic, ATR e OBV (On-Balance Volume). Sinal Combinado: Requer confirmação de 3+ indicadores para gerar sinais, reduzindo falsos positivos. Filtro de Tendência (OBV): Confirma a direção do volume para validar sinais. SL/TP Dinâmicos: Baseados no ATR (Average True Range) para adaptação à volatilidade do mercado. Gestão de Risco Profissi
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Experts
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Experts
El One Bar Breaout EA System es una estrategia de ruptura que tiene un gran potencial debido a los altos márgenes de beneficio. Está diseñado de tal manera que intenta seguir la tendencia más fuerte del día y maximiza las ganancias a través de métodos de seguimiento innovadores. Esto puede generarle muchas ganancias en poco tiempo, incluso con una tasa de ganancia baja. Una vez configurado correctamente, puede funcionar de forma rentable durante meses. Esto funciona mejor para mercados grandes
RiskX Turbo EA
Burak Enes Aydin
Experts
RiskX Turbo EA - High-Risk Trading Robot Overview: RiskX Turbo EA is an ultra-aggressive trading robot designed for traders who embrace high risk for potentially high rewards. Operating on the USD/JPY 1-hour chart, this EA executes bold trades by utilizing one-third of the account balance per position and exponentially increasing trade sizes as equity grows. While it offers significant profit potential, it also carries an inherent risk of full account loss, which is entirely dependent on chance.
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experts
Bem-vindo(a) ao       O GoldSKY EA   é um programa de negociação intraday de alto desempenho para XAUUSD (ouro). Desenvolvido por nossa equipe, ele foi projetado para…       Contas correntes, contas comerciais financiadas e chamadas comerciais!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Ele se concentra em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa com base em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
Mais do autor
Aurum Sentinel Exit Manager
Christian Da Costa
Utilitários
Who is Aurum Sentinel Exit Manager for? PERFECT FOR: Manual gold traders who want to automate their exits Funded traders who need to adhere to drawdown limits Working professionals who cannot constantly monitor the chart Anyone who wants to avoid emotional exit decisions WORKS WITH: Any manual trading strategy All XAUUSD lot sizes Any timeframe (recommended: H1 or higher) All brokers with MetaTrader 5 UNIQUE ADVANTAGES Plug & Play - No strategy change Load the EA onto your XAUUSD chart
Filtro:
Hambi89
19
Hambi89 2025.10.13 18:57 
 

Ich bin Top zufrieden und verwende den EA seit dem ersten Tag. Christian hat ein sehr gutes Fachwissen, gibt 1A Support und ist für Fragen offen. Mit den Videocalls rundet er den Support wunderbar ab. Man merkt das er es mit Herzblut betreut und es regelmäßig im Blick hat. Ich freue mich auf gute Jahre und wünsche ihm dabei viel Erfolg und allseits gute Trades ;-) Viele Grüße Hambi

Christian Da Costa
649
Resposta do desenvolvedor Christian Da Costa 2025.10.13 19:22
Hallo Hambi Danke für die netten Worte. Freut mich dass alles so gut funktioniert und du Spass an dem EA hast!
beam79
24
beam79 2025.10.10 05:20 
 

Top notch product, highest return on investment I experienced so far, thank you Christian for your great work!

Christian Da Costa
649
Resposta do desenvolvedor Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
Rma6519
24
Rma6519 2025.10.10 04:35 
 

Mit allem zufrieden und macht was es soll. Top!

Christian Da Costa
649
Resposta do desenvolvedor Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
mojo62
24
mojo62 2025.10.09 20:27 
 

Der Bot macht was er verspricht! Der Support ist Vorbildlich! Ein empfehlenswertes Produkt!

Christian Da Costa
649
Resposta do desenvolvedor Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
miguelsao
19
miguelsao 2025.10.01 16:04 
 

Super Produkt und der Support ist Mega!

Christian Da Costa
649
Resposta do desenvolvedor Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
Responder ao comentário