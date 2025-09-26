Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD

Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg!

Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte: XAUUSD (Gold).

Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von Fair Value Gaps (FVGs) basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den Preis dienen.

Dies ist kein simpler Grid- oder Martingale-Bot. Dies ist ein präziser, regelbasierter Algorithmus, der darauf abzielt, qualitativ hochwertige Setups zu finden und ein professionelles Risikomanagement zu gewährleisten.

🎯 KERNVORTEILE: Warum der Aurum Sentinel Pro ein Must-Have ist

Multi-Timeframe Power

Handel gleichzeitig und unabhängig auf 5 Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4)

Erkenne frühe Signale auf kürzeren Zeitrahmen und bestätige sie mit der Kraft der größeren!

Individuelle Handelszeiten pro Timeframe für maximale Flexibilität

Intelligentes FVG-Tracking mit Close-Price Filter

Der EA sucht automatisch nach bullischen und bärischen FVGs

Neue Close-Price Filterung : Verhindert falsche Signale durch Candlestick-Analyse

Präzise Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf der Größe der FVG-Zone

Dual-Mode Trading System

Trend-Modus : Nutzt Chandelier Exit mit ATR-basiertem Trailing Stop

Sideways-Modus : Klassische SL/TP mit festen Multiplikatoren

Automatische Marktphasen-Erkennung pro Timeframe mittels ADX + EMA

Mehrstufiges Risikomanagement

1% Fixes Risiko pro Trade oder feste Lot-Größe

Daily Loss Limit : Automatischer Trading-Stop bei 10% Tagesverlust (anpassbar)

Maximale Lot Size Begrenzung (10 Lots) für Kapitalschutz

Profit Protection System

R1 Break-Even : Auto-SL bei Erreichen von 1x Margin Profit

R4 Safety Stop : Aktiviert bei 4x Margin Profit (wenn Chandelier nicht aktiv)

R2 Secure Profit: Teilgewinnmitnahme bei der Hälfte des R4 Profits

Optimierte Trading Sessions

UK Session

US Session

Kein Asia-Session Trading für fokussierte Qualitätssignale

Umfassendes Monitoring & Transparenz

Automatische FVG-Zonen Zeichnung auf dem Chart

Detailliertes Logging aller Handelsentscheidungen

Echtzeit-Überwachung aller aktiven Positionen

⚙️ TECHNISCHE DETAILS

Basiswährung : Empfohlen USD

Handelsinstrument : AUSSCHLIESSLICH XAUUSD (speziell optimiert)

Empfohlener Zeitrahmen : Arbeitet auf allen Charts, analysiert die eingestellten Zeitrahmen (M5-H4)

Mindestempfehlung : ECN Standardkonto

Maximaler Spread : 30 Pips

Vollständige MQL5 Compliance

🎪 HARTKODIERTE OPTIMIERTE EINSTELLUNGEN

FVG Buffer pro Timeframe

SL/TP Multiplikatoren

Erweiterte Trend-Erkennung

Optimierte EMA-Perioden

ATR-basierte Separation

ADX-Schwelle

🎯 FÜR WEN IST DIESER EA?

Für Trader , die eine systematische, regelbasierte Herangehensweise an den Gold-Markt suchen

Für Investoren , die ihr Portfolio mit einer algorithmischen Komponente diversifizieren möchten

Für alle, die die Vorteile des Multi-Timeframe-Tradings nutzen wollen, ohne ständig die Charts beobachten zu müssen

Für konservative Trader, die strenges Risikomanagement mit Daily Loss Limits schätzen

⚠️ WICHTIGER HINWEIS

Wie jedes Trading-Tool erfordert der Aurum Sentinel Pro ein ordnungsgemäßes Backtesting und ein sorgfältiges Forward-Testing auf einem Demo-Konto, bevor er live eingesetzt wird. Die Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Trading mit diesem EA erfolgt auf eigenes Risiko.

Aurum Sentinel Pro – Ihr professioneller Jagdgefährte für multi-timeframe FVG Trading im Gold-Markt!