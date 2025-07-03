Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP

AI MAP é um Expert Advisor automatizado projetado para analisar as condições de mercado e executar negociações com base em lógica algorítmica. O sistema utiliza uma estrutura analítica de múltiplas camadas para avaliar a ação do preço, volume e sentimento do mercado sem intervenção manual. Monitoramento ao vivo (+ 3 meses) || Grupo de chat

Arquitetura do Sistema

O EA incorpora módulos de processamento especializados para lidar com diferentes aspectos do mercado:

Análise de ação de preço e volume em tempo real

Integração de sentimento de notícias e calendário econômico

Síntese de indicadores técnicos

Avaliação de risco e previsão de volatilidade

Mapeamento de suporte e resistência

Estratégia de Trading

O sistema gerencia posições ajustando automaticamente os tamanhos das negociações com base no patrimônio da conta e nas condições atuais do mercado. Ele emprega mecanismos dinâmicos de stop-loss e estratégias de realização de lucros para manter os parâmetros de risco. As negociações são executadas apenas quando múltiplos módulos analíticos estão alinhados na direção do mercado.

Principais Características

Dimensionamento automático de posição com base no patrimônio da conta.

Análise de mercado com filtragem de notícias econômicas.

Metas de lucro dinâmicas e ajustes de stop-loss.

Capacidades de proteção de posição durante o fim de semana.

Análise multi-temporal.

Pares de Moedas Recomendados

O sistema é otimizado para pares com volatilidade suficiente, incluindo:

Principais e Cruzados: GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY

Metais: XAUUSD (Ouro)

Recomendações de Conta





Conservador: Saldo Mínimo $500 (Recomendado $1,000)

Período de Tempo H1

Configuração e Uso