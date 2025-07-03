AI Map

AI MAP é um Expert Advisor automatizado projetado para analisar as condições de mercado e executar negociações com base em lógica algorítmica. O sistema utiliza uma estrutura analítica de múltiplas camadas para avaliar a ação do preço, volume e sentimento do mercado sem intervenção manual.

Arquitetura do Sistema

O EA incorpora módulos de processamento especializados para lidar com diferentes aspectos do mercado:

  • Análise de ação de preço e volume em tempo real

  • Integração de sentimento de notícias e calendário econômico

  • Síntese de indicadores técnicos

  • Avaliação de risco e previsão de volatilidade

  • Mapeamento de suporte e resistência

Estratégia de Trading

O sistema gerencia posições ajustando automaticamente os tamanhos das negociações com base no patrimônio da conta e nas condições atuais do mercado. Ele emprega mecanismos dinâmicos de stop-loss e estratégias de realização de lucros para manter os parâmetros de risco. As negociações são executadas apenas quando múltiplos módulos analíticos estão alinhados na direção do mercado.

Principais Características

  • Dimensionamento automático de posição com base no patrimônio da conta.

  • Análise de mercado com filtragem de notícias econômicas.

  • Metas de lucro dinâmicas e ajustes de stop-loss.

  • Capacidades de proteção de posição durante o fim de semana.

  • Análise multi-temporal.

Pares de Moedas Recomendados

O sistema é otimizado para pares com volatilidade suficiente, incluindo:

  • Principais e Cruzados: GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY

  • Metais: XAUUSD (Ouro)

Recomendações de Conta


  • Conservador: Saldo Mínimo $500 (Recomendado $1,000)

  • Período de Tempo H1

Configuração e Uso

  1. O EA opera durante o horário padrão do mercado.

  2. Arquivos de configuração e guias de instalação estão disponíveis na seção "Comentários".

  3. Recomenda-se testar em uma conta demo para entender a mecânica do sistema antes de negociar ao vivo.

richnpton
147
richnpton 2025.12.19 20:56 
 

Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.

kaido kattel
180
kaido kattel 2025.11.08 19:02 
 

This thing just works! It makes profit steadily and is totally reliable. You can see the live signal :) EA is actually good and trustworthy, I highly recommend it. Great job to the creator of this awesome EA!

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versão 11.0 - Português Mean Machine GPT Versão 11.0 - Onde a Inteligência Institucional Encontra o Trading Especializado Desde a pioneira integração genuína de IA no trading algorítmico, refinamos esta abordagem através de múltiplos ciclos de mercado, regimes econômicos e evoluções tecnológicas. O que começou como nossa convicção de que o aprendizado de máquina adaptativo representa a progressão natural do trading quantitativo tornou-se uma direção da indústria. A Versão 11.0 m
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
O KT Gold Nexus EA é um sistema de trading profissional projetado para o mercado spot de ouro (XAUUSD). Desenvolvido com base em dados históricos de alta precisão, ele passou por rigorosos testes de estresse e verificações de robustez em diferentes regimes e ciclos de mercado. Utilizando técnicas algorítmicas avançadas, incluindo otimizações baseadas em aprendizado de máquina, este EA foi projetado para ser viável a longo prazo. Ele opera exclusivamente na direção de compra. O trading é uma jorn
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – grade quantitativa adaptativa que evolui com o mercado NEXUS é um sistema 100% automático que constrói combinações de regras em tempo real, valida essas combinações out-of-sample e só entra em operação quando detecta uma vantagem estatística em um contexto de mercado válido. Especificações rápidas Tipo de sistema: grade adaptativa com validação OOS (out-of-sample) e filtros de ambiente (notícias, volatilidade, sessão/dia e áreas de valor de volume opcionais). Instrumentos: pares principa
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar nos mercados XAUUSD (Ouro) e US100 / Nasdaq . Ele combina duas abordagens estratégicas (Scalping e Swing Trading) dentro de uma estrutura disciplinada de gestão de risco, voltada para estabilidade de longo prazo. Mercados Principais Compatíveis • XAUUSD (Ouro) • US100 / Nasdaq Arquitetura de Dupla Estratégia 1. Scalping • Operações intradiárias • Baixa exposição ao mercado • Optimizado para micro movimentos • Gestão de risco rig
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
Experts
EA Golden Blitz   – Uma solução segura e eficaz para o trading de ouro   Promoção de lançamento! Apenas 1 cópias restantes pelo preço atual!  Próximo preço: $999.99 Preço final: $1999.99  Versão para MT4 Olá! Eu sou o EA Gold Blitz   , o segundo Expert Advisor (EA) da família Diamond Forex Group, especialmente desenvolvido para operar com ouro (XAU/USD). Com recursos excepcionais e um enfoque prioritário na segurança, prometo oferecer uma experiência sustentável e eficaz de trading de ouro para
AI Tune
Saeid Soleimani
3.06 (16)
Experts
AI TUNE: Solução Avançada de Negociação Algorítmica Após a compra, entre em contato conosco para se juntar à exclusiva Comunidade AI TUNE Traders para atualizações, configurações e networking entre traders. AI TUNE é um bot de negociação de forex e metais de ponta que utiliza inteligência artificial para analisar dados de mercado e executar negociações. Este sistema sofisticado processa grandes quantidades de informação em tempo real, identificando oportunidades potenciais e gerenciando risco
HuiAi
Saeid Soleimani
Experts
Robô de Trading HUIAI TESTADO AO VIVO - Entre em contato para ver o desempenho em tempo real   Próximo preço: 399$ Descrição HUIAI é um sistema automatizado de trading projetado para análise e negociação do Nas100 no timeframe H1. Especificações Técnicas Mercado alvo: Nas100 Timeframe: H1 (1 hora) Saldo mínimo recomendado: $100 Plataforma: MetaTrader 5 Recursos Principais Sistema de Gerenciamento de Risco Cálculo automático do tamanho do lote Ajuste de stop loss trailing Análise e ajuste de spr
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Experts
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H é um Expert Advisor projetado para negociar XAUUSD (Ouro) no timeframe H1, implementando metodologias de redes neurais para reconhecimento de padrões. O EA utiliza uma abordagem sistemática para negociação de ouro através de análise cuidadosa das condições de mercado e gerenciamento preciso de operações. Para obter resultados precisos no   backtesting , certifique-se de definir o correto   deslocamento GMT   nos parâmetros de entrada. Preços e Disponibilidade Preço I
Satoshi AI
Saeid Soleimani
Experts
SATOSHI AI Artificial Intelligence Crypto Trading EA- USER GUIDE (Derived from GEMINI 2 Pro & Latest GPT ) Introduction SATOSHI AI is a MetaTrader 5 expert advisor powered by advanced artificial intelligence, specifically designed for cryptocurrency trading. The system operates exclusively on single-position scalping strategy without using any high-risk methods like martingale or grid trading. Core Features 1. AI-Powered Analysis Feature Description AI Models Advanced natural language AI models
Amber Waves
Saeid Soleimani
5 (1)
Experts
Amber Waves Scalper Candle Pattern EA (Amber Waves Scalper Padrão de Velas EA) é um sistema automatizado de negociação simples, porém eficiente, para a plataforma MetaTrader 4. Com foco em padrões de velas, o EA identifica potenciais oportunidades de negociação, incorpora stops móveis para proteger os lucros e detecta áreas de rompimento. Este consultor especialista não depende de estratégias de Martingale ou grade e pode ser aplicado em qualquer período de tempo. Não é sensível ao período de t
Boy Plunger EA
Saeid Soleimani
Experts
The Boy Plunger Gold EA is a revolutionary scalping Expert Advisor (EA) designed for the Gold and Silver markets. This EA does not require a low spread account and offers smart take profit and stop loss levels, without the need for trailing features. The EA is intended for use and backtesting specifically in 2023. Main EA setting: Timeframe: The timeframe used for market analysis. It is set to PERIOD_H4, which represents the 4-hour timeframe. ATR_Period: The number of bars used for calculati
NumberSix EA
Saeid Soleimani
5 (4)
Experts
NumberSix Scalper is a versatile trading strategy designed to trade a wide range of currency pairs, metals, and indices. The strategy utilizes a combination of candlestick patterns, trend detection, and a news filter to identify high-probability trading opportunities. To optimize performance, we provide set files that can be used with the EA. After purchasing, please contact me for the set files tailored to your preferred trading instruments and timeframes. Set Files     || NumberSix Channel
Cyrus EA MT5
Saeid Soleimani
Experts
The Cyrus EA is a scalper, which trades from one hour before rollover time until one hour after rollover time. When running the backtest, it is important to consider the time difference between your local time and GMT. The backtest relies on the GMT time zone to determine trade openings and closings. Failing to account for the time difference may lead to inaccurate backtest results. If you're unable to locate your GMT Offset time zone, please inform us, and we'll gladly assist you. Overview Cy
XauAI
Saeid Soleimani
2.33 (3)
Experts
XAUAI Trading Robot - Visão Geral da Descrição XAUAI é um robô de negociação algorítmica avançado alimentado por inteligência artificial, especificamente projetado para negociação de ouro. O sistema utiliza uma arquitetura de IA sofisticada de múltiplas camadas para analisar condições de mercado e executar negociações com precisão. Características Principais Análise Alimentada por IA : Emprega 10 núcleos neurais de IA distintos que trabalham simultaneamente para processar dados de mercado em tem
richnpton
147
richnpton 2025.12.19 20:56 
 

Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.

Saeid Soleimani
4367
Resposta do desenvolvedor Saeid Soleimani 2025.12.19 21:33
Thank you for this honest review - and for actually understanding how the EA works. You nailed it: accurate entries + proper risk management = steady growth. The AI does its job when traders let it do its job. Simple as that. By the way, Version 2.30 is now available with improved broker compatibility and better execution during volatile periods. You'll notice even smoother performance. Really appreciate your patience and discipline. That's what makes the difference. Cheers! 📈
Harry Kattel
32
Harry Kattel 2025.12.12 15:59 
 

The market moved strongly upward, but the EA continued to add positions in the opposite direction. Instead of adapting to the clear bullish trend, the robot kept increasing exposure by adding more sell orders. There was no effective stop mechanism or recovery adjustment, and trading continued despite the growing drawdown. As a result, the account was fully wiped out, leading to a loss of approximately 1,300 EUR. This situation raises concerns about the EA’s trend recognition, position-adding logic, and overall risk management in trending market conditions. These aspects should be carefully reviewed to ensure safer operation on live accounts.

Update after further testing:

I want to clarify my previous review after spending more time with this EA. The strategy itself can work, but it requires proper risk management and active monitoring, especially during strong market trends.

The developer is very responsive, supportive, and clearly passionate about improving the product. He communicates openly and provides guidance when needed.

This is not a “set and forget” robot, but for users who understand drawdown, position sizing, and are willing to monitor equity, it can be a useful tool.

I appreciate the developer’s effort and ongoing improvements, and I’m continuing to test the EA with a more controlled risk approach.

Saeid Soleimani
4367
Resposta do desenvolvedor Saeid Soleimani 2025.12.14 14:52
Thank you for the detailed feedback, and I'm truly sorry about your loss.What Happened:You experienced a classic Martingale failure during a strong one-directional trend. The EA kept adding sell positions while the market moved powerfully upward, leading to account wipeout.Good News - This Is Now Fixed:I've released Version 2.20 with exactly the protections you needed:✅ Advanced Risk Protection (NEW)
Automatically closes ALL positions when drawdown exceeds 5%
Dynamic limits: tighter as more positions open
Would have stopped your loss at -65 EUR instead of -1,300 EUR
✅ Trading Strategy Selector (NEW)
Conservative mode: Only trades very strong setups (would likely skip aggressive trends)
Balanced mode: Default, much safer
Your scenario would trigger "SKIP" in new system
✅ Order Price Validation (NEW)
Prevents wrong order placement
Auto-retry if AI makes mistakes
What You Should Have Done (Old Version):
Enable news protection
Set tighter stop loss limits
Use lower Martingale levels
But these weren't obvious enough—that's on me
Current Version (2.20):
Protection features are DEFAULT ENABLED
Clear warnings in setup guide
Better trend detection
My Commitment:I build EAs to help traders, not hurt them. Your feedback directly led to these safety improvements. All users should now:
Update to version 2.20
Keep ENABLE_ADVANCED_RISK_PROTECTION = true
Use Conservative or Balanced mode
Test on demo first
Thank you for making the EA safer for everyone.
Saeid Soleimani
AIMAP EA Developer
Mohsen Moshiri
277
Mohsen Moshiri 2025.12.12 08:59 
 

A scary Martingale expert advisor that trades against the market. AI has no effect on it — it just follows preset rules. It opens buys on some accounts and sells on others. My 5000 account got wiped out.

Saeid Soleimani
4367
Resposta do desenvolvedor Saeid Soleimani 2025.12.14 14:55
I'm sorry to hear about your loss. Let me address your concerns directly."AI has no effect":I understand your frustration, but the EA does use AI for analysis. However, you're right that the Martingale system dominates the behavior—once triggered, it follows recovery logic regardless of AI input. This is by design, but I should have made this clearer."Trades against the market":Martingale works by placing orders opposite to losing positions to recover losses. If market trends strongly in one direction, this creates the exact scenario you experienced—adding positions against the trend until account wipeout."Opens buys on some accounts, sells on others":The EA analyzes each chart independently. Different accounts/timeframes can show different signals, leading to opposite directions. This isn't random—it's based on the market data AI sees at that moment.What's Changed in Version 2.20:
✅ Advanced Risk Protection - Auto-closes positions at 5% drawdown
✅ Strategy Selector - Conservative mode avoids risky setups
✅ Order Validation - Prevents wrong price placementsMy Honest Take:You're correct that Martingale is aggressive and can wipe accounts during strong trends. I've added protections, but Martingale will always carry this risk. The EA works best in:
Ranging markets
With strict risk limits enabled
On demo accounts first
I should have emphasized these limitations more clearly. I'm working on better warnings and mandatory protection features.Thank you for the honest feedback.
kaido kattel
180
kaido kattel 2025.11.08 19:02 
 

This thing just works! It makes profit steadily and is totally reliable. You can see the live signal :) EA is actually good and trustworthy, I highly recommend it. Great job to the creator of this awesome EA!

