AI Map
- Experts
- Saeid Soleimani
- Versão: 2.40
- Atualizado: 22 dezembro 2025
- Ativações: 11
AI MAP é um Expert Advisor automatizado projetado para analisar as condições de mercado e executar negociações com base em lógica algorítmica. O sistema utiliza uma estrutura analítica de múltiplas camadas para avaliar a ação do preço, volume e sentimento do mercado sem intervenção manual.
Arquitetura do Sistema
O EA incorpora módulos de processamento especializados para lidar com diferentes aspectos do mercado:
-
Análise de ação de preço e volume em tempo real
-
Integração de sentimento de notícias e calendário econômico
-
Síntese de indicadores técnicos
-
Avaliação de risco e previsão de volatilidade
-
Mapeamento de suporte e resistência
Estratégia de Trading
O sistema gerencia posições ajustando automaticamente os tamanhos das negociações com base no patrimônio da conta e nas condições atuais do mercado. Ele emprega mecanismos dinâmicos de stop-loss e estratégias de realização de lucros para manter os parâmetros de risco. As negociações são executadas apenas quando múltiplos módulos analíticos estão alinhados na direção do mercado.
Principais Características
-
Dimensionamento automático de posição com base no patrimônio da conta.
-
Análise de mercado com filtragem de notícias econômicas.
-
Metas de lucro dinâmicas e ajustes de stop-loss.
-
Capacidades de proteção de posição durante o fim de semana.
-
Análise multi-temporal.
Pares de Moedas Recomendados
O sistema é otimizado para pares com volatilidade suficiente, incluindo:
-
Principais e Cruzados: GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY
-
Metais: XAUUSD (Ouro)
Recomendações de Conta
-
Conservador: Saldo Mínimo $500 (Recomendado $1,000)
-
Período de Tempo H1
Configuração e Uso
-
O EA opera durante o horário padrão do mercado.
-
Arquivos de configuração e guias de instalação estão disponíveis na seção "Comentários".
-
Recomenda-se testar em uma conta demo para entender a mecânica do sistema antes de negociar ao vivo.
Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.