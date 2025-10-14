One Man Army

5

Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos aos detalhes.

One Man Army foi desenvolvido com base em testes extensivos realizados em vários ativos e diferentes fases do mercado. O comportamento do sistema é estável, previsível e fácil de analisar. Foi criado para traders que valorizam controle, segurança e uma abordagem sistemática. Para testar, utilize o par de moedas EURCAD, intervalo de tempo M15

LIVE SIGNAL "Double shot" - Click here

LIVE SIGNAL "М15" - Click here

Installation and setup guide – HERE

Características principais

  • Sem Martingale, sem médias de preço
  • Cada operação protegida por um Stop Loss
  • Adequado tanto para trading pessoal quanto para empresas Prop
  • Período de trading: M15
  • Ativos: 17 pares de moedas
  • Alavancagem recomendada: qualquer (a partir de 1:30)
  • Capital mínimo inicial: 500 USD

Roteiro de desenvolvimento do One Man Army

Nos próximos meses após o lançamento, pretendo expandir o projeto One Man Army nas seguintes direções:

  • Atualização dos arquivos de configuração a cada 6 meses, garantindo que o sistema permaneça ajustado às condições atuais do mercado
  • Desenvolvimento de um algoritmo adicional de scalping, com duração média das operações entre 5 e 10 horas (como portfólio adicional)
  • Criação de um algoritmo avançado de hedge, utilizando posições bloqueadas em duas direções (como portfólio adicional)
  • Implementação de um algoritmo de múltiplas posições (2–3 operações simultâneas) com saídas graduais baseadas em Fibonacci — outra opção de portfólio adicional

Em resumo, você terá um algoritmo estável e adaptável ao mercado, capaz de operar sob quatro estratégias de trading diferentes.

Descrição detalhada

  • One Man Army utiliza ordens limitadas pendentes, entrando no mercado apenas em zonas com alta probabilidade de reversão. Sem perseguição de preço, sem entradas aleatórias — apenas posicionamento estruturado e planejado.
  • Cada operação é protegida por seu próprio Stop Loss, calculado dinamicamente de acordo com a estrutura do mercado. Isso significa uma proteção sólida do capital — tanto para depósitos menores a partir de 500 USD quanto para contas maiores.
  • Sem Martingale, sem médias de preço — sem grades, sem duplicar posições, sem lógica de apostas. Apenas exposição controlada e gestão de risco profissional.
  • 17 instrumentos — um portfólio. Uma estratégia multimoeda que distribui o risco entre os principais pares, garantindo comportamento equilibrado e estável em diferentes condições de mercado.
  • Adequado para contas pessoais e de empresas Prop, atendendo a padrões rigorosos de gestão de risco.
  • Acessível a todos — basta 500 USD para começar, sem necessidade de alta alavancagem (1:30 é suficiente).
  • Compatível com qualquer corretora MT5 no mundo — testado e funcional em corretoras da Europa, Estados Unidos e Ásia.
  • Totalmente automatizado — negocia sem emoções, segue as regras e mantém a disciplina 24/5.

Você mantém o controle — o algoritmo faz o trabalho pesado.


Comentários
SEAN
191
SEAN 2025.12.11 16:29 
 

I usually only take the time to write a review once the EAior has fully recovered its cost on a live account—and I'm pleased to say this one has done exactly that in a short period. Ihor has truly delivered an impressive EA here, operating effectively as a one-man development team. The performance has been strong, with consistent results that have exceeded my initial expectations, though there will be loss hanging there, but profitable ones fill the gap eventually. It's true that Ihor's EAs typically require opening 10+ charts to set up all pairs properly, but this is a small effort well worth making. Maybe it is the way to demonstrates respect for the developer's work, maximizes the bot's potential, and aligns perfectly with the important principle of diversification in trading. I genuinely hope this EA continues to receive the recognition and positive feedback it deserves, especially as future updates are released. Thank you, Ihor, for creating such a high-quality EA. I look forward to future improvements and continued strong performance

ys1267 tkhs
127
ys1267 tkhs 2025.11.21 02:21 
 

What an impressively low drawdown—I'm amazed. I've used it for a month now, and this past month ended in profit. Of course, when I run long-term backtests using all pairs in the analyzer, there are months with losses. But honestly, knowing that it can go down is actually reassuring. An EA that never loses makes me fear it might one day wipe out everything, and I can't sleep at night using something like that. I'm also relying on other indicators. As always, it's truly professional work.

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.11.10 16:34 
 

I bought this EA a few weeks ago and it's a very stable one. The last weeks were difficult ones and the EA kept performing very well. It will not be my last EA I buy from Ihor.

Mais do autor
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Experts
Monitoramento real. Testes honestos. Zero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrarmos nos detalhes técnicos, há duas coisas que você precisa saber: PipsHunter é confirmado por um sinal de monitoramento com dinheiro real. O EA está operando ao vivo há vários meses em uma conta real (Pepperstone), e o monitoramento é totalmente público. Sem simulações, sem contas ocultas, sem “apenas backtests perfeitos” — os resultados reais comprovam o desempenho verdadeiro. Os backtests são 100% h
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Experts
Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.67 (18)
Experts
Olá, traders! Se você está procurando um robô que não entra em qualquer operação só para mostrar serviço, mas sim que segue uma estratégia bem definida e inteligente — conheça o Scalper Investor EA. Este é um Expert Advisor multimoeda que já está pronto para ação com uma estratégia reversa bem trabalhada, e em breve vai receber uma atualização com uma poderosa estratégia de tendência. Estratégia reversa — pronta para uso No momento do lançamento, o EA está 100% focado em operar com uma estratégi
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
3.82 (17)
Experts
Apresento a você o Expert Advisor que desenvolvi em resposta aos inúmeros pedidos dos usuários da minha estratégia e indicador personalizado Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Criei o Expert Advisor "Bomber Corporation" com base no meu algoritmo original de detecção e negociação de divergências no MACD. Este sistema algorítmico de trading automatizado: Está em conformidade com os requisitos de corretores americanos, e
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.75 (20)
Indicadores
PUMPING STATION – Sua estratégia pessoal “tudo incluído” Apresentamos o PUMPING STATION — um indicador revolucionário para Forex que vai transformar sua maneira de operar em uma experiência empolgante e eficaz. Este não é apenas um assistente, mas sim um sistema de trading completo com algoritmos poderosos que vão te ajudar a operar de forma mais estável. Ao adquirir este produto, você recebe GRATUITAMENTE: Arquivos de configuração exclusivos: para uma configuração automática e desempenho máxim
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indicadores
PUMPING STATION – Sua estratégia pessoal “tudo incluído” Apresentamos o PUMPING STATION — um indicador revolucionário para Forex que vai transformar sua maneira de operar em uma experiência empolgante e eficaz. Este não é apenas um assistente, mas sim um sistema de trading completo com algoritmos poderosos que vão te ajudar a operar de forma mais estável. Ao adquirir este produto, você recebe GRATUITAMENTE: Arquivos de configuração exclusivos: para uma configuração automática e desempenho máximo
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Enslaver
Ihor Otkydach
3.6 (5)
Experts
Restam 6 cópias por 399 USD Próximo preço: 499 USD O guia de instalação e configuração está disponível aqui –  https://www.mql5.com/pt/blogs/post/763497 Por que eu gosto do Enslaver EA e por que você também pode gostar? Cada operação é protegida por um Stop Loss Pode ser usado para trading em Prop Firms O EA não espera o Stop Loss ser atingido — ele sai do mercado quando o preço retorna à média, com lucro ou prejuízo É um EA multimoeda (8 pares de moedas), então enquanto um par pode estar em pre
rentier777
19
rentier777 2025.10.19 22:20 
 

I bought One Man Army right after it was released and after less than a week of its operation I am not very enthusiastic. With the lowest risk setting the result is a loss of -0.32% and an unrealized loss of another -0.37% from 4 unclosed trades (2 in profit, 2 in loss). There were a total of 5 closed trades, 4 of which were profitable. Well, not every day is a feast, I will see what happens next. I will call back in a week.

collinmira
89
collinmira 2025.10.15 23:06 
 

I just bought the EA right now waiting for limit order i can vouch IHOR EA AND INDICATOR IS REALLY GOOD AND REALISTIC

Guys after using it in a week so far i gain 200 dollars in just a week with it capital is 2800 dollars with a standard setting like the signal that ihor show us very stable the drawdown small i haven't experience loss minimal drawdown which is normal but this is a honest review

Ihor Otkydach
26072
Resposta do desenvolvedor Ihor Otkydach 2025.10.16 10:20
Don't worry, everything works like Swiss clockwork! 👍😎
Eric Vivas Ocampo
294
Eric Vivas Ocampo 2025.10.14 23:45 
 

Compré One Man Army durante la oferta de lanzamiento y fue una excelente decisión. Soy cliente fiel de Ihor desde hace tiempo y todos sus EAs han sido rentables, consistentes y muy bien desarrollados. Se nota la experiencia y dedicación detrás de cada proyecto: entradas precisas, excelente gestión del riesgo y una lógica profesional. Este nuevo EA mantiene el mismo nivel de calidad, incluso mejorado. Agradezco que ofreciera el descuento de lanzamiento y que siga creando herramientas tan confiables. Seguiré apoyando todos sus proyectos sin dudarlo!

Michael John Malkinson
700
Michael John Malkinson 2025.10.14 15:51 
 

Ihor does it again. I set my alarm today purposely to make sure I bought this in the half price initial sale. Ihors own live signal was enough to convince me this would be another winner from him - and how correct it was. Had 2 trades open since running and they're both heavily in profit, assumingly going to close very soon. As with all Ihor EA's the initial setup is a bit of a pain, 17 seperate chart to install the EA's and setfiles, but once you're finally done with it, its set and forget and dont have to think about it anymore, just watch the profits grow. Only downside is I now run so many of IHOR's EAs my MT5 window has over 100 charts and looks insane! but ive upgraded my VPS to handle the load.

Ihor Otkydach
26072
Resposta do desenvolvedor Ihor Otkydach 2025.10.14 15:59
Responder ao comentário