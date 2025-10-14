Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos aos detalhes.

Características principais

Sem Martingale, sem médias de preço

Cada operação protegida por um Stop Loss

Adequado tanto para trading pessoal quanto para empresas Prop

Período de trading: M15

Ativos: 17 pares de moedas

Alavancagem recomendada: qualquer (a partir de 1:30)

Capital mínimo inicial: 500 USD

Roteiro de desenvolvimento do One Man Army

Nos próximos meses após o lançamento, pretendo expandir o projeto One Man Army nas seguintes direções: Atualização dos arquivos de configuração a cada 6 meses, garantindo que o sistema permaneça ajustado às condições atuais do mercado

Desenvolvimento de um algoritmo adicional de scalping, com duração média das operações entre 5 e 10 horas (como portfólio adicional)

Criação de um algoritmo avançado de hedge, utilizando posições bloqueadas em duas direções (como portfólio adicional)

Implementação de um algoritmo de múltiplas posições (2–3 operações simultâneas) com saídas graduais baseadas em Fibonacci — outra opção de portfólio adicional Em resumo, você terá um algoritmo estável e adaptável ao mercado, capaz de operar sob quatro estratégias de trading diferentes.

Descrição detalhada



One Man Army utiliza ordens limitadas pendentes, entrando no mercado apenas em zonas com alta probabilidade de reversão. Sem perseguição de preço, sem entradas aleatórias — apenas posicionamento estruturado e planejado.

Cada operação é protegida por seu próprio Stop Loss, calculado dinamicamente de acordo com a estrutura do mercado. Isso significa uma proteção sólida do capital — tanto para depósitos menores a partir de 500 USD quanto para contas maiores.

Sem Martingale, sem médias de preço — sem grades, sem duplicar posições, sem lógica de apostas. Apenas exposição controlada e gestão de risco profissional.

17 instrumentos — um portfólio. Uma estratégia multimoeda que distribui o risco entre os principais pares, garantindo comportamento equilibrado e estável em diferentes condições de mercado.

Adequado para contas pessoais e de empresas Prop, atendendo a padrões rigorosos de gestão de risco.

Acessível a todos — basta 500 USD para começar, sem necessidade de alta alavancagem (1:30 é suficiente).

Compatível com qualquer corretora MT5 no mundo — testado e funcional em corretoras da Europa, Estados Unidos e Ásia.

Totalmente automatizado — negocia sem emoções, segue as regras e mantém a disciplina 24/5.

Você mantém o controle — o algoritmo faz o trabalho pesado.