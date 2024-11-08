O EURUSD Algo Trading é um EA simples, mas altamente eficaz na plataforma MT5. O EA foi especificamente projetado para o par de moedas mais estável do mundo, o EURUSD.

O EA utiliza uma estratégia de day trade, em que 90% das operações são fechadas em poucas horas. Ele se concentra em identificar níveis-chave no intervalo de tempo H1 para encontrar pontos de entrada e definir níveis de Stop Loss (SL) apropriados e pré-definidos.

O EA possui uma função de trailing stop, ajudando os traders a garantir lucros com uma alta taxa de acertos. Ele também inclui várias funções de gestão de dinheiro, recursos de gerenciamento de tempo, controle de drawdown e ferramentas de gerenciamento de notícias, tornando-o adequado para vários estilos de negociação e tipos de conta.

O EA foi testado nos últimos 17 anos, lidando com sucesso com várias condições econômicas, como a crise de 2008, a pandemia de COVID-19 em 2019 e outras recessões.

Não há exigência mínima de conta, então os clientes podem começar com um capital pequeno, a partir de algumas centenas de dólares.