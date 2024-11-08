EurUsd Algo Trading
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Versão: 1.2
- Atualizado: 23 novembro 2024
- Ativações: 20
O EURUSD Algo Trading é um EA simples, mas altamente eficaz na plataforma MT5. O EA foi especificamente projetado para o par de moedas mais estável do mundo, o EURUSD.
O EA utiliza uma estratégia de day trade, em que 90% das operações são fechadas em poucas horas. Ele se concentra em identificar níveis-chave no intervalo de tempo H1 para encontrar pontos de entrada e definir níveis de Stop Loss (SL) apropriados e pré-definidos.
O EA possui uma função de trailing stop, ajudando os traders a garantir lucros com uma alta taxa de acertos. Ele também inclui várias funções de gestão de dinheiro, recursos de gerenciamento de tempo, controle de drawdown e ferramentas de gerenciamento de notícias, tornando-o adequado para vários estilos de negociação e tipos de conta.
O EA foi testado nos últimos 17 anos, lidando com sucesso com várias condições econômicas, como a crise de 2008, a pandemia de COVID-19 em 2019 e outras recessões.
Não há exigência mínima de conta, então os clientes podem começar com um capital pequeno, a partir de algumas centenas de dólares.
Configuração:
- Par de moedas: EURUSD
- Intervalo de tempo: Qualquer
- Depósito mínimo: Qualquer (dependendo dos requisitos do seu corretor; recomenda-se a partir de 300 USD se você quiser abrir no máximo 5 operações)
- Tipo de conta: Qualquer (recomendado: conta IC Market Standard, sem comissão)
Características:
- Opera no EURUSD.
- Não usa Martingale, Grid ou Hedge.
- Cada operação é protegida por um Stop Loss.
- Função embutida de dimensionamento automático de lotes.
- Muito fácil de instalar; não há necessidade de alterar as configurações; as configurações padrão são adequadas para a maioria dos corretores.
- Recomenda-se o uso de VPS para manter o EA funcionando 24/7.
Aviso de Risco:
- Esteja ciente dos riscos antes de comprar o EA.
- O desempenho passado não garante lucratividade futura (o EA também pode incorrer em perdas).
- Os resultados do backtest apresentados (por exemplo, em capturas de tela) são altamente otimizados e não podem ser aplicados diretamente ao trading ao vivo.
Observação:
- O EA não usa ChatGPT, IA ou outros elementos fictícios que alguns autores frequentemente adicionam às descrições de produtos. Seja cauteloso e não caia nessas armadilhas.
- O EA não gera lucros de forma linear nem ganha 100% do tempo. Nenhum sistema no mundo consegue isso, e todas as alegações nesse sentido são manipulativas.
- Sou um desenvolvedor que opera com contas e sistemas reais, então experimentar perdas em certos períodos é normal. Não tento enganar os clientes. Para avaliar a qualidade do EA, espere pelo menos 6 meses para ver seu desempenho real.
edited: March 26, 2025
I'm updating my rating to be slightly more positive and adding a few more stars.
After 5 months of usage, the EA has fortunately moved into profit—not a huge gain, but positive nonetheless.
I’m not ready to give it the highest rating just yet, but I reserve the right to revise my review again after another 3 months. At that point, I’ll provide my final assessment based on my personal experience with the EA.
______________________________________________________________________________________________________________________
I have been testing this EA since its release, and during this time, it has activated 7 trades with 1 loss, which has wiped out all the profits.
Considering the price of this EA and its profitability, I wouldn’t recommend it if it only trades the EURUSD pair (a suggestion to the developer: adding other major pairs like GBPUSD and USDJPY with a working strategy could justify the price).
Yes, I admit that the testing period could be longer, but if you know a bit about Forex markets and their movements, you’ll understand that purchasing this EA is not the best choice. The developer has also removed this EA’s signal from their showcase signals, and I’ve clearly explained the reason for that in this review.
The developer’s other products are built on similar breakout strategies, but the global market has changed so much in recent years that these strategies are now outdated and no longer perform as expected.
Currently, the EAs from this developer have caused me thousands in losses, not to mention failing to earn back the cost of the purchased EAs.
I’ll still keep this EA running on a demo account, and if I observe improvements or further declines in performance, I will update my review—assuming, of course, that this EA remains publicly available and doesn’t disappear like some of the developer’s other products.