EA Forex Scalping
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Versão: 1.1
- Atualizado: 3 novembro 2025
- Ativações: 10
EA Forex Scalping é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para três pares principais de moedas: EURUSD, USDJPY e GBPUSD.
Apenas 1 cópia restante de 10 a este preço.
Próximo preço: $699.99
Disponível para MT4 e MT5
Não utiliza: grid, martingale, IA, rede neural ou arbitragem.
Cada operação possui um Stop Loss (SL) rígido e pré-definido, diferente para cada par.
Os lucros são protegidos com Trailing Stop.
Este EA está rodando em contas reais há mais de 6 meses
Permite ajuste para contas de prop firm.
Inclui filtro de horário e filtro de notícias.
Recomendações:
Pares: EURUSD, USDJPY e GBPUSD
Timeframe: H1
Compatível com todos os tipos de conta (Raw ou Standard)
Corretora recomendada: ICM Standard ou Raw
Ajuda remota gratuita para configuração
Use em VPS para funcionamento 24/7
Funciona com qualquer alavancagem (mínimo 1:30)
Recomendado usar conta demo primeiro
Depósito mínimo recomendado: $100
Aviso:
Este EA não usa ChatGPT, IA ou tecnologias fictícias como muitos vendedores afirmam.
Não garante lucros contínuos nem taxa de acerto de 100%.
Sou desenvolvedor real e opero com contas reais — perdas em certos períodos são normais.
Avalie o EA por pelo menos 3 a 6 meses para uma análise justa.
EA has been working on my live account for 3 months. Consistently profitable (even though it caused an initial drawdown when first installed, the losses were recovered in a short period).