Disponível para MT4 e MT5

EA Forex Scalping é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para três pares principais de moedas: EURUSD, USDJPY e GBPUSD.





Não utiliza: grid, martingale, IA, rede neural ou arbitragem.

Cada operação possui um Stop Loss (SL) rígido e pré-definido, diferente para cada par.

Os lucros são protegidos com Trailing Stop.

Este EA está rodando em contas reais há mais de 6 meses

Permite ajuste para contas de prop firm.

Inclui filtro de horário e filtro de notícias.





Recomendações:

Pares: EURUSD, USDJPY e GBPUSD

Timeframe: H1

Compatível com todos os tipos de conta (Raw ou Standard)

Corretora recomendada: ICM Standard ou Raw

Ajuda remota gratuita para configuração

Use em VPS para funcionamento 24/7

Funciona com qualquer alavancagem (mínimo 1:30)

Recomendado usar conta demo primeiro

Depósito mínimo recomendado: $100





Aviso:

Este EA não usa ChatGPT, IA ou tecnologias fictícias como muitos vendedores afirmam.

Não garante lucros contínuos nem taxa de acerto de 100%.

Sou desenvolvedor real e opero com contas reais — perdas em certos períodos são normais.

Avalie o EA por pelo menos 3 a 6 meses para uma análise justa.