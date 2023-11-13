HFT Pass Prop Firm MT4

5

 Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99

"HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30.


1/ O que é HFT?


A negociação de alta frequência (HFT) é um método de negociação que utiliza programas de computador poderosos para executar um grande número de ordens em frações de segundo. O HFT emprega algoritmos sofisticados para analisar múltiplos mercados e executar ordens com base nas condições de mercado prevalecentes. Operadores com as velocidades de execução mais rápidas tendem a ser mais lucrativos, e o HFT é caracterizado por altas taxas de giro e relações ordem-negociação elevadas.


Portanto, este EA é adequado apenas para Desafios de 1 passo ou 2 passos e NÃO é adequado para contas reais ou financiadas.


2/ Características Principais


- Compra única, utilizável para contas ilimitadas

- Utiliza uma estratégia com uma alta proporção de Risco-Recompensa e stops muito pequenos

- Suporta mais de 14 empresas Prop que oferecem suporte HFT para Desafios de 1 passo ou 2 passos

- Suporte vitalício fornecido após a compra do bot

- Tutorial em vídeo disponível para configuração

- Suporte via Team Viewer disponível para iniciantes/iniciantes


3/ Backtest ou Configuração


- Ative o comércio automático e adicione o link fornecido para filtrar notícias

- Ferramentas => Opções => Consultor Especialista => Marque a caixa de seleção "Permitir solicitação web" => Adicione o Link https://nfs.faireconomy.media/


- Use com o par US30

- Período: M1


Digite 3 parâmetros:

- _account_start: 25000

- _profit_target: 27500 (25000+2500)

- FixedLotSize: Comece com 1 lote, aumentando para o máximo de lotes que sua conta pode abrir.


Recomendações:

- Execute durante o horário comercial dos EUA

- Execute 15 minutos após a divulgação de notícias para máxima volatilidade

- Execute o EA de 5 a 60 minutos todos os dias

- Alcance seu objetivo mais rápido durante alta volatilidade


Se você receber um e-mail de aviso devido a uma alta solicitação ao servidor, desligue o EA naquele dia e abra novamente no dia seguinte.

Comentários 32
MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

