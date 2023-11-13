HFT Pass Prop Firm MT4
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Versão: 1.1
- Atualizado: 18 dezembro 2023
- Ativações: 20
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99
"HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30.
Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller
Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news
1/ O que é HFT?
A negociação de alta frequência (HFT) é um método de negociação que utiliza programas de computador poderosos para executar um grande número de ordens em frações de segundo. O HFT emprega algoritmos sofisticados para analisar múltiplos mercados e executar ordens com base nas condições de mercado prevalecentes. Operadores com as velocidades de execução mais rápidas tendem a ser mais lucrativos, e o HFT é caracterizado por altas taxas de giro e relações ordem-negociação elevadas.
Portanto, este EA é adequado apenas para Desafios de 1 passo ou 2 passos e NÃO é adequado para contas reais ou financiadas.
2/ Características Principais
- Compra única, utilizável para contas ilimitadas
- Utiliza uma estratégia com uma alta proporção de Risco-Recompensa e stops muito pequenos
- Suporta mais de 14 empresas Prop que oferecem suporte HFT para Desafios de 1 passo ou 2 passos
- Suporte vitalício fornecido após a compra do bot
- Tutorial em vídeo disponível para configuração
- Suporte via Team Viewer disponível para iniciantes/iniciantes
3/ Backtest ou Configuração
- Ative o comércio automático e adicione o link fornecido para filtrar notícias
- Ferramentas => Opções => Consultor Especialista => Marque a caixa de seleção "Permitir solicitação web" => Adicione o Link https://nfs.faireconomy.media/
- Use com o par US30
- Período: M1
Digite 3 parâmetros:
- _account_start: 25000
- _profit_target: 27500 (25000+2500)
- FixedLotSize: Comece com 1 lote, aumentando para o máximo de lotes que sua conta pode abrir.
Recomendações:
- Execute durante o horário comercial dos EUA
- Execute 15 minutos após a divulgação de notícias para máxima volatilidade
- Execute o EA de 5 a 60 minutos todos os dias
- Alcance seu objetivo mais rápido durante alta volatilidade
Se você receber um e-mail de aviso devido a uma alta solicitação ao servidor, desligue o EA naquele dia e abra novamente no dia seguinte.
Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.