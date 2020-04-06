Forex Shogun: Mestre do Mercado JPY

Forex Shogun é um sistema de negociação automatizado de última geração, meticulosamente projetado para dominar o mundo de alta velocidade dos pares cruzados JPY. Ao contrário dos robôs de propósito geral, o Shogun é um especialista, focado inteiramente em entregar precisão e força nos símbolos mais voláteis do Iene japonês: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY e XAUJPY.

Operando no período de tempo H1, o núcleo do poder do Shogun reside em seu algoritmo baseado em correlação recém-desenvolvido. Este não é um simples indicador, mas um sistema de análise multi-moeda especialmente projetado, ajustado e treinado exclusivamente para a estrutura do mercado JPY. Esta lógica robusta foi refinada e testada usando uma análise de mais de 20 anos de dados históricos para garantir consistência e confiabilidade a longo prazo.

Ao monitorar simultaneamente todos esses seis ativos relacionados ao JPY, o Forex Shogun detecta relações intermercado críticas e movimentos sincronizados que os sistemas de par único perdem. Isso confere ao robô uma vantagem analítica, identificando oportunidades de alta probabilidade e maximizando o desempenho consistente.

Por que escolher o Forex Shogun?

Especialista no Mercado JPY: Projetado exclusivamente para negociar os pares cruzados JPY especificados, dominando sua volatilidade e tendências distintas.

Domínio da Correlação: Utiliza um motor de correlação avançado e personalizado que alinha a negociação em múltiplos pares JPY para aumentar drasticamente a precisão do sinal.

Força Orientada por Dados: Desenvolvido a partir da análise de mais de 20 anos de dados históricos para profundidade de teste e desempenho inigualáveis.

Consistência H1: Opera no período de tempo estável H1, equilibrando a participação ativa com clareza de sinal confiável.

Automação Disciplinada: Adequado tanto para traders de varejo quanto para as exigentes condições de empresas de prop trading, apresentando gerenciamento de risco de nível profissional.

Principais Recursos do Forex Shogun

Negociação Multi-Símbolo: Negocia até seis símbolos JPY chave ao mesmo tempo: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY e XAUJPY.

Lógica de Negociação Exclusiva: Implementa uma estratégia proprietária de alta taxa de vitórias baseada em um modelo de correlação JPY especializado e treinado.

Protocolo de Baixo Risco: Evita estratégias perigosas que destroem contas, como Martingale ou negociação em grade.

Proteção Robusta de Capital: Apresenta gerenciamento de risco dinâmico personalizável e salvaguardas integradas para segurança do capital e controle de drawdown.

Pronto para Usar (Plug-and-Play): Configurações otimizadas estão incluídas para uma configuração rápida e fácil em sua plataforma.

⚡ Aproveite a Oportunidade!

Forex Shogun é projetado para traders que buscam uma abordagem agressiva, porém disciplinada, ao mercado, com uma profundidade analítica totalmente focada na força e nos movimentos do Iene japonês.

ATENÇÃO! [Compre 3 EAs e ganhe um grátis como presente] Após a compra, envie uma mensagem privada para receber a configuração completa.

