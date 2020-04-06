Forex Shogun

Forex Shogun: Мастер рынка JPY

Forex Shogun — это автоматизированная торговая система нового поколения, тщательно разработанная для доминирования в высокоскоростном мире кросс-пар JPY. В отличие от роботов общего назначения, Shogun является специалистом, полностью сфокусированным на обеспечении точности и силы в самых волатильных символах японской иены: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY и XAUJPY.

Работая на таймфрейме H1, ядро мощности Shogun заключается в его недавно разработанном алгоритме, основанном на корреляции. Это не простой индикатор, а многовалютная аналитическая система, специально разработанная, настроенная и обученная исключительно для рыночной структуры JPY. Эта надежная логика была усовершенствована и протестирована с использованием анализа более чем 20-летних исторических данных для обеспечения долгосрочной согласованности и надежности.

Одновременно отслеживая все шесть этих активов, связанных с JPY, Forex Shogun обнаруживает критические межрыночные взаимосвязи и синхронизированные движения, которые упускают системы, работающие с одной парой. Это дает роботу аналитическое преимущество, выявляя высоковероятные возможности и максимизируя стабильную производительность.

Почему стоит выбрать Forex Shogun?

  • Специалист по рынку JPY: Разработан исключительно для торговли указанными кросс-парами JPY, осваивая их отчетливую волатильность и тенденции.

  • Мастерство корреляции: Использует настраиваемый, продвинутый корреляционный движок, который выравнивает торговлю по нескольким парам JPY для значительного повышения точности сигнала.

  • Сила, основанная на данных: Разработан на основе анализа более 20 лет исторических данных для непревзойденной глубины тестирования и производительности.

  • Согласованность H1: Торгует на стабильном таймфрейме H1, балансируя активное участие с надежной ясностью сигнала.

  • Дисциплинированная автоматизация: Подходит как для розничных трейдеров, так и для требовательных условий проп-компаний, отличаясь профессиональным управлением рисками.

Основные характеристики Forex Shogun

  • Мультивалютная торговля: Торгует до шести ключевых символов JPY одновременно: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY и XAUJPY.

  • Уникальная торговая логика: Реализует собственную стратегию с высокой вероятностью выигрыша, основанную на специализированной, обученной корреляционной модели JPY.

  • Протокол низкого риска: Избегает опасных, разрушающих счета стратегий, таких как мартингейл или сеточная торговля.

  • Надежная защита капитала: Включает настраиваемое динамическое управление рисками и встроенные средства защиты для сохранности капитала и контроля просадки.

  • Готовность к работе: Оптимизированные настройки включены для быстрой и легкой установки на вашей платформе.

Используйте возможность!

Forex Shogun разработан для трейдеров, ищущих агрессивный, но дисциплинированный подход к рынку, с аналитической глубиной, полностью сфокусированной на силе и движениях японской иены.

ВНИМАНИЕ! [Купите 3 советника и получите один в подарок] После покупки отправьте личное сообщение, чтобы получить полную настройку.

input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764830

Начало работы (Руководство пользователя)

  • Таймфрейм: H1

  • Валютные пары: Прикрепите советник только к графику USDJPY H1.

  • Тип счета: Хеджирование

  • Минимальный депозит: $100

  • Рекомендации по брокеру: Наилучшая производительность достигается с брокерами ECN, Raw или с низкими спредами (совместимо с обычными брокерами и проп-фирмами).


